Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт

4
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Полный обвал цен на RTX 2080 Ti - это надо видеть
Слив RTX 2070 дешевле 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Обвал цен на RTX 2080 SUPER

Оглавление

Вступление

Тип памяти DDR4 уже давно стал массовым стандартом и пока не собирается на покой, хотя на горизонте и маячит DDR5. Был момент, когда ее комплекты выпускались исключительно для платформ Intel. Начиналось еще с платформы LGA 2011-v3, где у меня был первый комплект модулей G.Skill (4 x 4 Гбайт) на микросхемах SKhynix. Появилась эта платформа у меня во второй половине 2014 года, и уже тогда у него результирующая частота была 3000 МГц при таймингах 15-15-15-36-1Т. С тех пор прошло много времени, по сути мало что поменялось. Выросли объемы одного модуля до 32 Гбайт, частота обычных планок памяти выросла до 3200 МГц, но с таймингами CL22. Совсем другое дело – это появление RGB подсветки на модулях.

анонсы и реклама
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
С появлением этой технологии рынок заметно приободрился, и производители закончили гонку частот и таймингов. Теперь все внимание пользователей привлекает переливающийся всеми цветами радуги свет. Открылось огромное поле для творческой фантазии. Производители стали изобретать новые формы радиаторов, думать над подсветкой логотипов, экспериментировать с жидкостями и добавлять различные эффекты подсветки.

А еще появилась синхронизация с программным обеспечением материнских плат. Все как-то сразу упростилось: купил –> установил профиль XMP –> настроил подсветку и радуешься. Почем бы и нет, если все работает быстро и красиво. На самом деле технологии профилей и подсветки появились давно, просто сейчас их существенно развили и продолжают делать на них ставку. Видимо все это не спроста, а потому что есть спрос.

Не так давно я рассматривал комплект оперативной памяти Patriot Viper 4 Blackout Series, но он был абсолютно невзрачный и ничем не запоминающийся. Да были хорошие чипы, да была нормальная частота и тайминги, но не было нормальных профилей для AMD платформы и не было RGB подсветки. Сегодня мы рассмотрим совсем другой подход к модулям памяти от этого же производителя, где упор сделан на внешний вид, а не на характеристики. Комплект универсальный и ориентирован на все платформы, что очень удобно и не надо волноваться о совместимости.

Сама линейка называется Patriot Viper RGB и различные модификации уже продаются в магазинах. На тестирование попала версия PVR416G320C6K.

450x186 25 KB. Big one: 959x397 85 KB

реклама

Рассмотрим этот комплект, который состоит из двух планок общим объемом 16 Гб и частотой 3200 МГц. Как поведет себя этот комплект на платформе AMD с самым популярным чипсетом AMD B450 и современным процессором AMD Ryzen 7 3700X? Будут ли какие-то проблемы совместимости? Разберемся.

Упаковка и комплектация

Patriot – известная американская компания. Достаточно долгое время этот бренд ассоциировался с производством памяти, а сегодня эта компания продолжает развивать это направление, а еще производит SSD накопители и различную периферию для геймеров.

В один прекрасный момент вектор развития этой фирмы поменялся на игровой и сейчас она производит большой ассортимент продукции специально для любителей игр. Мне кажется, что это направление выбрали многие компании потому, что оно продолжает оставаться модным и перспективным. Чтобы не быть голословными фирма сотрудничает с профессиональной командой геймеров Armada.

450x178 19 KB. Big one: 1000x395 63 KB

реклама

Теперь производитель памяти делает не только саму оперативную память и накопители, но и клавиатуры, мышки, гарнитуру и прочие геймерские аксессуары. Наименований достаточно много и есть свои линейки, но объединяет их общий бренд Viper.

Если вернуться к оперативной памяти, то существует несколько своих линеек, где представлены комплекты и отдельные планки для разных сегментов рынка и направлений. Самым претенциозным и современным является модельный ряд Viper RGB.

450x233 29 KB. Big one: 959x496 100 KB

Нет, здесь не просто добавили подсветку к какому-то существующему дизайну. Его просто сделали с нуля, и он не похож ни на что другое в модельном ряду. Это отдельная линейка, которая действительно стоит особняком потому, что там очень много различных модификаций с разными характеристиками. Кроме подсветки, предлагается уникальный дизайн и отобранные микросхемы памяти, которые способны работать на определенных частотах с нужными таймингами.

Пора перейти к упаковке. Она выглядит очень ярко и необычно для производителя. По всему видно, что эта продукция отмечается особо потому, что это основное направление компании – гейминг.

450x392 29 KB. Big one: 1000x871 99 KB

Коробка не очень крупная, но красивая. Она очень пестрая и запоминающаяся. Самое главное, что есть собственный логотип серии Patriot Viper, который будет узнаваем многими. Важно заметить темный фон упаковки потому, что перед нами черная версия, где заявлены самые производительные модули. Бывает еще белая модификация, то там с частотами и характеристиками не так все круто.

450x405 32 KB. Big one: 1000x900 119 KB

Не в первый раз я уже наблюдаю, как производители убирают свое основное название и оставляют суббренд. Такая картина, например, наблюдается с HyperX, и все к этому привыкли. У компании Patriot наблюдается похожая ситуация. Упор сделан на давнее и узнаваемое название Viper, которым назывались самые качественные и дорогие продукты компании. Так развивался этот суббренд и вырос в отдельное подразделение, куда входит другая продукция компании.

Упаковка внешне ничем не выделяется, кроме визуального оформления. Она пестрая, яркая и красивая.

450x338 33 KB. Big one: 1000x751 114 KB

Начнем с фона, который передает все настроение. Основная часть серая, но дополнения выполнены в виде символики Patriot Viper. Это разноцветные логотипы. Однако, все это не сильно выделяется, а служит фоном. В левом верхнем углу такой логотип отчетливо выделен белым цветом. В правом верхнем углу находится очень интересная вставка, которая объединяет ASUS AURA, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome. Короче все технологии синхронизации подсветки, что поддерживает память.

Под этой вставкой находится наклейка с описанием модели. В ней указан объем, комплектация и частоты. Однако самое важное это ее отношение к темной стороне, а именно BLACK RGB. В подтверждении этому практически посередине есть изображение самих модулей с черными радиаторами и RGB подсветкой. В левом нижнем углу находится интересный золотистый значок с надписью Gamer Certified. В правом нижнем углу находится как бы светящаяся надпись Viper RGB и небольшое уточнение в виде Dual Channel DDR4 Technology.

А вот с другой стороны не так все весело.

реклама



450x332 36 KB. Big one: 1000x738 142 KB

На нескольких языках, включая русский, преподнесена следующая информация: «Сверх-скоростная память DDR4 представляет великолепную производительность для самых требовательных приложений и экстремальных игр. Специальный дизайн радиатора создает исключительную защиту и поддержку стабильной работы. При наличии 10-летней гарантии, память серии Viper предлагает твердую надежность при полном погружении и максимальной отдаче». Далее нас встречают ссылки социальных сетей, информация о производстве и наклейка со штрихкодом и артикулом модели.

Пора заглянуть внутрь.

450x226 18 KB. Big one: 1000x503 65 KB

Там нас встречает инструкция на плотном картоне и наклейка на корпус с символикой Viper Gaming.

реклама

450x227 21 KB. Big one: 1000x505 89 KB

Инструкция служит пособием по монтажу и ключевой информацией по установке и использованию модулей памяти. Конечно же присутствует благодарственная надпись о приобретении данного комплекта. Далее мы находим прозрачный пластиковый контейнер, куда упакованы модули памяти.

300x241 11 KB. Big one: 1000x803 77 KB 300x241 11 KB. Big one: 1000x803 74 KB

Они зажаты в специальных нишах, но извлекаются достаточно просто. Для этого всего лишь нужно выдавить их из своих гнезд.

Дизайн и особенности модулей

реклама

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через прозрачный пластиковый кейс. Они выглядят не броско, но н стоит забывать об их главном козыре – RGB подсветке. Визуально радиаторы ничем не примечательны, кроме серебристых логотипов посередине.

450x287 20 KB. Big one: 1000x637 77 KB

Даже изначально конструкция не кажется монолитной. Планки явно состоят из нескольких элементов. Однако, сперва мы видим два радиатора с обеих сторон для симметрии и сверху белый модуль с надписью Viper и выступами по краям, которые образуют то ли клыки, то ли рога, может ушки, а может просто выступы.

450x155 14 KB. Big one: 1000x345 58 KB

Самое главное это монолитная деталь из белого непрозрачного пластика, которая должна рассеивать свет от светодиодов. Боковые радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет.

