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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4

Перед нами удивительный пример того, как даже простая модель mATX может быть отлично подготовлена для разгона и работы с флагманским процессором.
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Оглавление

Вступление

Процессоры для новой платформы Intel LGA 1700 доступны для покупки с момента их анонса и дефицита пока не наблюдается. Сама платформа принесла много чего нового и интересного и поэтому стала очень обсуждаемой и произвела большой интерес. Тем не менее, пользователи не очень торопятся с переходом или апгрейдом потому, что есть ряд нюансов…

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Пока не до конца понятно, насколько эффективно пользоваться старым типом памяти и есть ли какой-то существенный проигрыш по сравнению с новым, который все так активно продвигают. На самом деле выбор небольшой и логичным выглядит именно приобретение платы под DDR4. Модулей таких сейчас на рынке много и цена достаточно адекватная. В конце концов, тут уже никто никого не заставляет и можно взять планки хоть самые дешевые модули по 4 Гбайт.

А вот с DDR5 пока все не так просто. Да, это совсем не бюджетный вариант, поэтому пока память этого типа будет дороже. Все поменяется, когда она станет массовой и самой используемой. К тому же сейчас еще частоты достаточно низкие и производительность находится где-то на уровне хороших планок DDR4, а уж на первой передаче, когда делитель 1:1, DDR4 может демонстрировать даже лучшие результаты из-за низких задержек. Поэтому есть вероятность, что вслед за DDR5 сейчас начнут сметать хорошие планки DDR4, которые способны работать на высокой частоте с низкими таймингами.

Самыми бюджетными материнскими платами обычно считаются устройства формата mATX на чипсетах начального уровня. Их пока нет, а на флагманском чипсете и даже с поддержкой старой памяти DDR4 платы все равно не такие дешевые, но зато поддерживают разгон. Одной из них является новая модель ASUS Prime Z690M-Plus D4.

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По сути это начальный уровень новой платформы на данный момент. Нам осталось понять, насколько хорошо это реализовано, есть ли смысл покупать или лучше доплатить и взять что-то лучше.

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Упаковка и комплектация

Обычная коробка, обычной бюджетной модели, только стоит это уже как средний уровень. Все стандартно. Коробка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность матовая, что уже намекает на другой статус.

Что мне нравится в компании ASUS при оформлении упаковок, так это то, что можно посмотреть на товар лицом не открывая коробки. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.

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Фон серый. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime Z690M-Plus D4. Prime – означает «основной», «базовый». Это линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для большого числа разных пользователей и для различных задач. D4 – означает поддержку памяти типа DDR4. Внизу находится группа из девяти значков.

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Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами Prime Z690M-Plus D4. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь мы видим картонный лоток, в котором находится материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Краткое руководство;
  • Информация о безопасности;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Диск – простая формальность. По сути, он уже не нужен. При установке ОС все драйвера автоматически подгружаются из интернета. Кроме того, у компании ASUS есть программа Armoury Crate, которая зашита в BIOS материнской платы и запускается при первой установке. Она берет на себя функцию установки и обновления до последней версии всех необходимых компонент.

В комплекте мы можем обнаружить следующий набор:

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Большего я и не ждал. Теоретически монтажные комплекты M.2 могли быть уже на плате, как и заглушка задней панели.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата mATX. Габариты устройства стандартные и составляют 244 х 244 мм.

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Плата сама по себе не очень тяжелая, а внешне выглядит простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, поверхность глянцевая с белыми принтами. Последние используются, чтобы придать хоть какой-то интересный вид устройству.

Радиатора всего три, и они все по существу: только питание и чипсет. Они даже не окрашены. Да это и не нужно, ведь краска на работу не влияет. Приклеил внутри корпуса пару ARGB лент и сборка уже геймерская.

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Спереди плата не кажется пустой, а вот сзади элементов не так уж много. Здесь нет даже светодиодов в области разграничения звуковой подсистемы, где присутствует полоса без слоев металлизации. Логично было бы увидеть хоть один какой-нибудь просто для индикации работы, но видимо это очень дорого.

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Питание на материнскую плату подается через один основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4. Видимо это уже новый минимум для всех платформ.

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Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение среднего уровня. Это значит, что теоретически на нее могут установить топовый процессор Intel Core i9-12900K, который бустит одно ядро до 5.3 ГГц и он должен работать идеально хотя бы в штатном режиме, ведь разгон никто не гарантирует даже на дорогих моделях. Поэтому дополнительные разъемы используют технологию ProCool. Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно, но в бюджетной модели удобства никого не волнуют.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края. Есть поддержка функции OPTIMEM II, но я бы не стал возлагать на нее большие надежды, если попадется плохой процессор и память.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Я всегда предпочитаю брать платы с четырьмя слотами. Исключение только формат mini-ITX потому, что там этого обычно не бывает.

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В подсистеме питания процессора мы видим 11 каналов (10+1) для ядер и интегрированного видео. Еще по одной фазе Vccio и Vccsa. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются транзисторные сборки Vishay Semiconductor SiC654. Они обеспечивают согласно спецификации в среднем 50 А при длительной нагрузке.

