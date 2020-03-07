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Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)

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Оглавление

Вступление и позиционирование

Всего неделю назад мы протестировали видеокарту Palit GeForce RTX 2070 Super – модель JetStream LE. А сегодня испытаем другую – из линейки GamingPro (она же GP) – модель GP OC.

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Эти две серии образуют основу модельного ряда данного производителя в настоящий момент. Нет, у Palit есть еще видеокарты с турбинными кулерами, носящие незамысловатые индексы X. Существует серия GameRock, отличающаяся, прежде всего, внешним видом. И бывают отдельные топовые модели, получающие имена Monster, Black Edition и схожие.

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Однако подавляющее большинство современных видеокарт Palit сосредоточено именно в линейках GamingPro и JetStream. В каждой на каждом графическом процессоре обычно по две модели. Для GeForce RTX 2070 Super GamingPro это OC и Premium. Следовательно перед нами младшая модель. Хотя и она, как видно из названия, уже разогнана: до 1800 МГц по GPU Boost Clock (против 1770 МГц штатных). Между прочим, это выше, чем у младшей модели JetStream LE, которая в итоге меня порадовала очень неплохим разгоном. А GP Premium в свою очередь отличается лишь на 15 МГц более высокой частотой.

В остальном перед нами типичная GeForce RTX 2070 Super, основанная на видеопроцессоре NVIDIA TU104 с 40 RT-ядрами, 2560 блоками ALU. И оснащенная видеопамятью GDDR6 объемом 8 Гбайт c тактовой частотой 7500 МГц.

Что касается цены, то Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC – один из самых недорогих «нереференсов» GeForce RTX 2070 Super. Эта версия даже еще чуть-чуть дешевле, чем JetStream LE. Учитывая более грозный внешний вид и штатные частоты модели, она может оказаться просто находкой.

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Упаковка и комплект поставки

Как уже упоминалось в прошлом обзоре, коробка тут – точно таких же размеров, как у Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream и JetStream LE. Только оформлена она, на мой вкус, не в пример лучше: сразу же понятно, какая именно модель перед нами, без необходимости вчитываться в наклейку с маркировкой.

Цветовая гамма – фирменная «нвидиевская» с золотыми акцентами, видимо, свойственными серии GamingPro.

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С информативностью с точки зрения основных характеристик продукта все в порядке. Впрочем, если вы читаете наш обзор, то и так наверняка знаете, что представляет собой GeForce RTX 2070 Super.

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Под цветной «суперобложкой» из плотной бумаги по традиции прячется уже настоящая коробка из более прочного картона. А в ней видеокарту дополнительно со всех сторон защищает слой вспененного полиэтилена.

Сама же она покоится в антистатическом пакетике. Насколько же приятнее тестировать совершенно новую модель, которая не обошла перед тобой десяток других криворуких авторов!

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Если в комплекте формально более старшей GeForce RTX 2070 Super JetStream LE обнаружился хотя бы один переходник питания, то у GP OC – вообще ничего, кроме дежурного краткого руководства пользователя. Впрочем, к минималистским комплектам поставки современных видеокарт мы давно привыкли.

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Как, конкретно в случае Palit – и к отсутствию дополнительной защиты разъемов и слотов: данный производитель свои видеокарты такими заглушками не оснащает. Впрочем, и это реальной проблемой не является.

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Раз уже достали видеокарту из пакета, посмотрим на нее.

Дизайн и конструкция видеокарт

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По фотографиям может показаться, что видеокарта просто огромная. На самом деле это не совсем так. К примеру, длина Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream – точно такая же – без малого 30 см. Но при этом высота на несколько сантиметров больше, а толщина – на один. Казалось бы, что такое один сантиметр. Но в данном случае это важно.

В результате героиня обзора вполне вольготно разместится на трех свободных слотах. Тогда как JetStream-ам для сносного существования понадобятся четыре. А значит, к примеру, в обычном Micro-ATX корпусе уже не останется места для звуковой карты. Понятно, что нынче это очень мало кому нужно, но я, к примеру, люблю компактные системы и хороший звук, но при этом не слишком жалую внешние звуковые карты.

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В высоту, повторюсь, видеокарта полностью стандартна.

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Да и длина печатной платы вписывалась бы в более скромные 275 мм, но система охлаждения выступает за ее пределы еще на два сантиметра.

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Кулер выглядит внушительно со своими тремя вентиляторами – да еще и разного размера. Но о системе охлаждения детальнее поговорим позже.

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Пока отметим разъемы питания, организованные по схеме 6+8, причем для первого используется полноразмерный коннектор, просто с не выведенными двумя контактами. Минимально рекомендуемая мощность блока питания заявлена стандартная для GeForce RTX 2070 Super – 650 Вт.

