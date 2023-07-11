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Вступление

Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге, и данная статья является продолжением предыдущей истории о самых производительных процессорах в исполнении LGA 775.

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Ранее мною были опубликованы три статьи по данной тематике, которые рассказали о появлении, начале развития и всех звездах платформы LGA 775. Ознакомиться с их содержанием можно по ссылкам ниже:

В прошлый раз были представлены все «экстремальные» процессоры Intel в рамках сокета LGA 775, озвучены их основные характеристики и проведены тесты, где все 10 участников были поставлены в равные условия.

Если бы такое сравнение происходило каждый раз при выпуске новой «экстремальной» модели ЦП, потребовалось бы сумма для их приобретения, равная $10190 только на одни процессоры. Если добавить сюда GeForce 8800 Ultra, цена которой также должна была равняться $999, но за несколько дней до официального анонса она была снижена до рекомендованных $829; материнскую плату ASUS Rampage Extreme, которую мне пока так и не удалось найти, с рекомендованной ценой в половину стоимости любого из процессоров; плюс остальные компоненты, вырисовывалась бы очень солидная сумма. Сейчас же такое тестирование вполне возможно, хотя, как всегда, есть определенные трудности.

У меня даже возникла идея подбивать итоговую сумму в долларах всех рассматриваемых в статье комплектующих (если такая информация будет полезна, напишите об этом в комментариях). Но если посмотреть на сегодняшние цены в мейнстрим-сегменте, то рекомендованная стоимость Intel Core i9-13900KS равняется $699, за ASUS ROG Maximus Z790 Extreme просят в США $999, а в Европе цены доходили до уровня 1399€. За лучшую игровую видеокарту – GeForce RTX 4090, пусть и не «Ультру» просят жалкие $1599… Получается, что раньше было лучше.

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Раньше стоимость видеокарт хотя бы не превышала цен экстремальных процессоров или стоимость топовых материнских плат в мейнстрим-сегменте не была выше аналогичных процессоров или видеокарт. Я даже не беру в расчёт HEDT-платформы обоих производителей, где все это нужно умножить ещё на два, три, а порою и четыре. Вот такая занимательная арифметика получается в наши дни, даже без поправки на инфляцию основных валют.

В одном из комментариев к предыдущей части статьи прозвучала мысль – процитирую: «а не добавить в таблицы результаты какого-нибудь санди например i5 2500 – чтобы наглядно было видно насколько Intel за 3 года ушла сильно в плане производительности». Идея не лишена смысла и так как у нас в обзоре уже задействовано две микроархитектуры процессоров Intel, то почему бы не добавить и третью, для сравнения и понимания, что же получили владельцы заряженных LGA 775 платформ и первые счастливчики обладатели новенького сокета LGA 1155 с процессорами, основанных на ядре Sandy Bridge и относящихся к такой же одноименной микроархитектуре.

Какой-нибудь «санди i5 2500» мне не интересен, а вот самый быстрый представитель этой платформы на начало 2011 года - Intel Core i7-2600K, вполне. Так что в первоначальный план были внесены соответствующие изменения благодаря одному комменту и к стоимости всех Intel Pentium и Core Extreme добавился Intel Core i7-2600K, который на момент анонса обладал по нынешним меркам очень демократичной ценой, равной $317. С него тогда и начнем.

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Все звезды LGA 775 на форсаже

Как было отмечено выше, начнем с характеристик Intel Core i7-2600K. Это четырехядерный процессор, который по сравнению со всеми представителями LGA 775 научился обрабатывать 8 потоков одновременно, иными словами, Intel добавила поддержку технологии Hyper-Threading.

Рекомендованная стоимость флагмана новой микроархитектуры «Sandy Bridge» равнялась на начало 2011 года $317. За $216 можно было приобрести практически аналогичный процессор Intel Core i5-2500K без поддержки технологии Hyper-Threading, с на 100 МГц меньшей тактовой частотой и L3 кэшем объёмом 4 Мб, вместо 6 Мб. Процессоры «Sandy Bridge» производились по технологии 32 нм, против 45 нм у последних представителей LGA 775.

