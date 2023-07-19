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Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R

К нам в руки попала классическая универсальная и практичная модель MSI, которая рассчитана на материнские платы Micro-ATX / Mini-ITX и обеспечивает хорошую функциональность.
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Оглавление

Вступление

Современному геймеру всё труднее определиться с выбором корпуса. Много различных моделей и разновидностей, поэтому достаточно трудно сделать выбор. Также многие покупают корпус просто на сдачу от остальных компонентов и в каких-то случаях это вполне справедливо, но при выборе какой-то серьёзной конфигурации с мощной видеокартой уже нужен хороший вентилируемый корпус.

Сейчас есть два явно выделенных лагеря: любители аквариумов и сеток на передней панели. Визуально первый вариант интереснее. Например, у меня когда-то был полностью акриловый прозрачный корпус, но тогда только появлялись Pentium 4 и «железо» не было настолько мощным. Сегодня для связки Intel Core i9-13900K и RTX4090 нужен блок питания хотя бы на 1000 Вт, причём он может оказаться в ситуации, когда будет работать на пределе, а всё это генерируемое тепло нужно как-то выводить из недр корпуса потому, что компоненты внутри. Можно поступить просто и выбрать открытое шасси, но тут уже могут появиться другие проблемы вроде шума и пыли. С топовыми сборками всё просто – там закупаешься на все деньги и не экономишь. С бюджетными тоже. Взял любую металлическую коробку с помойки или ящик из фольги за 1000 рублей и собираешь свой 12100 с GTX1650 без всяких проблем. Сложнее дела обстоят со средним уровнем.

Как вообще его можно охарактеризовать? Сейчас средним уровнем может быть процессор Intel Core i5-13600K и видеокарта RTX3080. В тандеме они могут потреблять при хорошем аппетите более 500 Вт. Это значит, что блок питания уже надо присматривать с запасом в диапазоне 700-800 Вт. Для кого-то средний уровень это 12400F в паре с RTX3060 Ti и их суммарное потребление будет уже 300 Вт. Значит уже корпус можно попроще и блок питания тоже. Поэтому выбор корпуса нужно начинать уже после этапа подбора остальных компонентов и нередко во всяких конфигураторах в интернете последними пунктами идут блок питания и корпус, что оказывается логично. Однако, есть более универсальные модели, которые позволяют собирать различные варианты в широком диапазоне, оставляя запас для маневрирования и вот здесь уже есть преимущество у моделей с сетчатой передней панелью потому, что там обеспечивается хорошая вентиляция. Сегодня мы рассмотрим одну такую модель от крупного производителя – компании MSI. Она называется MSI MAG Forge M100R.

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Корпус предназначен для плат формата mATX, а значит предполагается устанавливать в него платы уровня MSI MAG B660M MORTAR или ниже.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая и лёгкая, поэтому нет даже ручек для транспортировки. Она изготовлена из обычного картона, печать чёрная. Габариты составляют 470 х 450 х 260 мм, а вес – 5,03 кг.

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Упаковка без изысков, но всё достаточно информативно. В моём случае коробка уже где-то пропутешествовала по просторам России и вид у неё достаточно потрёпанный. Тем не менее, нужно отдать должное внутренней защите, что корпус находится в идеальном состоянии. Не бит, не крашен.

На передней плоскости можно увидеть схематичное изображение корпуса при просмотре на него под углом. Из картинки совершенно непонятно, что все панели стеклянные. С одной боковины находится спецификация устройства.

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Ниже есть наклейка, где указано наименование модели, штрих-коды, серийный номер и артикул.

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С другой стороны, на нескольких языках есть краткое описание корпуса.

После открытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх. В качестве каркаса используется обычный пенопласт, но при этом статический заряд не образуется при извлечении. Кстати, оно не вызывает никаких проблем.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он достаточен.

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  • Руководство пользователя;
  • Руководство по монтажу;
  • Две заглушки задней панели;
  • Комплект разных винтов;
  • Несколько нейлоновых стяжек;
  • Разветвитель для вентиляторов.

