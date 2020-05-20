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Другое

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700

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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700. Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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1920х1080



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2560х1440



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 1% low & average FPS

В проекте Assassin's Creed Odyssey на первом месте расположилась связка Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super. В зависимости от разрешения и режима работы ее отрыв от системы Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 составил 7-10%. Несмотря на высокие требования к графической подсистеме, обе конфигурации обеспечили комфортную производительность вплоть до разрешения 2560 х 1440.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low & average FPS

В игре Battlefield V в штатном режиме первое место поделили обе системы. После разгона вперед вышла связка Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low & average FPS

В боевике Call of Duty: Modern Warfare с небольшим отрывом от соперника лидировала связка Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low & average FPS

В шутере Far Cry New Dawn первое место заняла конфигурация Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super. Правда, следовавшая за ней связка Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 буквально наступала ей на пятки.

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2560х1440



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 1% low & average FPS

В игре с элементами стелса Hitman 2 конкурирующие системы показали равные результаты.

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Вступление, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn, Hitman 2
Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider, Star Wars Jedi: Fallen Order, заключение
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Сейчас обсуждают

Алексей
09:41
так только на Интеле опережает. амд знатный 3д замедлитель)))
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Алексей
09:40
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на обзорах в ютубе 5700 опережает 2060s
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enzolas
09:36
Вот это очень не плохо. Вполне возможно актуальность данной архитектуры будет сохраняться и во времена DDR5 из за скорости памяти. Так как пятый явно будет начинаться от 4400.
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