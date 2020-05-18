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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro

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Оглавление

Вступление

Как вы знаете, AMD TRX40 – это чипсет собственной разработки компании AMD с TDP 15 Вт и множеством возможностей. Например, при его использовании доступно до 72 линий PCIe, чем не превосходство над остальными?

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38 тысяч рублей за базу для HEDT-платформы – по нынешнему курсу немного. Именно столько стоит материнская плата ASUS Prime TRX40-Pro, которую сложно отнести к начальному уровню. Далее мы подробнее разберемся в ее возможностях.

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Технические характеристики

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Модель ASUS Prime TRX40-Pro
Чипсет AMD TRX40
Процессор 3-е поколение AMD Ryzen Threadripper
Оперативная память 8 слотов DDR4, от 2133 до 4400+ МГц
PCIe 3 x PCIe 4.0 (x16, x16/x16, x16/x16/x16);
1 x PCIe 4.0 х4
Несколько видеокарт 2-Way AMD CrossFire; 2-Way NVIDIA Sli
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
2 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4);
1 x M.2 Ekey 2230 (PCIe 3.0 x2);
8 x SATA 6G
Сеть Intel I211-AT (1 Гбит/с)
Аудио Realtek ALC S1220
Видеовыходы Нет
USB 4 x USB 2.0;
10 x USB 3.0;
5 x USB 3.1
Форм-фактор ATX.

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Традиционно начнем с USB. На задней панели расположено:
  • Type A – 6 х USB 3.0 + 3 x USB 3.1;
  • Type-C – 1 x USB 3.1.

Через дополнительные разъемы на плате доступно:

  • Type A – 4 x USB 2.0 + 4 х USB 3.0 + 1 х USB 3.1.

Комплект поставки

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  • Материнская плата;
  • Четыре кабеля SATA;
  • Два удлинителя для RGB лент (адресуемой и нет);
  • Набор винтов М.2;
  • Вертикальный крепеж для М.2;
  • Q-Connector;
  • Крепеж для дополнительного вентилятора охлаждения VRM;
  • DVD с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция;
  • Бланк регистрации продукта.

Дизайн PCB

ASUS Prime TRX40-Pro имеет стандартный размер ATX и поместится в любой корпус. Система питания целиком сосредоточена сверху, а питание использует пару 8 pin разъемов.

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Для размещения третьего M.2 в комплекте поставляется вертикальный крепеж. Четвертый М.2 – укороченный 2230, с ключом Е, используется для установки Wi-Fi карт. В принципе, в него же можно ставить 4G модемы и остальное PCIe оборудование, совместимое с шиной PCIe и ключом Е.

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О тонкостях выбора карты Wi-Fi следует рассказать подробнее. Здесь уместно использовать Intel AX200, как ASUS поступает в остальных материнских платах и ни в коем случае не пытаться установить адаптер 9260 АС. Причина банальная, Intel оснастила часть модулей Wi-Fi проприетарным интерфейсом CNVi. AX201 относится к той же категории неподходящего оборудования. Мало того, если вы достанете из другой платы ASUS Wi-Fi 9260 и попытаетесь его заменить на AX200, то, возможно, это не сработает.

Дело в том, что разъемы М.2 с ключом Е визуально все похожи, но нужно точно знать каким образом он подключен к чипсету. Это может быть как интерфейс CNVi, так и полноценный PCIe. Чаще всего, если изначально стояла плата 9260, то разведен именно интерфейс CNVi, и для замены карты Wi-Fi нужно будет полностью отключать 9260, иначе работающая шина CNVi не позволит вам активировать в другом слоте Wi-Fi на PCIe.

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Для установки модулей оперативной памяти используется восемь слотов Dimm и три усиленных PCIe x16.

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На плате выведено восемь портов SATA, что является редкостью по современным нормам. Интересно, что материнская плата поддерживает только третье поколение Ryzen, пользователю доступно 72 линии PCI Express 4.0 (56 от процессора и 16 от чипсета).

Таким образом, уместив 4 слота М.2 и восемь портов SATA, разработчикам ASUS не пришлось идти на компромиссы. Даже три основных PCIe 16x могут быть подключены на полной скорости без ограничений.

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Питание подается через два разъема 8+8 pin (8 pin усиленные, оба коннектора с целостными пинами).

