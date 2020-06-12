В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 15 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены модели, наиболее привлекательные для покупки.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт;

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт;

GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт;



Radeon RX 580 8192 Мбайт;

Radeon RX 570 8192 Мбайт.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG STRIX Z270H GAMING, LGA 1151;

: ASUS ROG STRIX Z270H GAMING, LGA 1151; Материнская плата №3 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). реклама Процессоры Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1720/7012 @ 1900/8000 МГц (Palit);



Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.2.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.2. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2278, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920 х 1080. реклама В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись(редкие события) изначения FPS.при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Control.

Deliver Us The Moon.

F1 2019.

Mount & Blade II: Bannerlord.

SnowRunner.

Strange Brigade.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Wolfenstein: Youngblood.

Control

Версия 1.09.

DirectX 12

Уровень детализации - высокий.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Фильтрация теней - средняя.



Объемное освещение - высокое.



Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.



Качество отражений на экране - высокое.



Качество общих отражений - высокое.



Сглаживание (MSAA) - 4X.



Зернистость изображения - включена.



Технология NVIDIA DLSS - выключена.



Качество трассировки лучей - выключено.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В игре Control в номинальном режиме работы лидировала видеокарта Radeon RX 580, второе место разделили ускорители Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650 Super, и на третьей строчке расположилась карта GeForce GTX 1650. После разгона первую позицию разделили GPU Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 Super. Проект оказался настолько требовательным к графической подсистеме, что приемлемые результаты показали только разогнанные видеокарты Radeon RX 580, Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650 Super.

Deliver Us The Moon

Версия 1.4.2.

DirectX 12.

Сглаживание - TAA-высокое.

NVIDIA DLSS - выключена.

Качество пост-обработки - эпическое.

Качество текстур - эпическое.

Разрешение теней - эпическое.

Трассировка лучей - выключена.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

В космическом приключении Deliver Us The Moon расклад сил был похож на ситуацию в игре Control.

F1 2019

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество теней от дыма - высокое.



Дополнительные тени от дыма - включены.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

реклама

В королевской автогонке F1 2019 уверенно лидировала видеокарта GeForce GTX 1650 Super. Второе и третье места заняли графические ускорители Radeon RX 580 и Radeon RX 570.

Mount & Blade II: Bannerlord

Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Количество солдат - 750 (320 х 430).



Качество звуковых каналов - высокое (512).



Качество шейдеров - высокое.



Запас потоковой передачи текстур - высокий.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Тип теней - статические и динамические.



Фильтрация теней - PCF.



Детализация частиц - высокая.



Качество частиц - высокое.



Качество листвы - очень высокое.



Детали персонажа - очень высокие.



Детали окружения - очень высокие.



Качество поверхности - высокое.



Количество рэгдолл моделей - неограниченное.



Сложное затенение - TSAO.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Качество высокое - высокое.



Сглаживание - TSMAA x2.



Качество молний - высокое.



Прорисовка деталей - очень высокая.



Глубина резкости - включена.



Пространственные отражения - включены.



Симуляция ткани - включена.



Интерактивная трава - включена.



Солнечные лучи - включены.



Рассеивания на субповерхностях - включены.



Тесселяция - включена.



Блики - включены.



Зернистовть изображения - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

реклама

В стратегии Mount & Blade II: Bannerlord первое место вновь осталось за видео ускорителем GeForce GTX 1650 Super. Вторую и третью позицию оккупировали карты Radeon RX 580 и Radeon RX 570. Нагрузка на графическую подсистему оказалась настолько большой, что комфортную производительность смогла обеспечить только разогнанная тройка лидеров.

SnowRunner

Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

реклама

В проекте SnowRunner расстановка сил похожа на ситуацию в игре Mount & Blade II: Bannerlord.

Strange Brigade

Версия 1.47.22.14.

Vulkan.

Масштаб прорисовки - 100%.



Асинхронные вычисления - включены.



Детализация текстур - ультра высокая.



Детализация теней - ультра высокая.



Детализация отражений - ультра высокая.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Размытие в движении - включено.



Преграждение окружающего света - включено.



Тесселяция - включена.



Поля локального затенения - включены.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

реклама

В тактическом шутере Strange Brigade наблюдалась уже ставшая привычной ситуация: лидировала видеокарта GeForce GTX 1650 Super и следом за ней расположились ускорители Radeon RX 580, RX 570.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Версия 4792145.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Сложное затенение - HBAO+.



Дистанция прорисовки - очень высокая.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация текстур - х16.



Качество теней - ультра высокое.



Качество почвы - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Эффект дерна - включен.



Размытие в движении - включено.



Глубина поля прицелов - включена.



Качественная глубина поля - включена.



Свечение - включено.



Объемные лучи - усовершенствованные.



Рассеивание под поверхностью - включено.



Блики линз - включены.



Качество дальних теней - ультра высокое.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

реклама

В боевике Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands нагрузка на графическую подсистему оказалась настолько велика, что все участники тестирования не смогли обеспечить комфортную производительность.

Wolfenstein: Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).

Размытие в движении - включено.

Поле зрения - 90.

Качество освещения - очень высокое.

Качество теней - высокое.

Качество частиц - очень высокое.

Качество направленного затенения - высокое.

Качество отражений - очень высокое.

Качество декалей - очень высокое.

Качество размытия в движении - очень высокое.

Качество передачи изображения - высокое.

Качество воды - очень высокое.

Качество объемного изображения - высокое.

Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.

Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.

Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.

Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.

Качество детализации - очень высокое.

Отложенный рендеринг - включен.

Удаление полигонов - отключено.

Асинхронное вычисление - включено.

Трассировка лучей - отключена / включена.

NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.

Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.

Хроматическая аберрация - включена.

Глубина резкости - включена.

Сглаживание глубины резкости - включено.

HDR свечение - включено.

Резкость - 2.0.

Зернистость - 1.0.

Масштабирование разрешения - отключено.

Настройки графики:

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

реклама

В игре Wolfenstein: Youngblood первое место разделили видеокарты Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 Super. Вторую строчку занял ускоритель Radeon RX 570 и на третьей позиции расположилась модель GeForce GTX 1650.

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме первое место разделили видеокарты GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 580. Вторую позицию захватил графический ускоритель Radeon RX 570, а третью строчку заняла карта GeForce GTX 1650. После разгона в лидеры вышла модель GeForce GTX 1650 Super.

Тройка лидеров смогла обеспечить комфортную производительность в играх Deliver Us The Moon, F1 2019, Mount & Blade II: Bannerlord, Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood. В проектах Control, SnowRunner и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands у данных моделей наблюдались затруднения в демонстрации даже приемлемых результатов.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 13 750 рублей;

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 11 750 рублей;

GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 10 500 рублей;



Radeon RX 580 8192 Мбайт - 15 000 рублей;

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 13 500 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт 1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была видеокарта GeForce GTX 1650 Super.

Основываясь на полученных результатах тестов можно смело утверждать, что лучшим кандидатом на приобретение стал графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super. Он лидировал в пяти играх из восьми протестированных, вдобавок был самым привлекательным для покупки.

Хорошей альтернативой может стать видеокарта Radeon RX 580. Ее основным козырем является наличие восьми гигабайт набортной видеопамяти, правда, за это придется переплатить небольшую сумму денег. Однако не стоит забывать о большем энергопотреблении видеокарты AMD. Как следствие, при апгрейде карты к ней скорее всего придется докупать более мощный блок питания.

Также необходимо упомянуть о технологическом потенциале, заложенном в видеокарты NVIDIA Turing:

Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и др.). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience. NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood. Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU. Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней. Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