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Портов вывода – также максимально стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и HDMI.

Надеюсь, постоянные читатели простят меня за то, что мне приходится из обзора в обзор писать одно и то же. Но это необходимая информация.

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Выглядит Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC со своим полностью черным пластиковым кожухом очень сдержанно. Этому же тренду следует и подсветка, представленная тут лишь небольшим светящимся логотипом.

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По умолчанию он горит зеленым, но при помощи штатной утилиты Thunder Master здешней RGB-подсветкой можно управлять (в том числе отключить). В прошлый раз я уже описывал возможности этой утилиты, тут повторяться не буду.

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Даже странно, как производитель смог удержаться здесь от использования золота. Но тем, кто любит максимально спокойный дизайн, данная видеокарта наверняка понравится.

Конструкция видеокарты и система охлаждения

Вы ждали этого в течение четырех моих обзоров видеокарт Palit. И вот, наконец, мне представилась возможность разобрать пятую. Все графические ускорители данного производителя несут защитные пломбы на винтах, лишающие гарантии в случае их нарушения. Так что делать это обычным покупателям не стоит.

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Разбирается Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC проще простого: достаточно открутить семь винтов с обратной стороны платы. И можно аккуратно отлеплять от нее систему охлаждения. Она снимается сразу целиком, после чего появляется возможность рассмотреть ее как следует.

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Перед нами продвинутая конструкция, основанная сразу на шести медных тепловых трубках (все шестимиллиметровые). К трубкам припаяны две секции тонких алюминиевых ребер. Отдельные площадки, контактирующие с радиатором, призваны отводить тепло от микросхем памяти и элементов системы питания платы – при помощи термолипучек.

А вот видеопроцессор напрямую контактирует с трубками. Честно говоря, впервые вижу радиатор с прямым контактом в современной видеокарте. А точнее, ранее не встречал, чтобы прямой контакт организовывали для отвода тепла от обнаженного видеоядра, без теплораспределительной крышки. Впрочем, правильное ли это решение, покажут только тесты.

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Мне же остается лишь отметить, что сам по себе прямой контакт реализован неплохо: трубки плотно прижаты друг к другу и зашлифованы почти до состояния единой поверхности, лишь с небольшими бороздками между ними.

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А что же печатная плата, с которой мы так вероломно сняли кулер? С ней все в порядке, ее даже продолжает защищать пластина с обратной стороны PCB.

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Как и фронтальная часть кожуха, она тут черная и пластиковая. Понятно, что для охлаждения такая деталь никак не используется. Но дополнительную прочность конструкции обеспечивает. Да и внешность видеокарты облагораживает.

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Откручивать пластину нужно с лицевой стороны платы. И крепится она даже бо́льшим числом винтов, чем основной кулер – девятью.

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Удалив ее, а заодно и термопасту с GPU, можно рассмотреть нашу плату поближе. Полюбоваться на открытый NVIDIA TU104, рассмотреть систему питания, основанную на DrMos и выполненную по необычной схеме 7+2 (GPU+RAM).

Места под элементы восьмой фазы на плате есть, но они не распаяны. Видимо, производитель решил, что GeForce RTX 2070 Super хватит и семи. С заявленным потреблением в 215 Вт – вполне возможно.

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И лишь чудом в последний момент я не забыл про вентиляторы. А ведь было бы обидно не посмотреть на маркировку здешних трех вертушек двух разных типоразмеров. Боковые одинаковые, средний – более крупный.

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Они крепятся с лицевой стороны каждый тремя малюсенькими винтиками к пластиковой рамке кожуха. Просунув тонкую отвертку между лопастями, вполне можно их открутить (главное прикручивать аккуратно, не перетягивая, ведь миниатюрную резьбу в пластике легко сорвать). Перед нами два 80- и один 90-миллиметровый вентиляторы марки FirstDO. Быстрый поиск позволяет понять, что вертушки с такой маркировкой (FD8015H12S и FD9015U12S) не составит труда найти и купить в интернете в случае необходимости.

На этом все, видеокарту можно собирать обратно. А все основные тесты, связанные с системой охлаждения, проводились до разборки Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC, со штатной термопастой.

Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

Видеокарта испытывалась на открытом стенде в составе системы на основе Intel Core i9-9900K, материнской платы ASRock Phantom Gaming 7 и оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт.

Эффективность системы охлаждения проверялась при помощи утилиты MSI Kombustor (аналог Furmark). Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарты. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2070 Super можно найти в обзоре данной видеокарты, их тут повторно приводить не будем. Нас интересует эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Palit GP OC.

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Без нагрузки вентиляторы видеокарты полностью останавливаются, поэтому никакого шума она не создает. Температура графического процессора при этом обычно находится в районе 50 градусов (при комнатных 23–24°C, которые я традиционно поддерживаю во время всех тестов, связанных с измерением температур).

Работает функция остановки вентиляторов не слишком плавно. Нет, останавливаются-то они при достижении 50-градусной отметки плавно. А вот стартуют при превышении 60-градусной – резковато, на секунду набирая заметные обороты и уже потом их снижая.

А что же происходит под нагрузкой?

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В полностью штатном режиме под тяжелой нагрузкой GPU прогревается до 74 градусов. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручиваются почти до 2000 об/мин, создавая уровень шума в 39 дБ (напомню, измерения проводятся с расстояния в один метр). Энергопотребление всей системы в процессе составляет около 300 Вт. Результаты адекватные, тем более что в реальных играх нагрузка на видеопроцессор создается меньшая, и его температура в подавляющем большинстве случаев будет держаться на уровне менее 70°C.

А каков же предел разгона? Его иначе как средним не назовешь: GPU разогнался на 130 МГц (до Boost Clock 1930 МГц), память – всего на 500 МГц (для GDDR6 это действительно очень немного).

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При этом энергопотребление системы возрастает до 340 Вт, температура GPU в MSI Kombustor достигает 79 градусов, а вентиляторам видеокарты приходится разгоняться уже до 2400 об/мин, обеспечивая уровень шума 43 дБ. И это уже заметно. Хотя все равно у системы охлаждения остается запас по эффективности, ведь максимальные обороты вентиляторов составляют немногим более 3000 RPM (уровень шума с расстояния в 100 см при этом доходит до 53 дБ).

Понятно, для средней игровой системы, где воет абы как выбранный процессорный охладитель и ревут на полных оборотах не настроенные корпусные вентиляторы, Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC не будет слышна и в разгоне. Но, может быть, что-то может помочь снизить температуры GPU и соответственно заставить вентиляторы видеокарты работать медленнее, чтобы она подошла и придирчивым энтузиастам?

Самое простое – раз мы все равно разбирали видеокарту (а значит, заменили термопасту) – проверить, как оно все работает с новым термоинтерфейсом. В качестве него используется наш штатный Gelid GC-Extreme. Это эффективная термопаста (а главное, очень удобная в использовании), хотя уже и не самая лучшая на рынке с точки зрения чистой эффективности.

Подключаем видеокарту, включаем систему, выставляем такой же режим разгона и запускаем Kombustor:

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Вуаля, температура GPU на два градуса ниже, а обороты вентиляторов меньше сразу на 300 RPM (2100 против 2400 ранее). При, конечно же, том же энергопотреблении. Разница не столь велика. Но и по температурному режиму, и по акустическому, на самом деле – вполне заметна. И ведь можно использовать еще более эффективный термоинтерфейс.

Да та же Arctic MX-4 даст еще минимум пару градусов (и децибел) преимущества. Если в случае с отдельными другими производителями я регулярно их хвалю за использование качественной термопасты в своих видеокартах, то Palit явно стоит подтянуть этот вопрос. По крайней мере, в серии GP – при использовании системы охлаждения с технологией прямого контакта качество термоинтерфейса особенно важно.

В качестве бонуса – тесты после замены термопасты в штатном режиме:

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Тут эффект тоже есть, но минимальный (а скорее всего и в пределах погрешности).

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных вендоров у нас нет цели повторно изучать их производительность. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2070 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре.

Вариант Palit GP OC в штатном режиме обеспечивает чуть лучшую производительность, а из-за немного меньших реальных частот GPU в разгоне будет минимально медленнее референсной версии.

Заключение

На фоне теста предыдущей модели из серии JetStream сегодняшняя героиня в виде Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC вроде бы не впечатляет.

Ее ограничивает система охлаждения с технологией прямого контакта, очень зависимая от качества термоинтерфейса и являющаяся не лучшим вариантом для охлаждения GPU без теплораспределителей. Как следствие – не самые выразительные результаты разгона и повышенный уровень шума, особенно, опять же, после оверклокинга.

Однако на это можно посмотреть и с другой стороны: несмотря на три вентилятора, видеокарта компактнее многих конкурентов, при этом обладает повышенными заводскими частотами и в целом в штатном режиме работает прекрасно: достаточно тихо и в адекватном температурном режиме.

Так что если бы я выбирал из двух протестированных Palit GeForce RTX 2070 Super для использования сугубо в штатном режиме, то еще подумал бы, переплачивать ли за серию JetStream или спокойно взять GamingPro OC. А для серьезного разгона есть другие продукты.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T).

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