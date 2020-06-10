Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
- Внешний вид и особенности дизайна
- Упаковка и комплектация
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Тест ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
Линейка Republic of Gamers компании ASUS с анонсом старшего чипсета Intel Z490 пополнилась 11 новыми моделями разных форм-факторов, но наиболее многообещающей выглядит серия ROG Strix Gaming. Версии с приставками «A», «E», «F», «G», «H» и «I» отличаются уникальными возможностями и характеристиками: как же не запутаться в таком многообразии? Подсказку можно найти как на официальном сайте бренда, так и в наших обзорах.
Системная плата ASUS ROG Strix Z490-A Gaming – это новое решение в семействе ROG Strix Gaming, которое унаследовало черты игровой серии и позаимствовало кое-что у модели Prime A. Посмотрим, принесла ли интеграция существенные изменения и станет ли новинка очередной любимицей геймеров.
Технические характеристики ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
|Модель
|ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
|Сокет
|Intel LGA 1200
|Поддерживаемые процессоры
|Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
|Оперативная память
|4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600 МГц (OC);
|Слоты расширения
| 3 х PCIe 3.0 x16;
1 х PCIe 3.0 x4;
1 х PCIe 3.0 x1;
|Сетевые контроллеры
|Intel I225-V 2.5G LAN
|Аудиокодек
|7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220A
|Питание материнской платы
|ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
|Разъемы на задней панели
| 1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
2 x USB 2.0;
1 x 2.5G LAN;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
|Форм-фактор
|ATX
Внешний вид и особенности дизайна
рекламаASUS ROG Strix Z490-A Gaming выполнена на черном шестислойном текстолите ф форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.
Новинка выделяется характерным белоснежным дизайном основной декоративной пластины и радиаторами системы охлаждения в характерном «холодном» цвете необработанного металла – алюминия. Внешний вид примечателен для младшей серии Prime, но теперь стал достоянием и более продвинутой линейки с учетом ее тактико-технических характеристик.
В своей иерархии модель ASUS ROG Strix Z490-A Gaming занимает нижнее положение, которое касается более дизайна, нежели оснащения. В том или ином случае обратная сторона материнской платы полностью открыта и лишена каких-либо элементов декора или охлаждения. Выделим стикер с датой производства и наименованием.
рекламаASUS ROG Strix Z490-A Gaming базируется на процессорном сокете Intel LGA1200 и поддерживает процессоры десятого поколения Comet Lake-S. Разъем окружают пара исполинских радиаторов, к которым мы вернемся позднее.
На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.
Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4600 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.
Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).
Оригинальным решением выглядит расположение шести портов SATA-III в единую линию. По одной колодке USB 3.2 и Type-C находятся справа от ранее озвученных коннекторов.
Новинка предлагает помимо привычных портов для подключения внешнего оборудования и элементов передней панели корпуса отладочный порт, контакты для температурного сенсора и сброса настроек BIOS (Clear CMOS), отдельно выведенный разъем 4-pin для подключения системного вентилятора, отведенный и определяемый как решение системы охлаждения основного твердотельного накопителя.
Для расширения функциональности ASUS ROG Strix Z490-A Gaming снабжена пятью слотами PCIe:
- PCI Express 3.0 x1;
- PCI Express 3.0 x16 с технологией SafeSlot;
- PCI Express 3.0 x4 с технологией SafeSlot;
- PCI Express 3.0 x4;
- PCI Express 3.0 x4 с технологией SafeSlot.
Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX.
В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «А» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.
Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
- Первый слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
- Второй слот M.2 (ключ E) – поддержка беспроводного адаптера 2230.
- Третий слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.
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Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.
На материнской плате ASUS ROG Strix Z490-A Gaming находится 7 коннекторов для вентиляторов, разбитые на 4 группы: для подключения кулера центрального процессора, жидкостной системы охлаждения, системных вентиляторов и самый незамеченный – для вентилятора, обдувающего радиаторы зоны VRM.
Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-A Gaming без системы охлаждения и визуальных декоративных элементов.
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Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B. В качестве сборок применены NCP302045 производства ON Semiconductor с максимальной силой тока 45 А.
Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.
Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть усиленных фаз отведены на CPU, по две на VCCIO и VCCSA и одна – на SoC.
рекламаПодсистему питания VRM основной части накрывает два массивных радиатора с крупным оребрением, изготовленные из «необработанного» алюминия.
Отдельная декоративная накладка маскирует часть охлаждения и прикрывает элементы портов ввода-вывода. Третий радиатор отводит нагрев от фаз SA/IO.
Финальный штрих – чипсетное охлаждение и плоская пластина для твердотельного накопителя.
