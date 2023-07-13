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Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600

Новинка MSI – это современный беспроводной роутер, который создан специально для геймеров и может использоваться в качестве обычного домашнего маршрутизатора, предлагающего полный спектр функций.
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Оглавление

Вступление

Совсем недавно вышла компьютерная игра Diablo IV и её фанаты засуетились. На территории России она официально не продаётся, но это не значит, что её нельзя купить и играть в своё удовольствие. Одна из проблем, которая может его испортить – это интернет. Мало того, что сервера онлайн-игр бывают перегружены, так ещё и соединение дома может оказаться нестабильным. Сейчас продаётся большое количество различных домашних роутеров и в их числе есть модели специально для геймеров, в которых оптимизированы службы для работы с игровыми платформами.

Можно относиться к этому по-разному, и я сам сталкивался с тем, что один и тот же роутер может у кого-то работать нормально, а кому-то приходится перезагружать его несколько раз в день. Профессионалы скорее всего выберут даже для дома какой-нибудь MikroTik, настроят его за день и забудут про него на годы. Как быть обычному геймеру, который не сильно разбирается в тонких настройках и не желает, чтобы соединение часто обрывалось, роутер зависал и ping был максимально низким? Крупные производители компьютерного железа, такие как MSI подумали об этом и решили представить свои устройства на проверенных и производительных платформах лидирующих предприятий в области связи, например, Qualcomm.

Сегодня все большее распространение получают новые беспроводные сети WIFI 6. Сам стал всё чаще замечать, что всё оборудование, которое проходит через меня, уже, как правило, оснащено беспроводными модулями нового стандарта и поэтому неразумно использовать их в старых сетях. Я уже отметил, что скорость по беспроводному интерфейсу сравнялась с кабельными сетями и даже пинг стал заметно ниже. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди стали активнее переходить на беспроводные сети; даже геймеры, для который пинг важнее, чем FPS. А поскольку сейчас остаются проблемы с видеокартами, то это хорошее время для обновления роутера, который может наладить качественную беспроводную связь последнего поколения в доме.

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Таким устройством может стать новый игровой роутер MSI RadiX AX6600. Судя по описанию – это настоящий интернет-центр последнего поколения, который может всё и даже немного больше.

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Сегодня мы рассмотрим это устройство и убедимся, так ли это на самом деле или это маркетинговая утка.

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Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не сильно красочная картонная коробка, выполненная в стилистике серии.

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Спереди прямо в центре можно увидеть изображение самого устройства. Оно выглядит как космический корабль. Ещё заметно, что роутер оборудован сразу шестью антеннами.

В этом нет ничего странного, ведь бывает даже восемь, а тут настоящий игровой роутер. Нет, 6 антенн не обеспечат 60 FPS, также как три не обеспечивают 30, но это теоретически должно лучше отразиться на многоканальности и многозадачности устройства особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть своя пара антенн. В левом верхнем углу находится эмблема серии MSI Gaming.

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В самом низу указано полное наименование модели, где фигурирует сочетание AX6600. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax с теоретической пропускной способностью 6600 Мбит/с. Цифра эта взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум типам радиоканалов: 5х1201 Мбит/с по 5 ГГц и ещё 574 по 2.4 ГГц.

Ниже уже перечисляются достоинства этого оборудования: три диапазона, четырехъядерный процессор, технологию AI QoS и Game Accelerator.

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С обратной стороны уже подробно описываются некоторые технические решения.

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Открыв коробку, мы видим сверху роутер, который размещен в каркасе из мягкого пористого материала.

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Вынув его, внутри можно обнаружить картонный разделитель и коробку в нише. В последней скрыт комплект поставки.

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На самом дне расположены разные инструкции и информационные буклеты.

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Комплект поставки здесь не очень большой. Есть адаптер питания 12В, 3,5А и патчкорд. Для адаптера предусмотрены различные насадки для подключения к сети. В данном случае она с европейской вилкой.

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Дальше всё как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

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Внешний вид и особенности устройства

Роутер очень крупный по размерам, но по весу не такой уж тяжёлый. Всё дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется крупная печатная плата с большим радиатором.

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Устройство оборудовано сразу шестью антеннами, которые сделаны не съёмными. Это можно считать как плюсом, так и минусом в конструкции.

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Внешне устройство смотрится очень круто благодаря интересному дизайну, позаимствованному у космических кораблей, где форма достаточно странная. Индикация и кнопки находятся сверху. Кнопки три: LED OFF, WIFI и WPS.

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Ещё сверху присутствует выпуклый логотип MSI Gaming.

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С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата крупная, также видны радиаторы и тепловые трубки. Ещё снизу расположены четыре резиновые ножки по углам. Под ними скрываются отверстия с винтами. Защёлки держатся очень прочно.

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Внутри установлена крупная печатная плата, которая закрыта массивным радиатором с одной стороны. Радиатор состоит из трёх секций, где две боковые соединяются с центральной при помощи двух тепловых трубок.

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Платформа базируется на процессоре Qualcomm Qualcomm IPQ6010, который состоит из четырёх ядер ARM-A53 с частотой 1800 МГц. В качестве оперативной памяти используется один чип DDR4 на 512 Мб.

Есть несколько микросхем, которые отвечают за определённый интерфейс. Коммутатор портов GbE – Qualcomm QCA8075, 2.5 GbE – чип Qualcomm QCA8081.За беспроводную часть отвечают три микросхемы: Qualcomm QNC5022, QNC5052, QNC9024.

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Они соответственно представляют три диапазона: 2.4 и два 5 ГГц. Последний чип обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 4804 Мбит/с. Есть поддержка MU-MIMO. Поэтому мы наблюдаем такую высокую скорость работы по беспроводному стандарту WIFI 6.

Также не возникает никаких вопросов к гигабитной коммутации портов Ethernet на устройстве. Компания позиционирует устройство как игровое.

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По бокам устройства ничего нет, кроме небольших отверстий для вентиляции и четырёх антенн.

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Сзади есть четыре гигабитных порта RJ-45, один порт 2.5GbE, порт USB 3.0, разъём питания, две не съёмные антенны с ограниченным углом поворота, кнопка RESET и выключатель. Зачем нужен последний, если можно просто передёрнуть питание, я так и не понял.

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Программное обеспечение и работа

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моём случае это был: 192.168.10.1, а точнее DHCP сам создаёт пул адресов.

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Сразу заметно, что программная оболочка выглядит достаточно современно. При первичном входе нас просят ввести учётные данные и сохранить их.

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Далее осуществляется первичная настройка устройства для конфигурирования сети. Сначала нужно определиться с подключением сети Internet от оператора. В моём случае настройки получаются автоматически через DHCP.

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Далее начинаем создание новой беспроводной сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

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В конце появляется таблица с установленными значениями настроек. После этого устройство перезагружается, и мы заходим на него в штатном режиме, вводя логин и пароль на странице приветствия. Прошивка уже оказалась актуальная на момент тестирования, поэтому обновлять её не пришлось. После входа мы попадаем на пункт меню, который называется «Панель управления».

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На основной странице мы видим в левой части меню настроек. Если вы хотите заново сконфигурировать устройство, то первым пунктом там идёт «Мастер подключения к интернету» и всю первичную процедуру можно повторить.

В правой части мы видим пять основных предустановок сервиса AI QoS. По умолчанию стоит автоматический режим, а самый последний предлагает использовать ручные установки. Ниже находятся три кружка мониторинга системы, которые показывают загрузку процессоров и памяти. Справа предусмотрен динамичный график анализатора трафика. В самом низу мы видим карту сети и подключенные устройства.

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Если мы хотим изменить режим AI QoS, то устройство выдаст предупреждение.

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Далее можно выбрать один из трёх предустановленных режимов или настроить всё вручную.