Здесь еще необходимо сделать одно отступление. Между последними представителями процессоров LGA 775, основанных на ядре «Yorkfield» и процессорами с ядром «Sandy Bridge», были еще процессоры в исполнении Socket LGA 1156. Продержались они на рынке совсем недолго и по прошествии полутора лет были заменены более перспективной микроархитектурой.

Эти процессоры относились к микроархитектуре «Nehalem» и выпускались по 45 нм техпроцессу. Если вспомнить стратегию развития «Тик-так» (англ. tick-tock) от Intel, то LGA 1156 был тик’ом, который ничего особенного не привносил, а процессоры с LGA1156 относились к революционному так’у.

Сама платформа LGA1156 ничем примечательным пользователям не запомнилась, кроме разочарования и того, что срок её развития и поддержки был очень коротким, чего не скажешь о параллельно анонсированной HEDT платформе для энтузиастов на LGA1366, которая пережила LGA1156 и даже давала «прикурить» LGA1155, за счет наличия в своем арсенале 6-ти ядерных процессоров. Но это совсем уже другая история. Поэтому просто представим, что владельцы ASUS Rampage Extreme с DDR3-SDRAM памятью и Core 2 Extreme Edition QX6850, QX9650, QX9770 и остальных нефорсированных «квадов», просто пересидели пока до следующего года, пока вокруг LGA 1156 изображалась бурная деятельность и давались заранее несдерживаемые обещания.

Возвращаемся к первому участнику тестирования - Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.4 GHz, основанному на ядре «Gallatin». Разгон 130 нм дается нелегко и мне удалось получить дополнительные 12% прироста тактовой частоты, что в абсолютных цифрах равняется 3800 МГц. Для этого пришлось FSB увеличить до 224 МГц, что дало возможность работы оперативной памяти на частоте 896 МГц с таймингами 4-4-4-14.

Аналогичный «Gallatin» в исполнении Socket 478 у меня ранее также разогнался до 3800 МГц, на основании чего можно сделать вывод, что пограничная частота таких процессоров находится в таком диапазоне. Возможно, более удачный экземпляр осилит дополнительные 100 МГц, но на большее рассчитывать явно не стоит. Посмотрим, сколько процентов форсажа получит следующий участник с ядром «Prescott».

Второй испытуемый это – Pentium 4 Extreme Edition 3.73 GHz. 90 нм тех. процесс производства и знакомое многим модифицированное ядро «Prescott», которое получило название «Prescott-2M». L2 кэш объёмом 2 Мб, одно ядро и поддержка технологии Hyper-Threading. Тактовая частота уже вплотную подобралась к пределу разгона предшествующего экземпляра, но благодаря более длинному конвейеру «Prescott» всегда хорошо разгонялся. Так, например, мой ранее протестированный 3.2 ГГц экземпляр на Socket 478 вполне комфортно себя чувствовал на частотах от 3.9 ГГц до 4.0 ГГц. А здесь у нас еще более усовершенствованное ядро и материнская плата, способная увести по FSB в бесконечность любой «Prescott».

Итого + 15% к форсажу или итоговые 4300 МГц тактовой частоты. Для получения этих цифр пришлось FSB увеличить до 307 МГц, что дало возможность работы оперативной памяти на частоте 922 МГц с таймингами 5-5-5-15. Черт побери было жарко! но Be quiet! Dark Rock 3 по паспорту способен отводить 190 ватт тепла, поэтому калорифер получится зачетный. Для сведения этот кулер использовался в тестах для всех процессоров с разгоном и без.

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Переходим к следующему участнику эксперимента, обладающим еще более горячем нравом. Intel Pentium Extreme Edition 955 с ядром «Presler», производился по более тонкому тех. процессу 65 нм и нес под теплораспределительной крышкой два расположенных рядом кристалла, каждый из которых содержал по одному ядру, способному обрабатывать 2 потока одновременно. Технологически эти ядра можно считать 65 нм аналогом ядер «Prescott-2M». Тактовая частота Pentium Extreme Edition 955 составляет 3467 МГц, частота системной шины равняется 1066 МГц.

Несмотря на ожидаемые страхи из процессора удалось выжать дополнительные 30% прироста тактовой частоты. Итоговый результат разгона составил 4500 МГц. FSB необходимо было поднять до 282 МГц, оперативная память работала в режиме 845 МГц с таймингами 4-4-4-12. И это надо отметить – «Presler» со степпингом B1, посмотрим на сколько уйдет в отрыв следующий представитель с более свежим степпингом.