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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода, которая оснащена белой панелью:
- 1 x DisplayPort;
- 1 x HDMI;
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
- 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
- 2 x USB 2.0;
- 1 x 2.5G LAN;
- 5 x audio jacks;
- 1 x Optical S/PDIF-Out.
Упаковка и комплектация
ASUS ROG Strix Z490-A Gaming поставляется в бело-серой упаковке, подходящей по дизайну, с переливающимся наименованием материнской платы.
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Комплектация новинки содержит как необходимый перечень аксессуаров, так и оригинальные, среди которых тканевый брелок, датчик температуры и металлическая рамка для фиксации вентилятора типоразмера 40-50 мм, что мы рассматривали на прошлой модели. Он крепится над радиаторами VRM и обдувает горячие элементы.
Возможности BIOS
Материнская плата ASUS ROG Strix Z490-A Gaming получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии ROG Strix Gaming с цветовой гаммой черно-красного оттенков.
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Мы подробно разбирали данную BIOS ранее, пробежимся по ключевым вкладкам.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS ROG Strix Z490-A Gaming (Intel Z490, LGA1200);
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;
- Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Инструментарий и методика тестирования
В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.
На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.
BIOS материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming был обновлен до последней актуальной и доступной версии 0508.
Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
Тест ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
Стоит отметить, что с каждым последующим обзором я отмечаю более лучшую стабильность работы и улучшающийся разгон компонентов на материнских платах Z490, что говорит о доводке BIOS до конечного состояния.
«Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS ROG Strix Z490-A Gaming с версией BIOS 0508 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В.
Часть лимитов и второстепенные параметры сдерживают потребление процессора на отметке 159 Вт, в то время как другие участники со схожими настройками демонстрировали 180-185 Вт. Температура центрального процессора с системой охлаждения Noctua NH-U12A составляет 65-66°C.
Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 35 Вт, в выключенном состоянии 1,36 Вт, в LinX 0.9.5 достигает тех самых 159 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS ROG Strix Z490-A Gaming, не превышающее 42°C. Пирометр подтверждает данные результаты.
AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS ROG Strix Z490-A Gaming с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.
Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink.
Новинка поддерживает фирменную технологию ASUS Ai Overclock Tuner, которая в зависимости от установленного процессора и оценки эффективности системы охлаждения, выставляет определенные лимиты потребления и тактовые частоты.
После активации данной функции система «задумывается» на несколько секунд и предлагает выставить заранее выбранный шаблон действий. Покорно соглашаемся и смотрим на результат.
В сравнении с ранее протестированными материнскими платами ASUS на модели ROG Strix Z490-A Gaming новый алгоритм действовал значительно агрессивнее. Автоматика выставила завышенное напряжение 1,5 В, но по всем ядрам происходил Boost до 5,1 ГГц, а кольцевая шина функционировала на отметке 4300 МГц вместо штатной 4200 МГц. Память работала по дефолту.
В стресс-тестах ситуация более реалистичная: 4800 МГц для всех шести ядер.
Максимальный ручной разгон продемонстрировал знакомую картину: ASUS ROG Strix Z490-A Gaming легко держит 5100 МГц для процессора, в некоторых задачах – 5200 МГц. Кольцевая шина – 4800 МГц.
Также от платы к плате хорошо видна реализация оптимизации дорожек PCB для DIMM, где разгон ОЗУ «скачет» от 4100 МГц до 4666 МГц. У топовых продуктов он выше, у моделей среднего звена – пониже. Для ASUS ROG Strix Z490-A Gaming разгон оперативной памяти составил нескромные 4300 МГц.
Переходим к результатам тестирования.
Single Core, All Cores, pts
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Physics, баллы
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Memory = 8192, GFlops
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Memory read, Мбайт/с
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Memory write, Мбайт/с
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Memory copy, Мбайт/с
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Memory latency, нс
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Speed, KB/s
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Температурный режим
С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:
Linx v0.9.5
Меньше – лучше
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Linx v0.9.5
Меньше – лучше
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Linx v0.9.5
Меньше – лучше
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Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink в первом (нижнем) слоте.
CrystalDiskMark
Меньше – лучше
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Заключение
ASUS ROG Strix Z490-A Gaming – характерная для серии ROG Strix Gaming модель с оригинальным светлым дизайном и достойным оснащением. Новинка приглянется энтузиастам, собирающим ПК в белых оттенках и планирующим разгон. Благо с последним нет никаких сложностей – можно воспользоваться как штатными настройками Ai OC, так и ручным режимом с более детальными установками.
Помимо них, ASUS ROG Strix Z490-A Gaming станет отличным выбором для геймеров, ищущих интересные дизайнерские решения, позволяя собрать высокопроизводительную игровую машину в набирающем популярность белом цвете.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix Z490-A Gaming.
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