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Еще на каждый из 11 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю.

Здесь используется новый ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP2100. Он обеспечивает восемь фаз и используется на более дорогих устройствах с большим числом каналов.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Никаких пластиковых кожухов тут нет.

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Внешне они выглядят хорошо и оребрение у них отличное, а значит они должны эффективно справляться с теплоотводом.

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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и ничем не окрашены, возможно просто покрыты каким-то защитным лаком, чтобы не окислялись. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от чипсета.

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Он также изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. Сверху присутствует только надпись Prime SERIES. Может показаться, что это просто кусок алюминия, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса используется розовая терможвачка.

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Под радиатором находится чипсет Intel Z690, который мы уже видели много раз. Также вдоль и поперек изучены его технические характеристики.

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Поскольку модель платы бюджетная, то производитель будет использовать его возможности по максимуму без всяких там дополнительных контроллеров.

Скорее всего, возможности будут даже немного урезаны, как в случае с SATA портами. Здесь их всего четыре: два выведены вбок, а два расположены не очень удобно – в самом низу.

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Рядом с основным коннектором питания ATX находятся две колодки: одна для подключения двух портов USB 3.2 Gen1, а другая для USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, спикерфона и колодка для установки TPM модуля.

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Еще здесь можно увидеть два порта SATA 3. Далее по нижнему краю находит ся разъем для сопряжения с картой Thunderbolt и еще две колодки USB 2.0.

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Затем следует перемычка ClrCMOS, разъемы для подключения адресной и обычной RGB ленты, 4-pin FAN, колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC897 и четыре электролитических конденсатора.

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Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V. Есть поддержка технологии защиты LanGuard.

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На этой плате мы видим четыре слота расширения. Два PCI-e x16 и два PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь такого не предусмотрено.

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Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Еще раз для самых внимательных: только верхний PCI-e x16 получает линии PCI-e 5.0 напрямую от процессора.

Над верхним слотом PCI-e x16 можно обнаружить батарейку и разъем для установки накопителя типа М.2. Всего таких слотов на плате четыре, но один под WIFI модуль. Радиаторов для охлаждения накопителей не предусмотрено, а устройства с интерфейсом PCI-e 4.0 любят нагреваться. В режиме SATA может работать только самый нижний.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Два разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Три аудиоразъема типа minijack;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a.

Беспроводного модуля штатно не предусмотрено, но слот для него на плате есть, поэтому можно будет докупить отдельно и установить.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime Z690M-Plus D4
Поддерживаемые процессоры 12-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
2 – PCI-e x1
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I219-V
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x Display Port;
2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
1 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное меню, в зависимости от модели. В остальном все одинаково.

Интеллектуального разгона здесь нет. Для него нужен отдельный независимый процессор, который просчитывает алгоритмы. На плате его нет и даже не планировалось использовать. Поэтому есть, конечно, какие-то две предустановки, чтоб хоть что-то было и пришло понимание того, как снимать лимиты.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS Prime Z690M-Plus D4, версия BIOS 0605;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Система охлаждения: ASUS Ryujin II 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей, но снова встает вопрос совместимости системы охлаждения с памятью. Использование СЖО – вынужденная мера потому, что она в итоге производительнее моего воздушного кулера, а еще так удобнее делать снимки тепловизором. Также околосокетное пространство будет греться сильнее потому, что ничем не обдувается.

Самое время собирать систему и начинать тесты. Посмотрим сначала на подсветку, которой нет. Вместо нее я приделал обычную ARGB-ленту.

Теперь предлагаю оценить работу при помощи утилит. В штатном режиме память работает на частоте DDR4-2400, а не 4600. Причем скорость, а точнее делитель устанавливается автоматически в зависимости от частоты.

Я хотел сразу установить DDR4-4000 на первой скорости и не тянуть кота за хвост, но кому-то может быть интересна скорость в базовом режиме, поэтому начнем с него.

AIDA64 Cache & Memory:

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3DMark Time Spy:

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Metro Exodus, FHD, High:

450x352 33 KB. Big one: 1000x783 117 KB

Shadow of the Tomb Raider, FHD, Max:

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Разгон до 5.1 ГГц по быстрым ядрам и 4 ГГц по эффективным. Это не рекорд, но при этом температуры и потребление находятся на адекватном уровне в тяжелых приложениях.

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С памятью я использовал делитель 1:1 как наиболее актуальный для DDR4. Планок до 4 ГГц сейчас много и плата способна работать с ними, как показывает практика. Кто-то тут утверждал, что новые процессоры могут брать легко 5.3 ГГц по всем ядрам.

Они могут даже больше, но только когда речь не идет про три буквы AVX. С ними все иначе и хорошо, если процессор будет работать на 5.1, а обычно это всего 5 ГГц. Все дело в том, что напряжение для стабильной работы нужно увеличивать настолько, что это становится бессмысленно и опасно.

