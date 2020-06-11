Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord
Страницы материала
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord.
Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1200.
- Оперативная память: 6 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или ATI Radeon HD 7850.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600X.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 60 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или ATI Radeon RХ 580.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Количество солдат - 750 (320 х 430).
- Качество звуковых каналов - высокое (512).
- Качество шейдеров - высокое.
- Запас потоковой передачи текстур - высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Тип теней - статические и динамические.
- Фильтрация теней - PCF.
- Детализация частиц - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Качество листвы - очень высокое.
- Детали персонажа - очень высокие.
- Детали окружения - очень высокие.
- Качество поверхности - высокое.
- Количество рэгдолл-моделей - неограниченное.
- Сложное затенение - TSAO.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Качество высокое - высокое.
- Сглаживание - TSMAA x2.
- Качество молний - высокое.
- Прорисовка деталей - очень высокая.
- Глубина резкости - включена.
- Пространственные отражения - включены.
- Симуляция ткани - включена.
- Интерактивная трава - включена.
- Солнечные лучи - включены.
- Рассеивания на субповерхностях - включены.
- Тесселяция - включена.
- Блики - включены.
- Зернистость изображения - включена.
- Размытие в движении - включено.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Оперативная память
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Мбайт
Для комфортной игры в Mount & Blade II: Bannerlord необходим системный блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
2560х1440Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
3440х1440Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
3840х2160Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Игра Mount & Blade II: Bannerlord оказалась настолько процессорозависимой, что даже разогнанный Core i7-8700K серьезно ограничивал потенциал старших видеокарт. Вплоть до разрешения 2560 х 1440.
Проект предъявил высокие требования к графической подсистеме. В результате в 1920 х 1080 комфортную производительность не смогла обеспечить видеокарта GeForce GTX 1650. В свою очередь в разрешении 2560 х 1080 с этой задачей не справились даже разогнанные ускорители Radeon RX 570 и Radeon RX 580.
В разрешениях 2560 х 1440 и 3440 х 1440 высокие результаты показали модели верхнего и среднего ценовых сегментов. В разрешении 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечили старшие видеокарты. Однако для достижения этой цели некоторые из них были разогнаны.
В игре Mount & Blade II: Bannerlord доминировали видеокарты компании NVIDIA. Правда, это превосходство проявилось только в высоких разрешениях – 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Проект Mount & Blade II: Bannerlord предъявил настолько высокие требования к мощности процессоров, что комфортную производительность смогли продемонстрировать только шести- и восьмиядерные модели. У четырех- и особенно у двухъядерных CPU возникли серьезные проблемы с обеспечением высокого фреймрейта.
реклама
В игре Mount & Blade II: Bannerlord процессоры Intel и AMD показали приблизительно равные результаты.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила