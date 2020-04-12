Оглавление

Вступление

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В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача довольно нетривиальная, так как весьма проблематично найти одинаковые видеокарты с такими объемами памяти. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не в сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce RTX 2060 Super 8192 Гбайт, GeForce RTX 2060 6144 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4096 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(1920х1080 / Текущее разрешение) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

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Прошлый материал:

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1650/14000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1725/12000 МГц (Gigabyte). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1.

NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

RAGE 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

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Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

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Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивнгость размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

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Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

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RAGE 2

Версия 1.09 update 4.

Vulkan.

Поле зрения - 110.



Размытие в движении - включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Масштаб разрешения - ручной.



Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.



Геометрические детали - ультра высокие.



Глобальное освещение - включено.



Глубина резкости - включена.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Сглаживание - FXAA.



Тень игрока - включена.



Динамические отражения - включены.



Разрешение теней - ультра высокое.



Число теней - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Мягкие частицы - включены.

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The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - включено.



Размытие - включено.



Сглаживание - включено.



Свечение - включено.



Повышенная четкость - включена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - включены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - запредельная.



Качество детализации - запредельное.

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Total War: Three Kingdoms

Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размар отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

World War Z

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 результаты графических ускорителей уменьшались на близкие величины. В разрешении 2560х1440 производительность четырех и шести гигабайтных ускорителей снизилась в большей степени. Зато в разрешениях 3440х1440 и особенно в 3840х2160 падение результатов ускорителей с объемом видеопамяти менее восьми гигабайт было весьма заметным.

Необходимо отметить, что небольшие объемы набортной памяти значительно снизили производительность видеокарт в таких играх, как: Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, Total War: Three Kingdoms и World War Z. То есть большей части протестированных игр.

Однако давайте обратим внимание на очень важную деталь - "чистую" производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440х1440 и 3840х2160 герои обзора не смогли показать высокие результаты в большинстве проектов. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти, видеокарта GeForce RTX 2060 Super "справилась" с высокими разрешениями только в двух играх. Что уж говорить про младшие графические ускорители.

Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440х1440 и 3840х2160 минимально влияет на производительность карт. В свою очередь носители четырех и шести гигабайт набортной памяти физически не "потянут" высокие разрешения разрешения.

В более распространенных разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440 объем видеопамяти минимально влиял на результаты "подопытных".

В итоге, какой вывод можно сделать? Если у пользователя достаточно денег для приобретения видеокарты с восемью гигабайтами видеопамяти, то ему лучше не раздумывая ее приобрести. В случае ограниченного бюджета есть вариант присмотреться к ускорителю с шестью гигабайтами видеопамяти. Его производительности вполне достаточно для большинства распространенных разрешений. Также не стоит забывать о картах с четырьмя гигабайтами набортной памяти. На сегодняшний день их достаточно для комфортной игры в народном разрешении 1920х1080. Правда, пользователю надо быть морально готовым к тому, что в ближайшие годы его видеокарте может не хватить объема видеопамяти для вновь вышедших игр.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

