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Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless

Новинка MSI стоит своих денег, предлагая отличные характеристики и высокое качество исполнения вкупе со скромной массой и переключателями Omron.
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Оглавление

Вступление

Многие компании выпускают устройства для геймеров. Есть фирмы, которые специализируются на чём-то одном и делают это великолепно; есть те, кто предлагает множество разных наименований под одним брендом. Таким фирмам тяжело бороться друг с другом за кошелёк покупателя и поэтому приходится постоянно экспериментировать и выпускать что-то новое. Также нужно следить за современными трендами в игровой индустрии и представлять своё видение.

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Воплощение совершенно новых, революционных идей часто связано с риском пролететь мимо популярности. Производители стараются действовать осторожно. Они следуют за трендами и эволюционно развивают продукцию, постепенно добавляя новые функции или технические решения, направленные на комфорт и удобство использования. К примеру, как бы компания ASUS не находилась в поисках невероятного, но против реалий рынка ее инженеры не идут, действуя предельно осторожно.

Сейчас геймер пресыщен и избалован всякими красивыми и удобными аксессуарами, его сложно чем-то приманить. Может сработать мотивация, что что-то лучше, чем у конкурентов. Недавно начался новый этап гонки производителей, направленный на создание сверхлёгких беспроводных мышек. Все производители наперебой стали предлагать свои устройства, и я как-то рассматривал облегчённую проводную модель ASUS, а сегодня мы узнаем, что нового и необычного предлагает MSI. У них действительно есть, чем привлечь покупателя, и эта модель называется MSI Clutch GM31.

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Как сейчас выглядит современное игровое устройство по версии компании MSI? Мы выясним это при более внимательном рассмотрении этой модели.

Упаковка и комплектация

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Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надёжная и сложная упаковка. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется светлый фон.

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Спереди, в правом верхнем углу находится значок RGB. По левому краю проходит прерывистая полоса, где можно увидеть логотип производителя и эмблема MSI Gaming. Ближе к центру есть крупное изображение устройства.

Ниже указано наименование модели, а в правом нижнем углу есть изображение базы для зарядки и USB-передатчик. Там же указано, что это беспроводная мышка.

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С обратной стороны есть четыре крупные вставки с картинками и подписями к ним. Они рассказывают о ключевых технических решениях. В правой части есть полоса, где можно найти краткую спецификацию устройства, а более подробная есть на сайте производителя.

Модель MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, проводное USB 2.0
Переключатели Omron 60M
Время автономной работы 110 ч
Чувствительность (разрешение) 12 000 точек/дюйм (программно)
Тип сенсора Оптический PixArt PAW-3310
Частота опроса 1000 Гц
Масса без кабеля 73 г
Программируемые кнопки 6 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 5 режимов (можно настроить)
Размер 120 х 64 х 37 мм

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Характеристики достаточно неплохие, но производитель не позиционирует это устройство для киберспорта. Это же можно заметить по его стоимости. Ещё у мышки есть RGB-подсветка с настройкой различных режимов и синхронизацией через приложение MSI Center. Там же осуществляются остальные настройки.

Давайте теперь посмотрим, что скрывается внутри упаковки.

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Здесь мы видим коробку из плотного чёрного картона, где на верхнюю крышку изнутри наклеен поролон. Внутри находится каркас из мягкого материала, в котором есть ниши для всего набора. Инструкции лежат прямо сверху.

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Комплект не очень большой, но достаточно интересный. Есть кабель в мягкой оплётке USB Type-A - USB Type-C, небольшой пьедестал (он же базовая станция) и сама мышка с RF-передатчиком.

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Базовая станция оборудована внизу портом USB Type-C. В него подключается комплектный кабель, а с другой стороны, он включается в компьютер или любое другое устройство, которое поддерживает мышь.

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Сверху находятся контакты зарядки и ещё один USB Type-A, куда устанавливается тот самый беспроводной передатчик.

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Конструкция и особенности устройства

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Мышка изготовлена из чёрного приятного на ощупь пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из двух основных частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип MSI Gaming.