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Причем стоят они по разные стороны на плате: один с одной стороны, другой – ближе к разъему 24 pin.

Производитель рекомендует подключать минимум 8 pin, а как только в системе оказывается любой процессор AMD, на дисплее возникает надпись с рекомендацией подключить второй 8 pin.

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Набор диагностики состоит из POST-индикатора и светодиодов. Есть кнопка включения, кнопка перезагрузки отсутствует.

Система питания

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Система питания на рассматриваемой материнской плате насчитывает 16 микросхем Infineon TDA21462 (60 А). Это, конечно, меньше 70 А на материнской плате ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha, но и их достаточно для любого процессора AMD.

Схема подключения предусматривает использование интегрированных микросхем с мосфетами и драйверами Infineon TDA21462 парами. Иными словами, подключены они парами и ШИМ-контроллер управляет восемью параллельными фазами. Это что касается основного напряжения CPU.

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Силовые цепи управляются ШИМ-контроллером IoR 35201. Это хорошо себя зарекомендовавший контроллер с развитыми функциями управления фазами. Полный список характеристик следующий:

  • Ultra Low Quiescent Power Dual output 8 phase (8+0/7+1/ 6+2) PWM Controller;
  • VR12 Rev 1.7, VR12.5 Rev 1.5, IMVP8 Rev 1.2, AMD SVI2, and Memory VR modes;
  • Switching frequency from 194KHz to 2MHz per phase in 56 steps;
  • IR Efficiency Shaping Features including Dynamic;
  • Phase Control and Automatic Power State Switching;
  • Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light Loads and Active Diode Emulation for very Light Loads;
  • IR Adaptive Transient Algorithm (ATA) on both loops minimizes output bulk capacitors and system cost;
  • Auto-Phase Detection with PID Coefficient autoscaling;
  • Fault Protection: OVP, UVP, OCP, OTP, CAT_FLT;
  • I2C/SMBus/PMBus system interface for reporting of Temperature, Voltage, Current & Power telemetry for both loops;
  • Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy non-volatile programming;
  • Compatible with 3.3V tri-state drivers;
  • +3.3V supply voltage; -40°C to 85°C ambient operation; -40°C to 125°C junction.

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Из всех перечисленных особенностей я бы отметил несколько важных для нас вещей: настраиваемое количество подсоединенных фаз (от 8+0 до 6+2), плавную регулировку частоты работы каждой фазы (от 194 КГц до 2 МГц), полную поддержку всевозможных защит, передачу телеметрии в комбинированном двухканальном подключении (передача данных происходит по каждому каналу), максимальная температура до 125°C.

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Четыре фазы задействовано для питания CPU_SoC. Они так же состоят из ШИМ-контроллера IoR 35201 и четырех микросхем Infineon TDA21462 (60А).

Таким образом суммарно ASUS установила 20 Dr.MOS микросхем питания на процессор. Четыре фазы на CPU_SoC плюс восемь параллельных фаз CPU.

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На четыре канала памяти задействовано четыре фазы питания, на каждую приходится по паре мосфетов и ШИМ-контроллер ASP 1103.

Об интересном

RGB-подсветка

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Подсветка на ASUS установлена в нескольких местах – без излишнего пафоса. В основном подсвечивается зона кожуха, POST-индикатор и светодиоды прохождения POST. Ее возможностями можно управлять как из BIOS, так и с помощью дополнительной программы ASUS. Причем по традиции POST-индикатор после включения и загрузки ОС можно перевести в режим отображения температуры CPU.

Естественно, все совместимые устройства объединяются и синхронизируются по типу, цвету и характеру свечения светодиодов.

Аппаратные кнопки и дополнительные возможности

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Помимо POST-индикатора установлены светодиоды, отображающие прохождение проверки памяти, процессора, видеокарты и прочего. По ним можно быстро одним взглядом оценить проблему на этапах прохождения POST. Еще есть индикация включения коннекторов питания 8 pin. Присутствует кнопка включения, разъем сброса BIOS и дополнительный датчик температуры.

Предусмотрена возможность обновить BIOS без основных компонентов системы, а также сбросить ее настройки всего одним нажатием с торца платы. В целом все просто и без излишеств.

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Плата также поддерживает подключение 5050 RGB-лент (простых RGB до 2 шт. (12V/R/G/B) и адресуемых лент, до 2 шт.).

