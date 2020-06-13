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Вступление

Компания Palit известна многим. На заре становления производитель изготавливал бюджетные версии, с тех пор утекло много воды и ситуация изменилась. В один прекрасный день качество продукции вышло на другой уровень и сравнялось с остальными брендами, но вместе с ним подросли и цены. Однако цены на продукцию бренда по-прежнему остаются одними из самых низких на рынке. Например, я покупал NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti эталонного дизайна, и на тот момент она была самой доступной именно под маркой Palit.

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Не будем забывать, что компания не только клеит наклейки и делает коробки, у нее есть собственное производство видеокарт. Если посмотреть на все многообразие моделей, то их очень много. Однако не все пользователи могут самостоятельно разобраться с ассортиментом. По факту оказалось, что линейки делятся по разновидностям графических процессоров: NVIDIA RTX, GTX 16xx, GTX 10xx, GT 10xx. И, к моему удивлению, отсутствует разделение по модификациям: JetStream, Game Rock, KalmX, GamingPro, Dual, StormX.

Зачастую пользователи выбирают сначала ценовой диапазон, а значит модель на каком-то определенном графическом процессоре. Уже потом из всего многообразия модификаций каждый подбирает для себя то, что ему нужно. Кто-то ищет оптимальный вариант по цене/характеристикам, другой хочет топовое решение на данном GPU, а кому-то подавай самый доступный вариант.

Попробуем навести порядок и изучить линейку Palit GeForce RTX, чтобы можно было легко разобраться со всеми современными моделями и подобрать то, что будет наиболее оптимально по цене и характеристикам. Заодно выясним разницу между модификациями систем охлаждения и выберем самую тихую и эффективную. Также интересно понять, насколько более дорогие модели лучше по характеристикам по сравнению со своими бюджетными собратьями. Что такое вообще бюджетная модель Palit, если это слово вообще применимо к графическим адаптерам на базе графических процессоров NVIDIA RTX?

На данный момент актуальными остаются модели на базе NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2060. Предлагаю пройтись по каждому графическому процессору и рассмотреть все модификации.

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GeForce RTX 2080 Ti

Это флагманский игровой графический процессор поколения Тuring, которое пришло на замену популярному Pascal. Столько шума наделала фирменная технология Ray Tracing, что про нее не слышали только глухие, но все равно где-то обязательно прочитали.

Это самое спорное нововведение, которое вызвало больше всего разногласий, но импульс был дан, и теперь уже вся индустрия решила поддержать это начинание, ведь надо как-то увеличивать количество транзисторов и продавать их. Вот пусть маркетологи и думают. Лично я, поиграв в несколько игр с поддержкой этой технологии не могу сказать, что был в шоке от увиденного. Некоторых знакомых я попросил найти отличия от картинки с RT и без. В итоге они даже не поняли разницы. Поэтому я даже не удивлен такому резонансу.

Характеристики графического процессора GeForce RTX 2080 Ti знакомы уже многим потому, что он вышел еще в 2018 году. Однако освежим основные моменты.

Характеристика | Модель GeForce GTX 1080 Ti GeForce RTX 2080 Ti Кодовое имя GP102 TU102 Версия Pascal Turing Техпроцесс, нм 16 12 Размер кристалла, мм2 471 574 Количество транзисторов, млн 12 000 18 600 Частота ядра, МГц 1480 1350 Частота ядра (Turbo), МГц 1582 1635 Число шейдеров (PS), шт. 3584 4352 Число текстурных блоков (TMU), шт. 224 272 Число блоков растеризации (ROP), шт. 88 88 Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 331.5 444.7 Тип памяти GDDR5X GDDR6 Эффективная частота памяти, МГц 11 000 14 000 Объем памяти, Гбайт 11 11 Шина памяти, бит 352 352 Пропускная способность памяти, Гбайт/с 484 616 Питание, разъемы pin 6 + 8 8 + 8 Потребляемая мощность, Ватт 250 260

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Superизация остальных графических процессоров прошла незаметно для GeForce RTX 2080 Ti. В компании NVIDIA посчитали, что флагман и так находится вне конкуренции и его улучшать пока не надо. Видеокарты на его основе существенно дороже предыдущего поколения даже в долларах. Поэтому ажиотажа особо не наблюдалось, а у первых моделей «референсов» были вопросы с отвалом чипов. Производительность увеличилась не в разы, а лучи не всем приглянулись, поэтому такой популярности как у GTX 1080 Ti не получилось.

