Не похоже на то, что карта очень популярна у пользователей.

Снятие эмбарго на продажу видеокарт происходит одновременно в разных странах: в США – рано утром, в Европе – во второй половине дня, а в странах Азии – в более позднее время. В Японии некоторые магазины имеют традицию открываться во время запуска значимых продуктов, таких как новые графические процессоры, хотя эта практика распространена не среди всех розничных сетей.

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Магазины, которые открываются около 20:00, обычно привлекают покупателей, желающих приобрести самое новое оборудование. Интересно, что в случае с GeForce RTX 4060 Ti интерес покупателей был крайне низким. Команда GDM, которая внимательно следит за всем, что связано с Акихабарой, популярным торговым районом в Токио, сообщает, что только два магазина открылись для этого конкретного продукта. К их удивлению, чтобы купить видеокарту RTX 4060 Ti, у входа ждал лишь один человек.

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Японские энтузиасты графических процессоров должны заплатить за RTX 4060 Ti минимум 69 800 йен (эквивалент $500). На данный момент неизвестно, можно ли считать запуск RTX 4060 Ti глобальным успехом. Некоторые розничные магазины, такие как Mindfactory в Германии, уже снизили цены на карту всего через несколько часов после появления её в продаже.