Система охлаждения

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Система охлаждения состоит из четырех радиаторов и одного вентилятора. Последний отвечает за чипсет AMD.

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Горизонтальные разъемы М.2 оборудованы радиаторами, причем тепло от них не должно распространяться на чипсетный радиатор. Ведь именно он нагревается больше всего.

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С учетом того, что чипсет AMD выделяет до 15 Вт тепла, для него предусмотрен радиатор с вентилятором. Конечно, можно как настроить обороты вращения в BIOS, так и осуществить привязку к температуре.

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Разобрать радиатор не получилось, и со временем внутри скопится пыль, которую сложно будет убрать. В приближении видно, что внутри есть ребра, которые выполняют функцию теплоотвода.

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По соседству установлен радиатор системы питания CPU_SoC. Тепловыделение сборок невелико, и даже столь скромного размера хватает.

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Радиатор системы питания без конструктивных изысков – это брутальный кусок алюминия. В дополнение к нему в комплекте прилагается крепеж для дополнительного вентилятора, но, как показала практика, в тестах нагрев VRM несущественен и можно обойтись пассивным режимом.

Тестовый стенд

Конфигурация:

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  • Материнская плата: ASUS Prime TRX40-Pro (AMD Socket TRX4, AMD TRX40);
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 3970X;
  • Система охлаждения СЖО:
    • Помпа: Laing D5 Vario 4800 об/мин, реальный расход в контуре 700-750 л/ч;
    • Водоблок: EK Supremacy с модифицированным основанием большей площади;
    • Радиатор: Alphacool NexXxoS Monsta 360 мм;
    • Вентиляторы: Scythe Minebea 120 мм 1900 об/мин 129 м3/ч;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Kingston, 4 x 8 Гбайт (парные комплекты Kingston HyperX Predator RGB [HX440C19PB3AK2/16] и Kingston HyperX Predator [HX440C19PB3K2/16]);
  • Видеокарта: ASUS Radeon RX 5700 1660;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Thor 1200P, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64;

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Для оценки производительности М.2 слотов использовался SSD Kingston A2000 250 ГБ (NVMeTM PCIe Gen 3.0 x 4 линии).

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Режимы работы и разгон

Любой процессор AMD Ryzen принято разгонять двумя способами: первый, простой и не очень эффективный – это повышение множителя на всех ядрах и Vcore. В таком режиме не всегда удается приблизиться даже к 4.2 ГГц (и тем более для процессоров Threadripper с их изначальными 280 Вт и чиплетной компановкой).

Второй способ – «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», когда мы позволяем внутреннему алгоритму использовать больше лимитов относительно заводских характеристик. И при этом добавляем Vcore относительно номинального значения. Так мы добиваемся большей частоты на загруженных 2-4 ядрах и приемлемого разгона остальных при 100% загрузке.

В принципе, описание в главе энергопотребления и буста у AMD содержит предостаточно нюансов и технически сложных моментов, но для примитивного понятия достаточно привести несколько тождественных утверждений.

  • Package Power Tracking (PPT): лимит, доступный для выделения на весь разъем Socket AM4;
  • Thermal Design Current (TDC): максимально допустимая сила тока в режиме типичной нагрузки без срабатывания защит по температуре;
  • Electrical Design Current (EDC): максимально допустимая сила тока в режиме буста без срабатывания защит по температуре.

Вот это три главных параметра, которыми принято управлять для расширения коридора срабатывания защит. Так как средства разгона процессора глубоко интегрированы в прошивку BIOS, сейчас в материнских платах появилось второе меню для управления процессором. Это важное замечание, поскольку часть настроек недоступна самой плате без свежего образа BIOS.

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Для процессора Ryzen Threadripper 3970X был выбран самый простой и элегантный способ разгона – при увеличении лимита TDP он самостоятельно разгонялся и выставлял нужное напряжение.

В итоге не пришлось часами возиться с настройками, доверив все дело встроенному алгоритму Boost. Даже больше, поэкспериментировав с различными подходами, наиболее оптимальным оказался самый простой метод. Сам принцип его работы – автоматически подстраиваться, но изначальный лимит в 280 Вт он не может превзойти. Поэтому плавно увеличиваем его, обращая внимание на запас мощности своей системы охлаждения.

