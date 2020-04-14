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Вступление

Идея обзора родилась благодаря возможности собрать рабочую станцию среднего уровня и по совместительству игровой компьютер. С большей частью комплектующих у меня уже все сложилось (процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, накопители), осталось выбрать корпус, блок питания и кулер. Денег много тратить не хотелось, но было желание, чтобы это было качественно, красиво, надежно, подходило по характеристикам к остальному «железу» (и, самое главное, было тихо). Я долго подбирал различные варианты, пока не остановился на продукции компании be quiet!.

Если кто-то не знает, это немецкая компания, которая специализируется на выпуске блоков питания, систем охлаждения и корпусов. Я уже давно слышал об ее продукции, но протестировать лично все как-то не получалось. В итоге огромное количество положительных отзывов повлияло на мой выбор, и было решено наконец-то попробовать устройства be quiet!.

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Сам бренд появился давно (уже 20 лет, как же быстро летит время) и начинал с выпуска блоков питания, которые были мощными и тихими. Цены кусались, да и сейчас они высокие, поскольку модели позиционируются как решения премиум-класса. Бюджетных вариантов нет, ведь фирма делает упор на качество, материалы и характеристики. Да, за тишину приходится доплачивать, но оно того стоит, если в планах сборка по-настоящему тихого и производительного ПК.

Зачастую тишина нужна, когда засидишься допоздна или надо поработать ночью. Да и днем, когда компьютер является единственным источником шума, он может напрягать. Поэтому я возлагаю большие надежды на компанию be quiet! и надеюсь, все действительно будет очень тихо. Для сборки были выбраны самые доступные и популярные модели. В первую очередь это корпус be quiet! Pure Base 500.

Блок питания мне хотелось современный, из последней линейки, но не топовый, чтобы хоть как-то сэкономить. Выбрал среднюю модель – be quiet! Straight Power 11 мощностью 850 Ватт.

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Отличные отзывы, и модель, говорят, тихая. Цена кусается, но свой Seasonic на 1 кВт я покупал где-то за 18 000 рублей еще до кризисов. А эту модель нашел за 12 000. Это дорого, но и остальное «железо» тоже не бюджетное, поэтому лучше подстраховаться.

С кулером для процессора оказалось сложнее всего. Да, у меня есть два тестовых Noctua, которые хорошо себя зарекомендовали. Однако для полного комплекта хотелось опять что-нибудь из ассортимента be quiet!.

Выбранную мною платформу может охладить только топовый воздушный кулер, но вот эта картинка на сайте производителя меня вдохновила, и я подумал, что такой вариант может подойти для LGA 2066. Речь идет о be quiet! Dark Rock Slim.

Сильный разгон не планируется: на данном этапе важнее тишина и стабильность. К тому же машина, скорее всего, будет работать в режиме «24/7». По своим характеристикам к Noctua NH-D15 ближе всего топовая модель be quiet! Dark Rock 4 PRO, но она почти такая же по цене, а мне хотелось сэкономить и взять что-то приличное, но подешевле.

Поэтому выбор пал именно на be quiet! Dark Rock Slim, благо производитель заявляет о 180 Вт отводимого тепла и уровне шума 23.6 дБ при максимальных оборотах вентилятора. Думаю, пора приступать к сборке.

Комплектующие для сборки

За основу была взята платформа Intel LGA 2066. Да, сейчас такой выбор выглядит странным, ведь на дворе 2020 год, и AMD Ryzen давно уже держится наравне с конкурентом. Впрочем, я не фанат и спокойно отношусь к любой платформе, поскольку много тестирую на разных.

Скорее все дело в привычке, которая сложилась давно, еще со времен LGA 1366. У меня была эта платформа, потом LGA 2011, до сих пор есть ПК на LGA 2011-v3, и как раз его планировалось заменить на LGA 2066. Такой переход выглядит логичным: для этого надо сменить лишь процессор и материнскую плату. В моем случае это самые большие расходы.

Процессор

Здесь моя логика была проста, всего лишь нужно, чтобы было больше ядер/потоков, чем у Intel Core i7-5960X. Это значит, что выбирать пришлось из Intel Core i9-7900X, i9-9900X и i9-10900X. Сразу скажу, что цены на них просто космические и они явно того не стоят, но я стал заложником обстоятельств. В России эти процессоры сначала появились по 100 000 рублей, потом цены упали до 54 000, затем они пропали из розницы и вот теперь они по 65 000 рублей благодаря обновленному курсу. Мне удалось достать процессор, когда он стоил 54 000.

10 ядер и 20 потоков сейчас не являются выдающимися характеристиками, да и техпроцесс 14++ не самый совершенный, но для работы и развлечений этого должно хватить на ближайшее время. Утешает наличие четырех каналов памяти, большое число линий PCI-e и поддержка AVX-512. В остальном лучше выбрать другую платформу, например, Socket AM4 или LGA 1151-v2.

Материнская плата

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Относительно бюджетных моделей для этой платформы нет. Какое-то время я пользовался ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9. Это очень хорошая модель за свои деньги, и в ней есть практически все, что нужно для работы и поддержки большого количества различного оборудования. Однако были небольшие проблемы с софтом, а настроить нормальную работу с новыми процессорами никак не получалось. Обновлял разные версии BIOS, но толком ничего хорошего не вышло. В частности, возникали проблемы с массивом накопителей, и не удалось заставить процессор обходить ограничения, чтобы он корректно бустил, и в нагрузке производительность сильно не падала.

После обзора материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30 я понял: вот это то, что надо.

И опять не самый дешевый ценник. Данная модель мне просто понравилась, и я остановился на ней. Прежде всего у нее есть функция интеллектуального разгона, которая действительно работает и позволяет поднять уровень производительности, выжав из процессора максимум. Понятная и стабильная работа, большое количество современных интерфейсов и интересные функции, позволяющие управлять компьютером жестами и голосом. Большая функциональность и хороший комплект поставки.

В ASUS Prime X299 Edition 30 меня устроило все, кроме цены. Однако тут важно понимать, что модель с намеком на небольшой тираж и эксклюзив потому, что приурочена к юбилею производителя. А еще это, скорее всего, последнее поколение устройств под сокет LGA 2066. Сейчас многие жалеют о том, что своевременно не запаслись платами на чипсете Intel X99 и приходится брать всякие HYANAN’ы.

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Здесь повезло и ничего менять не пришлось. Хоть что-то не пришлось покупать, а осталось от предыдущей платформы и отлично подошло. Это комплект модулей G.Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ.

Сейчас такой объем уже не кажется большим, но на первое время этого должно хватить, чтобы просто не тратить деньги на новую память. К тому же эти модули неплохи: в них находятся те самые микросхемы Samsung B-die, они универсальны и подойдут для любой платформы. Проблем с частотами быть не должно, мне достаточно 3600 МГц с таймингами 16-16-16-32-1T, и я знаю, что им это под силу.

Видеокарта

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Видеокарта у меня тоже достаточно дремучая, и мне просто хотелось оставить умирать ее на тестах «железа», а для сборки взять что-то новое и тихое. Старенькая NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti была референсная, поэтому с турбиной.

Для тихой работы и игр такой вариант не подходит. Поэтому я искал что-то похожего уровня производительности, но с большой и тихой системой охлаждения. Выбор пал на ASUS ROG STRIX RTX 2070 Super.

Конечно, под внешний вид материнской платы лучше бы подошла ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG Strix White Edition, но ценник у нее ровно в два раза выше. Монитор у меня по-прежнему 27" QHD, поэтому игры в 4К меня особо не интересуют. А разница в производительности между GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Super не настолько велика, чтобы переплачивать. Я решил выбрать самый оптимальный и доступный на тот момент вариант.

Накопители

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Здесь я тоже решил пойти по пути наименьшего сопротивления. У меня оказались тестовый Samsung 970 EVO на 250 Гбайт, старенький Samsung 960 PRO на 512 Гбайт и два жестких диска по 4 Тбайт.

Тесты я решил провести на SSD, а в дальнейшем оставить 960-й и два HDD. Для работы этого должно хватить на первое время, к тому же наработка у накопителя еще не такая большая.

Жесткие диски не очень удачные. Это два одинаковых Toshiba X300 HDWE140EZSTA. По характеристикам и цене модель нормальная, но вот к работе и уровню шума есть вопросы. За месяц я уже сдал один в гарантию с переназначенными секторами, а точно такой же новый, полученный мной в гарантийке запечатанным, опять работает через раз, и CrystalDiskInfo на него ругается. Прибавим шум, треск и нагрев, поэтому диски, скорее всего, придется в ближайшее время менять. И, судя по отзывам, снова играть в лотерею.