реклама

450x143 12 KB. Big one: 1000x318 53 KB

Кроме этого по центру на них находятся логотипы Viper Gaming. Эта же символика встречается на упаковке. Она похожа на схематическое изображение головы змеи, что в целом логично потому, что Viper – это змея или гадюка. У этого образа присутствуют глаза и в соответствующих местах есть прорези в радиаторе и дополнительный белый непрозрачный пластиковый элемент. Это позволяет делать так. Чтобы глаза подсвечивались.

450x275 24 KB. Big one: 1000x611 101 KB

Особенно это заметно, если снять радиатор, чего я делать настоятельно не рекомендую. Все дело в том, что радиатор приклеен на три двухсторонние клейкие ленты очень прочно. А еще хорошо заметно, что радиатор здесь больше для красоты. Нежели для отвода тепла потому, что клейкая часть контактирует с чипами не полностью. Тут, видимо, какой-то просчет в печатной плате. Скорее всего, радиаторы изготавливались изначально под другой дизайн основной платы, где микросхемы распаяны ближе к центральной части текстолита. Здесь они смещены ниже к контактам.

Отчасти потому, что клейкая лента закрывает модуль не полностью, удалось снять радиаторы, если б чипы были на 5 мм выше, то думаю, что это было бы гораздо сложнее.

реклама

450x323 36 KB. Big one: 1000x717 156 KB

На самом деле здесь смотреть особо не на что. Сверху мы видим пять RGB светодиодов, хорошо видны белые матовые элементы, которые рассеивают свет.

Маркировка чипов памяти ни о чем не говорит. Она просто изменена производителем, а на самом деле это микросхемы SKhynix.

450x315 38 KB. Big one: 1000x699 161 KB

Чипы распаяны только с одной стороны, а с другой их нет. И вот там радиатор приклеен намертво. Я даже не стал пытаться его снять. Немного выше находится микросхема контроллера RGB подсветки. По маркировке это Holtek F52231.

реклама

Судя по описанию это 32-разрядный процессор со своей памятью на архитектуре Arm Cortex M0+. Похоже, что классические процессоры скоро будут не нужны вообще, их аналоги будут распаивать на печатной плате оперативной памяти.

450x313 43 KB

Микросхема SPD находится с другой стороны. Еще есть индикаторы слоев металлизации. Первый слой промаркирован с одной стороны, а последний с другой. Всего их восемь, но на самом деле не нужно было разбирать планки потому, что все это отображается в утилитах.

450x338 30 KB

Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти Patriot Viper RGB PVR416G320C6K 2x8 Гб проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер AeroCool Cylon 3;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-I Gaming, версия BIOS – 3004;
  • Память: 2 x 8Гб Patriot Viper RGB PVR416G320C6K (SKhynix);
  • Видеокарта: GT1030 2Gb GDDR5 (1228 / 1468 / 6008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт);

Испытание модулей и разгон

Если вспомнить на каком уровне находятся сами чипы памяти, то можно представить эту память низкопрофильной. На самом же деле она достаточно высокая и могут возникнуть проблемы совместимости. У меня не возникли потому, что так совпало с кулером.

450x270 20 KB. Big one: 1000x599 73 KB

Так, что даже на ITX плате модули встают отлично, важно лишь правильно подобрать процессорный кулер. Еще сами планки смотрятся очень гармонично с материнской платой.

450x295 30 KB. Big one: 1000x656 106 KB

С подсветкой модули смотрятся еще красивее и интереснее, а синхронизация эффектов RGB тоже отлично работает.

У компании есть своя фирменная утилита для работы с подсветкой, которая так и называется Patriot Viper RGB.

450x231 15 KB. Big one: 1000x513 56 KB

Там тоже есть множество разнообразных эффектов, но для синхронизации с материнской платой нужно использовать ее софт. В данном случае ASUS Aura Sync.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы посмотреть на всю систему изнутри.

293x450 39 KB. Big one: 505x776 109 KB

Например, видно, что базовая частота планок составляет 2133 МГц. По современным меркам это очень мало, учитывая, что есть планки, которые штатно запускаются на 3200 МГц без всяких обрядов.

450x317 46 KB. Big one: 1208x850 290 KB

С профилями XMP тоже бардак. Начнем с того, что он всего один и такие тайминги стоят, что гордиться тут нечем даже на частоте 3200 МГц. И для этого еще надо поднимать напряжение в то время как самый дешевый Crucial сейчас работает на такой частоте по дефолту и с базовым напряжением 1,2 В.

