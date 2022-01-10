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Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)

Zen WIFI Hybrid – это набор из двух одинаковых устройств с поддержкой powerline HomePug AV2 и Mesh, способных обеспечить большое покрытие высокоскоростной сети WI-FI 6.
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Оглавление

Вступление

Умный в гору не пойдет, а обойдет. Это все знают, но на практике это не всегда почему-то работает. Складываются так обстоятельства порой, что не знаешь, как разрешить ситуацию. Многим известна эта стройка века под названием БАМ. Две бригады с двух сторон строят магистраль и идут навстречу друг другу, но на пути встает гора. Сначала думали, что пройти через нее будет чуть проще, чем отнять конфету у малыша, но по факту обнаружились такие обстоятельства, при которых это стало практически невозможно и удалось в итоге пробить эту гору только не так давно, а дорогу действительно сначала построили в объезд. Все как положено с мостами и большим расстоянием. Примеров такого человеческого мужества у нас в стране очень много, когда даже природа пасует против идеи. Колоссальные ресурсы, куча денег и материалов, а теперь нужно ответить на простой вопрос: цель оправдала средства?

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С домашними и прочими сетями бывают похожие проблемы. Нужно организовать работу нескольких устройств на определенной площади, но тут на пути встала не гора, а просто стена. К слову, стены тоже бывают разные. В офисе это обычно просто какая-то ширма, или гипсокартон. Это можно просто проткнуть отверткой и просунуть кабель. Также без проблем работает беспроводная сеть. Она работает так, как будто стены нет. Но бывают стены очень толстые, особенно в старых зданиях. Кабель можно с трудом просунуть, если просверлить отверстие, а беспроводная сеть может вообще не пробиться. Это только волшебникам хорошо и руководителям, которые не видят препятствие, а значит его и нет. Прямо как в фильме про чародеев.

Однако даже в такой тупиковой ситуации можно найти выход, если знать, что существует современное сетевое оборудование, которое способно разломать любую стену. Разумеется, это в переносном смысле и на самом деле ничего не ломается и даже пыли не будет. Достаточно включить пару устройств в розетку и все, метровая стена перестает быть помехой. Секрет кроется в технологии HomePlug, которая позволяет использовать электрическую силовую кабельную сеть для передачи данных. Последние спецификации этого стандарта позволяют строить транспортный луч по линейной, нейтральной и даже заземляющей жиле кабеля. Скорость современного интерфейса достигает 1.3 Гбит/с, что по современным меркам считается очень приемлемым.

Сегодня мы рассмотрим очень интересное устройство от компании ASUS, спектр применения которого просто огромен, а самое главное его можно использовать там, где другие бессильны что-либо сделать. Это даже не одно устройство, а целый комплект для развертывания Mesh сети. Называется это чудо ASUS ZenWIFI AX Hybrid.

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Это настоящий продукт премиум-уровня, рассчитанный на обеспеченных пользователей с большими площадями, подземными бункерами, которым нужна единая сеть, большое покрытие и высокая скорость нового стандарта Wi-Fi 6. Поэтому достаточно уже разговоров, а пора переходить к изучению этого набора.

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Упаковка и комплектация

Коробка немного похожа на половинку пеноблока. Упаковка цветная, но все элементы серые или белые и лишь только название переливается всеми цветами радуги. Прямо спереди мы видим, что изображено сразу два устройства. Это такая модификация, а есть и единичное устройство.

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Эти белые роутеры смотрятся очень необычно и изыскано. Можно принять за какой-то музейный экспонат.

Это какие-то белые пластиковые цилиндры, без лампочек и антенн, а заднюю панель с портами нам здесь не спешат показывать. Так или иначе, но многие привыкли видеть роутер с большими антеннами и чем их больше, и они длиннее, тем сигнал как бы должен быть мощнее и пробивать любую бетонную стену. Оказывается есть такой параметр, как коэффициент усиления и даже устройства без внешних антенн могут быть очень дальнобойными. Сверху мы видим, что устройство относится к классу AX1800+AV1300. Я уже объяснял, что эти цифры берутся не с потолка. Это теоретическая пропускная способность, которую устройство обеспечивает по беспроводной сети. А здесь еще беспроводной интерфейс скомбинирован с Powerline, поэтому в названии есть слово Hybrid. Разберем эти числа более подробно. 574 Мбит/с получаем по беспроводному интерфейсу 2,4 ГГц, 1201 Мбит/с на 5 ГГц и отдельно 1,3 Гбит/с через Powerline Home Plug AV2 MIMO.

