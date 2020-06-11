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Вступление

Тип памяти DDR4 уже давно стал массовым стандартом и пока не собирается на покой, хотя на горизонте и маячит DDR5. Был момент, когда ее комплекты выпускались исключительно для платформ Intel. Начиналось еще с платформы LGA 2011-v3, где у меня был первый комплект модулей G.Skill (4 x 4 Гбайт) на микросхемах SKhynix. Появилась эта платформа у меня во второй половине 2014 года, и уже тогда у него результирующая частота была 3000 МГц при таймингах 15-15-15-36-1Т. С тех пор прошло много времени, по сути мало что поменялось. Выросли объемы одного модуля до 32 Гбайт, частота обычных планок памяти выросла до 3200 МГц, но с таймингами CL22. Совсем другое дело – это появление RGB подсветки на модулях.

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С появлением этой технологии рынок заметно приободрился, и производители закончили гонку частот и таймингов. Теперь все внимание пользователей привлекает переливающийся всеми цветами радуги свет. Открылось огромное поле для творческой фантазии. Производители стали изобретать новые формы радиаторов, думать над подсветкой логотипов, экспериментировать с жидкостями и добавлять различные эффекты подсветки.

А еще появилась синхронизация с программным обеспечением материнских плат. Все как-то сразу упростилось: купил –> установил профиль XMP –> настроил подсветку и радуешься. Почем бы и нет, если все работает быстро и красиво. На самом деле технологии профилей и подсветки появились давно, просто сейчас их существенно развили и продолжают делать на них ставку. Видимо все это не спроста, а потому что есть спрос.

Не так давно я рассматривал комплект оперативной памяти Patriot Viper 4 Blackout Series, но он был абсолютно невзрачный и ничем не запоминающийся. Да были хорошие чипы, да была нормальная частота и тайминги, но не было нормальных профилей для AMD платформы и не было RGB подсветки. Сегодня мы рассмотрим совсем другой подход к модулям памяти от этого же производителя, где упор сделан на внешний вид, а не на характеристики. Комплект универсальный и ориентирован на все платформы, что очень удобно и не надо волноваться о совместимости.

Сама линейка называется Patriot Viper RGB и различные модификации уже продаются в магазинах. На тестирование попала версия PVR416G320C6K.

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Рассмотрим этот комплект, который состоит из двух планок общим объемом 16 Гб и частотой 3200 МГц. Как поведет себя этот комплект на платформе AMD с самым популярным чипсетом AMD B450 и современным процессором AMD Ryzen 7 3700X? Будут ли какие-то проблемы совместимости? Разберемся.

Упаковка и комплектация

Patriot – известная американская компания. Достаточно долгое время этот бренд ассоциировался с производством памяти, а сегодня эта компания продолжает развивать это направление, а еще производит SSD накопители и различную периферию для геймеров.

В один прекрасный момент вектор развития этой фирмы поменялся на игровой и сейчас она производит большой ассортимент продукции специально для любителей игр. Мне кажется, что это направление выбрали многие компании потому, что оно продолжает оставаться модным и перспективным. Чтобы не быть голословными фирма сотрудничает с профессиональной командой геймеров Armada.

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Теперь производитель памяти делает не только саму оперативную память и накопители, но и клавиатуры, мышки, гарнитуру и прочие геймерские аксессуары. Наименований достаточно много и есть свои линейки, но объединяет их общий бренд Viper.

Если вернуться к оперативной памяти, то существует несколько своих линеек, где представлены комплекты и отдельные планки для разных сегментов рынка и направлений. Самым претенциозным и современным является модельный ряд Viper RGB.

Нет, здесь не просто добавили подсветку к какому-то существующему дизайну. Его просто сделали с нуля, и он не похож ни на что другое в модельном ряду. Это отдельная линейка, которая действительно стоит особняком потому, что там очень много различных модификаций с разными характеристиками. Кроме подсветки, предлагается уникальный дизайн и отобранные микросхемы памяти, которые способны работать на определенных частотах с нужными таймингами.

Пора перейти к упаковке. Она выглядит очень ярко и необычно для производителя. По всему видно, что эта продукция отмечается особо потому, что это основное направление компании – гейминг.

Коробка не очень крупная, но красивая. Она очень пестрая и запоминающаяся. Самое главное, что есть собственный логотип серии Patriot Viper, который будет узнаваем многими. Важно заметить темный фон упаковки потому, что перед нами черная версия, где заявлены самые производительные модули. Бывает еще белая модификация, то там с частотами и характеристиками не так все круто.

Не в первый раз я уже наблюдаю, как производители убирают свое основное название и оставляют суббренд. Такая картина, например, наблюдается с HyperX, и все к этому привыкли. У компании Patriot наблюдается похожая ситуация. Упор сделан на давнее и узнаваемое название Viper, которым назывались самые качественные и дорогие продукты компании. Так развивался этот суббренд и вырос в отдельное подразделение, куда входит другая продукция компании.

Упаковка внешне ничем не выделяется, кроме визуального оформления. Она пестрая, яркая и красивая.