Четвертый участник эксперимента или улучшенный третий – Intel Pentium Extreme Edition 965. Тоже ядро «Presler», те же 65 нм, но степпинг процессора уже С1, вместо B1 у предшественника. Тактовая частота подросла на 266 МГц и составила итоговые 3733 МГц. Интересно как проявит себя в разгоне этот процессор и можно ли руководствоваться формулой разгона предыдущего экземпляра + 266 МГц? Если да, то итоговый результат должен составить 4500 + 266 = 4766 МГц. Устанавливаем Be quiet! Dark Rock 3, подымаем FSB до 294 МГц, оперативная память при этом работает на частоте 882 МГц с таймингами 4-4-4-14, добавляем вольтажа, включаем форсаж… 4700 МГц взяты или прибавка +26% от стандартной тактовой частоты.

Что же, смена степпинга пошла на пользу и формула разгона оказалась более-менее близкой к реальности. На этом представители микроархитектуры NetBurst закончились, отдадим им должное, в плане разгона они были хороши, но пора уступать место более передовой микроархитектуре – Core.

Первый представитель нового поколения микроархитектуры Core – Intel Core 2 Extreme X6800 с ядром, имевшим кодовое имя «Conroe XE». Помимо изменения архитектуры, L1 кэш процессора увеличился в 4 раза, с 32 Кб до 128 Кб, а вот L2 остался неизменным и равнялся 4 Мб, как и у Intel Pentium Extreme Edition 965. Intel Core 2 Extreme X6800 впервые обзавёлся поддержкой инструкций SSSE3, что дало ощутимый прирост в поддерживающих их приложениях. Также процессор стал более экономичным и энергоэффективным по отношению к предыдущим представителям микроархитектуры NetBurst, его типичное TDP составляло 75 Вт.

Дефолтная тактовая частота процессора значительно уменьшилась на фоне предыдущих моделей и составляла 2933 МГц, при частоте системной шины равной 1066 МГц. Процессор изготавливался по технологии 65 нм и содержал всего два ядра, которые были способные обрабатывать только 2 потока одновременно.

Первый Core Extreme в разгоне осилил 27% прироста тактовой частоты, благодаря чему в итоге сравнялся с дефолтным показателем Pentium 4 Extreme Edition 3.73 GHz. Какова между ними разница в процентах, вы узнаете из интерактивных графиков ниже, а пока сообщу что для достижения такого результата частоту FSB пришлось увеличить до 339 МГц (впервые мы преодолели рубеж разгона 300 МГц по FSB на тестовом стенде =). Частота оперативной памяти в форсированном режиме равнялась 850 МГц при таймингах 4-4-4-14 2Т. При этом нагрев процессора и тепловыделение при разгоне можно было назвать очень комфортным.

Нужно больше ядер Core! Встречаем седьмого участника эксперимента – Intel Core 2 Extreme QX6700. Процессор основан на новом ядре с кодовым именем «Kentsfield». Четыре честных ядра, способные обрабатывать сразу 4 потока без какого-либо использования Hyper-Threading. Частота ядра составляет очень скромные 2667 МГц при TDP равным 130 Вт, еще 60 Вт, и мы упремся в потолок TDP, который рекомендован у используемого кулера.

Но Intel Core 2 Quad Extreme тоже разгоняются и QX6700 не исключение. Плюс тридцать два процента! или итоговые 3500 МГц. На фоне «Prescott» это маловато, но это же Core, скоро узнаем, как эта прибавка отразится на итоговой производительности. Для получения такого результата частоту FSB пришлось увеличить до 350 МГц, оперативная память при этом работала на 842 МГц с таймингами 4-4-4-14.

Следующий участник – Intel Core 2 Extreme QX6800. Формально это доработанный QX6700, который перешел со степпинга B3 на G0 и прибавил лишние 266 МГц к каждому из четырех ядер. Итого 2933 МГц при неизменном TDP, равным 130 Вт.

Эти косметические усовершенствования подняли стоимость процессора с $999 до $1199 или практически на величину прибавки тактовой частоты. Сработает ли формула разгона и в этот раз?