450x450 57 KB. Big one: 802x802 172 KB

Теперь разумно подобрать максимальную частоту на этих таймингах.

450x448 57 KB. Big one: 806x802 171 KB

Затем подобрать минимальные тайминги на заявленной штатной частоте 3200 МГц.

450x449 58 KB. Big one: 803x802 172 KB

Результаты мягко говоря не впечатляют. Разумеется, все проверяем программой TestMEM 5 v0.12. Процесс занимает не мало времени, но все стабильно можно прогонять тесты. При разгоне не следует забывать, что частота системной шины автоматически переключается на половинный коэффициент, если модули работают в режиме выше 3600 МГц. Поэтому не надо забывать зафиксировать ее в BIOS.

450x448 61 KB. Big one: 807x804 179 KB

Теперь осталось только разогнать немного шину и заставить работать модули на частоте 3800 МГц. Уже очевидно, что с теми же таймингами это будет невозможно как не выкручивай напряжение, а поэтому их надо будет поднять. Это «кукурузный» разгон потому, что производительность может не увеличиться, а даже уменьшиться.

Для тестирования я решил использовать три программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 5.60 и 7-Zip – архиваторы, чувствительные к производительности памяти. Игровые тесты будут смоделированы двумя тестами 3DMark: Cloud Gate и Sky Diver.

Результаты тестов

AIDA64 5.97 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Memory write, Мбайт /с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Memory copy, Мбайт /с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Memory latency, нс


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Winrar 5.60
Кбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

7-Zip v18.06 (x64) 32Мб
Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Общий рейтинг, MIPS


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Cloud Gate
Marks


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Sky Diver
Marks


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Перед нами неплохой набор оперативной памяти без каких-то претензий на эксклюзивность и выдающиеся характеристики. Основной упор при его создании сделан на внешний вид, и с этим здесь все в порядке благодаря симпатичным радиаторам и отличной работе подсветки. Все эффекты синхронизируются с материнской платой при условии установки, запуска и настройки соответствующего приложения. Даже на чипсете AMD B450 все отлично функционирует – достаточно лишь активировать профиль D.O.C.P, который является аналогом XMP.

С заявленными режимами работы все хорошо, хотя с разгоном уже не так просто. Думаю, что в моем случае виновата именно платформа AMD B450. Дело в том, что на AMD X570 разгонный потенциал гораздо выше хотя бы потому, что там можно использовать делитель шины. Тут такой возможности нет и потолок разгона ниже. Даже хорошие планки, которые гарантированно берут определенную частоту на AMD X570, не обязательно запустятся на AMD B450 с теми же настройками. Впрочем, сам комплект позиционируется не для оверклокеров, а для геймеров. Заявленные характеристики они отрабатывают даже на бюджетной платформе, а дальше извините.

Можно сделать вывод, что комплект оперативной памяти Patriot Viper RGB рассчитан на массового пользователя, который не вникает в тонкости настройки и не гонится за высокими достижениями. Один раз купил, поставил и забыл. Объем по современным меркам оптимальный, поэтому со спросом на него не должно быть проблем, если цена не будет завышена. А те, кому интересен процесс разгона и не нужны светящиеся детали в корпусе, предпочтут планки производства Samsung и смогут без особых усилий получить схожие результаты.

Поискав в интернете отзывы про эту память, я обнаружил, что в первых партиях применялись микросхемы Samsung B-die. Сейчас же производство ведется с чипами SKhynix, у которых разгонный потенциал ниже. Эта практика характерна для многих производителей, поэтому покупка планок оперативной памяти с прицелом на разгон – это почти всегда лотерея.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании Patriot Memory за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K).

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест ddr4 wildchaser ryzen 7 3700x patriot patriot viper rgb patriot viper rgb pvr416g320c6k

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
4
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mount & Blade II: Bannerlord
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
35
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
30

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 373
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 196
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 32
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 117
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9 июня 2020 30