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Ниже всеми цветами радуги переливается наименование модели устройства – ASUS Zen WIFI AX Hybrid. Дальше нам поясняют его ключевые достоинства – идеальное решение для толстых стен.

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В левом нижнем углу указана приблизительная площадь покрытия этого набора – 410 квадратных метров. Мы привыкли к метрической системе, а вот в футах получается 4400.

Такие квартиры может и есть, но мне они не попадались, а вот в загородных домах такой площади я бывал. У меня дом гораздо скромнее и мне хватает всего одного роутера, но вот на два с половиной моих дома точно понадобилось бы еще одно устройство, поэтому похоже, что не обманывают.

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Роутер предназначен для работы с беспроводными сетями Wi-Fi 6 и поддерживает ряд интересных технологий, о которых рассказывает производитель.

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Одной из них является AiProtection. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

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Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, и какие его основные технические особенности.

С одного из торцов находится спецификация устройства. Она не очень большая, но основные моменты в ней понятны.

Модель ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
Интерфейсы 1 х 1 Гбит/с WAN;
2 x 1 Гбит/с LAN
Антенны 5 внутренних
Память Flash 256 Мбайт
Память RAM 512 Мбайт
Рабочие частоты 2.4 и 5 ГГц
Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;
802.11b: до 11 Мбит/с;
802.11 256QAM: до 400 Мбит/с;
802.11ac: до 867 Мбит/с;
802.11ax (2.4 ГГц): до 574 Мбит/с;
802.11ax (5 ГГц): до 1201 Мбит/с
Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;
WPA/WPA3-Personal;
WPS
Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
Особенности Ai Mesh;
AiProtection PRO;
ASUS Router App;
MU-MIMO;
Guest Network
Питание AC 100-240 В (50/60 Гц), 1 А
Габариты 148 х 71 х 208 мм
Масса 665 г

Характеристики модели смотрятся современно. Особенно это касается объема памяти, которого должно быть более чем достаточно.

Коробка легко открывается и сверху сразу находятся два аппарата, упакованных в антистатические пакеты.

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Под ними находится картонный лоток, а на дне под разделителем разместился комплект поставки. Он не очень большой, учитывая, что устройств два. Нет привычных адаптеров питания, а вместо этого четыре кабеля.

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Впервые я вижу, что устройства подключаются напрямую к сети переменного тока. Все дело в том, что это тоже интерфейс для передачи данных.

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Инструкций тоже не так много, но есть три гарантийные карты и две инструкции. Разобраться здесь может абсолютно любой потому, что меню настройки у роутера интуитивно понятное.

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Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

На самом деле это не одно, а два устройства, и они абсолютно одинаковые. Здесь нет ведущего и ведомого пока они не настроены. В этом есть свои плюсы и минусы, но это все индивидуально для каждого случая.

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Роутер достаточно компактный. По форме он представляет цилиндр с эллипсом в основании. Он изготовлен из белого пластика. В корпусе присутствуют вентиляционные отверстия: сверху, по бокам и снизу. Индикатор всего один спереди под золотым логотипом компании ASUS.

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Он может принимать несколько цветов и состояний. Например, может гореть, может мигать быстро или медленно. Все это соответствует определенному состоянию устройства и в большинстве случаев этого достаточно, чтобы понять, что происходит с устройством.

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С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата не большая. Внизу мы видим две серые резиновые ножки и две кнопки: Reset и WPS. Также внизу находится информационная табличка с информацией о устройстве. На ней представлено много всего интересного.