3800 МГц взяты и это означает, что формула более чем рабочая. Получено очередное достижение – «Мы догнали «Gallatin» в разгоне по частоте». Для этого потребовалось увеличить FSB на 30% или до 346 МГц, оперативная память при этом работала на частоте 923 МГц с таймингами 4-4-4-14 2Т. Тридцать процентов, сколько там i9-13900 KS может?

Следующий участник – Intel Core 2 Extreme QX6850. Плюс 50 единиц к рейтингу или дополнительные 67 МГц к тактовой частоте, прежний G0 степпинг, но более высокая FSB, которая увеличилась с 1066 до 1333 МГц. Это конечно немного усложняло разгон тогда, но не сейчас. Хотя питать иллюзий с разгоном в этом случае явно не стоит.

В итоге процессор разогнался до 3850 МГц или на 28% от номинала. Для этого FSB была поднята до 385 МГц, при частоте оперативной памяти равной 924 МГц. В итоге 50 единиц рейтинга плавно вписались в дополнительные 50 МГц к тактовой частоте, по сравнению с разгоном у Intel Core 2 Extreme QX6800. Тоже неплохо.

Следующий представитель, он же и последний в данном тестировании. Скажу сразу – это разгонный на 37% «Yorkfield», принадлежащий к последнему С1 степпингу и производившийся по нормам 45 нм тех. процесса. На данном степпинге выходили как Core 2 Extreme QX9650, так и Core 2 Extreme QX9770. В процессоре использовались технологические новшества, позволившие подтянуть производительность и нарастить тактовую частоту. У Core 2 Extreme QX9650 она составляла 3 ГГц ровно, у Core 2 Extreme QX9770 тактовая частоты была на 200 МГц выше.

Эти процессоры обзавелись поддержкой инструкций SSE4.1, благодаря чему ускорилась работа с трёхмерной графикой, потоковым видео и в ряде научных вычислительных задач. Размер кэш памяти второго уровня увеличился до внушительных 12 Мб, которые были доступны по формуле 6 Мб + 6 Мб для каждой пары ядер.

Процессоры на ядре «Yorkfield» стали венцом творенья всего разнообразия процессоров в исполнении Socket LGA 775 и олицетворяли силу и мощь одного из самых «долгоиграющих» сокетов в истории компании Intel. Ниже в графиках эта «сила» и «мощь» разобьется о пьедестал новой микроархитектуры Sandy Bridge, и в этих строках она станет частью «Ретро» истории – такова цена за неумолимый прогресс.

Итоговый «Yorkfield» покорил частоту 4100 МГц, оперативная память работала на частоте 912 МГц с таймингами 4-4-4-14 2Т. До результата разгона микроархитектуры NetBurst дотянуться не удалось, но работающий на четырех гигагерцах «Yorkfield» с четырьмя честными ядрами и 12 мегабайтами кэш памяти второго уровня без всяких сомнений заслуживает уважения.

Подготовка тестового стенда

Состав тестового стенда не изменился по сравнению с первой частью статьи. Для всего зоопарка от «Prescott» до «Yorkfield» я использовал ASUS P5E Deluxe с набором системной логики Intel X48 и DDR2-SDRAM памятью. А для единственного представителя «Gallatin» использовалась ASUS P5WD2 Premium с чипсетом Intel 955X. Если вам интересна причина такого выбора, то он ней сказано в первой части статьи и других моментах, которые я не стал дублировать во второй части.

В качестве видеокарты была выбрана Nvidia GeForce 8800 Ultra с объем видеопамяти 768 Мб или последняя «ультра» из всего арсенала видеокарт производства Nvidia. 8-е поколение GeForce как нельзя кстати подходит по временных рамкам к данной платформе.

Intel Core i7-2600K трудился в материнской плате ASUS Maximus V Extreme с набором системной логики Intel Z77 Express, как раз под стать статусу самого быстрого процессора семейства Sandy Bridge. В качестве оперативной памяти использовалась пара планок DDR3-SDRAM в лице Corsair Dominator GT c частотой 2000 МГц и таймингами 7-8-7-20 (CMG6GX3M3A2000C7), но для тестов было решено проводить испытания на частоте 1866 МГц с таймингами 7-7-7-20, чтобы быть немного ближе к народу.

