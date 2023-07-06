Оглавление

Вступление

Многие компании выпускают устройства для геймеров. Есть фирмы, которые специализируются на чём-то одном и делают это великолепно; есть те, кто предлагает множество разных наименований под одним брендом. Таким фирмам тяжело бороться друг с другом за кошелёк покупателя и поэтому приходится постоянно экспериментировать и выпускать что-то новое. Также нужно следить за современными трендами в игровой индустрии и представлять своё видение.

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Воплощение совершенно новых, революционных идей часто связано с риском пролететь мимо популярности. Производители стараются действовать осторожно. Они следуют за трендами и эволюционно развивают продукцию, постепенно добавляя новые функции или технические решения, направленные на комфорт и удобство использования. К примеру, как бы компания ASUS не находилась в поисках невероятного, но против реалий рынка ее инженеры не идут, действуя предельно осторожно.

Сейчас геймер пресыщен и избалован всякими красивыми и удобными аксессуарами, его сложно чем-то приманить. Может сработать мотивация, что что-то лучше, чем у конкурентов. Недавно начался новый этап гонки производителей, направленный на создание сверхлёгких беспроводных мышек. Все производители наперебой стали предлагать свои устройства, и я как-то рассматривал облегчённую проводную модель ASUS, а сегодня мы узнаем, что нового и необычного предлагает MSI. У них действительно есть, чем привлечь покупателя, и эта модель называется MSI Clutch GM31.

Как сейчас выглядит современное игровое устройство по версии компании MSI? Мы выясним это при более внимательном рассмотрении этой модели.

Упаковка и комплектация

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Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надёжная и сложная упаковка. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется светлый фон.

Спереди, в правом верхнем углу находится значок RGB. По левому краю проходит прерывистая полоса, где можно увидеть логотип производителя и эмблема MSI Gaming. Ближе к центру есть крупное изображение устройства.

Ниже указано наименование модели, а в правом нижнем углу есть изображение базы для зарядки и USB-передатчик. Там же указано, что это беспроводная мышка.

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С обратной стороны есть четыре крупные вставки с картинками и подписями к ним. Они рассказывают о ключевых технических решениях. В правой части есть полоса, где можно найти краткую спецификацию устройства, а более подробная есть на сайте производителя.

Модель MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, проводное USB 2.0 Переключатели Omron 60M Время автономной работы 110 ч Чувствительность (разрешение) 12 000 точек/дюйм (программно) Тип сенсора Оптический PixArt PAW-3310 Частота опроса 1000 Гц Масса без кабеля 73 г Программируемые кнопки 6 шт. Боковые кнопки 2 шт. Кнопка изменения чувствительности Есть, 5 режимов (можно настроить) Размер 120 х 64 х 37 мм

Характеристики достаточно неплохие, но производитель не позиционирует это устройство для киберспорта. Это же можно заметить по его стоимости. Ещё у мышки есть RGB-подсветка с настройкой различных режимов и синхронизацией через приложение MSI Center. Там же осуществляются остальные настройки.

Давайте теперь посмотрим, что скрывается внутри упаковки.

Здесь мы видим коробку из плотного чёрного картона, где на верхнюю крышку изнутри наклеен поролон. Внутри находится каркас из мягкого материала, в котором есть ниши для всего набора. Инструкции лежат прямо сверху.

Комплект не очень большой, но достаточно интересный. Есть кабель в мягкой оплётке USB Type-A - USB Type-C, небольшой пьедестал (он же базовая станция) и сама мышка с RF-передатчиком.

Базовая станция оборудована внизу портом USB Type-C. В него подключается комплектный кабель, а с другой стороны, он включается в компьютер или любое другое устройство, которое поддерживает мышь.

Сверху находятся контакты зарядки и ещё один USB Type-A, куда устанавливается тот самый беспроводной передатчик.

Конструкция и особенности устройства

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Мышка изготовлена из чёрного приятного на ощупь пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из двух основных частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип MSI Gaming.

Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было люфта.

Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело –

боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант.

Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колёсико находится по центру, там, где должно быть.

Сверху на нём одето резиновое кольцо с маленькими ромбовидными выступами, похожий узор на боковых панелях. Они не очень сильно выступают и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится чёрное пластиковое колесо. Подсветки нет.

Теоретически мышка разбирается и на сайте можно найти инструкцию. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить.

К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части находятся три переключателя, а аккумулятор в задней части. Благодаря этому получается равномерное распределение веса.

Производитель заявляет об установке переключателей Omron с ресурсом на 60 миллионов нажатий.

Это даже больше, чем у Omron D2FC-F-K(50M), и скорее всего это какой-то аналог. На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии MSI Mystic Light. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение MSI Center.

Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика с резиновым покрытием и таким же ромбовидным рельефом, как у колёсика. Получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе находятся две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены.

Мышь удобно держится за боковины каждой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

В качестве интерфейса используется USB 2.0 или радиоканал частотой 2,4 ГГц. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический Pixart 3310 (130 ips / 30 g / 5000 dpi), но в компании его каким-то чудом разогнали до 12000.

Также здесь находятся пять тефлоновых ножек, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Ещё здесь можно заметить одну кнопку. Она осуществляет динамическое переключение режима чувствительности.

Также есть переключатель для включения/выключения устройства. Кроме всего прочего на брюшке находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Всё отлично пока, вы не планируете заниматься её настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение – MSI Center.

Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании MSI. Среди оборудования могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия.

В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Ещё можно настраивать подсветку. Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако при этом у него очень большой функционал. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы посмотрим настройки MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

Тут всё понятно и в пояснениях не нуждается. Всё на русском языке, поэтому поймёт любой. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

Обратите внимание, что это пять предустановок для соответствующего количества быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 5 самых нужных режимов и назначить их под профили.

Ещё настраивается частота опроса. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше привычен эффект радуги. Цвета сменяют плавно друг друга и это успокаивает.

После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, кроме переключения режимов в реальном времени кнопкой на брюшке. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато это не получится сделать случайно. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая и лично я никаких лагов не заметил.

С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно и чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках мышь не скользит, а рука во время использования немного потеет.

Заключение

Хочется начать с приятного. В одном из известных компьютерных магазинов мышь продаётся по цене около 5 000 рублей. Это приемлемо для модели такого уровня. Тут нет чего-то необычного и выдающегося, но характеристики отличные, качество исполнения на высоте, и новинка стоит этих денег. Здесь используется сенсор последнего поколения, судя по его характеристикам. Эргономика достаточно хорошая и мышь удобно держать разным хватом. Она оптимизирована прежде всего под правую руку за счёт боковых кнопок под большой палец, но в целом левой рукой тоже пользоваться комфортно потому, что корпус почти симметричный.

Я уже давно привык именно к беспроводным устройствам, но здесь поначалу испытываешь действительно новые ощущения от лёгкости самой мыши и её отличного скольжения по специальному игровому коврику. Это очень важный момент потому, что для лёгкой мышки важно именно наличие специальной хорошо скользящей поверхности, поэтому я использовал коврик из специального синтетического материала. Скольжение просто отличное, а чувствительность настраивается в очень широком диапазоне. Ножки крупные и равномерно распределены по поверхности. Центральный круг также выполняет свою функцию и движение очень ровное.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху и прорезиненным боковинам. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились ребристые боковины. Они надёжно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными выступами и поэтому очень удобно. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но это знакомые Omron с ресурсом 60 миллионов нажатий. Возможно, будет смысл заменить их, когда сотрутся ножки. Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно. На мягком коврике тоже всё отлично благодаря крупным ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности.

За всё время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор и похоже его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время. Софт очень удобный и настраиваются все основные параметры. Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой и для этого достаточно одного приложения MSI Center, где осуществляются все настройки и в том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

Андрей Понкратов aka wildchaser