Надо понимать, что финальные частоты при 100% нагрузке на всех ядрах могут отличаться от базовой частоты совсем немного, но основные дивиденды вы получите при частичных нагрузках. Если взять номинальный режим работы Ryzen Threadripper 3970X за 100%, то все манипуляции с разгоном добавили ему от 0 до 10% экстра производительности. И чем меньше используется многозадачность, тем больше выгода от разгона.

Но наша задача не раскрыть потенциал CPU, а максимально нагрузить VRM платы, чтобы прощупать почву на предмет перегрева и того, на какой нагрузке этот перегрев произойдет.

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И в штатном режиме, и в разгоне температура чипсета не поднимается выше 70-72°C, VRM – не выше 85°C. Видно, что чипсет действительно получился горячим и следует пристально следить за его температурой. Температура VRM приятно удивила – в пассивном-то режиме охлаждения. А после добавления внешнего 80 мм вентилятора на выходе получили менее 60°C. Это к вопросу, стоит ли дополнительно охлаждать VRM вентилятором. Причем его скорость не превышала 800-1000 об/мин.

В разгоне удалось преодолеть TDP 340 Вт с приемлемой максимальной температурой. Процессор при этом ускорился в зависимости от задачи на 2-10%. Видно, что особых преимуществ от разгона мы не получим, а все благодаря заранее идеально подобранному балансу потребления электричества и частот ядер ядер. В этом заслуга AMD. Я бы предпочел не преодолевать рубеж в 350 Вт даже с отличной СВО – это не стоит стольких затрат и шума.

Возможности BIOS

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Это раздел оверклокинга с базовыми функциями и напряжениями. В нем доступны некоторые пункты меню с тонкими настройками.

В некоторых меню скрываются заранее подготовленные ASUS профили разгона. Все они разгоняют по принципу Precision boost overdrive + Offset voltage.

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Тонкая настройка питания CPU и множителя для CCX.

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Настройки защит материнской платы по питанию и разгону через изменение параметров Precision boost.

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Настройка питания процессора, памяти и прочего.

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Установка вспомогательных напряжений.

На процессор можно подавать два типа напряжений: автоматический и адаптивный (offset). В дополнение к ним существует ряд второстепенных настроек по напряжениям.

Параметр Значение
CPU Core Voltage От 0.75 В до 1.7 В с шагом 0.00625 В;
+/- от 0.00625 В до 0.45 В с шагом 0.00625 В
CPU SoC Voltage От 0.75 В до 1.5 В с шагом 0.00625 В;
+/- от 0.00625 В до 0.45 В с шагом 0.0125 В
Dram A/B Voltage От 0.5 В до 2.15 В с шагом 0.01 В
Dram C/D Voltage От 0.5 В до 2.15 В с шагом 0.01 В
VDDG CCD Voltage От 0.7 В до 1.8 В с шагом 0.001 В
VDDG IOD Voltage От 0.7 В до 1.8 с шагом 0.001 В
1.00V SB Voltage От 0.7 В до 1.4 В с шагом 0.00625 В
1.8 PLL Voltage От 1.5 В до 2.55 В с шагом 0.015 В

Система мониторинга

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Всего на плате есть семь разъемов 4 pin для вентиляторов. Если этого мало (часть занята тремя встроенными вентиляторами), подключается плата расширения через разъем NODE еще с шестью разъемами 4 pin, тремя датчиками температуры и тремя RGB (12+) лентами.

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В разделе мониторинга присутствуют температуры всех основных элементов материнской платы и напряжения, включая датчик температуры VRM, температуру на разъеме для внешней термопары (в комплекте не поставляется).

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Замечу, что из семерки коннекторов 4 pin для вентиляторов два – повышенной мощности и предназначены для помп СВО.

В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов и создаст профили с оптимальными настройками.

Заключение

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Материнские платы серии Prime предлагают базовый набор премиальных характеристик и обходятся без излишеств. В комплекте нет ни адаптера Wi-Fi, ни сети 2.5-10 Гбит/с. Но и без этого можно прожить. ASUS Prime TRX40-Pro обладает отличной системой питания, обходящейся пассивным режимом. А восемь парных фаз справляются с 32-ядерным процессором без перегрева. Так что мал золотник, да дорог.