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AIDA64 Cache & Memory:

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3DMark Time Spy:

450x275 27 KB. Big one: 1000x612 94 KB

Metro Exodus, FHD, High:

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Shadow of the Tomb Raider, FHD, Max:

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Есть ли смысл от такого разгона? Думаю, что это очевидно и результаты говорят сами за себя.

Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

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Далее я запустил все тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

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Кстати, новый чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS Prime Z690M-Plus D4 – удивительный пример того, как даже простая плата может быть отлично подготовлена к работе с флагманским процессором и разгону. Здесь удалось сделать все, что планировалось, и даже больше. Понятно, что чудес ждать не стоит – формально новая материнская плата не предназначена для разгона, и заниматься им тут неудобно, поскольку приходится действовать вслепую. Хочется немного пожурить производителя, что сэкономил на горстке светодиодов, цена которым копейки. Индикации нет никакой, и я подключил просто ARGB-ленту, чтобы понимать, что устройство работает.

Еще могут возникнуть вопросы совместимости с огромными башенными кулерами. Я эту проблему решил установкой системы AIO. Крепление для Noctua еще не добралось до меня, а с Deepcool AK620 таких заморочек нет потому, что он уже и не мешает видеокарте. Однако предупрежден – значит вооружен. Впрочем, при взгляде на модели прошлых лет с таким же обозначением на предыдущих чипсетах выясняется, что эти проблемы были всегда. Это своего рода преемственность и инженеры компании просто идут проторенной дорогой, а обычно они ищут невероятное. Судя по всему, за эти деньги искать просто не получается.

Еще я начинаю замечать, как производители постепенно слезают с поддержки SATA. Портов становится заметно меньше, и даже не в самой дешевой модели их четыре. Зато количество слотов M.2 увеличилось и в целом получается все неплохо. Скорее всего, эта тенденция продолжится. Звук здесь просто есть. Странно видеть на современной плате кодек 10-летней давности. Понятно, что надо сэкономить везде и на всем, но стоило ли так ужиматься?

Достоинств у новинки хватает. Разгон, стабильная работа, хорошее охлаждение, поддержка памяти DDR4, но хотелось бы подешевле. Возможно, это пока такая наценка за новинку, а позже будет доступнее. Тем, кто хочет сэкономить и разгонять только память, есть смысл подождать другие чипсеты. Может, хоть там платы будут более доступны, ну а я пока взял на барахолке очередную ASUS Prime B450M-A за бешенные 2500 рублей и могу туда установить Ryzen 7 5700G и не волноваться за фазы питания с голыми транзисторами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS Prime Z690M-Plus D4.

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Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
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Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
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Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
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Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
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Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
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Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
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Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
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Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
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Основатель Binance Чанпэн Чжао за 4 года заработал $93 млрд, но биржа всё ещё не имеет штаб-квартиры
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Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
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42 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
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Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
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Цена на Ethereum устремились вниз, вслед за ней и доходность майнинга
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Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
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EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
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Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
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Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
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Юра Репченко
10:19
И да если Китаю и ЕС будет запрещено поставлять России высокотехнологичные товары, то на что они будут выменивать Российский газ. Без него любое производство там перестанет быть рентабильным спасибо Г...
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
no_fate
10:18
Бред сивой кобылы.
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Кянан Халилов
10:18
расскажи про интел моему 5800х. ахахаха
Почему я больше никогда не куплю AMD
Сергей Буценов
10:17
вот это неожиданность! А ведь все думали, что это главный квест такой долгий. Спасибо полякам за пояснение, сами бы не поняли
Авторы Dying Light 2 уточнили, что подразумевают под 500-часовым прохождением игры
D3m0n
10:17
О как, в ватных пропагандонов пялишься целыми днями и вещаешь их повесточку, а единственным более-менее полезным госсервисом не пользуешься. Ты там не "патриот" из бомбаса случаем?
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Andrey Roussanov
10:16
Пока самопровозглашенные "великие космические державы" почивают на лаврах и рассуждают о дороговизне освоения космоса, китайцы не стали тратить время на многолетнее исследование вакуума на земной орби...
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" обнаружил воду на поверхности Луны
Kozma
10:16
Во-во. До Дураков дошло. А вот умные считают, что за криптой будущее.
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
terenty79
10:15
покупал через озон, мне проще перепаять было, я это делать умею, чем выяснять куда что слать нужно, и потом результата какого то ждать.
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
RISKWARE
10:15
Жирный троллинг из вк-паблика "феминисток" на 300 человек распространился на весь рунет. Это вин. Но даже если бы автор дал на него ссылку, фашики-комментаторы с iq10 никуда б не делись
Феминистки хотят отменить S.T.A.L.K.E.R. 2 за оскорбления женщин и гендерную бинарность
korney
10:14
Сам то понял чего написал? ) Ты опять сначала пишешь "беда-беда", а потом - даихусим. Диффузия будет происходить до тех пор, пока есть температура, т.е. всегда. Вопрос времени, а его как раз таки долж...
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
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