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Ещё есть смонтированный хаб для управления подсветкой и корзина для накопителей. Также в корпусе уже установлены четыре вентилятора: три спереди и один - сзади. Все оборудованы ARGB подсветкой.

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Дизайн и особенности корпуса

Коробка небольшая потому, что сам корпус достаточно компактный и лёгкий. Максимальный формат плат, которые он поддерживает – это mATX. Габариты составляют согласно спецификации 388 х 200 х 423 мм. Масса – 4.14 кг.

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Вес мог быть ещё меньше, если б одна из боковых панелей была акриловая, а не стеклянная. Толщина стекла составляет 3 мм, и оно немного тонировано. Расположение блока питания – нижнее. Рама корпуса стальная. Металл здесь не очень толстый, но и не совсем фольга. В местах соединения элементов рамы используются заклёпки. Краска держится очень хорошо и слой её толстый.

Передняя панель симметрична и на ней спереди находится сетка, за которой видны три вентилятора. Качество изготовления отличное. Ничего не гнётся, мнётся или люфтит. Всё ровно подогнано, нет щелей, заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус выглядит классически. Это придаёт ему некоторую универсальность потому, что в нём можно собрать как рабочую станцию, так и геймерскую сборку.

Для защиты от попадания пыли везде предусмотрены сетки. Размер ячейки везде приблизительно одинаков. Обе боковые панели снимаются путём сдвига, а фиксируются барашками сзади и сдвигается.

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Само закалённое стекло крепится на две стальные планки. На передней находятся металлические выступы, которые вставляются в переднюю стойку рамы, а на задней – крепёжные отверстия. Приклеены планки очень надёжно, а по периметру проходит чёрная полоса шириной около 2 см.

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Другая боковая панель стальная. Она также крепится методом сдвига и фиксируется сзади двумя барашками.

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Их удобно откручивать без специального инструмента.

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За правой боковиной находится большое углубление, около 2 см, чтобы удобнее было закрывать панель, когда кабели немного выступают над внутренней стенкой. Кроме этого, на внутренней панели есть отверстия для крепления накопителей 2,5” и хаб для коммутации подсветки и вентиляторов. Посмотрим на корпус со всех сторон.

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После того, как боковые панели сняты, видно, что конструкция привычна и знакома. Снизу во всю длину находится туннель, где размещаются жёсткие диски и блок питания. В нём есть небольшое окошко для блока питания, а точнее его боковой наклейки с названием или даже характеристиками.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профиль и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл здесь тонкий, а слой краски достаточно толстый.

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Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим сетку, которая вставляется в металлические выступы. Она легко вынимается. За ней находится дно корпуса с множеством отверстий в области расположения блока питания.

Каркас опирается на четыре пластиковые ножки, которые находятся спереди и сзади. К ним приклеены четыре резиновые мягкие площадки для большей устойчивости.

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Резина настолько мягкая, что при сдвиге остаются следы на столе. С одной стороны это не очень приятно, но с другой корпус стоит очень устойчиво и надёжно. В собранном виде его сдвинуть очень сложно, только если слегка приподнять.

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Сверху корпуса тоже находится сетка. В данном случае она держится на магнитной ленте, которая проходит по её периметру. Под ней находятся крупные вентиляционные отверстия и в верхней части можно смонтировать радиатор 240 мм или два вентилятора по 120 мм.

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Ещё в верхней части находятся кнопки и разъёмы. Они выполнены одним блоком и установлены внутри под верхней панелью.

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Здесь мы видим кнопки Power, Reset, кнопка переключения режимов подсветки, два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, два разъёма миниджек для гарнитуры, индикаторы питания и активности накопителя.

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Спереди лёгкая сетчатая панель. Кстати, именно на ней в верхнем торце находится кнопка переключения режимов подсветки. Корпус пластиковый, а сетка стальная. Внизу находится логотип MSI Gaming. Крепится панель прямо в отверстия рамы при помощи цилиндрических пластиковых защёлок.