Тем не менее, на данный момент это один из самых мощных графических процессоров. На базе этого видеочипа компания Palit выпустила шесть видеокарт. Если присмотреться повнимательнее, то на самом деле разных три.

Характеристика | Модель GeForce RTX 2080 Ti Black Edition OC GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC GeForce RTX 2080 Ti GamingPro GeForce RTX 2080 Ti Dual OC GeForce RTX 2080 Ti Dual GeForce RTX 2080 Ti X Артикул PA-RTX2080Ti Black Edition OC 11G PA-RTX2080Ti GamingProOC 11G PA-RTX2080Ti GamingPro 11G PA-RTX2080Ti Dual OC 11G PA-RTX2080Ti Dual 11G PA-RTX2080Ti 11G Изображение Задняя панель Выходы 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b Частота GPU (boost), МГц 1350 (1650) 1350 (1650) 1350 (1575) 1350 (1575) 1350 (1545) 1350 (1545) Частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Разъемы питания, pin 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 Габариты устройства, мм 292 x 112 x 58 292 x 112 x 58 292 x 112 x 58 292 x 112 x 58 292 x 112 x 58 269 x 112 x 40 Количество занимаемых слотов 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 Минимальная цена, руб.* н/д 81 680 90 481 н/д 79 900 н/д

Здесь наблюдается интересная картина. Начнем с того, что четыре модификации устройства представляют из себя по сути одну видеокарту. Возможны какие-то небольшие отличия в печатной плате, но смысл один и тот же. Самой топовой и самой бюджетной версии в рознице нет, поэтому сказать о них особо нечего. На страницах нашего сайта была протестирована версия GeForce RTX2080 Ti GamingPro OC и она показала хорошие результаты по сравнению с референсом.

Достоинства очевидны – это приятная цена, отличная производительность, заводской разгон и неплохие тепло/шумовые характеристики. Недостатки тоже присутствуют, но они не критичны. Например, это огромные размеры и слабая подсветка. Судя по отзывам в магазинах, видеокарты Palit GeForce RTX2080 Ti GamingPro и Palit GeForce RTX2080 Ti Dual хорошо себя зарекомендовали и в большинстве случаев нравятся покупателям.

Печатная плата у протестированной версии Palit GeForce RTX2080 Ti GamingPro OC – это копия референса, а может даже он и есть. Отличия могут быть в распаянных элементах. В целом неплохо, учитывая, что система охлаждения здесь внушительнее, чем у оригинала.

GeForce RTX 2080 Super

Добавилась всего одна приставка Super, которая обозначает какое-то превосходство и сразу все стало «не супер». Компания Palit тут совсем не при чем. На этот раз расстроились почти все. Как же так? Хотели, как лучше.

Конкуренты оказались явно уязвлены такой выходкой с добавлением приставки Super. Ведь теперь у кого-то есть супер видеокарты. Этим же оказались недовольны покупатели устаревших версий без этой приставки. Если их не обманули, то очень жестоко пошутили потому, что как оказалось они купили «огрызки». Новые покупатели тоже оказались недовольны ведь за новые карты стали просить больше денег. Остается лишь только надеяться, что хоть у кого-то с выходом обновленных видеочипов все стало Super.

Так чем отличаются видеокарты с приставкой Super от обычных? Посмотрим на примере RTX 2080 Super.

Характеристика | Модель GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 Super Кодовое имя TU104 TU104 Версия Turing Turing Техпроцесс, нм 12 12 Размер кристалла, мм2 545 545 Количество транзисторов, млн 13 600 13 600 Частота ядра, МГц 1515 1650 Частота ядра (Turbo), МГц 1800 1815 Число шейдеров (PS), шт. 2944 3072 Число текстурных блоков (TMU), шт. 184 192 Число блоков растеризации (ROP), шт. 64 64 Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 331.2 351.4 Тип памяти GDDR6 GDDR6 Эффективная частота памяти, МГц 14 000 15 500 Объем памяти, Гбайт 8 8 Шина памяти, бит 256 256 Пропускная способность памяти, Гбайт/с 448 448 Питание, разъемы pin 6 + 8 6 + 8 Потребляемая мощность, Ватт 225 250

Изменения заметны и чудес тут никаких нет. Графический процессор остался тот же самый, просто теперь открыто больше блоков, что позволило нарастить количество шейдерных процессоров и текстурных блоков. Вдобавок к этому немного разогнали память и вот секрет Super успеха NVIDIA. Ко всему прочему заметно увеличилась мощность, а значит тепловыделение. Производителям видеокарт ничего не остается, как продолжать производство видеокарт, но уже с обновленными чипами.