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Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было люфта.

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Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело –

боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант.

Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колёсико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нём одето резиновое кольцо с маленькими ромбовидными выступами, похожий узор на боковых панелях. Они не очень сильно выступают и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится чёрное пластиковое колесо. Подсветки нет.

Теоретически мышка разбирается и на сайте можно найти инструкцию. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить.

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К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части находятся три переключателя, а аккумулятор в задней части. Благодаря этому получается равномерное распределение веса.

Производитель заявляет об установке переключателей Omron с ресурсом на 60 миллионов нажатий.

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Это даже больше, чем у Omron D2FC-F-K(50M), и скорее всего это какой-то аналог. На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии MSI Mystic Light. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение MSI Center.

Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика с резиновым покрытием и таким же ромбовидным рельефом, как у колёсика. Получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе находятся две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены.

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Мышь удобно держится за боковины каждой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0 или радиоканал частотой 2,4 ГГц. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический Pixart 3310 (130 ips / 30 g / 5000 dpi), но в компании его каким-то чудом разогнали до 12000.

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Также здесь находятся пять тефлоновых ножек, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Ещё здесь можно заметить одну кнопку. Она осуществляет динамическое переключение режима чувствительности.

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Также есть переключатель для включения/выключения устройства. Кроме всего прочего на брюшке находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Всё отлично пока, вы не планируете заниматься её настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение – MSI Center.

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Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании MSI. Среди оборудования могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия.

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В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Ещё можно настраивать подсветку. Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако при этом у него очень большой функционал. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы посмотрим настройки MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут всё понятно и в пояснениях не нуждается. Всё на русском языке, поэтому поймёт любой. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

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Обратите внимание, что это пять предустановок для соответствующего количества быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 5 самых нужных режимов и назначить их под профили.

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Ещё настраивается частота опроса. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше привычен эффект радуги. Цвета сменяют плавно друг друга и это успокаивает.

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После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами тоже хорошо работает.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, кроме переключения режимов в реальном времени кнопкой на брюшке. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато это не получится сделать случайно. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая и лично я никаких лагов не заметил.

С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно и чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках мышь не скользит, а рука во время использования немного потеет.

Заключение

Хочется начать с приятного. В одном из известных компьютерных магазинов мышь продаётся по цене около 5 000 рублей. Это приемлемо для модели такого уровня. Тут нет чего-то необычного и выдающегося, но характеристики отличные, качество исполнения на высоте, и новинка стоит этих денег. Здесь используется сенсор последнего поколения, судя по его характеристикам. Эргономика достаточно хорошая и мышь удобно держать разным хватом. Она оптимизирована прежде всего под правую руку за счёт боковых кнопок под большой палец, но в целом левой рукой тоже пользоваться комфортно потому, что корпус почти симметричный.

Я уже давно привык именно к беспроводным устройствам, но здесь поначалу испытываешь действительно новые ощущения от лёгкости самой мыши и её отличного скольжения по специальному игровому коврику. Это очень важный момент потому, что для лёгкой мышки важно именно наличие специальной хорошо скользящей поверхности, поэтому я использовал коврик из специального синтетического материала. Скольжение просто отличное, а чувствительность настраивается в очень широком диапазоне. Ножки крупные и равномерно распределены по поверхности. Центральный круг также выполняет свою функцию и движение очень ровное.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху и прорезиненным боковинам. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились ребристые боковины. Они надёжно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными выступами и поэтому очень удобно. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но это знакомые Omron с ресурсом 60 миллионов нажатий. Возможно, будет смысл заменить их, когда сотрутся ножки. Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно. На мягком коврике тоже всё отлично благодаря крупным ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности.

За всё время тестирования мне не удалось посадить аккумулятор и похоже его хватает надолго, а подсветку можно отключить и продлить это время. Софт очень удобный и настраиваются все основные параметры. Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой и для этого достаточно одного приложения MSI Center, где осуществляются все настройки и в том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

Андрей Понкратов aka wildchaser

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