Это «железо» уже было, а теперь надо это все собрать с тем, чего не было, но что должно стать основой.

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Я выбрал be quiet! Dark Rock Slim, поскольку хотелось сэкономить, однако у меня были сомнения, что компактная «башня» справится с охлаждением процессора Intel Core i9-10900X. Ладно, война фронт покажет, а пока изучим упаковку и комплект устройства, ведь раньше я его не тестировал, да и с продукцией be quiet! не сталкивался.

Коробка be quiet! Dark Rock Slim средних размеров, с черным фоном и большим количеством информации по разным сторонам.

Упаковка приятная и по ней сразу заметно, что перед нами премиальное устройство.

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Внутри в каркасе из вспененного полиэтилена скрывается радиатор с вентилятором, а рядом картонная коробка с комплектом поставки. Прямо сверху лежат два буклета с инструкциями.

Масса радиатора не очень велика, а весь кулер в сборе весит 620 г. Габариты устройства любезно предоставлены на сайте производителя. В целом устройство получается компактное.

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Комплект поставки включает набор креплений для разных платформ. Среди совместимых все современные и часть уже немолодых (Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011(-3), Square ILM, 2066; AMD: AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+)).

Довольно необычно выглядит штатный вентилятор be quiet! Silent Wings 3.

Помимо странной формы лопастей у него еще своеобразная рама. На наклейке перечислены его характеристики: 12 В, 0.12 А, 1500 об/мин. Радиатор не очень большой. Он высокий, но не очень широкий и тонкий. К тому же у него всего четыре тепловых трубки. Черная краска на эффективность не влияет.

Основание медное и никелированное, оно защищено специальной наклейкой, которую настоятельно просят снять перед использованием.

«Подошва» отполирована не до зеркального состояния, а состоит из еле заметных микроканавок, еще меньше, чем у Noctua. Думаю, это сделано специально для того, чтобы они заполнялись термокомпаундом и контакт был максимально плотным без полостей.

Внешне и по комплекту поставки складывается очень хорошее ощущение об устройстве. Все сделано качественно, и я бы даже сказал – идеально. Все педантично и с вниманием к мелочам. Давайте теперь посмотрим на блок питания.

Блок питания

Коробка крупная и увесистая. Не сказать, что очень тяжелая, но для своих габаритов вполне. Снова приятная фактура упаковки, качественная полиграфия и цена выдают премиальное устройство.

Когда берешь коробку с блоком питания иных компаний, иногда сомневаешься: есть ли что-то внутри? Здесь таких сомнений не возникает и по весу сразу понятно, что внутри находится БП.

Открыв верхнюю крышку, обнаруживаешь, что под ней находится еще одна. А уже под ней открывается вот такой вид.

Сверху находится небольшая брошюра с инструкцией, причем сразу ко всем моделям от 550 до 1200 Вт. Далее я вижу в первый раз такую интересную конструкцию.

В центре находится сам блок питания, который завернут в антистатический пакет с воздушными элементами. Вокруг него картонный разделитель, который делит отсек на несколько частей. По бокам размещены кабели для модульной системы блока, а сверху провод питания и пакет с винтами и стяжками.

Снова заметно внимание к разным мелочам и деталям. Два пучка кабелей легко открываются благодаря специальным стяжкам на липучках, которые можно использовать внутри корпуса, чтобы собрать провода вместе. Сам блок питания тоже оставляет приятное впечатление. Все сделано аккуратно и красиво. Особенно понравилась решетка, которая просто состоит из серебристых прутков.

Вся информация с характеристиками устройства находится на наклейке, которой украшена одна из боковин. Здесь мы видим, что только на шине 12 В может быть 850 Вт. Похоже у данного устройства есть еще запас по мощности и 850 Вт для него это не предел, а скорее комфортный уровень нагрузки.

Опять выручает сайт производителя, где есть много подробной информации об устройстве, включая полное описание основных особенностей. Есть, например, информация по кабелям, которыми комплектуется блок питания.

Разъемы расположены удобно и кабели легко подключаются. Ошибиться тут невозможно потому, что у каждого питающего интерфейса свой вид коннектора.

Пора переходить к корпусу.

Корпус

Это снова один из самых недорогих вариантов, но мне он очень понравился внешне. Самое главное – цвет, серый металлик. Когда внутри черное борется с белым, снаружи все становится серым, но также остается красивым.

И пусть сначала нас встречает ничем не примечательная картонная коробка, главное – это ее содержимое.

Внутри прячется красивый серо-серебристый корпус, который выглядит строго, красиво и необычно. Странное сочетание, но все это легко объясняется.

Мы видим строгие классические формы без вычурности и ярких подсвечивающихся элементов. Кто-то будет расстроен, но RGB светодиодов тут нет. С одного бока стальная пластина, а с другого – закаленное стекло.

Особое внимание в корпусе уделено шумоизоляции. Она везде и повсюду: на боковой стенка внутри, на передней панели, на верхней панели и частях других элементов.

В комплекте сразу две верхних крышки: одна с сеткой, а другая с вентиляционными отверстиями, но преимущественно закрытая.

Есть удобная рамка для монтажа блока питания, а еще есть хорошая корзина для установки двух жестких дисков размера 3.5”.

Корпус укомплектован двумя вентиляторами be quiet! Pure Wings 2. С виду не совсем ясно, чем они отличаются от Silent Wings 3, но точно известно, что у них нет ШИМ-управления, однако, для материнской платы это не проблема.

Конечно, двух вентиляторов для мощной системы маловато, но это базовая конфигурация и дооснащение еще никто не отменял. Также следует вспомнить, что это одна из самых доступных моделей корпуса, поэтому надо быть снисходительнее, а дополнительные вентиляторы действительно лучше подбирать самостоятельно, чтобы идеально подобрать для своих задач и используемой конфигурации.

Производитель еще рапортует о возможности удобного размещения кабелей. Пока придется поверить ему на слово, но я обязательно это проверю во время сборки.

Сайт производителя снова выручает нас с информацией о габаритах и спецификацией устройства, а также фотографиями с различных ракурсов. Пожалуй, это одна из лучших информационных поддержек, которую я видел.

Масса корпуса составляет 7.53 кг. Сначала это кажется много. Действительно, корпус в сборе увесистый, но стоит снять все панели, как он сразу становится вполне удобным для сборки. Думаю, что пора к ней приступать.

Особенности сборки

Сборка осуществляется очень просто. Никаких особых усилий для этого не нужно. Обычно, самое сложное заключается в том, чтобы убрать кабели за боковой стенкой. Здесь даже с этим никаких проблем не возникло и это легко объяснимо. Корпус действительно очень дружелюбен к кабелям и есть все средства для беспроблемной укладки.

Все убирается в 1-2 косы и крепится специальными стяжками на липучках. Однако обычно я начинаю сборку с материнской платы. Первым делом устанавливаю процессор, затем память.

Уже потом навешиваю кулер. Установка прошла очень легко. Сначала нужно закрутить специальные втулки-адаптеры в отверстия с резьбой на штатной стальной пластине около сокета. Затем устанавливаются две перекладины, на которых находится основное крепление под винт прижимного «коромысла».

Это классический вариант крепления большинства башенных кулеров на платформу LGA 2011 или LGA 2066. Когда перекладины смонтированы, можно наносить термоинтерфейс, установить радиатор, положить «коромысло» и затянуть его винтами к перекладинам.

Когда радиатор смонтирован, можно навешивать вентилятор. А можно сначала навесить вентилятор? Можно, но он будет мешать. Теперь, пожалуй, следует примерить видеокарту.

Несмотря на то, что он без проблем устанавливается в верхний слот, я предпочел поставить ее ниже и вот почему.

Видеокарта сильно нагревается и это очевидно. Здесь у нас вентилятор не турбинного типа и часть горячего воздуха не покидает пределы корпуса, а остается внутри. Кроме того, нагревается задняя пластина, и тепло от нее поднимается прямо к радиатору процессора. Если увеличить расстояние между ними, то взаимное влияние будет не так заметно.

Снимаем все панели с корпуса, устанавливаем блок питания, если нужно ставим диски.

Корпус не очень большой, но просторный и с ним очень удобно работать в плане сборки.

Сделано все очень красиво, надежно и практично. Верхние панели фиксируются на магнитах. На базовой, той, что практически глухая, используются магнитные полоски, а на сетчатой мелкие, но очень мощные магниты.