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Сзади внизу находится два гигабитных порта RJ-45 LAN и один гигабитный WAN. Также присутствует разъем USB 3.0. Индикаторов тут нет.

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Устройство разбирается сверху. Сначала нужно снять декоративную крышку, затем открутить пару винтов и снять пластиковый кожух. Внутри можно заметить печатную плату, крупный радиатор, антенны и плотную компоновку.

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Известно, что сердцем является 4-ядерный процессор Broadcom BCM6755 с архитектурой ARM-A7. Поэтому охлаждению здесь уделено максимальное внимание.

Также здесь можно обнаружить пять антенн двух разных типов. Каждая подключается к своему собственному разъему на печатной плате.

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По бокам устройства присутствуют отверстия для вентиляции. Активного охлаждения нет, но нагрев здесь очень умеренный.

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Программное обеспечение и работа

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

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Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

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Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку, группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Мне кажется, что это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

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Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Нам предлагают сначала настроить узел, однако здесь есть один нюанс. Устройства оба должны быть сброшены, прошивка должна быть одинакова, чтобы избежать всяких недоразумений. Поэтому я бы рекомендовал сначала обновить оба устройства, а потом объединять их в одну сеть. В конце концов это можно сделать позже.

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Затем нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

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Далее нам предлагают включить режим Wi-Fi6.

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Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

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Все. Даже перезагрузки не требуется и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

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Я сразу обновил прошивку на обоих устройствах при первичной настройке устройств и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Чтобы не было каких-то вопросов, функционал двух устройств абсолютно идентичен и каждое из них может быть основным узлом.

Поэтому есть смысл рассматривать только одно устройство, чтобы понять строение меню и основные функции. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню мне знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней уже привыкаешь. Это как BIOS материнской платы от ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они похожи друг с другом.

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Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

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Да, получается иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек.

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Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

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Эта процедура необходима для того, чтобы перенастроить уже созданную сеть или сделать ее заново. Сама процедура занимает определенное время, поэтому здесь торопиться не нужно, а необходимо просто подождать. Кроме этого, есть различные варианты сопряжения.

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Еще здесь отображается информация о беспроводном канале между узлами. Отображается уровень сигнала, общее качество соединения и статистика по передаче данных.

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Кроме этого, с основного узла можно управлять действиями на вспомогательном, для чего есть специальное меню

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Далее идет пункт Гостевая сеть.

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Еще справа есть пункт AiProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

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Родительский контроль:

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Адаптивный QoS:

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USB приложение:

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Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

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Локальная сеть:

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Интернет:

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Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

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VPN:

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Брандмауэр:

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Администрирование:

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Системный журнал:

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Сетевые утилиты:

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Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Оборудование можно настроить при помощи смартфона. Для этого достаточно установить приложение ASUS Router App. Я уже подробно описывал эту программу и сейчас просто предлагаю посмотреть на разные пункты.

Выбор устройства:

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Главная страница:

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Настройка Mesh:

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Приоритет сопряжения:

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Трафик:

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Информация о беспроводной сети:

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Подключенные устройства:

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Настройки:

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Пользоваться приложением очень просто, но есть одно важное замечание: смартфон должен находиться в сети устройства.

Тестирование

Пора переходить к практическим испытаниям ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4). У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2,5G у сетевой карты, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит/с.

ASUS Zen WIFI XP4, Wi-Fi 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

ASUS Zen WIFI XP4, Wi-Fi 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

ASUS Zen WIFI XP4, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)

Заключение

ASUS Zen WIFI Hybrid – это не просто хороший роутер, а набор из двух одинаковых устройств, чтобы обеспечить большое покрытие высокоскоростной сети WIFI 6. Это устройство принципиально другого уровня и поэтому производитель выделил его в линейку Zen. Еще на примере Mikrotik hAP2 я понял, что мощный сигнал беспроводной сети может быть не только от огромных и толстых внешних антенн. Он может быть даже выше у встроенных в корпус. Поэтому длинная антенна вовсе не означает лучшее качество сигнала. Здесь как раз работает это правило.