Разумеется, многие ничего не стали менять, включая систему охлаждения, и попали в сложную ситуацию, ведь разрабатывали дизайн и кулеры своих устройств под одну мощность, пусть и с запасом. Теперь этот запас весь съеден, а новых резервов не завезли. На практике я видел такую картину: видеокарта без приставки Super бустит большую частоту, но у нее меньше блоков и медленнее память, а по итогу производительность получается на приблизительно том же уровне. Маркетологам можно лишь поаплодировать стоя, они справились, а кто-то переплатил 10% за видеокарту и получил прибавку в 5%.

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Вернемся к компании Palit и проанализируем, что произошло. Было 8 моделей RTX 2080, и они трансформировались в такое же количество RTX 2080 Super. Вот что стало.

Характеристика | Модель GeForce RTX 2080 Super WGRP GeForce RTX 2080 Super WGR GeForce RTX 2080 Super WGR LE GeForce RTX 2080 Super GRP GeForce RTX 2080 Super GR GeForce RTX 2080 Super GP OC GeForce RTX 2080 Super GP GeForce RTX 2080 Super X Артикул PA-RTX2080 Super WGRP 8G PA-RTX2080 Super WGR 8G PA-RTX2080 Super WGR LE 8G PA-RTX2080 Super GRP 8G PA-RTX2080 Super GR 8G PA-RTX2080 Super GP OC 8G PA-RTX2080 Super GP 8G PA-RTX2080 Super X 8G Изображение Задняя панель Выходы 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b Частота GPU (boost), МГц 1650 (1860) 1650 (1830) 1650 (н/д) 1650 (1860) 1650 (1830) 1650 (1845) 1650 (1815) 1650 (1815) Частота памяти, МГц 15 504 15 504 15 504 15 504 15 504 15 504 15 504 15 504 Разъемы питания, pin 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 6 + 8 6 + 8 6 + 8 Габариты устройства, мм 292 x 130 x 59.6 292 x 112 x 58 292 x 112 x 58 292 x 112 x 58 292 x 112 x 58 288 x 112 x 50 288 x 112 x 50 269 x 112 x 40 Количество занимаемых слотов 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2 Минимальная цена, руб. 71 779 н/д н/д 58 435 54 131 54 746 54 470 н/д

Ситуация следующая: модификация JetStream канула в лету, а остальные переродились. Легче всего перешел Palit RTX 2080 в Palit RTX 2080 Super X. Gaming Pro перешел в две модификации GP. Также сократили названия Game Rock и перевели их в аббревиатуры. Самое длинное это White Game Rock Premium = просто WGRP. Кстати именно при переходе от 2080 к 2080 Super добавили белый цвет, так что он настоящий Super, чего не скажешь о цене.

На нашем сайте было опубликовано две статьи: одна про GeForce RTX 2080 Super WGR, а другая по GeForce RTX 2080 Super GP OC. Обе модели интересные, но с первой я был знаком лично и немного потестировал ее, хоть и не писал обзор. К сожалению, я больше никаких карт, основанных на этом чипе, не использовал и мне просто не с чем сравнить, но ощущения были странные. В статье автору все нравится, и я его понимаю – модель действительно неплохая. Меня больше удивили вещи, связанные с производительностью и нагревом, особенно не в «бубличной» синтетике, а реальных играх типа Metro Exodus.

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Радует, что есть переключатель разных версий BIOS, одна из которых с меньшими частотами. Еще карта получилась большая, массивная и тяжелая, но смотрится красиво, особенно с белой материнской платой. Печатная плата, конечно же, не референсная, а собственной разработки. В плане качества изготовления и материалов все находится на высоком уровне.

GeForce RTX 2070 Super

В целом многое сказанное про GeForce RTX 2080 Super справедливо и здесь, поэтому не вижу смысла все еще раз повторять. Однако, тут взяли за основу тот же самый чип, что у GeForce RTX 2080, а именно TU104 вместо TU106. Немножко поработали ножничками и сотворили GeForce RTX 2070 Super. Так получилось на TU104 уже три графических процессора.

Поэтому не стоит удивляться, что по дизайну печатной платы и каким-то элементам, например, системе охлаждения видеокарты RTX 2070 Super ближе к RTX 2080, чем к RTX 2070. Ладно, давайте заглянем в таблицу.

Характеристика | Модель GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2070 Кодовое имя TU104 TU104 TU106 Версия Turing Turing Turing Техпроцесс, нм 12 12 12 Размер кристалла, мм2 545 545 445 Количество транзисторов, млн 13 600 13 600 10 800 Частота ядра, МГц 1515 1650 1410 Частота ядра (Turbo), МГц 1800 1815 1710 Число шейдеров (PS), шт. 2944 2560 2304 Число текстурных блоков (TMU), шт. 184 160 144 Число блоков растеризации (ROP), шт. 64 64 64 Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 331.2 290.4 250.6 Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Эффективная частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000 Объем памяти, Гбайт 8 8 8 Шина памяти, бит 256 256 256 Пропускная способность памяти, Гбайт/с 448 448 448 Питание, разъемы pin 6 + 8 6 + 8 6 + 8 Потребляемая мощность, Ватт 225 215 185

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В целом немного похожая ситуация, но на этот раз линейку JetStream оставили. Модельный ряд снова насчитывает восемь модификаций. Здесь производителю мудрить не пришлось потому, что у Palit RTX 2070 Super и Palit RTX 2080 Super одна и та же печатная плата, что не удивительно потому, что графический процессор один и тот же. Не поменялись даже системы охлаждения.

Посмотрим на модели.

Характеристика | Модель GeForce RTX 2070 Super GRP GeForce RTX 2070 Super GR GeForce RTX 2070 Super JS GeForce RTX 2070 Super JS LE GeForce RTX 2070 Super GP Premium GeForce RTX 2070 Super GP OC GeForce RTX 2070 Super GP GeForce RTX 2070 Super X Артикул PA-RTX2070 Super GRP 8G PA-RTX2070 Super GR 8G PA-RTX2070 Super JS 8G PA-RTX2080 Super JS LE 8G PA-RTX2070 Super GP Premium 8G PA-RTX2070 Super GP OC 8G PA-RTX2070 Super GP 8G PA-RTX2070 Super X 8G Изображение Задняя панель Выходы 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB-C 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b Частота GPU (boost), МГц 1605 (1830) 1605 (1770) 1605 (1815) 1605 (1770) 1605 (1815) 1605 (1800) 1605 (1770) 1605 (1770) Частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Разъемы питания, pin 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8 6 + 8 6 + 8 6 + 8 6 + 8 Габариты устройства, мм 292 x 130 x 59.6 292 x 130 x 59.6 292 x 130 x 59.6 292 x 130 x 59.6 288 x 112 x 50 288 x 112 x 50 288 x 112 x 50 269 x 112 x 40 Количество занимаемых слотов 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2 Минимальная цена, руб. 44 989 39 620 39 354 36 884 37 212 41 380 42 711 40 310

На нашем сайте было опубликовано две статьи: одна про GeForce RTX 2070 Super JS LE, а другая по GeForce RTX 2070 Super GP OC. Хорошо заметно, что карты JetStream и GameRock не отличаются по размерам. Они действительно сильно похожи технически, но отличаются визуально. Лично мне симпатичнее GameRock и с подсветкой у этой модификации все как-то приятнее. Однако самая приятная цена у Palit GeForce RTX 2070 Super JS LE и это весомый аргумент, чтобы не переплачивать за наличие USB Type-C. Тем более что переключатели BIOS с разными режимами есть на обеих модификациях.

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Вообще многие пользователи считают, что GeForce RTX 2070 Super – это самое разумное приобретение потому, что наиболее адекватное сочетание цена/производительность. Я испытал это на себе и скажу, что вполне комфортно смог поиграть в Metro Exodus не на максимуме, но с включенным RT. И еще один жирный плюс – это тишина.

Модели действительно холоднее и тише, чем такие же GeForce RTX 2080 Super. Это заметно даже невооруженным глазом. Разница в производительности тоже есть, но это не такая пропасть как между RTX 2060 и RTX 2070 Super.

GeForce RTX 2060 Super

Этот графический чип был рожден в муках, в муках … жадности. На самом деле это был ответный удар на появление видеокарт семейства AMD Radeon RX 5700. В компании NVIDIA поняли, что конкурировать с новинкой будет сложно потому, что по производительности старшая версия находится на уровне RTX 2070, а младшая частенько опережает RTX 2060, а стоит приблизительно также.

Поскольку уже выработался большой опыт в обрезании, то можно местами поступиться принципами и добавить блоков. Все равно чипы сделаны с запасом, а конкурировать как-то надо. Однако, продавать за ту же цену глупо потому, что в данном случае пришлось увеличить шину памяти, а значит надо было уменьшать или увеличивать ее объем. Уменьшать тоже уже некуда потому, что все карты на RX5700 несут на борту 8 Гб, выход только наращивать. Заодно будет весомый аргумент для покупателя доплатить: мол чип то стоит столько же, но вот за память надо доплатить $50.

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Характеристика | Модель GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2060 Super GeForce RTX 2070 Кодовое имя TU106 TU106 TU106 Версия Turing Turing Turing Техпроцесс, нм 12 12 12 Размер кристалла, мм2 445 445 445 Количество транзисторов, млн 10 800 10 800 10 800 Частота ядра, МГц 1365 1470 1410 Частота ядра (Turbo), МГц 1670 1680 1710 Число шейдеров (PS), шт. 1920 2176 2304 Число текстурных блоков (TMU), шт. 120 136 144 Число блоков растеризации (ROP), шт. 48 64 64 Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 219.6 224.4 250.6 Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Эффективная частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000 Объем памяти, Гбайт 6 8 8 Шина памяти, бит 192 256 256 Пропускная способность памяти, Гбайт/с 336 448 448 Питание, разъемы pin 8 8 6 + 8 Потребляемая мощность, Ватт 160 175 185

Ладно, пора переходить к таблице и снова изучить характеристики соседних моделей графических процессоров.

Изучив характеристики, кажется, что это тот самый графический процессор, который стал между RTX 2060 и RTX 2070. По ряду моментов он действительно ближе оказывается ближе к 2070. Например, все, что касается памяти стало абсолютно идентично: объем, шина и скорость. Увеличилось количество текстурных блоков и блоков растеризации. Сложно поверить, что все это один и тот же чип, но в разной степени обрезки.

Казалось бы, вот он праздник и покупатели победили. Однако радоваться рано. Чип решили задушить по питанию, чтобы оставить его тепловыделение в рамках уже существующих систем охлаждения производителей. Ладно бы цена осталась в районе 20 000 рублей, но таких цен просто нет. 27000 – это самый дешевый вариант в рознице, который даже брать страшно, а более-менее нормальные карты стоят уже около 30 000 рублей. Так может доплатить и взять RTX 2070 Super? Видимо поэтому многие предпочитают сделать именно так.

В ассортименте компании Palit есть пять модификаций RTX 2060 Super.

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Характеристика | Модель GeForce RTX 2060 Super JS GeForce RTX 2060 Super JS LE GeForce RTX 2060 Super GP OC GeForce RTX 2060 Super GP GeForce RTX 2060 Super Dual Артикул PA-RTX2060 Super JS 8G PA-RTX2060 Super JS LE 8G PA-RTX2060 Super GP OC 8G PA-RTX2060 Super GP 8G PA-RTX2060 Super Dual 8G Изображение Задняя панель Выходы 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 3 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b 1 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x DVI-D Частота GPU (boost), МГц 1470 (1830) 1470 (1650) 1470 (1710) 1470 (1650) 1470 (1650) Частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Разъемы питания, pin 6 + 8 6 + 8 8 8 8 Габариты устройства, мм 292 x 130 x 59.6 292 x 130 x 59.6 235 x 112 x 40 235 x 112 x 40 235 x 112 x 40 Количество занимаемых слотов 2.7 2.7 2 2 2 Минимальная цена, руб. 32 798 н/д 30 150 29 818 29 230

На страницах нашего ресурса можно найти два обзора: GeForce RTX 2060 Super JS и GeForce RTX 2060 Super Dual. Прочитав их и изучив характеристики, многое становится понятно. Если первая базируется на печатной плате от RTX 2070, то вторая на базе RTX 2060. Итого получается, что разница в стоимости между GeForce RTX 2060 Super JS и GeForce RTX 2070 Super JS LE составляет 4000 рублей! Мне кажется, что тут выбор очевиден.

