Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord

17
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Слив RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Полный обвал цен на RTX 2080 Ti - Gigabyte Gaming
RTX 2080 Ti MSI - цена РУХНУЛА
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Обвал цен на RTX 2080 SUPER

700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord.

анонсы и реклама
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1200.
  • Оперативная память: 6 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или ATI Radeon HD 7850.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600X.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или ATI Radeon RХ 580.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки


Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл-моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Оперативная память

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Мбайт

Для комфортной игры в Mount & Blade II: Bannerlord необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3440х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3840х2160

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Игра Mount & Blade II: Bannerlord оказалась настолько процессорозависимой, что даже разогнанный Core i7-8700K серьезно ограничивал потенциал старших видеокарт. Вплоть до разрешения 2560 х 1440.

Проект предъявил высокие требования к графической подсистеме. В результате в 1920 х 1080 комфортную производительность не смогла обеспечить видеокарта GeForce GTX 1650. В свою очередь в разрешении 2560 х 1080 с этой задачей не справились даже разогнанные ускорители Radeon RX 570 и Radeon RX 580.

В разрешениях 2560 х 1440 и 3440 х 1440 высокие результаты показали модели верхнего и среднего ценовых сегментов. В разрешении 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечили старшие видеокарты. Однако для достижения этой цели некоторые из них были разогнаны.

В игре Mount & Blade II: Bannerlord доминировали видеокарты компании NVIDIA. Правда, это превосходство проявилось только в высоких разрешениях – 3440 х 1440 и 3840 х 2160.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Проект Mount & Blade II: Bannerlord предъявил настолько высокие требования к мощности процессоров, что комфортную производительность смогли продемонстрировать только шести- и восьмиядерные модели. У четырех- и особенно у двухъядерных CPU возникли серьезные проблемы с обеспечением высокого фреймрейта.

реклама



В игре Mount & Blade II: Bannerlord процессоры Intel и AMD показали приблизительно равные результаты.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.5 из 5
голосов: 27
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix mount & blade ii bannerlord taleworlds entertainment bannerlord mount & blade 2

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Изучаем текущую линейку видеокарт Palit
2
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
15
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
19
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
38
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
30
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
120

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 29
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 373
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 120
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 196


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глобальная версия MIUI 12 вышла на четыре смартфона Xiaomi
8
Новая технология NVIDIA обеспечивает видеокарте GeForce RTX 2060 стальные 60 fps в разрешении 4К
83
Huawei Honor 10 получит следующее крупное обновление EMUI 10 уже в ближайшее время
11
Процессоры Intel Core 11-го поколения получат новую компоновку 14+10-нм, что позволит обойти Ryzen 4000 как в графике, так и в чистой производительности
49
GTA 6 появилась в предварительном заказе на Amazon с относительно бюджетной ценой
8
Наиболее полные сведения о видеокарте Nvidia GeForce RTX 3080 и архитектуре следующего поколения Ampere от экспертов Тomshardware
28
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, и Pocophone F1 получат стабильную глобалку MIUI 12
8
Внешний вид PlayStation 5, Hitman III, Resident Evil Village, Horizon Forbidden West и море «некстгена»: что Sony показала на июньской презентации
178
NVIDIA GA104 станет основой для более доступных игровых видеокарт семейства Ampere
105
«Чёрная пятница» в начале лета – Samsung продаёт телевизоры QLED со скидкой до 300 000 рублей
3
Флагманский 8-ядерный AMD Ryzen 7 4700G Renoir протестирован с высокочастотной DDR4-5600 на плате с B550
79
iPhone Xr сильно упал в цене – самый популярный смартфон 2019 года подешевел на 23 000 рублей
2
Хардкорная РПГ от авторов Dragon Age: Origins и Mass Effect выходит в ранний доступ в Steam 16 июня
6
GOG дарит своим пользователям возможность бесплатно получить редкую видеокарту RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
7
Реакция AMD на то, что некоторые системные платы обманывают процессоры Ryzen
40
Стабильная MIUI 12 вышла на новейшие флагманы Xiaomi раньше срока
+
Смартфоны HUAWEI уже начали получать финальную версию EMUI 10.1 – Россия и страны Европы в числе первых
1
Стартовала самая большая раздача бесплатных игр за всю историю – 1 500 игр со скидкой 99% по цене 5 долларов
15
Анонсирован спортивный браслет Xiaomi Mi Band 5 – NFC, пульсоксиметр, три недели автономности и датчик ЧСС по цене от 25 долларов
18
Ситилинк запустил акцию «Скидки на процессоры AMD» – лучшие цены на Ryzen 3000 в июне
87

Сейчас обсуждают

No Name
10:09
Где amd цены повышает? Вот недавно цены снизили на 3000 линейку, +Horizon zero dawn дают к ней
Геймерские материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения получат возможность разгона и цену от 99 долларов – новый чипсет В460 за разумную цену
Roditch
10:08
Мне вот интересно, какие именно функции в 9 андроиде не позволяют полноценно твой смарт по сравнению с 10 андроидом? Фотки в инсте не открываются или PUBG не идёт?
Глобальная версия MIUI 12 вышла на четыре смартфона Xiaomi
Александр Бублик
10:08
Ну во первых- на данной доске сменилось 3 поколения, последнее из которых актуально на долгие годы вперед. Во вторых- никто не мешает сделать поддержку этих процев на b350 b370, так как было с ryzen ...
Опубликовано сравнение цен материнских плат AMD B550 с B450, X570 и конкурентами от Intel
Ambiguity
10:08
Ну кому интересен TGP, когда карта целиком жрёт один черт 350 Ватт? Какая разница, сколько из них потребляет сам граф. процессор? Ох уж эта Nvidia…
Флагманский игровой видеочип NVIDIA Ampere будет потреблять не более 230 Вт
eightylvl
10:07
Автор новости: Zelot В этот раз превзошёл сам себя.
Геймерские материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения получат возможность разгона и цену от 99 долларов – новый чипсет В460 за разумную цену
Великий-Дракон Желтый
10:05
зачем? у меня уже есть совершенная игровая система с 9900 добавлю еще ампер осенью и все консоли как обычно сделают глубокое сосо
Какое будущее игр Sony показала на своём июньском мероприятии
Me4tatelI&gt;
10:05
объяснение есть - нет конкуренции постепенно дают понять что 1500 баксов за топ это нормально за мидл 2060 уже почти 500 платим
Флагманский игровой видеочип NVIDIA Ampere будет потреблять не более 230 Вт
Me4tatelI&gt;
10:03
ну вроде аккаунт тоже можно поделить между людьми но с дисками проще, его продать прям можно поэтому наверное версия без диска будет на 100 баксов меньше
Двум версиям PlayStation 5 есть логичное объяснение – интервью с вице-президентом Sony Джимом Райаном
DOpFzit
09:59
независимая валюта крипта или золотой слиток
5 особенностей S.T.A.L.K.E.R., без которых продолжение легендарной игры будет провальным
Александр Бублик
09:59
Хмм, а ниче что я могу его поставить если захочу)? А могу воткнуть и 3600 легко.
Опубликовано сравнение цен материнских плат AMD B550 с B450, X570 и конкурентами от Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем