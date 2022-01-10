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Вступление

Умный в гору не пойдет, а обойдет. Это все знают, но на практике это не всегда почему-то работает. Складываются так обстоятельства порой, что не знаешь, как разрешить ситуацию. Многим известна эта стройка века под названием БАМ. Две бригады с двух сторон строят магистраль и идут навстречу друг другу, но на пути встает гора. Сначала думали, что пройти через нее будет чуть проще, чем отнять конфету у малыша, но по факту обнаружились такие обстоятельства, при которых это стало практически невозможно и удалось в итоге пробить эту гору только не так давно, а дорогу действительно сначала построили в объезд. Все как положено с мостами и большим расстоянием. Примеров такого человеческого мужества у нас в стране очень много, когда даже природа пасует против идеи. Колоссальные ресурсы, куча денег и материалов, а теперь нужно ответить на простой вопрос: цель оправдала средства?

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С домашними и прочими сетями бывают похожие проблемы. Нужно организовать работу нескольких устройств на определенной площади, но тут на пути встала не гора, а просто стена. К слову, стены тоже бывают разные. В офисе это обычно просто какая-то ширма, или гипсокартон. Это можно просто проткнуть отверткой и просунуть кабель. Также без проблем работает беспроводная сеть. Она работает так, как будто стены нет. Но бывают стены очень толстые, особенно в старых зданиях. Кабель можно с трудом просунуть, если просверлить отверстие, а беспроводная сеть может вообще не пробиться. Это только волшебникам хорошо и руководителям, которые не видят препятствие, а значит его и нет. Прямо как в фильме про чародеев.

Однако даже в такой тупиковой ситуации можно найти выход, если знать, что существует современное сетевое оборудование, которое способно разломать любую стену. Разумеется, это в переносном смысле и на самом деле ничего не ломается и даже пыли не будет. Достаточно включить пару устройств в розетку и все, метровая стена перестает быть помехой. Секрет кроется в технологии HomePlug, которая позволяет использовать электрическую силовую кабельную сеть для передачи данных. Последние спецификации этого стандарта позволяют строить транспортный луч по линейной, нейтральной и даже заземляющей жиле кабеля. Скорость современного интерфейса достигает 1.3 Гбит/с, что по современным меркам считается очень приемлемым.

Сегодня мы рассмотрим очень интересное устройство от компании ASUS, спектр применения которого просто огромен, а самое главное его можно использовать там, где другие бессильны что-либо сделать. Это даже не одно устройство, а целый комплект для развертывания Mesh сети. Называется это чудо ASUS ZenWIFI AX Hybrid.

Это настоящий продукт премиум-уровня, рассчитанный на обеспеченных пользователей с большими площадями, подземными бункерами, которым нужна единая сеть, большое покрытие и высокая скорость нового стандарта Wi-Fi 6. Поэтому достаточно уже разговоров, а пора переходить к изучению этого набора.

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Упаковка и комплектация

Коробка немного похожа на половинку пеноблока. Упаковка цветная, но все элементы серые или белые и лишь только название переливается всеми цветами радуги. Прямо спереди мы видим, что изображено сразу два устройства. Это такая модификация, а есть и единичное устройство.

Эти белые роутеры смотрятся очень необычно и изыскано. Можно принять за какой-то музейный экспонат.

Это какие-то белые пластиковые цилиндры, без лампочек и антенн, а заднюю панель с портами нам здесь не спешат показывать. Так или иначе, но многие привыкли видеть роутер с большими антеннами и чем их больше, и они длиннее, тем сигнал как бы должен быть мощнее и пробивать любую бетонную стену. Оказывается есть такой параметр, как коэффициент усиления и даже устройства без внешних антенн могут быть очень дальнобойными. Сверху мы видим, что устройство относится к классу AX1800+AV1300. Я уже объяснял, что эти цифры берутся не с потолка. Это теоретическая пропускная способность, которую устройство обеспечивает по беспроводной сети. А здесь еще беспроводной интерфейс скомбинирован с Powerline, поэтому в названии есть слово Hybrid. Разберем эти числа более подробно. 574 Мбит/с получаем по беспроводному интерфейсу 2,4 ГГц, 1201 Мбит/с на 5 ГГц и отдельно 1,3 Гбит/с через Powerline Home Plug AV2 MIMO.

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Ниже всеми цветами радуги переливается наименование модели устройства – ASUS Zen WIFI AX Hybrid. Дальше нам поясняют его ключевые достоинства – идеальное решение для толстых стен.