В компактных симпатичных корпусах разместились мощные устройства, которые обеспечивают хороший уровень сигнала и большое покрытие. Как я уже говорил, на мой дом в 200 квадратных метров из трех этажей, хватает всего одного такого роутера, а второй удалось разместить у соседей, дом которых всего чрез 12 метров от моего. В итоге получилось очень большое покрытие и сигнала без проблем хватает даже на улице. Сопряжение двух устройств в единую сеть было обеспечено по силовому кабелю. Важно понимать, что общая должна быть фаза или нейтраль. Заземление в частных домах обычно индивидуальное и этот вариант отпадает. Я напомню, что компания позиционирует это устройство именно для дома, а не для создания каких-то профессиональных сетей. Отчасти об этом говорит функционал набора и настройки.

Здесь есть поддержка USB. Это означает поддержку очень важных функций. А вот портов Ethernet не так много, всего три штуки, причем один – WAN. Зато мы видим привычную мощную начинку у каждого устройства. Прежде всего это 4-ядерный процессор Broadcom BCM6755 на архитектуре ARM-A7 с частотой каждого ядра 1500 МГц. Также реализована поддержка современного стандарта передачи данных через powerline HomePug AV2.

Это ключевая особенность и самая яркая фишка данного устройства, а самое главное, что реализация получилась действительно отличной. Если где-то мне приходилось приплясывать с бубнами, чтобы сделать этот Mesh, то тут я просто подключил два устройства в одну электросеть, и они нашли друг друга без всяких проблем. Я потом дольше возился, чтобы настроить их через Wi-Fi. Первичное сопряжение модулей вместе с их одновременным обновлением заняло не более трех минут и все. Сеть уже была готова и развернута.

В целом настройки простые и понятные, а оболочка веб-интерфейса мне уже запомнилась наизусть. Еще здесь очень развит пункт родительского контроля и поэтому устройство явно ориентированно именно на домашнего пользователя с большой квартирой или домом, где одного роутера на все не хватает. Что касается недостатков, то здесь они классические: нет настенного крепления и цена. Если цель оправдывает средства, то этот комплект хорош как один из вариантов ее реализации.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование набор для развертывания сети Mesh ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4).

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REY_B_
13:09
Для игр важны задержки.... Т.е. предварительная загрузка данных в кэш. Что реализовывают инструкции SSE. Которые имеют размерность 128 бит и с DDR5 быстрее не работают. Для него надо бы наоборот, не р...
Темпы экспансии платформы AMD Socket AM5 будут определяться ценами на DDR5
muas
13:06
В 2026 она выйдет.
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
REY_B_
13:05
Из-за порезанной надвое шины, DDR5 будет быстрее там, где передаются 32-х битные данные, по её двумя 32-х битным шинам. Это обработка видео, физики, векторы. Короче, AVX инструкции. Чтобы DDR5 выстре...
Темпы экспансии платформы AMD Socket AM5 будут определяться ценами на DDR5
Alexey Damberg
13:03
Опять не понял, я разве не могу намайнить того что сейчас выгодно продать согласно калькуляторам доходности без ваших знаний?
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
One More
13:01
Пахан, в том то и ценность что ничего нельзя скопировать, это тебе сейчас бумажки копируют на печатном станке, btc тем и хорош, что количество ограничено
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Grotlon
13:01
А если на них жидкий металл попадет?
Темпы экспансии платформы AMD Socket AM5 будут определяться ценами на DDR5
Максим Лаптев
12:58
Есть наверное где то альтруисты, которые майнят ради поддержания блокчейнов, ради мечты о децентрализации, не ради заработка. Но а 99% майнят ради заработка. Вот вам и связь
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
One More
12:58
да вообще все норм, а ты Пантелеич как там?
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Vladimir Valeryevich
12:55
Сделал предзаказ, как раз к лету 2022 только перееду в новую квартиру, подожду.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
Alex23
12:54
Затычки которые должны стоить по 5к, будут продавать по 30к. Рыночек порешал опять
ASUS готовит Radeon RX 6500 XT в вариантах Dual и TUF Gaming — стали известны европейские цены
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