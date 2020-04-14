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Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!

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Оглавление

Вступление

Идея обзора родилась благодаря возможности собрать рабочую станцию среднего уровня и по совместительству игровой компьютер. С большей частью комплектующих у меня уже все сложилось (процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, накопители), осталось выбрать корпус, блок питания и кулер. Денег много тратить не хотелось, но было желание, чтобы это было качественно, красиво, надежно, подходило по характеристикам к остальному «железу» (и, самое главное, было тихо). Я долго подбирал различные варианты, пока не остановился на продукции компании be quiet!.

Если кто-то не знает, это немецкая компания, которая специализируется на выпуске блоков питания, систем охлаждения и корпусов. Я уже давно слышал об ее продукции, но протестировать лично все как-то не получалось. В итоге огромное количество положительных отзывов повлияло на мой выбор, и было решено наконец-то попробовать устройства be quiet!.

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Сам бренд появился давно (уже 20 лет, как же быстро летит время) и начинал с выпуска блоков питания, которые были мощными и тихими. Цены кусались, да и сейчас они высокие, поскольку модели позиционируются как решения премиум-класса. Бюджетных вариантов нет, ведь фирма делает упор на качество, материалы и характеристики. Да, за тишину приходится доплачивать, но оно того стоит, если в планах сборка по-настоящему тихого и производительного ПК.

Зачастую тишина нужна, когда засидишься допоздна или надо поработать ночью. Да и днем, когда компьютер является единственным источником шума, он может напрягать. Поэтому я возлагаю большие надежды на компанию be quiet! и надеюсь, все действительно будет очень тихо. Для сборки были выбраны самые доступные и популярные модели. В первую очередь это корпус be quiet! Pure Base 500.

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Блок питания мне хотелось современный, из последней линейки, но не топовый, чтобы хоть как-то сэкономить. Выбрал среднюю модель – be quiet! Straight Power 11 мощностью 850 Ватт.

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Отличные отзывы, и модель, говорят, тихая. Цена кусается, но свой Seasonic на 1 кВт я покупал где-то за 18 000 рублей еще до кризисов. А эту модель нашел за 12 000. Это дорого, но и остальное «железо» тоже не бюджетное, поэтому лучше подстраховаться.

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С кулером для процессора оказалось сложнее всего. Да, у меня есть два тестовых Noctua, которые хорошо себя зарекомендовали. Однако для полного комплекта хотелось опять что-нибудь из ассортимента be quiet!.

Выбранную мною платформу может охладить только топовый воздушный кулер, но вот эта картинка на сайте производителя меня вдохновила, и я подумал, что такой вариант может подойти для LGA 2066. Речь идет о be quiet! Dark Rock Slim.

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Сильный разгон не планируется: на данном этапе важнее тишина и стабильность. К тому же машина, скорее всего, будет работать в режиме «24/7». По своим характеристикам к Noctua NH-D15 ближе всего топовая модель be quiet! Dark Rock 4 PRO, но она почти такая же по цене, а мне хотелось сэкономить и взять что-то приличное, но подешевле.

Поэтому выбор пал именно на be quiet! Dark Rock Slim, благо производитель заявляет о 180 Вт отводимого тепла и уровне шума 23.6 дБ при максимальных оборотах вентилятора. Думаю, пора приступать к сборке.

Комплектующие для сборки

За основу была взята платформа Intel LGA 2066. Да, сейчас такой выбор выглядит странным, ведь на дворе 2020 год, и AMD Ryzen давно уже держится наравне с конкурентом. Впрочем, я не фанат и спокойно отношусь к любой платформе, поскольку много тестирую на разных.

Скорее все дело в привычке, которая сложилась давно, еще со времен LGA 1366. У меня была эта платформа, потом LGA 2011, до сих пор есть ПК на LGA 2011-v3, и как раз его планировалось заменить на LGA 2066. Такой переход выглядит логичным: для этого надо сменить лишь процессор и материнскую плату. В моем случае это самые большие расходы.

Процессор

Здесь моя логика была проста, всего лишь нужно, чтобы было больше ядер/потоков, чем у Intel Core i7-5960X. Это значит, что выбирать пришлось из Intel Core i9-7900X, i9-9900X и i9-10900X. Сразу скажу, что цены на них просто космические и они явно того не стоят, но я стал заложником обстоятельств. В России эти процессоры сначала появились по 100 000 рублей, потом цены упали до 54 000, затем они пропали из розницы и вот теперь они по 65 000 рублей благодаря обновленному курсу. Мне удалось достать процессор, когда он стоил 54 000.

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10 ядер и 20 потоков сейчас не являются выдающимися характеристиками, да и техпроцесс 14++ не самый совершенный, но для работы и развлечений этого должно хватить на ближайшее время. Утешает наличие четырех каналов памяти, большое число линий PCI-e и поддержка AVX-512. В остальном лучше выбрать другую платформу, например, Socket AM4 или LGA 1151-v2.

Материнская плата

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Относительно бюджетных моделей для этой платформы нет. Какое-то время я пользовался ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9. Это очень хорошая модель за свои деньги, и в ней есть практически все, что нужно для работы и поддержки большого количества различного оборудования. Однако были небольшие проблемы с софтом, а настроить нормальную работу с новыми процессорами никак не получалось. Обновлял разные версии BIOS, но толком ничего хорошего не вышло. В частности, возникали проблемы с массивом накопителей, и не удалось заставить процессор обходить ограничения, чтобы он корректно бустил, и в нагрузке производительность сильно не падала.

После обзора материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30 я понял: вот это то, что надо.

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И опять не самый дешевый ценник. Данная модель мне просто понравилась, и я остановился на ней. Прежде всего у нее есть функция интеллектуального разгона, которая действительно работает и позволяет поднять уровень производительности, выжав из процессора максимум. Понятная и стабильная работа, большое количество современных интерфейсов и интересные функции, позволяющие управлять компьютером жестами и голосом. Большая функциональность и хороший комплект поставки.

В ASUS Prime X299 Edition 30 меня устроило все, кроме цены. Однако тут важно понимать, что модель с намеком на небольшой тираж и эксклюзив потому, что приурочена к юбилею производителя. А еще это, скорее всего, последнее поколение устройств под сокет LGA 2066. Сейчас многие жалеют о том, что своевременно не запаслись платами на чипсете Intel X99 и приходится брать всякие HYANAN’ы.

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Оперативная память

Здесь повезло и ничего менять не пришлось. Хоть что-то не пришлось покупать, а осталось от предыдущей платформы и отлично подошло. Это комплект модулей G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ.

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Сейчас такой объем уже не кажется большим, но на первое время этого должно хватить, чтобы просто не тратить деньги на новую память. К тому же эти модули неплохи: в них находятся те самые микросхемы Samsung B-die, они универсальны и подойдут для любой платформы. Проблем с частотами быть не должно, мне достаточно 3600 МГц с таймингами 16-16-16-32-1T, и я знаю, что им это под силу.

Видеокарта

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Видеокарта у меня тоже достаточно дремучая, и мне просто хотелось оставить умирать ее на тестах «железа», а для сборки взять что-то новое и тихое. Старенькая NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti была референсная, поэтому с турбиной.

Для тихой работы и игр такой вариант не подходит. Поэтому я искал что-то похожего уровня производительности, но с большой и тихой системой охлаждения. Выбор пал на ASUS ROG STRIX RTX 2070 Super.

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Конечно, под внешний вид материнской платы лучше бы подошла ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG Strix White Edition, но ценник у нее ровно в два раза выше. Монитор у меня по-прежнему 27" QHD, поэтому игры в 4К меня особо не интересуют. А разница в производительности между GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Super не настолько велика, чтобы переплачивать. Я решил выбрать самый оптимальный и доступный на тот момент вариант.

Накопители

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Здесь я тоже решил пойти по пути наименьшего сопротивления. У меня оказались тестовый Samsung 970 EVO на 250 Гбайт, старенький Samsung 960 PRO на 512 Гбайт и два жестких диска по 4 Тбайт.

Тесты я решил провести на SSD, а в дальнейшем оставить 960-й и два HDD. Для работы этого должно хватить на первое время, к тому же наработка у накопителя еще не такая большая.

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Жесткие диски не очень удачные. Это два одинаковых Toshiba X300 HDWE140EZSTA. По характеристикам и цене модель нормальная, но вот к работе и уровню шума есть вопросы. За месяц я уже сдал один в гарантию с переназначенными секторами, а точно такой же новый, полученный мной в гарантийке запечатанным, опять работает через раз, и CrystalDiskInfo на него ругается. Прибавим шум, треск и нагрев, поэтому диски, скорее всего, придется в ближайшее время менять. И, судя по отзывам, снова играть в лотерею.

Это «железо» уже было, а теперь надо это все собрать с тем, чего не было, но что должно стать основой.

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Процессорный кулер

Я выбрал be quiet! Dark Rock Slim, поскольку хотелось сэкономить, однако у меня были сомнения, что компактная «башня» справится с охлаждением процессора Intel Core i9-10900X. Ладно, война фронт покажет, а пока изучим упаковку и комплект устройства, ведь раньше я его не тестировал, да и с продукцией be quiet! не сталкивался.