К тому же инженеры ASUS наделили системную плату разъемом для Wi-Fi. Еще одним бонусом будет полноценная работа всех слотов и разъемов М.2 без отключения восьми портов SATA. А те, кому нагрев VRM под 80°C покажется высоким, могут дооснастить радиатор внешним вентилятором – благо в комплекте есть брекет. Предусмотрена и основа для диагностики в виде POST-кодов и светодиодной индикации.

В целом вся система AMD показалась завершенной и целостной. Не было ни намека на проблему совместимости или разгона оперативной памяти. Четыре планки Kingston спокойно завелись на частоте 4 ГГц. Просадки по пропускной способности шины PCIe 4.0 при использовании сразу трех NVMe SSD не было. А значит, линка в 8х PCIe 4.0 для платформы достаточно, ведь пара М.2 умно подсоединена непосредственно к процессору, а не через чипсет.

Таким образом единственная слабая часть платформы sTRX4 – это игры, но, как вы понимаете, создавалась она совершенно не для них…

Плюсы ASUS Prime TRX40-Pro:

  • Обновление BIOS без «железа»;
  • Большой запас мощности системы питания;
  • Восемь портов SATA;
  • Четыре разъема M.2 (один под ключ Е);
  • Коннектор внешних датчиков температуры и датчик температуры VRM;
  • Световая индикация POST;
  • Программируемая кнопка Flex;
  • Высокая стабильность на текущей версии BIOS;
  • Простота разгона.

Минусы материнской платы:

  • Вентилятор на радиаторе чипсета при удержании температуры ниже 50°C становится шумным.

Может не устроить:

  • Сброс BIOS только джампером;
  • Охлаждение для вертикального слота М.2 не предусмотрено.

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P.S. Оказывается, с Flex Key я разобрался не до конца и чуть не пропустил эту замечательную функцию с перепрограммированием кнопки! В стандартной колодке пинов RESET и Flex Key – это одно и то же. Заходим в BIOS и настраиваем действие на Reset, как для Flex Key.

Дмитрий Владимирович aka Rasamaha


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime TRX40-Pro.

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обзор тест asus дмитрий владимирович atx trx40 ryzen threadripper 3970x amd trx40 socket trx4 asus prime trx40-pro

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Microsoft пересмотрит минимальные требования к процессорам для работы на Windows 10 уже в 2020 году
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SoC Dimensity 820 в Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro "укладывает на лопатки" SoC Snapdragon 765G
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Данные по нагреву цепей питания материнских плат ASUS Z490 серий ROG и TUF при работе с Core i9-10900K появились в сети
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Ubisoft подала иск в суд на Apple и Google за копирование Rainbow Six — компании отказались признавать свою вину
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Farid Kovalenko
12:39
Какие игроки просили? Те что просили, толком игру и не купили, им бы поныть. Ракун сити и амбреллу делала та же студия, что и ре2? У какогото лимы ремейк типичный ленивый, узкие корридоры, убогая каме...
Энтузиасты опубликовали отрывок геймплея фанатского ремейка Dino Crisis
Елисей Творимиров
12:39
Ну всё, отправляй резюме куртке!
Опубликована схема компоновки графического процессора NVIDIA A100 (Ampere)
RussianNeoguy
12:39
Да-да, с умилением смотрю как челики разбирают остатки 2080 Ti перед выходом Амперов. Им еще хватает мозгов хвастаться этим в профильном форуме.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
brazil
12:39
На схеме видно, что один блок 16SM отключен, поэтому и один блок HBM2 PHY также отключен. Соответствено 5 блоков памяти по 8ГБ дают общий объем в 40 ГБ. Полный набор всех блоков 16SM (1 GPC) давал бы ...
Опубликована схема компоновки графического процессора NVIDIA A100 (Ampere)
kiberman
12:38
Ещё один))))) хахаха. Не осилил сборку на Амд..)))
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
Сережка Петров
12:38
Не зря алешек даже в клан танков не берут-блогеры подтвердят-увы
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
enzolas
12:38
Доктор, тут пациент сбежал. Заберите на процедуры.
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
ego0550
12:38
В сегодняшних игорях 7700к до сих пор унижает все райзены.
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Docent
12:38
"честная конкуренция" и "свободный рынок"
Reuters: TSMC прекращает принимать заказы Huawei из-за санкций США
enzolas
12:37
Прекращайте дышать токсичными веществами. Это пагубно сказывается на деятельности мозга. (Полоска у 2600 длиннее. Слил :D)
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
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