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Ниже пункта «Панель управления» расположен «Игровой центр». Логично предположить, что он как-то связан с играми.

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На первой же странице мы оказываемся во вкладке другого меню, на экране «Функция Game Turbo Booster». Здесь настраиваются различные режимы работы этой технологии.

Переадресация портов:

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VPN:

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Анализ сети:

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Далее в основном меню идёт пункт «Настройка WIFI». Здесь всё стандартно и нет ничего необычного. Все три беспроводных сегмента можно объединить в одно название или сделать три независимых.

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Далее настраивается «Гостевая сеть».

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Последним пунктом идёт «Дополнительно», за которым скрывается ещё одно большое меню.

WAN:

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Брандмауэр:

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Родительский контроль:

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QoS:

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USB:

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LAN:

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IPv6:

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VPN:

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Администрирование:

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Сетевые средства:

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Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Тестирование

Пора переходить к тестированию. У меня не было под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX211 и сетевые адаптеры Intel I226-V на материнских платах.

MSI RadiX AX6600, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX211 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI


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MSI RadiX AX6600, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX211 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI


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MSI RadiX AX6600, Intel I226-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)


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Нагрев устройства во время работы умеренный, критических температур нет. Даже радиатор внутри не нагревался выше 45°C.

Заключение

MSI RadiX AX6600 – это современный беспроводной роутер, который создан специально для геймеров. На самом деле он более универсален и может использоваться в качестве обычного домашнего маршрутизатора, который предлагает большой спектр разных функций. И поскольку модель позиционируется как игровая, то особое внимание уделено приоритезации трафика, а именно интеллектуальному трафик-менеджменту AI-QoS. Это расстановка приоритетов в соответствии со сценарием использования: игры, стриминг или удалённая работа.

Программная оболочка устройства простая и понятная в освоении. Разобраться здесь очень просто потому, что есть подсказки и всё интуитивно понятно благодаря графической составляющей. Веб-интерфейс предлагает гибкие настройки и мониторинг за всеми функциями и работой устройства. Также есть мобильное приложение MSI Router, через которое можно осуществлять некоторые функции по управлению и мониторингу. Весь софт простой и понятный, освоиться в нём можно легко, даже не обладая какими-то профессиональными навыками.

Основное достоинство данной модели – высокая скорость и хорошее оснащение. Используется связка из микросхем компании Qualcomm. Сердцем является SoC Qualcomm IPQ6010 с четырьмя ядрами ARM-A53 на частоте 1800 МГц. Ему помогает солидный объём оперативной памяти DDR4 на 512 Мб. Далее есть несколько вспомогательных микросхем, которые отвечают за определённый интерфейс. За беспроводную часть отвечают три микросхемы: Qualcomm QNC5022, QNC5052, QNC9024. Они соответственно представляют три диапазона: 2.4 и два 5 ГГц. Последний чип обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 4804 Мбит/с. Есть поддержка MU-MIMO. Поэтому мы наблюдаем высокую скорость работы по беспроводному стандарту WIFI 6 и не возникает вопросов к гигабитной коммутации портов Ethernet.

Среди специальных технологий для геймеров отмечу интеллектуальный трафик-менеджер вместе с высокой скоростью и низкими таймингами. Ещё у данного устройства есть универсальный порт USB 3.0, который можно использовать для модема или накопителя. Я проработал с устройством неделю, и в плане работы у меня не возникло никаких нареканий. Один раз всё настроил при запуске и потом просто пользовался и получал довольствие от высокой скорости и стабильной работы. Понравилось, что есть кнопка, которая отключает подсветку. Она находится сверху и это действительно удобно. Кстати, при этом гаснут даже индикаторы и в темноте ничего не светится.

Лично я готов переплатить за высокое качество, стабильность и скорость, но со мною согласятся не все, однако новые стандарты и передовые технологии всегда обходятся недёшево. Поэтому для кого-то такая скорость и функционал окажутся избыточными, особенно если вы используете только интернет и получаете его через 4G модем как я.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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