Тестовый стенд и тесты

Все тесты, за исключением Geekbench 3, Geekbench 4, Cinebench 11.5, Cinebench R15, 3DMark Vantage были произведены в ОС Windows XP SP3. Geekbench 3 и далее по списку приводились в ОС Windows 7 (64-bit). Для связки Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.4 GHz c ASUS P5WD2 Premium использовалась ОС Windows 7 (32-bit), ввиду отсутствия поддержки 64-х битных инструкций процессором. Версия графического драйвера для всех ОС - Nvidia Forceware WHQL 190.62, с установкой V-Sync =OFF, пресет производительности в 3D выставлялся в – Performance mode.

Конфигурация тестового стенда:

Процессор:

Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.4 ГГц, «Gallatin»;

Pentium 4 Extreme Edition 3733 МГц, «Prescott-2M»;

Intel Pentium Extreme Edition 955, 3467 МГц, «Presler»;

Intel Pentium Extreme Edition 965, 3733 МГц, «Presler»;

Intel Core 2 Extreme X6800, 2933 МГц, «Conroe XE»;

Intel Core 2 Extreme QX6700, 2667 МГц, «Kentsfield»;

Intel Core 2 Extreme QX6800, 2933 МГц, «Kentsfield»;

Intel Core 2 Extreme QX6550, 3000 МГц, «Kentsfield»;

Intel Core 2 Extreme QX9650, 3000 МГц, «Yorkfield»;

Intel Core 2 Extreme QX9770, 3200 МГц, «Yorkfield»;

Intel Core i7-2600K, 3400 МГц, «Sandy Bridge»;

Материнская плата:

ASUS P5WD2 Premium, чипсет Intel 955X;

ASUS P5E Deluxe, чипсет Intel X48;

ASUS Maximus V Extreme, чипсет Intel Z77 Express;

Оперативная память:

Kingston HyperX, DDR2, 1150 МГц, 2х 1024 Мб;

Corsair Dominator GT, DDR3, 2000 МГц, 2х 2048 Мб;

Видеокарта:

Nvidia GeForce 8800 Ultra PCI-Express 768Мб (WinXP - Forceware 190.62, Win7 32x/x64 – Forceware 190.62);

Тестирование проводилось в Windows XP Sp3 x32 и Windows 7 x32 Sp1/x64 Sp1 с помощью следующего ПО:

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);

PiFast v.4.1;

wPrime v.1.43;

WinRAR x86 v.5.40;

7-Zip x86 v.22.01;

Cinebench 2003;

Cinebench R11.5;

Cinebench R15;

3Dmark2001SE Pro b330;

3DMark 2003 v.3.6.0;

3DMark 2005 v.1.3.0;

3DMark 2006 v.1.2.1;

3DMark Vantage v.1.1.2.

Geekbench 3.4.1;

Geekbench 4.4.4;

Doom III;

Far Cry;

AIDA64 5.50.3600.

Результаты тестирования

Super Pi mod. 1.5XS

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, секунды

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Классический однопоточный бенчмарк для расчёта значения числа Пи с точностью 1 миллион знаков после запятой. В разгоне Pentium 4 Extreme Edition с ядром «Gallatin» на 3800 МГц оказался быстрее в однопоточной производительности Pentium Extreme Edition 955, 965 и Pentium 4 Extreme Edition 3733 МГц без разгона. То есть процессор перескочил через три поколения «Экстримов», что уже само по себе неплохо.

Pentium Extreme Edition 965 в разгоне до 4700 МГц так и не смог дотянуться до самого малочастотного представителя новой микроархитектуры Core - Core 2 Extreme QX6700, работающим на частоте 2667 МГц. Увы, новая микроархитектура всё решает.

Далее все представители Core выстроились в ряд согласно их тактовым частотам, но можно отметить, что даже разогнанный Core 2 Extreme QX6700 до 3500 МГц занимает в этом списке среднюю позицию, то есть какое-то время его обладателю можно было чувствовать на нем себя хорошо, главное подобрать хорошую СО.

