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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming

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Оглавление

Вступление

Линейка Republic of Gamers компании ASUS с анонсом старшего чипсета Intel Z490 пополнилась 11 новыми моделями разных форм-факторов, но наиболее многообещающей выглядит серия ROG Strix Gaming. Версии с приставками «A», «E», «F», «G», «H» и «I» отличаются уникальными возможностями и характеристиками: как же не запутаться в таком многообразии? Подсказку можно найти как на официальном сайте бренда, так и в наших обзорах.

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Каждая отдельная литера что-то обозначает и помогает ориентироваться. Вот, например, материнская плата ROG Strix Z490-I Gaming – буквенный код «I» отсылает нас к формату mini-ITX, а «E» у модели Z490-E Gaming намекает на вариант для энтузиастов (Enthusiast), которым необходимо богатое оснащение.

Системная плата ASUS ROG Strix Z490-A Gaming – это новое решение в семействе ROG Strix Gaming, которое унаследовало черты игровой серии и позаимствовало кое-что у модели Prime A. Посмотрим, принесла ли интеграция существенные изменения и станет ли новинка очередной любимицей геймеров.

Технические характеристики ASUS ROG Strix Z490-A Gaming

Модель ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600 МГц (OC);
Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16;
1 х PCIe 3.0 x4;
1 х PCIe 3.0 x1;
Сетевые контроллеры Intel I225-V 2.5G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220A
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
2 x USB 2.0;
1 x 2.5G LAN;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX

Внешний вид и особенности дизайна

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ASUS ROG Strix Z490-A Gaming выполнена на черном шестислойном текстолите ф форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Новинка выделяется характерным белоснежным дизайном основной декоративной пластины и радиаторами системы охлаждения в характерном «холодном» цвете необработанного металла – алюминия. Внешний вид примечателен для младшей серии Prime, но теперь стал достоянием и более продвинутой линейки с учетом ее тактико-технических характеристик.

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В своей иерархии модель ASUS ROG Strix Z490-A Gaming занимает нижнее положение, которое касается более дизайна, нежели оснащения. В том или ином случае обратная сторона материнской платы полностью открыта и лишена каких-либо элементов декора или охлаждения. Выделим стикер с датой производства и наименованием.

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ASUS ROG Strix Z490-A Gaming базируется на процессорном сокете Intel LGA1200 и поддерживает процессоры десятого поколения Comet Lake-S. Разъем окружают пара исполинских радиаторов, к которым мы вернемся позднее.

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На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4600 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).

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Оригинальным решением выглядит расположение шести портов SATA-III в единую линию. По одной колодке USB 3.2 и Type-C находятся справа от ранее озвученных коннекторов.

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Новинка предлагает помимо привычных портов для подключения внешнего оборудования и элементов передней панели корпуса отладочный порт, контакты для температурного сенсора и сброса настроек BIOS (Clear CMOS), отдельно выведенный разъем 4-pin для подключения системного вентилятора, отведенный и определяемый как решение системы охлаждения основного твердотельного накопителя.

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Для расширения функциональности ASUS ROG Strix Z490-A Gaming снабжена пятью слотами PCIe:

  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x16 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 3.0 x4 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 3.0 x4;
  • PCI Express 3.0 x4 с технологией SafeSlot.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «А» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

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Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

  • Первый слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
  • Второй слот M.2 (ключ E) – поддержка беспроводного адаптера 2230.
  • Третий слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.

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Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.

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На материнской плате ASUS ROG Strix Z490-A Gaming находится 7 коннекторов для вентиляторов, разбитые на 4 группы: для подключения кулера центрального процессора, жидкостной системы охлаждения, системных вентиляторов и самый незамеченный – для вентилятора, обдувающего радиаторы зоны VRM.

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Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-A Gaming без системы охлаждения и визуальных декоративных элементов.

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Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B. В качестве сборок применены NCP302045 производства ON Semiconductor с максимальной силой тока 45 А.

Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть усиленных фаз отведены на CPU, по две на VCCIO и VCCSA и одна – на SoC.

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Подсистему питания VRM основной части накрывает два массивных радиатора с крупным оребрением, изготовленные из «необработанного» алюминия.