Брать видеокарту GeForce RTX и не играть с лучами, это просто странно. Лично у меня комфортной игры на GeForce RTX 2060 не получилось, но это лишь мое субъективное мнение.

GeForce RTX 2060

Это самая бюджетная модификация графического процессора компании NVIDIA с поддержкой технологии Ray Tracing. Остальные GPU после прихода эпохи Super постигла печальная участь. Это не коснулось лишь GeForce RTX 2080 Ti, но для них еще не завезли эту приставку. Тут логика проста: необходима самая доступная модель с поддержкой новой технологии, и это она. Прочие характеристики графического процессора приведены в таблице выше.

В арсенале Palit есть шесть видеокарт на основе данного видеоядра. И нельзя сказать, что это доступные модели, поскольку все они стоят дороже 20 000 рублей. Увы, эра бюджетного RT еще не наступила: любителям новых технологий придется раскошелиться.

Характеристика | Модель GeForce RTX 2060 GamingPro OC GeForce RTX 2060 GamingPro GeForce RTX 2060 Dual OC GeForce RTX 2060 Dual GeForce RTX 2060 StormX OC GeForce RTX 2060 StormX Артикул PA-RTX2060 GamingPro OC 6G PA-RTX2060 GamingPro 6G PA-RTX2060 Dual OC 6G PA-RTX2060 Dual 6G PA-RTX2060 StormX OC 6G PA-RTX2060 StormX 6G Изображение Задняя панель Выходы 1 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x DVI-D 1 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x DVI-D 1 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x DVI-D 1 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x DVI-D 1 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x DVI-D 1 х DP 1.4a;

1 x HDMI 2.0b;

1 x DVI-D Частота GPU (boost), МГц 1365 (1830) 1365 (1680) 1365 (1725) 1365 (1680) 1365 (1725) 1365 (1680) Частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Разъемы питания, pin 8 8 8 8 8 8 Габариты устройства, мм 235 x 112 x 40 235 x 112 x 40 235 x 115 x 40 235 x 115 x 40 168 x 122 x 40 168 x 122 x 40 Количество занимаемых слотов 2 2 2 2 2 2 Минимальная цена, руб. 24 464 25 118 24 531 24 180 34 435 23 044

Здесь все предельно просто и понятно. Есть три разных версии с различными системами охлаждения. У моделей GamingPro и Dual они похожи, но лишь визуально.

Радиатор у GamingPro, как мы выяснили в лаборатории, крупнее. Печатные платы тоже схожи, на этом фоне выделяется лишь версия StormX, которая подходит для ITX систем. Качество отличное, отзывы об этих видеокартах хорошие. В этом сегменте Palit предлагает одно из лучших сочетаний цены, качества и производительности.

Заключение

Если изучить продукцию компании Palit, невооруженным глазом видно, что она развивается и каждое поколение берет новую планку. Новинку идут в ногу со временем и ни в чем не отстают от конкурентов. Появляются новые интересные решения, благо качество продукции давно сравнялось с крупными брендами, о чем свидетельствуют гарантийные обязательства.

Ассортимент очень большой, на одном графическом процессоре есть по восемь модификаций, хотя отличаются друг от друга всего четыре – это отличный результат. В любом случае заметно, что инженеры компании находятся в поиске и выпускают интересные решения, как например модель Game Rock. У нее уникальный и запоминающийся внешний вид, хорошее исполнение и нужные фишки, вроде двух BIOS с разной частотой. Сама технология не нова, но она нужна и востребована потому, что предоставляет пользователю выбор разных пресетов.

Пожалуй, придраться можно лишь к программной части и информационному сопровождению. Фирменный софт может уступать оппонентам, а на сайте все недостаточно информативно. Понятно, что компании не хочется инвестировать в это большие деньги, но, к сожалению, это сказывается на имидже фирмы. Ведь все должно быть гармонично, начиная с упаковки и заканчивая запятой в нужном месте в описании продукта, дабы поддержать интерес к его особенностям.

Может показаться, что это не важно, ведь видеокарта нужна для компьютера, а информацию можно прочитать из обзора. Все так, а производителю пока есть куда стремиться в сфере сервиса и обслуживания, чтобы подняться еще выше.

Андрей Понкратов aka wildchaser