Ну и в завершении, этот вечер сделал Core i7-2600K без какого-либо разгона на дефолтной частоте 3400 МГц и «порвал» всех без особого напряжения. А ведь он еще и разгонялся до 4.8 – 5.0 ГГц. Ох и страшная же эта была сила – Sandy Bridge!

PiFast v.4.1

PiFast v.4.1



Время, секунды

Меньше – лучше





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Перед нами однопоточный тест вычисляет число Пи с точностью 10 миллионов знаков после запятой и требует больше ресурсов для расчёта. Pentium 4 Extreme Edition с ядром «Gallatin» на 3800 МГц оказался не так хорош, как в предыдущем тесте, немного не хватило до результата Pentium 4 Extreme Edition 3733 МГц без разгона.

Как и в предыдущем тесте разогнанный Core 2 Extreme QX6700 обошел топового представителя всей линейке Core 2 Extreme QX9770, работающего на стоковых частотах. Вывод напрашивается сам собою: разгон очень полезен для процессоров в исполнении LGA 775.

В результатах тестов также явно прослеживается рубеж двух микроархитектур и «Sandy Bridge» снова одерживает победу над доведенным до предела «Yorkfield’ом», но это были однопоточные тесты, посмотрим, что будет в многопоточных.

wPrime v.1.43

wPrime v.1.43



Время, секунды

Меньше – лучше





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wPrime представляет собою тест, в основе которого лежит расчёт числа Пи всеми доступными ядрами и потоками процессора. В разгоне Pentium 4 Extreme Edition с ядром «Gallatin» сумел обойти только Pentium 4 Extreme Edition с 3733 МГц по дефолту, на большее, к сожалению, он не способен и не помог ему даже емкий L3 кэш.

Pentium Extreme Edition 965 в разгоне до 4700 МГц так и не смог справиться в многопотоке с любым из представителей Core, увы чуда не случилось. Но если посмотреть на цифры, то 965-й на частоте в 4.7 ГГц приблизительно должен соответствовать производительность двухъядерного Core 2 Duo с частотой около 2.5 ГГц, иными словами прирост от перехода к новой микроархитектуре дал двукратный прирост производительности на 1 такт.

В этом тесте для Core i7-2600K я даже отключил Hyper-Threading, чтобы сравняться по потокам, но это не помогло представителям микроархитектуры «Core» одержать победу.

WinRAR x86 v. 5.40

WinRAR x86 v. 5.40



Кбайт/с

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Данный бенчмарк поддерживает многопоточность, а значит преимущество в нем будет у многопоточных CPU. Здесь наблюдается интересный феномен, где двухпоточный Core 2 Extreme X6800 проиграл-таки гонку представителям старой микроархитектуры, не спас ситуацию даже его разгон.

Также видно доминирование «Yorkfield» над «Kentsfield» даже с учетом разгона последнего. Ну а отрыв Core i7-2600K от всех остальных участников с такими цифрами кажется уже чем-то фантастическим.

7-Zip v.22.01 x86

7-Zip v.22.01 x86, Dictionary Size=32 Mb, Phases = 2



GIPS (1000 MIPS = 1.000 GIPS)

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В данном бенчмарке немного выделяется двухпоточный Core 2 Extreme X6800 на фоне четырехпоточных представителей прошлого поколения, а также Core i7-2600K с отключенным Hyper-Threading сдал свои позиции. С включённым HT, бенчмарк рапортовал о нехватке оперативной памяти для прохождения теста, поэтому результаты в тесте отсутствуют.

Cinebench 2003

Cinebench 2003



Баллы

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Cinebench образца 2003 года. Видна классическая лесенка результатов от удвоения обрабатываемых потоков и четко прослеживается переход от старой микроархитектуры к новой, а также влияние более емкого кэша у «Yorkfield» над «Kentsfield».

Cinebench R11.5

Cinebench R11.5



Баллы

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Все то же самое что и в предыдущем тесте, закономерность повторяется.

Cinebench R15

Cinebench R15



Баллы

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Оба «Gallatin’а» остались не у дел, ввиду отсутствия поддержки 64-х битных инструкций. Здесь все же произошло чудо и разогнанный четырехпоточный Pentium Extreme Edition 965 до 4700 МГц обошел стоковый Core 2 Extreme X6800! Ура, это победа, товарищи!