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За передней панелью находятся три вентилятора, каждый из них оборудован одним кабелем с разъёмом 3-pin ARGB 5В и ещё одним с коннектором 3-pin FAN. Это говорит о том, что они управляются только через напряжение, а не ШИМ.

Все вентиляторы подключаются через один разветвитель к материнской плате. Работают они не слишком тихо и поэтому есть смысл поискать резистор.

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Крепятся вентиляторы прямо к раме спереди. Поэтому для установки радиатора AIO системы тут разумнее устроить бутерброд, но я бы поставил её наверх, поскольку тогда мы получим ограничение по длине видеокарты.

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Монтажные отверстия заднего вентилятора вытянуты вертикально и его можно смещать вверх и вниз. Он абсолютно такой же, как и передние. Его характеристики – 12 В, 0.15 А.

Ещё сзади мы видим проём для заглушки задней панели и четыре заглушки для карт расширения. Корпус не самого высокого уровня, поэтому они просто выламываются, а в комплекте есть две, которые устанавливаются.

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За правой боковой стенкой есть коммутационный хаб для подсветки и вентиляторов. Он закреплён к стенке двумя винтами и при желании его можно снять и переместить. К хабу подходят кабели от верхней кнопки на передней панели. Она переключает режимы подсветки. Также от него идёт кабель к разъёму ARGB 5V на материнской плате для синхронизации эффектов.

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Внизу, внутри кожуха находится корзина для жёстких дисков. В неё можно смонтировать два 3.5” устройства. Один диск устанавливается в пластиковый лоток, а другой сверху.

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Саму корзину можно передвинуть, для чего предусмотрены специальные отверстия на днище корпуса.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i7-13600K;
  • Кулер: ID-Cooling SE-224XT ARGB;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: Jginyue B760M-HDV;
  • Память: 2 x 16 Гб DDR4-3200, A-Data (Samsung);
  • Видеокарта: GALAX RTX3080 10 Гб;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тб;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W.

Сборка системы

Сборка системы не вызывает никаких сложностей. Все манипуляции проводятся очень комфортно. Сверху есть даже пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

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Корпус очень удобный для сборки и нет абсолютно никаких нюансов или подводных камней, с которыми пришлось столкнуться. Даже за правой стенкой всё отлично укладывается, и она легко закрывается потому, что пространства достаточно.

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Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на её работу.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MAG Forge M100R и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (MAX);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

MSI MAG Forge M100R – это классическая универсальная и практичная модель. Корпус компактный снаружи, но при этом достаточно объёмный внутри. Сделано всё качественно и аккуратно. При этом разработчики уделили внимание мелочам, что иногда играет огромную роль.

Это один из немногих корпусов, где всё сделано для удобства использования. Например, сверху есть не только стандартные кнопки Reset и Power, но и отдельная кнопка для управления режимами подсветки, подключенной к специальному хабу. Сам хаб для коммутации подсветки и вентиляторов встречается и в других корпусах, но именно здесь им пользоваться реально удобно. Базовое оснащение очень хорошее за такую цену (около 5000 рублей) и включает сразу четыре вентилятора с ARGB-подсветкой. Можно установить систему AIO, но я бы обошёлся воздушным охлаждением.

Шасси достаточно жёсткое и относительно лёгкое, поэтому с корпусом удобно работать. Спереди, сверху и снизу есть пылевые фильтры. Всё очень просто снимается и обслуживается. Однако слабое внимание уделено защите от шума, поэтому все доработки придётся делать самостоятельно. Боковые панели легко снимаются, а за металлической находится внутренняя ниша, достаточная для укладки кабелей.

Есть возможность установить до четырёх жёстких дисков в комбинации 2 х 2.5” + 2 х 3.5”, чего достаточно для домашнего использования. Все элементы крепления фиксируются очень надёжно. Зазоры между панелями минимальны. Материалы хорошие и исполнение очень аккуратное, но хотелось бы металл чуть потолще. Корпус стоит на столе устойчиво.

В целом получилась универсальная модель с хорошей функциональностью, охлаждением и отличной реализацией.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора корпус MSI MAG Forge M100R получает награду:

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