В левом нижнем углу указана приблизительная площадь покрытия этого набора – 410 квадратных метров. Мы привыкли к метрической системе, а вот в футах получается 4400.

Такие квартиры может и есть, но мне они не попадались, а вот в загородных домах такой площади я бывал. У меня дом гораздо скромнее и мне хватает всего одного роутера, но вот на два с половиной моих дома точно понадобилось бы еще одно устройство, поэтому похоже, что не обманывают.

Роутер предназначен для работы с беспроводными сетями Wi-Fi 6 и поддерживает ряд интересных технологий, о которых рассказывает производитель.

Одной из них является AiProtection. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, и какие его основные технические особенности.

С одного из торцов находится спецификация устройства. Она не очень большая, но основные моменты в ней понятны.

Модель ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) Интерфейсы 1 х 1 Гбит/с WAN;

2 x 1 Гбит/с LAN Антенны 5 внутренних Память Flash 256 Мбайт Память RAM 512 Мбайт Рабочие частоты 2.4 и 5 ГГц Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;

802.11b: до 11 Мбит/с;

802.11 256QAM: до 400 Мбит/с;

802.11ac: до 867 Мбит/с;

802.11ax (2.4 ГГц): до 574 Мбит/с;

802.11ax (5 ГГц): до 1201 Мбит/с Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;

WPA/WPA3-Personal;

WPS Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log Особенности Ai Mesh;

AiProtection PRO;

ASUS Router App;

MU-MIMO;

Guest Network Питание AC 100-240 В (50/60 Гц), 1 А Габариты 148 х 71 х 208 мм Масса 665 г

Характеристики модели смотрятся современно. Особенно это касается объема памяти, которого должно быть более чем достаточно.

Коробка легко открывается и сверху сразу находятся два аппарата, упакованных в антистатические пакеты.

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Под ними находится картонный лоток, а на дне под разделителем разместился комплект поставки. Он не очень большой, учитывая, что устройств два. Нет привычных адаптеров питания, а вместо этого четыре кабеля.

Впервые я вижу, что устройства подключаются напрямую к сети переменного тока. Все дело в том, что это тоже интерфейс для передачи данных.

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Инструкций тоже не так много, но есть три гарантийные карты и две инструкции. Разобраться здесь может абсолютно любой потому, что меню настройки у роутера интуитивно понятное.

Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

На самом деле это не одно, а два устройства, и они абсолютно одинаковые. Здесь нет ведущего и ведомого пока они не настроены. В этом есть свои плюсы и минусы, но это все индивидуально для каждого случая.

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Роутер достаточно компактный. По форме он представляет цилиндр с эллипсом в основании. Он изготовлен из белого пластика. В корпусе присутствуют вентиляционные отверстия: сверху, по бокам и снизу. Индикатор всего один спереди под золотым логотипом компании ASUS.

Он может принимать несколько цветов и состояний. Например, может гореть, может мигать быстро или медленно. Все это соответствует определенному состоянию устройства и в большинстве случаев этого достаточно, чтобы понять, что происходит с устройством.

С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата не большая. Внизу мы видим две серые резиновые ножки и две кнопки: Reset и WPS. Также внизу находится информационная табличка с информацией о устройстве. На ней представлено много всего интересного.

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Сзади внизу находится два гигабитных порта RJ-45 LAN и один гигабитный WAN. Также присутствует разъем USB 3.0. Индикаторов тут нет.

Устройство разбирается сверху. Сначала нужно снять декоративную крышку, затем открутить пару винтов и снять пластиковый кожух. Внутри можно заметить печатную плату, крупный радиатор, антенны и плотную компоновку.

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Известно, что сердцем является 4-ядерный процессор Broadcom BCM6755 с архитектурой ARM-A7. Поэтому охлаждению здесь уделено максимальное внимание.

Также здесь можно обнаружить пять антенн двух разных типов. Каждая подключается к своему собственному разъему на печатной плате.

По бокам устройства присутствуют отверстия для вентиляции. Активного охлаждения нет, но нагрев здесь очень умеренный.

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Программное обеспечение и работа

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку, группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Мне кажется, что это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Нам предлагают сначала настроить узел, однако здесь есть один нюанс. Устройства оба должны быть сброшены, прошивка должна быть одинакова, чтобы избежать всяких недоразумений. Поэтому я бы рекомендовал сначала обновить оба устройства, а потом объединять их в одну сеть. В конце концов это можно сделать позже.

Затем нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим Wi-Fi6.

Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

Все. Даже перезагрузки не требуется и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку на обоих устройствах при первичной настройке устройств и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Чтобы не было каких-то вопросов, функционал двух устройств абсолютно идентичен и каждое из них может быть основным узлом.

Поэтому есть смысл рассматривать только одно устройство, чтобы понять строение меню и основные функции. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню мне знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней уже привыкаешь. Это как BIOS материнской платы от ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они похожи друг с другом.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Да, получается иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек.

Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

Эта процедура необходима для того, чтобы перенастроить уже созданную сеть или сделать ее заново. Сама процедура занимает определенное время, поэтому здесь торопиться не нужно, а необходимо просто подождать. Кроме этого, есть различные варианты сопряжения.

Еще здесь отображается информация о беспроводном канале между узлами. Отображается уровень сигнала, общее качество соединения и статистика по передаче данных.

Кроме этого, с основного узла можно управлять действиями на вспомогательном, для чего есть специальное меню

Далее идет пункт Гостевая сеть.

Еще справа есть пункт AiProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Родительский контроль:

Адаптивный QoS:

USB приложение:

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Оборудование можно настроить при помощи смартфона. Для этого достаточно установить приложение ASUS Router App. Я уже подробно описывал эту программу и сейчас просто предлагаю посмотреть на разные пункты.

Выбор устройства:

Главная страница:

Настройка Mesh:

Приоритет сопряжения:

Трафик:

Информация о беспроводной сети:

Подключенные устройства:

Настройки:

Пользоваться приложением очень просто, но есть одно важное замечание: смартфон должен находиться в сети устройства.

Тестирование

Пора переходить к практическим испытаниям ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4). У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2,5G у сетевой карты, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит/с.

ASUS Zen WIFI XP4, Wi-Fi 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS Zen WIFI XP4, Wi-Fi 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS Zen WIFI XP4, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)



Заключение

ASUS Zen WIFI Hybrid – это не просто хороший роутер, а набор из двух одинаковых устройств, чтобы обеспечить большое покрытие высокоскоростной сети WIFI 6. Это устройство принципиально другого уровня и поэтому производитель выделил его в линейку Zen. Еще на примере Mikrotik hAP2 я понял, что мощный сигнал беспроводной сети может быть не только от огромных и толстых внешних антенн. Он может быть даже выше у встроенных в корпус. Поэтому длинная антенна вовсе не означает лучшее качество сигнала. Здесь как раз работает это правило.

В компактных симпатичных корпусах разместились мощные устройства, которые обеспечивают хороший уровень сигнала и большое покрытие. Как я уже говорил, на мой дом в 200 квадратных метров из трех этажей, хватает всего одного такого роутера, а второй удалось разместить у соседей, дом которых всего чрез 12 метров от моего. В итоге получилось очень большое покрытие и сигнала без проблем хватает даже на улице. Сопряжение двух устройств в единую сеть было обеспечено по силовому кабелю. Важно понимать, что общая должна быть фаза или нейтраль. Заземление в частных домах обычно индивидуальное и этот вариант отпадает. Я напомню, что компания позиционирует это устройство именно для дома, а не для создания каких-то профессиональных сетей. Отчасти об этом говорит функционал набора и настройки.

Здесь есть поддержка USB. Это означает поддержку очень важных функций. А вот портов Ethernet не так много, всего три штуки, причем один – WAN. Зато мы видим привычную мощную начинку у каждого устройства. Прежде всего это 4-ядерный процессор Broadcom BCM6755 на архитектуре ARM-A7 с частотой каждого ядра 1500 МГц. Также реализована поддержка современного стандарта передачи данных через powerline HomePug AV2.

Это ключевая особенность и самая яркая фишка данного устройства, а самое главное, что реализация получилась действительно отличной. Если где-то мне приходилось приплясывать с бубнами, чтобы сделать этот Mesh, то тут я просто подключил два устройства в одну электросеть, и они нашли друг друга без всяких проблем. Я потом дольше возился, чтобы настроить их через Wi-Fi. Первичное сопряжение модулей вместе с их одновременным обновлением заняло не более трех минут и все. Сеть уже была готова и развернута.

В целом настройки простые и понятные, а оболочка веб-интерфейса мне уже запомнилась наизусть. Еще здесь очень развит пункт родительского контроля и поэтому устройство явно ориентированно именно на домашнего пользователя с большой квартирой или домом, где одного роутера на все не хватает. Что касается недостатков, то здесь они классические: нет настенного крепления и цена. Если цель оправдывает средства, то этот комплект хорош как один из вариантов ее реализации.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: