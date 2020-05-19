Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
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В данном обзоре будет протестирована видеокарта GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700. Ее соперниками стали графические ускорители:
- GeForce RTX 2060 6144 Мбайт;
- GeForce GTX 1660 6144 Мбайт;
- Radeon RX 5700 8192 Мбайт;
- Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт;
- Radeon RX 590 8192 Мбайт.
Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low & average FPS
В проекте Assassin's Creed Odyssey видеокарта GeForce GTX 1660 Ti разделила третью позицию с таким серьезным конкурентом, как Radeon RX Vega 56. Игра предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате GeForce GTX 1660 Ti смогла обеспечить комфортную производительность только в разрешении 1920 х 1080.
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1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low & average FPS
В играх Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn и Hitman 2 ускоритель GeForce GTX 1660 Ti занял четвертую позицию, опередив своего младшего сородича GeForce GTX 1660 и младшую модель «красного» конкурента Radeon RX 590. Тем не менее, его мощности хватило для того, чтобы показать высокие результаты, как в разрешении 1920 х 1080, так и в 2560 х 1440.
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low & average FPS
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low & average FPS
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1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low & average FPS
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