3DMark 2001 SE Pro b330

3DMark 2001 SE Pro b330



Итоговый балл

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В 3D дела у разогнанного «Gallatin’а» явно по лучше, чем у последующих двух представителей процессоров экстремальной серии, но вот стоковый Pentium 4 Extreme Edition 3733 МГц обойти не удалось. И здесь впервые Core i7-2600K терпит поражение от разогнанного до 4100 «Yorkfield’a». Да Core i7-2600K быстр, но 3Dmark2001SE не использует все доступные инструкции этого нового процессора, ведь с момента выхода бенчмарка, до появления Core i7-2600K в продаже прошло 10 лет.

3DMark 2003 v.3.6.1

3DMark 2003 v.3.6.1



Итоговый балл

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А вот здесь уже Core i7-2600K отыграл свое лидерство, против прогресса не поспоришь.

3DMark 2005 v.1.3.1

3DMark 2005 v.1.3.1



Итоговый балл

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3DMark 2006 v.1.2.1

3DMark 2006 v.1.2.1



Итоговый балл

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Второе неожиданное поражение Core i7-2600K от разогнанного до 4100 МГц «Yorkfield’a», что тоже радует, разгон еще приносит свои дивиденды.

3DMark 2006 v.1.2.1 (CPU-Test)



Итоговый балл

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3Dmark 2006 обзавелся встроенным процессорным тестом. Действие теста разворачивается в лабиринте каньонов, где дороги ведут ко входу в крепость. По лабиринту носятся скоростные машинки, в задачи которых входит избегая столкновений и обороняющихся сил противника прорваться в крепость. Оборона крепости — это летающие танки, которые медлительнее машинок, но оснащены ракетами ближнего радиуса действия. Всего в сцене Red Valley участвует 87 ботов двух типов. Отрисовка картинки происходит в разрешении 640 x 480.

Игровые сцены нагружают CPU тремя способами: игровой логикой, физикой, которая обсчитывается через библиотеку Ageia PhysX, и искусственным интеллектом, который занят поиском кратчайшего пути до цели. Расчёт искусственного интеллекта для каждого рабочего потока масштабируется на количество доступных процессоров. Поэтому чем больше процессоров или ядер в системе, тем лучше будет распределяться нагрузка. В тесте используется 87 ботов, поэтому нагрузка может масштабироваться вплоть до 87 потоков.

В 3D составляющей теста и CPU тесте наблюдается чехарда результатов двухпоточного разогнанного до 3733 МГц Core 2 Extreme X6800 и четырехпоточного Core 2 Extreme QX6700, работающего на своей дефолтной частоте 2667 МГц. В целом 3DMark отдаёт предпочтение разогнанному «Conroe XE», а вот процессорный тест выступает за «Kentsfield». Истина, как всегда, находится где-то посередине.

3DMark Vantage v.1.1.2

3DMark Vantage v.1.1.2



Итоговый балл

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3Dmark Vantage это самый прогрессивный 3D тест в данном эксперименте. Благодаря его запуску в ОС Windows 7 и поддержки API DirectX 10, можно наблюдать как раскрывается весь потенциал видеокарты Nvidia GeForce 8800 Ultra всеми участниками тестирования. И в актуальном для Core i7-2600K 3D бенчмарке, он вернул себе первое место, что с включённой технологией Hyper-Threading, что без неё. На удивление двухпоточный Core 2 Extreme X6800 потерялся среди двух разогнанных представителей «Presler», но в итоге разгон расставил всё на свои места.

3DMark Vantage v.1.1.2 (CPU-Test)



Итоговый балл

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Geekbench 3.4.1

Geekbench 3.4.1 (Single-Core)



Итоговый балл

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Разогнанному Pentium Extreme Edition 965 до 4700 МГц удалось обойти в однопотоке самого малочастотного представителя микроархитектуры Core – Core 2 Extreme QX6700, работающего на частоте 2667 МГц. Ну а Core i7-2600K ушел, как всегда, от всех в отрыв.

Geekbench 3.4.1 (Multi-Core)



Итоговый балл

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В многопотоке заряженный Pentium Extreme Edition 965 сумел повторить подвиг на форсаже и оставил позади уже другого представителя Core – двухпоточного Core 2 Extreme X6800, работающего по умолчанию. Вот именно такие моменты самые интересные в оверклокинге!