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Отдельная декоративная накладка маскирует часть охлаждения и прикрывает элементы портов ввода-вывода. Третий радиатор отводит нагрев от фаз SA/IO.

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Финальный штрих – чипсетное охлаждение и плоская пластина для твердотельного накопителя.

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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода, которая оснащена белой панелью:

  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
  • 2 x USB 2.0;
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

ASUS ROG Strix Z490-A Gaming поставляется в бело-серой упаковке, подходящей по дизайну, с переливающимся наименованием материнской платы.

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Комплектация новинки содержит как необходимый перечень аксессуаров, так и оригинальные, среди которых тканевый брелок, датчик температуры и металлическая рамка для фиксации вентилятора типоразмера 40-50 мм, что мы рассматривали на прошлой модели. Он крепится над радиаторами VRM и обдувает горячие элементы.

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Возможности BIOS

Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-A Gaming получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии ROG Strix Gaming с цветовой гаммой черно-красного оттенков.

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Мы подробно разбирали данную BIOS ранее, пробежимся по ключевым вкладкам.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z490-A Gaming (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming был обновлен до последней актуальной и доступной версии 0508.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

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На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Strix Z490-A Gaming

Стоит отметить, что с каждым последующим обзором я отмечаю более лучшую стабильность работы и улучшающийся разгон компонентов на материнских платах Z490, что говорит о доводке BIOS до конечного состояния.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS ROG Strix Z490-A Gaming с версией BIOS 0508 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В.

Часть лимитов и второстепенные параметры сдерживают потребление процессора на отметке 159 Вт, в то время как другие участники со схожими настройками демонстрировали 180-185 Вт. Температура центрального процессора с системой охлаждения Noctua NH-U12A составляет 65-66°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 35 Вт, в выключенном состоянии 1,36 Вт, в LinX 0.9.5 достигает тех самых 159 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS ROG Strix Z490-A Gaming, не превышающее 42°C. Пирометр подтверждает данные результаты.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS ROG Strix Z490-A Gaming с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

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Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink.

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Новинка поддерживает фирменную технологию ASUS Ai Overclock Tuner, которая в зависимости от установленного процессора и оценки эффективности системы охлаждения, выставляет определенные лимиты потребления и тактовые частоты.

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После активации данной функции система «задумывается» на несколько секунд и предлагает выставить заранее выбранный шаблон действий. Покорно соглашаемся и смотрим на результат.

В сравнении с ранее протестированными материнскими платами ASUS на модели ROG Strix Z490-A Gaming новый алгоритм действовал значительно агрессивнее. Автоматика выставила завышенное напряжение 1,5 В, но по всем ядрам происходил Boost до 5,1 ГГц, а кольцевая шина функционировала на отметке 4300 МГц вместо штатной 4200 МГц. Память работала по дефолту.

В стресс-тестах ситуация более реалистичная: 4800 МГц для всех шести ядер.

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Максимальный ручной разгон продемонстрировал знакомую картину: ASUS ROG Strix Z490-A Gaming легко держит 5100 МГц для процессора, в некоторых задачах – 5200 МГц. Кольцевая шина – 4800 МГц.

Также от платы к плате хорошо видна реализация оптимизации дорожек PCB для DIMM, где разгон ОЗУ «скачет» от 4100 МГц до 4666 МГц. У топовых продуктов он выше, у моделей среднего звена – пониже. Для ASUS ROG Strix Z490-A Gaming разгон оперативной памяти составил нескромные 4300 МГц.

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Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink в первом (нижнем) слоте.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


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Заключение

ASUS ROG Strix Z490-A Gaming – характерная для серии ROG Strix Gaming модель с оригинальным светлым дизайном и достойным оснащением. Новинка приглянется энтузиастам, собирающим ПК в белых оттенках и планирующим разгон. Благо с последним нет никаких сложностей – можно воспользоваться как штатными настройками Ai OC, так и ручным режимом с более детальными установками.

Помимо них, ASUS ROG Strix Z490-A Gaming станет отличным выбором для геймеров, ищущих интересные дизайнерские решения, позволяя собрать высокопроизводительную игровую машину в набирающем популярность белом цвете.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix Z490-A Gaming.

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Теги

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