Коробка be quiet! Dark Rock Slim средних размеров, с черным фоном и большим количеством информации по разным сторонам.

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Упаковка приятная и по ней сразу заметно, что перед нами премиальное устройство.

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Внутри в каркасе из вспененного полиэтилена скрывается радиатор с вентилятором, а рядом картонная коробка с комплектом поставки. Прямо сверху лежат два буклета с инструкциями.

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Масса радиатора не очень велика, а весь кулер в сборе весит 620 г. Габариты устройства любезно предоставлены на сайте производителя. В целом устройство получается компактное.

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Комплект поставки включает набор креплений для разных платформ. Среди совместимых все современные и часть уже немолодых (Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011(-3), Square ILM, 2066; AMD: AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+)).

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Довольно необычно выглядит штатный вентилятор be quiet! Silent Wings 3.

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Помимо странной формы лопастей у него еще своеобразная рама. На наклейке перечислены его характеристики: 12 В, 0.12 А, 1500 об/мин. Радиатор не очень большой. Он высокий, но не очень широкий и тонкий. К тому же у него всего четыре тепловых трубки. Черная краска на эффективность не влияет.

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Основание медное и никелированное, оно защищено специальной наклейкой, которую настоятельно просят снять перед использованием.

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«Подошва» отполирована не до зеркального состояния, а состоит из еле заметных микроканавок, еще меньше, чем у Noctua. Думаю, это сделано специально для того, чтобы они заполнялись термокомпаундом и контакт был максимально плотным без полостей.

Внешне и по комплекту поставки складывается очень хорошее ощущение об устройстве. Все сделано качественно, и я бы даже сказал – идеально. Все педантично и с вниманием к мелочам. Давайте теперь посмотрим на блок питания.

Блок питания

Коробка крупная и увесистая. Не сказать, что очень тяжелая, но для своих габаритов вполне. Снова приятная фактура упаковки, качественная полиграфия и цена выдают премиальное устройство.

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Когда берешь коробку с блоком питания иных компаний, иногда сомневаешься: есть ли что-то внутри? Здесь таких сомнений не возникает и по весу сразу понятно, что внутри находится БП.

Открыв верхнюю крышку, обнаруживаешь, что под ней находится еще одна. А уже под ней открывается вот такой вид.

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Сверху находится небольшая брошюра с инструкцией, причем сразу ко всем моделям от 550 до 1200 Вт. Далее я вижу в первый раз такую интересную конструкцию.

В центре находится сам блок питания, который завернут в антистатический пакет с воздушными элементами. Вокруг него картонный разделитель, который делит отсек на несколько частей. По бокам размещены кабели для модульной системы блока, а сверху провод питания и пакет с винтами и стяжками.

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Снова заметно внимание к разным мелочам и деталям. Два пучка кабелей легко открываются благодаря специальным стяжкам на липучках, которые можно использовать внутри корпуса, чтобы собрать провода вместе. Сам блок питания тоже оставляет приятное впечатление. Все сделано аккуратно и красиво. Особенно понравилась решетка, которая просто состоит из серебристых прутков.

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Вся информация с характеристиками устройства находится на наклейке, которой украшена одна из боковин. Здесь мы видим, что только на шине 12 В может быть 850 Вт. Похоже у данного устройства есть еще запас по мощности и 850 Вт для него это не предел, а скорее комфортный уровень нагрузки.

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Опять выручает сайт производителя, где есть много подробной информации об устройстве, включая полное описание основных особенностей. Есть, например, информация по кабелям, которыми комплектуется блок питания.

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Разъемы расположены удобно и кабели легко подключаются. Ошибиться тут невозможно потому, что у каждого питающего интерфейса свой вид коннектора.

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Пора переходить к корпусу.

Корпус

Это снова один из самых недорогих вариантов, но мне он очень понравился внешне. Самое главное – цвет, серый металлик. Когда внутри черное борется с белым, снаружи все становится серым, но также остается красивым.

И пусть сначала нас встречает ничем не примечательная картонная коробка, главное – это ее содержимое.

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Внутри прячется красивый серо-серебристый корпус, который выглядит строго, красиво и необычно. Странное сочетание, но все это легко объясняется.

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Мы видим строгие классические формы без вычурности и ярких подсвечивающихся элементов. Кто-то будет расстроен, но RGB светодиодов тут нет. С одного бока стальная пластина, а с другого – закаленное стекло.

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Особое внимание в корпусе уделено шумоизоляции. Она везде и повсюду: на боковой стенка внутри, на передней панели, на верхней панели и частях других элементов.

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В комплекте сразу две верхних крышки: одна с сеткой, а другая с вентиляционными отверстиями, но преимущественно закрытая.

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Есть удобная рамка для монтажа блока питания, а еще есть хорошая корзина для установки двух жестких дисков размера 3.5”.

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Корпус укомплектован двумя вентиляторами be quiet! Pure Wings 2. С виду не совсем ясно, чем они отличаются от Silent Wings 3, но точно известно, что у них нет ШИМ-управления, однако, для материнской платы это не проблема.

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Конечно, двух вентиляторов для мощной системы маловато, но это базовая конфигурация и дооснащение еще никто не отменял. Также следует вспомнить, что это одна из самых доступных моделей корпуса, поэтому надо быть снисходительнее, а дополнительные вентиляторы действительно лучше подбирать самостоятельно, чтобы идеально подобрать для своих задач и используемой конфигурации.

Производитель еще рапортует о возможности удобного размещения кабелей. Пока придется поверить ему на слово, но я обязательно это проверю во время сборки.

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Сайт производителя снова выручает нас с информацией о габаритах и спецификацией устройства, а также фотографиями с различных ракурсов. Пожалуй, это одна из лучших информационных поддержек, которую я видел.

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Масса корпуса составляет 7.53 кг. Сначала это кажется много. Действительно, корпус в сборе увесистый, но стоит снять все панели, как он сразу становится вполне удобным для сборки. Думаю, что пора к ней приступать.

Особенности сборки

Сборка осуществляется очень просто. Никаких особых усилий для этого не нужно. Обычно, самое сложное заключается в том, чтобы убрать кабели за боковой стенкой. Здесь даже с этим никаких проблем не возникло и это легко объяснимо. Корпус действительно очень дружелюбен к кабелям и есть все средства для беспроблемной укладки.

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Все убирается в 1-2 косы и крепится специальными стяжками на липучках. Однако обычно я начинаю сборку с материнской платы. Первым делом устанавливаю процессор, затем память.

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Уже потом навешиваю кулер. Установка прошла очень легко. Сначала нужно закрутить специальные втулки-адаптеры в отверстия с резьбой на штатной стальной пластине около сокета. Затем устанавливаются две перекладины, на которых находится основное крепление под винт прижимного «коромысла».

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Это классический вариант крепления большинства башенных кулеров на платформу LGA 2011 или LGA 2066. Когда перекладины смонтированы, можно наносить термоинтерфейс, установить радиатор, положить «коромысло» и затянуть его винтами к перекладинам.

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Когда радиатор смонтирован, можно навешивать вентилятор. А можно сначала навесить вентилятор? Можно, но он будет мешать. Теперь, пожалуй, следует примерить видеокарту.

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Несмотря на то, что он без проблем устанавливается в верхний слот, я предпочел поставить ее ниже и вот почему.

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Видеокарта сильно нагревается и это очевидно. Здесь у нас вентилятор не турбинного типа и часть горячего воздуха не покидает пределы корпуса, а остается внутри. Кроме того, нагревается задняя пластина, и тепло от нее поднимается прямо к радиатору процессора. Если увеличить расстояние между ними, то взаимное влияние будет не так заметно.

Снимаем все панели с корпуса, устанавливаем блок питания, если нужно ставим диски.

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Корпус не очень большой, но просторный и с ним очень удобно работать в плане сборки.

Сделано все очень красиво, надежно и практично. Верхние панели фиксируются на магнитах. На базовой, той, что практически глухая, используются магнитные полоски, а на сетчатой мелкие, но очень мощные магниты.

Следующим этапом монтируем материнскую плату (со всем установленным оборудованием, кроме видеокарты) в корпус. Затем разводим кабели, подключаем их и в самом конце устанавливаем видеокарту, предварительно подведя к ней два питающих кабеля. Вся сборка заняла минут 10-15. Сзади кабели легко разместились.

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Стяжки с липучками очень выручили. Корпусные вентиляторы подключались к материнской плате на этапе подсоединения кабелей. Сначала при монтаже я перепутал один разъем и подключил его к коннектору W_PUMP. Это значит, он работал постоянно на 100% мощности. Заметил я это только позже в BIOS, но переключить его потом в соседний разъем не составило труда.

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Последним штрихом устанавливается видеокарта, закрываются панели и сборка практически готова. Теперь можно запускать систему.

При первом запуске ее шум может быть чуть выше, поскольку нужно настроить работу вентиляторов и установить драйвера для оборудования – для перехода его в энергосберегающий режим.

Тестовый стенд

Тестирование сборки be quiet! проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-9900X (3500 / 4400 МГц база/турбо) @ 4.3 ГГц;
  • Кулер: be quiet! Dark Rock Slim;
  • Термоинтерфейс: be quiet! DC1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0401;
  • Оперативная память: 4 x 8 Гбайт G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 2070S A8G Gaming (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850 Ватт;
  • Корпус: be quiet! Pure Base 500.

Результаты тестов

На этот раз для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Для разогрева процессора – LinX, Prime95 и AIDA64 StressTest; для видеокарты – Furmark и 3DMark Time Spy.

Сначала запустим систему и посмотрим на основные компоненты с помощью утилит.

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При тестировании хуже всего пришлось процессорному кулеру, поскольку он не рассчитан на такой горячий процессор в разгоне.

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В штатном режиме кулер работает на пределе и температуры все равно подбираются к 100°C, а в разгоне в Prime95 она переваливается за этот барьер.

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При этом смотря через тепловизор я не видел даже близко таких значений. Возможно, все дело в самом процессоре потому, что с кулером Noctua NH-D15 дела обстоят лишь немногим лучше.

Что касается видеокарты, то тут все отлично. Переключатель был установлен в тихий режим, и он себя полностью оправдал.

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Помимо заслуживающего похвалы уровня шума, отметим очень хорошие показатели температуры. Меня этот результат вполне устроил.

Уровень шума.

Уровень шума
С расстояния 30 cм, дБ


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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов.

Обороты вентиляторов
CPU FAN, об/мин


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SYS FANs, об/мин


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GPU FANs, об/мин


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Температура.

Температура
Температура CPU, °C


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Температура GPU, °C


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Потребляемая мощность.

Потребляемая мощность
всей системы, Вт


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Есть возможность посмотреть видео и послушать вентиляторы при тестировании в LinX…

… и Furmark.

В целом температуры компонентов не вызывают вопросов. Все снимки были сделаны при значительной нагрузке (Prime95, Furmark).

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Заключение

Время подвести итоги. Сборка получилась отличная. Хотя, конечно, сюда просится более холодный процессор (ну, да что уж у меня было под рукой). А для разгона нынешнего лучше выбрать что-то более эффективное. Например, из ассортимента той же be quiet! должен подойти Dark Rock 4 PRO.

В остальном мне все очень понравилось как по качеству, так и по цене. Корпус be quiet! Pure Base 500 вполне подходит для такой системы, свободного места внутри много, а все компоненты хорошо охлаждаются. Также никто не мешает дооснастить систему несколькими вентиляторами. Еще раз подчеркну отличные шумоизоляцию и вентиляцию корпуса.

Абсолютно никаких нареканий нет и к блоку питания. Он отлично справляется с этой системой и смог бы вытянуть еще одну такую же видеокарту. Поэтому в данном случае можно ограничиться вариантом попроще или взять такой же с запасом на будущее. Кстати, БП be quiet! Straight Power 11 оказался самым тихим элементом в этой системе. На фоне всего остального его вообще не было слышно.

Если коротко подвести итог, то я остался доволен всеми протестированными устройствами компании be quiet! и с уверенностью могу рекомендовать ее всем, кого не смущает цена. Да, она высокая, но это продукция премиум-класса с очень хорошими характеристиками, высоким качеством, хорошей поддержкой и пятилетней гарантией.

Андрей Понкратов aka wildchaser


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Артём Синенко
09:07
выкрутить вверх или вниз? Если вверх то 40-50 фпс очень годный результат, если вниз, то да, смешно
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skydan
09:01
Я тоже часто берусь. За попец Зинки.
Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить
Dedmazzy
09:01
+/- на максимальном бусте будет как pc 5/xbox new
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
Кас Тиил
08:56
Оно как раз таки и будет работать медленно, если прикрутить поддержку всего сказанного
Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
d1shd
08:56
Проц на частоте 3600 хах
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
FELSHER
08:53
Офигенный праздник пандемия. Вся стана дома сидит без денег! И только и думает как в бесплатные игры поиграть! Недоумки - достали. Выпей яда уже и сдохни! Или дойди до ближайшей инфекционной больницы...
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GMF
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Денис Синяков
08:51
почему-то я согласен) Красиво ты откаментил
Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
Денис Синяков
08:50
я люблю считай свой радик , у меня их 4 штуки . Лан , да ?
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Денис Синяков
08:48
чувак , ты забавный , читать-то умеешь , но не видишь то что не хочешь видеть . Будь счастлив
Слишком горячие – процессоры Intel Core 10-го поколения потребуют водяного охлаждения и дорогих геймерских материнских плат
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