Следующим этапом монтируем материнскую плату (со всем установленным оборудованием, кроме видеокарты) в корпус. Затем разводим кабели, подключаем их и в самом конце устанавливаем видеокарту, предварительно подведя к ней два питающих кабеля. Вся сборка заняла минут 10-15. Сзади кабели легко разместились.

Стяжки с липучками очень выручили. Корпусные вентиляторы подключались к материнской плате на этапе подсоединения кабелей. Сначала при монтаже я перепутал один разъем и подключил его к коннектору W_PUMP. Это значит, он работал постоянно на 100% мощности. Заметил я это только позже в BIOS, но переключить его потом в соседний разъем не составило труда.

Последним штрихом устанавливается видеокарта, закрываются панели и сборка практически готова. Теперь можно запускать систему.

При первом запуске ее шум может быть чуть выше, поскольку нужно настроить работу вентиляторов и установить драйвера для оборудования – для перехода его в энергосберегающий режим.

Тестовый стенд

Тестирование сборки be quiet! проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-9900X (3500 / 4400 МГц база/турбо) @ 4.3 ГГц;

Кулер: be quiet! Dark Rock Slim;

Термоинтерфейс: be quiet! DC1;

Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0401;

Оперативная память: 4 x 8 Гбайт G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;

Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 2070S A8G Gaming (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850 Ватт;

Корпус: be quiet! Pure Base 500.

Результаты тестов

На этот раз для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Для разогрева процессора – LinX, Prime95 и AIDA64 StressTest; для видеокарты – Furmark и 3DMark Time Spy.

Сначала запустим систему и посмотрим на основные компоненты с помощью утилит.

При тестировании хуже всего пришлось процессорному кулеру, поскольку он не рассчитан на такой горячий процессор в разгоне.

В штатном режиме кулер работает на пределе и температуры все равно подбираются к 100°C, а в разгоне в Prime95 она переваливается за этот барьер.

При этом смотря через тепловизор я не видел даже близко таких значений. Возможно, все дело в самом процессоре потому, что с кулером Noctua NH-D15 дела обстоят лишь немногим лучше.

Что касается видеокарты, то тут все отлично. Переключатель был установлен в тихий режим, и он себя полностью оправдал.

Помимо заслуживающего похвалы уровня шума, отметим очень хорошие показатели температуры. Меня этот результат вполне устроил.

Уровень шума.

Уровень шума

С расстояния 30 cм, дБ





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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов.

Обороты вентиляторов

CPU FAN, об/мин





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SYS FANs, об/мин





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GPU FANs, об/мин





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Температура.

Температура

Температура CPU, °C





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Температура GPU, °C





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Потребляемая мощность.

Потребляемая мощность

всей системы, Вт





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Есть возможность посмотреть видео и послушать вентиляторы при тестировании в LinX…

… и Furmark.

В целом температуры компонентов не вызывают вопросов. Все снимки были сделаны при значительной нагрузке (Prime95, Furmark).

Заключение

Время подвести итоги. Сборка получилась отличная. Хотя, конечно, сюда просится более холодный процессор (ну, да что уж у меня было под рукой). А для разгона нынешнего лучше выбрать что-то более эффективное. Например, из ассортимента той же be quiet! должен подойти Dark Rock 4 PRO.

В остальном мне все очень понравилось как по качеству, так и по цене. Корпус be quiet! Pure Base 500 вполне подходит для такой системы, свободного места внутри много, а все компоненты хорошо охлаждаются. Также никто не мешает дооснастить систему несколькими вентиляторами. Еще раз подчеркну отличные шумоизоляцию и вентиляцию корпуса.

Абсолютно никаких нареканий нет и к блоку питания. Он отлично справляется с этой системой и смог бы вытянуть еще одну такую же видеокарту. Поэтому в данном случае можно ограничиться вариантом попроще или взять такой же с запасом на будущее. Кстати, БП be quiet! Straight Power 11 оказался самым тихим элементом в этой системе. На фоне всего остального его вообще не было слышно.

Если коротко подвести итог, то я остался доволен всеми протестированными устройствами компании be quiet! и с уверенностью могу рекомендовать ее всем, кого не смущает цена. Да, она высокая, но это продукция премиум-класса с очень хорошими характеристиками, высоким качеством, хорошей поддержкой и пятилетней гарантией.

Андрей Понкратов aka wildchaser