Geekbench 4.4.4

Geekbench 4.4.4 (Single-Core)



Итоговый балл

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Geekbench 4.4.4 (Multi-Core)



Итоговый балл

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В Geekbench 4 реванш одержали уже все представители новой микроархитектуры.

Far Cry

Far Cry



1280x1024, Max Quality, demo 3DNews - Research, 3x loop, Average FPS

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В реальной игре микроархитектура оказалась важнее разгона. Не помог разгон даже «Gallatin’у», хотя надежда на это имелась. Разогнанному Pentium 4 Extreme Edition до 4300 МГц на ядре «Prescott-2M» разгон также не принес успеха, количество обрабатываемых потов для игры оказалось важнее. Игре также больше понравился QX9770 работающий на дефолтной частоте 3200 МГц, чем разогнанный четырехъядерный «Kentsfield» на 3.5 ГГц и даже 3733 МГц не спасли двухъядерного представителя Core 2 Extreme X6800 от поражения. Так что на реальном примере видно, что «Core» бывают разными и все дело в конкретном приложении и использование им доступных ресурсов процессора.

Core i7-2600K неожиданно ушел в хороший отрыв, не оставив никаких шансов своим соперникам.

Doom III

Doom III



1024 x 768, High Quality, AA4x, timedemo1, 3x loop, Average FPS

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Расстановка сил с предыдущей игрой особо не поменялась, хотя разница в FPS не сильно большая, но она есть, и общая закономерность расстановки сил прослеживается. Здесь только разогнанный «Gallatin» обошел разогнанный «Prescott-2M» и «Presler» возвратил себе утраченное лидерство.

AIDA64 5.50.3600

Cache and Memory benchmark

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Заключение

Пора подвести черту и сделать выводы. Для однопоточных приложений и таких же 3D бенчмарков более важна тактовая частота и здесь в аутсайдерах оказался Pentium 4 Extreme Edition 3400 МГц на ядре «Gallatin». Из 130 нм техпроцесса с разгоном удалось выжать только 12% дополнительных мегагерц тактовой частоты. Это, конечно же, мало на фоне всех остальных участников тестирования.

Pentium 4 Extreme Edition 3.73 GHz с ядром «Prescott-2M» повезло больше. Высокая номинальная частота и дополнительные 15%, полученные благодаря разгону, позволили процессору обойти в штатном режиме обе последующие модели Pentium Extreme Edition 955/965 и даже приблизиться к ним в разгоне. Разница в полученных результатах не так велика. Обладатели последних «Экстримов» с микроархитектурой NetBurst c разгоном вплотную приблизились к младшим представителям процессоров с новой микроархитектурой «Core», а владельцы первых «экстремальных» Core 2 Extreme, благодаря разгону могли спокойно себя чувствовать комфортно до самого конца жизни этой платформы.

В многопоточных приложениях и играх ситуация совсем иная. Мало того, что прослеживается резкое разделение по поддерживаемым потокам, так еще и смена архитектуры наносит двойной удар. В итоге без поддержки четырех потоков на LGA 775 представителям старой школы было очень тяжело. А для двухъядерного Core 2 Extreme X6800 разгон позволял оставаться в тонусе, и производительность была близко сопоставима с младшими четырехъядерными собратьями. В играх с разгоном Core 2 Extreme X6800 хорошо себя чувствовал и был на уровне самого быстрого процессора LGA 775 в стоке. Обладатели любого «Core квада» благодаря разгону могли ни о чем не волноваться, производительности во всех задачах было предостаточно на протяжении всего жизненного цикла платформы.

Специально приглашенный гость – Intel Core i7-2600K – в очередной раз показал, что при переходе от старой микроархитектуры к новой шансов не остается даже у былых флагманов. Разница в производительности колоссальна. Но всегда ли действует данное правило? Ответ может дать тестирование флагманов разных микроархитектур; возможно, когда они у меня все соберутся, я смогу сделать такое сравнение, а пока продолжаю собирать лучших представителей ретро.

И в завершение – суммарная стоимость протестированного в статье «железа» на момент его выхода составила $12 239.

Максим Романов aka Max1024