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бесплатная раздача от Epic Games Store – уже завтра можно получить сразу 8 игр – культовый файтинг и хардкорный симулятор выживания
5
Sony окончательно заблокировала создание хакерской прошивки для игровой приставки PlayStation 4
22
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
24
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
36
Цена OnePlus 7T упала на 15 000 рублей – флагман стоит в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
5
OnePlus 7T Pro подешевел на 25 000 рублей – лучший на рынке дисплей, NFC и Snapdragon 855+
6
Сто новых миссий для GTA 5 уже доступны в новом бесплатном моде
+
Samsung Galaxy S10+ на Snapdragon 855 подешевел на 31 000 рублей с начала продаж
5
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
91
Три старых флагмана Huawei в Европе получили EMUI 10 на Android 10
11
Новая прошивка MIUI 12 стала доступна для 20 смартфонов Xiaomi и Redmi
5
EMUI 10 наконец-то стала доступна для Honor 10
7
Появились фото новой видеокарты от NVIDIA RTX GeForce 3080
20
GeForce RTX 3090 заменит TITAN RTX в грядущей линейке видеокарт NVIDIA - GPU получит 24 ГБ GDDR6X памяти, шину 384 бита и 350 Ватт TDP
67
Референсные видеокарты Nvidia Ampere могут оказаться значительно дороже предшественников - цена эталонной системы охлаждения находится в районе 150 долларов
50
Apple отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac из-за низкой энергоэффективности и производительности
55
Intel признала существование новой критической уязвимости в процессорах Core 10-го поколения
45
TES VI не нужна: энтузиаст показал, как выглядит The Elder Scrolls V Skyrim с сотнями модификаций
26
Цена Samsung Galaxy S20+ снизилась на 32 000 рублей – теперь флагман стоит дешевле, чем Xiaomi Mi 10
5
Стартовала бесплатная раздача отличного олдскульного 3D платформера с 94% положительных отзывов в Steam
7

Сейчас обсуждают

andruhsss
13:00
Вот если честно удивляет почему все производители памяти не могут зашить профиль jedec для 3200, у всех или 2400 или в лучшем случае 2666, почему нет jedec профилей? В том же kingstob fury только модк...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
TerraRaptor
12:59
Да, последствия недавней борьбы с непонятным глюком SATA. Сначала была замена юга с ICH9R на ICH10R (по ряду причин было предположение, что юг начал умирать), через пару дней глюк снова всплыл - удал...
Core 2 Duo E8200 на частоте 5144 МГц обновил рекорд wPrime 32M
Лира Митчелл
12:59
800р в Стиме и на сторонних площадках. Есть 2 варианта ключей - Стим или активация через аккаунт на оф сайте. Если не к спеху, то можно подождать когда начнется летняя распродажа в Стим (в двадцатых ...
Геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online Greymoor позволяет вновь полюбоваться просторами любимого Скайрима
Blackfield
12:56
Иногда наивность народа реально поражает,вы действительно думаете,что можно вот так взять и влезть на рынок на ведре? Это так не работает. Во-первых надо понимать,что специфика работы АРМ архитектуры,...
Apple отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac из-за низкой энергоэффективности и производительности
Олег Смирнов
12:53
Кст, шина сата позволяет 600 мб-с. У этой фигни аж целых 50 упирают её в потолок. Ой, hdd нынче выдают 250, в рэйд0 - 500. В 10 раз быстрее.
Samsung планирует выпустить 8TB QVO SSD за 900 долларов
John Shepard
12:53
я думаю так какой-нибудь недорогой nvme m2 в коробочке, а сама коробочка с хитрым разьемом, вот и вся телега. В крайнем случае, в коробочке еще чип идентификатор стоит, чтоб особо умные свои накопител...
Сверхбыстрый SSD для PlayStation 5 не сможет работать в других устройствах
Акакий Незабудкин
12:53
Матрица-то какая? Сяоми может и даёт хорошее железо за мало денег, но прошлыми ноутбуками нереально было пользоваться из-за отвратительнейшей матрицы.
Xiaomi представила дешёвые ноутбуки на Intel Core 10-го поколения – SSD M.2 NVMe на 512 ГБ, Core i7-10510U и NVIDIA GeForce MX350 за 790 долларов
8k_480Hz
12:50
Одна поправочка: на актуальном титане столько же памяти.
NVIDIA GA104 станет основой для более доступных игровых видеокарт семейства Ampere
terenty79
12:50
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
Олег Смирнов
12:50
Конечно, не медленнее. Только в реальной эксплуатации за пределами кэша пишет медленнее винчестеров 2007 г.в. Фантастические 50 мб/с. Скорость чтения тоже воодушевляет. Как и время хранения инфы в вы...
Samsung планирует выпустить 8TB QVO SSD за 900 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем