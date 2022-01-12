Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2060 Super, GeForce GTX 1080 и Radeon RX 5700 XT в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.
Посмотрим, как покажет себя новинка NVIDIA на фоне старых.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В игре Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировала видеокарта Radeon RX 5700 XT. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ближайшего преследователя GeForce RTX 2060 Super на 19% – 27%.
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Biomutant
В фэнтезийном экшене Biomutant в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все ускорители продемонстрировали одинаковую производительность. Только в разрешении 2560 х 1440 на первую позицию вышла GeForce RTX 2060 Super.
Cyberpunk 2077
В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 первое место разделили графические ускорители GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT.
Days Gone
В зомбо-боевике Days Gone «красная» карта показала впечатляющие результаты в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080. Однако в разрешении 2560 х 1440 она «сдулась» и пропустила вперед ускоритель GeForce RTX 2060 Super.
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Far Cry 5
В шутере Far Cry 5 лидировал графический ускоритель Radeon RX 5700 XT. В зависимости от разрешения и режима работы он был быстрее GeForce RTX 3060 на 6% – 12%.
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Hitman 3
В оставшихся трех играх – Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion – первую строчку удержал графический ускоритель из «красного» лагеря.
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The Witcher 3: Wild Hunt
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Watch Dogs Legion
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Протагонисты обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что ветеран Radeon RX 5700 XT опережал новинку GeForce RTX 3060. В зависимости от разрешения и режима работы отрыв составлял 8% – 10%.
Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- Видеокарта GeForce RTX 3060 показала равные результаты с ускорителем Radeon RX 5700 ХТ в игре Biomutant.
- Видеокарта GeForce RTX 3060 уступила ускорителю Radeon RX 5700 ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, Far Cry 5, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
Видеокарта GeForce RTX 3060 показала равные результаты с ускорителем Radeon RX 5700 ХТ в одной игре и отстала от него в семи проектах из восьми протестированных.
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Налицо доминирование «красной» карты. Однако не стоит забывать о козырях новинки: технологиях NVIDIA RTX и DLSS, которые на сегодняшний день поддерживают десятки игр. В них впереди уже GeForce RTX 3060.
Также необходимо отметить разочарование в ветеране GeForce GTX 1080. Некогда очень мощная видеокарта сдала свои позиции и в данном тестировании выступила в роли абсолютного аутсайдера.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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