Начнем с фона, который передает все настроение. Основная часть серая, но дополнения выполнены в виде символики Patriot Viper. Это разноцветные логотипы. Однако, все это не сильно выделяется, а служит фоном. В левом верхнем углу такой логотип отчетливо выделен белым цветом. В правом верхнем углу находится очень интересная вставка, которая объединяет ASUS AURA, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome. Короче все технологии синхронизации подсветки, что поддерживает память.

Под этой вставкой находится наклейка с описанием модели. В ней указан объем, комплектация и частоты. Однако самое важное это ее отношение к темной стороне, а именно BLACK RGB. В подтверждении этому практически посередине есть изображение самих модулей с черными радиаторами и RGB подсветкой. В левом нижнем углу находится интересный золотистый значок с надписью Gamer Certified. В правом нижнем углу находится как бы светящаяся надпись Viper RGB и небольшое уточнение в виде Dual Channel DDR4 Technology.

А вот с другой стороны не так все весело.

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На нескольких языках, включая русский, преподнесена следующая информация: «Сверх-скоростная память DDR4 представляет великолепную производительность для самых требовательных приложений и экстремальных игр. Специальный дизайн радиатора создает исключительную защиту и поддержку стабильной работы. При наличии 10-летней гарантии, память серии Viper предлагает твердую надежность при полном погружении и максимальной отдаче». Далее нас встречают ссылки социальных сетей, информация о производстве и наклейка со штрихкодом и артикулом модели.

Пора заглянуть внутрь.

Там нас встречает инструкция на плотном картоне и наклейка на корпус с символикой Viper Gaming.

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Инструкция служит пособием по монтажу и ключевой информацией по установке и использованию модулей памяти. Конечно же присутствует благодарственная надпись о приобретении данного комплекта. Далее мы находим прозрачный пластиковый контейнер, куда упакованы модули памяти.

Они зажаты в специальных нишах, но извлекаются достаточно просто. Для этого всего лишь нужно выдавить их из своих гнезд.

Дизайн и особенности модулей

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Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через прозрачный пластиковый кейс. Они выглядят не броско, но н стоит забывать об их главном козыре – RGB подсветке. Визуально радиаторы ничем не примечательны, кроме серебристых логотипов посередине.

Даже изначально конструкция не кажется монолитной. Планки явно состоят из нескольких элементов. Однако, сперва мы видим два радиатора с обеих сторон для симметрии и сверху белый модуль с надписью Viper и выступами по краям, которые образуют то ли клыки, то ли рога, может ушки, а может просто выступы.

Самое главное это монолитная деталь из белого непрозрачного пластика, которая должна рассеивать свет от светодиодов. Боковые радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет.

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Кроме этого по центру на них находятся логотипы Viper Gaming. Эта же символика встречается на упаковке. Она похожа на схематическое изображение головы змеи, что в целом логично потому, что Viper – это змея или гадюка. У этого образа присутствуют глаза и в соответствующих местах есть прорези в радиаторе и дополнительный белый непрозрачный пластиковый элемент. Это позволяет делать так. Чтобы глаза подсвечивались.

Особенно это заметно, если снять радиатор, чего я делать настоятельно не рекомендую. Все дело в том, что радиатор приклеен на три двухсторонние клейкие ленты очень прочно. А еще хорошо заметно, что радиатор здесь больше для красоты. Нежели для отвода тепла потому, что клейкая часть контактирует с чипами не полностью. Тут, видимо, какой-то просчет в печатной плате. Скорее всего, радиаторы изготавливались изначально под другой дизайн основной платы, где микросхемы распаяны ближе к центральной части текстолита. Здесь они смещены ниже к контактам.

Отчасти потому, что клейкая лента закрывает модуль не полностью, удалось снять радиаторы, если б чипы были на 5 мм выше, то думаю, что это было бы гораздо сложнее.

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На самом деле здесь смотреть особо не на что. Сверху мы видим пять RGB светодиодов, хорошо видны белые матовые элементы, которые рассеивают свет.

Маркировка чипов памяти ни о чем не говорит. Она просто изменена производителем, а на самом деле это микросхемы SKhynix.

Чипы распаяны только с одной стороны, а с другой их нет. И вот там радиатор приклеен намертво. Я даже не стал пытаться его снять. Немного выше находится микросхема контроллера RGB подсветки. По маркировке это Holtek F52231.

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Судя по описанию это 32-разрядный процессор со своей памятью на архитектуре Arm Cortex M0+. Похоже, что классические процессоры скоро будут не нужны вообще, их аналоги будут распаивать на печатной плате оперативной памяти.

Микросхема SPD находится с другой стороны. Еще есть индикаторы слоев металлизации. Первый слой промаркирован с одной стороны, а последний с другой. Всего их восемь, но на самом деле не нужно было разбирать планки потому, что все это отображается в утилитах.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти Patriot Viper RGB PVR416G320C6K 2x8 Гб проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер AeroCool Cylon 3;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-I Gaming, версия BIOS – 3004;

Память: 2 x 8Гб Patriot Viper RGB PVR416G320C6K (SKhynix);

Видеокарта: GT1030 2Gb GDDR5 (1228 / 1468 / 6008 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт);

Испытание модулей и разгон

Если вспомнить на каком уровне находятся сами чипы памяти, то можно представить эту память низкопрофильной. На самом же деле она достаточно высокая и могут возникнуть проблемы совместимости. У меня не возникли потому, что так совпало с кулером.

Так, что даже на ITX плате модули встают отлично, важно лишь правильно подобрать процессорный кулер. Еще сами планки смотрятся очень гармонично с материнской платой.

С подсветкой модули смотрятся еще красивее и интереснее, а синхронизация эффектов RGB тоже отлично работает.

У компании есть своя фирменная утилита для работы с подсветкой, которая так и называется Patriot Viper RGB.

Там тоже есть множество разнообразных эффектов, но для синхронизации с материнской платой нужно использовать ее софт. В данном случае ASUS Aura Sync.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы посмотреть на всю систему изнутри.

Например, видно, что базовая частота планок составляет 2133 МГц. По современным меркам это очень мало, учитывая, что есть планки, которые штатно запускаются на 3200 МГц без всяких обрядов.

С профилями XMP тоже бардак. Начнем с того, что он всего один и такие тайминги стоят, что гордиться тут нечем даже на частоте 3200 МГц. И для этого еще надо поднимать напряжение в то время как самый дешевый Crucial сейчас работает на такой частоте по дефолту и с базовым напряжением 1,2 В.

Теперь разумно подобрать максимальную частоту на этих таймингах.

Затем подобрать минимальные тайминги на заявленной штатной частоте 3200 МГц.

Результаты мягко говоря не впечатляют. Разумеется, все проверяем программой TestMEM 5 v0.12. Процесс занимает не мало времени, но все стабильно можно прогонять тесты. При разгоне не следует забывать, что частота системной шины автоматически переключается на половинный коэффициент, если модули работают в режиме выше 3600 МГц. Поэтому не надо забывать зафиксировать ее в BIOS.

Теперь осталось только разогнать немного шину и заставить работать модули на частоте 3800 МГц. Уже очевидно, что с теми же таймингами это будет невозможно как не выкручивай напряжение, а поэтому их надо будет поднять. Это «кукурузный» разгон потому, что производительность может не увеличиться, а даже уменьшиться.

Для тестирования я решил использовать три программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 5.60 и 7-Zip – архиваторы, чувствительные к производительности памяти. Игровые тесты будут смоделированы двумя тестами 3DMark: Cloud Gate и Sky Diver.

Результаты тестов

AIDA64 5.97 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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Memory write, Мбайт /с





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Memory copy, Мбайт /с





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Memory latency, нс





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Winrar 5.60

Кбайт/с





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7-Zip v18.06 (x64) 32Мб

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS





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Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS





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Общий рейтинг, MIPS





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3DMark Cloud Gate

Marks





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3DMark Sky Diver

Marks





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Заключение

Перед нами неплохой набор оперативной памяти без каких-то претензий на эксклюзивность и выдающиеся характеристики. Основной упор при его создании сделан на внешний вид, и с этим здесь все в порядке благодаря симпатичным радиаторам и отличной работе подсветки. Все эффекты синхронизируются с материнской платой при условии установки, запуска и настройки соответствующего приложения. Даже на чипсете AMD B450 все отлично функционирует – достаточно лишь активировать профиль D.O.C.P, который является аналогом XMP.

С заявленными режимами работы все хорошо, хотя с разгоном уже не так просто. Думаю, что в моем случае виновата именно платформа AMD B450. Дело в том, что на AMD X570 разгонный потенциал гораздо выше хотя бы потому, что там можно использовать делитель шины. Тут такой возможности нет и потолок разгона ниже. Даже хорошие планки, которые гарантированно берут определенную частоту на AMD X570, не обязательно запустятся на AMD B450 с теми же настройками. Впрочем, сам комплект позиционируется не для оверклокеров, а для геймеров. Заявленные характеристики они отрабатывают даже на бюджетной платформе, а дальше извините.

Можно сделать вывод, что комплект оперативной памяти Patriot Viper RGB рассчитан на массового пользователя, который не вникает в тонкости настройки и не гонится за высокими достижениями. Один раз купил, поставил и забыл. Объем по современным меркам оптимальный, поэтому со спросом на него не должно быть проблем, если цена не будет завышена. А те, кому интересен процесс разгона и не нужны светящиеся детали в корпусе, предпочтут планки производства Samsung и смогут без особых усилий получить схожие результаты.

Поискав в интернете отзывы про эту память, я обнаружил, что в первых партиях применялись микросхемы Samsung B-die. Сейчас же производство ведется с чипами SKhynix, у которых разгонный потенциал ниже. Эта практика характерна для многих производителей, поэтому покупка планок оперативной памяти с прицелом на разгон – это почти всегда лотерея.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: