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Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT

Тест NVIDIA GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2060 Super, GeForce GTX 1080 и AMD Radeon RX 5700 XT в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах и восьми играх.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2060 Super, GeForce GTX 1080 и Radeon RX 5700 XT в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, как покажет себя новинка NVIDIA на фоне старых.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировала видеокарта Radeon RX 5700 XT. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ближайшего преследователя GeForce RTX 2060 Super на 19% – 27%.

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Biomutant

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1% low и average FPS

В фэнтезийном экшене Biomutant в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все ускорители продемонстрировали одинаковую производительность. Только в разрешении 2560 х 1440 на первую позицию вышла GeForce RTX 2060 Super.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 первое место разделили графические ускорители GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT.

Days Gone

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1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone «красная» карта показала впечатляющие результаты в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080. Однако в разрешении 2560 х 1440 она «сдулась» и пропустила вперед ускоритель GeForce RTX 2060 Super.

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Far Cry 5

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1% low и average FPS

В шутере Far Cry 5 лидировал графический ускоритель Radeon RX 5700 XT. В зависимости от разрешения и режима работы он был быстрее GeForce RTX 3060 на 6% – 12%.

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Hitman 3

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1% low и average FPS

В оставшихся трех играх – Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion – первую строчку удержал графический ускоритель из «красного» лагеря.

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The Witcher 3: Wild Hunt

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1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

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Протагонисты обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что ветеран Radeon RX 5700 XT опережал новинку GeForce RTX 3060. В зависимости от разрешения и режима работы отрыв составлял 8% – 10%.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce RTX 3060 показала равные результаты с ускорителем Radeon RX 5700 ХТ в игре Biomutant.
  • Видеокарта GeForce RTX 3060 уступила ускорителю Radeon RX 5700 ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, Far Cry 5, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.

Видеокарта GeForce RTX 3060 показала равные результаты с ускорителем Radeon RX 5700 ХТ в одной игре и отстала от него в семи проектах из восьми протестированных.

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Налицо доминирование «красной» карты. Однако не стоит забывать о козырях новинки: технологиях NVIDIA RTX и DLSS, которые на сегодняшний день поддерживают десятки игр. В них впереди уже GeForce RTX 3060.

Также необходимо отметить разочарование в ветеране GeForce GTX 1080. Некогда очень мощная видеокарта сдала свои позиции и в данном тестировании выступила в роли абсолютного аутсайдера.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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