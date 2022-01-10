Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-11700КF и AMD Ryzen 5 5600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i7-11700КF поддерживает 8/16 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3600-4600 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 5600Х поддерживает полные 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3700-4400 МГц. У обоих процессоров наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона «синий» CPU функционировал с частотой 5000 МГц, «зеленый» – 4700 МГц.
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В связке с подопытными работала старшая модель прошлого поколения – GeForce RTX 2080 Super.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
Забегая вперед можно сказать, что в большинстве протестированных игр процессоры Core i7-11700КF и Ryzen 5 5600X показали равные результаты.
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Biomutant
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
Исключением стала автогонка F1 2020, в которой лидировал процессор из «синего» лагеря. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал «зеленого» соперника на 4%-5%.
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Horizon Zero Dawn
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Mafia Remastered
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Watch Dogs Legion
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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что независимо от разрешения и режима работы модели Core i7-11700КF и Ryzen 5 5600X продемонстрировали равную производительность.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Процессор Core i7-11700КF был быстрее модели Ryzen 5 5600X в игре F1 2020.
- Процессор Core i7-11700КF был в паритете с моделью Ryzen 5 5600X в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
Процессор Core i7-11700КF опередил соперника Ryzen 5 5600X в одной игре и обеспечил равные результаты в семи проектах.
Модели Core i7-11700КF и Ryzen 5 5600X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Core i7-11700КF - 29 900 рублей;
- Ryzen 5 5600Х - 25 300 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании AMD.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i7-11700КF и Ryzen 5 5600X победила модель из «зеленого» лагеря. В общем зачете между конкурентами был зафиксирован паритет. Однако по соотношению цена/производительность выгоднее для покупки был процессор Ryzen 5 5600X.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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