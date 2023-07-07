Итак, вы решили рискнуть и кликнули на кнопку «Создать блог».

Для начала необходимо войти или зарегистрироваться, если аккаунт на портале Overclockers.ru не был заведен ранее. Если же аккаунт создан, то следующую пару абзацев пропускаем

Тут все просто: жмем на кнопку «Регистрация» и соглашаемся с условиями сайта. Далее заполняем стандартные поля, указываем email для связи, вводим и подтверждаем пароль, а также устанавливаем язык и часовой пояс.

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Единственная сложность на этом этапе может быть связана с проверочным вопросом, но и она легко преодолевается, если не спешить. Обратите внимание: после регистрации на email приходит письмо со ссылкой для верификации учетной записи.

Теперь входим в аккаунт, заходим на уже знакомую страницу, жмем «Создать новый блог» и даем ему имя.

Осталось лишь нажать на кнопку «Создать запись»…

Затем выбираем ее тип: запись в личный блог, статья или новость.

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Никаких сложностей с заполнением формы возникнуть не должно. На всякий случай подскажу, что если снять ползунок «Публиковать материал», то запись будет скрыта и к ней можно будет вернуться позже.

Ну а мы будем ждать ваших материалов