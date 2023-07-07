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Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог

Все, что вы хотели знать о регистрации, но боялись спросить.

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Итак, вы решили рискнуть и кликнули на кнопку «Создать блог».

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Для начала необходимо войти или зарегистрироваться, если аккаунт на портале Overclockers.ru не был заведен ранее. Если же аккаунт создан, то следующую пару абзацев пропускаем 20x20 1 KB

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Тут все просто: жмем на кнопку «Регистрация» и соглашаемся с условиями сайта. Далее заполняем стандартные поля, указываем email для связи, вводим и подтверждаем пароль, а также устанавливаем язык и часовой пояс.

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Единственная сложность на этом этапе может быть связана с проверочным вопросом, но и она легко преодолевается, если не спешить. Обратите внимание: после регистрации на email приходит письмо со ссылкой для верификации учетной записи.

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Теперь входим в аккаунт, заходим на уже знакомую страницу, жмем «Создать новый блог» и даем ему имя.

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Осталось лишь нажать на кнопку «Создать запись»…

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Затем выбираем ее тип: запись в личный блог, статья или новость.

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Никаких сложностей с заполнением формы возникнуть не должно. На всякий случай подскажу, что если снять ползунок «Публиковать материал», то запись будет скрыта и к ней можно будет вернуться позже.

Ну а мы будем ждать ваших материалов 28x23 2 KB

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Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
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Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
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