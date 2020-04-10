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Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020

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Оглавление

Вступление

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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2600X и видеокарты GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт, GeForce RTX 2060 Super 8192 Мбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

  • Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060 Super.
  • Core i7-9700KF + Radeon RX 590.
  • Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080 Super.
  • Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.
  • Ryzen 7 2700Х + GeForce RTX 2060 Super.
  • Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590.
  • Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080 Super.
  • Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);
  • Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
  • Core i3-9350KF (4400-4600 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (1815/15500 МГц);
  • Core i3-9350KF(4400-4600 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (1755/14000 МГц);

  • Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);
  • Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
  • Ryzen 5 2600X (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (1815/15500 МГц);
  • Ryzen 5 2600X (3600-4200 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (1755/14000 МГц).

Разгон:
  • Core i7-9700KF (5000 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);
  • Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
  • Core i3-9350KF (4900 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (2000/18000 МГц);
  • Core i3-9350KF (4900 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (2000/15000 МГц);

  • Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);
  • Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
  • Ryzen 5 2600X (4200 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (2000/18000 МГц);
  • Ryzen 5 2600X (4200 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (2000/15000 МГц).

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Assassin's Creed Origins

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

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Borderlands 3

  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

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Gears 5

  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивнгость размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

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Grand Theft Auto V

  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

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Rage 2

  • Версия 1.09 update 4.
  • Vulkan.
    • Поле зрения - 110.
    • Размытие в движении - включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Масштаб разрешения - ручной.
    • Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
    • Геометрические детали - ультра высокие.
    • Глобальное освещение - включено.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Тень игрока - включена.
    • Динамические отражения - включены.
    • Разрешение теней - ультра высокое.
    • Число теней - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Мягкие частицы - включены.

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The Witcher 3: Wild Hunt

  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - включено.
    • Размытие - включено.
    • Сглаживание - включено.
    • Свечение - включено.
    • Повышенная четкость - включена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - включены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - запредельная.
    • Качество детализации - запредельное.

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Total War: Three Kingdoms

  • Версия 1.5.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Детализация отрядов - максимальная.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Отражения - выключены.
    • Детализация травы - максимальная.
    • Детализация ландшафта - максимальная.
    • Детализация построек - максимальная.
    • Размар отрядов - максимальный.
    • Стиль пост-обработки - роман.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Неограниченная память - включена.
    • Тени - выключены.
    • Виньетирование - включено.
    • Полупрозрачность отрядов - включена.
    • Резкость - включена.

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World War Z

  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

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Заключение

По диаграмме производительности систем в восьми играх видно, что связки с мощными видеокартами были немного быстрее систем со старшими процессорами. С учетом текущей подборки игр можно утверждать, что процессор играет не менее важную роль для игрового компьютера, чем видеокарта.

Однако давайте углубимся в детали.

В случае с видеокартами компании AMD связки "Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 2600X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-9700K + Radeon RX 590" и "Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590" на 45-50%.

В случае с графическими ускорителями компании NVIDIA системы "Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080 Super" и "Ryzen 5 2600X + GeForce RTX 2080 Super" опередили связки "Core i7-9700K + GeForce RTX 2060 Super" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060 Super" на 5-11%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем сильнее он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 590 был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.

Теперь подробнее рассмотрим противостояние конфигураций с видеокартами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось три сценария:

  • Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Assassin's Creed Origins и Grand Theft Auto V.
  • Между системами с мощной видеокартой и слабым процессором и их противоположностями наблюдался паритет в игре The Witcher 3: Wild Hunt.
  • Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Borderlands 3, Gears 5, Rage 2, Total War: Three Kingdoms и Total War: Three Kingdoms.

Лидерство связок со старшей видеокартой и слабым процессором наблюдалось в пяти проектах. В оставшихся трех играх важную роль играл мощный процессор.

Итак, в данной подборке игр важную роль сыграла мощная видеокарта. Однако в 38% проектов не менее важную роль сыграл процессор. Поэтому при сборке игрового компьютера необходимо уделять внимание подбору как мощной видеокарты, так и производительного процессора.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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amd intel nvidia тест phoenix

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Андрей Козин
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John Doe
09:48
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smaximaa
09:47
просто автор не умеет в тесты
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smaximaa
09:46
в игры играют ради высоких циферок фпс и обязательно с мониторингом и в 720п, чтобы циферки ешё выше были))
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Просто кому то делать нечего, вот и крутят постоянно настройки, да винду раз в месяц переставляют. Простые люди собрали, включили по дефолту, и работают. Чем всякой мастурбацией заниматься. :-)
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Там память тормозная на 1333 вместо штатной 1600 :))
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go.d-bq
09:43
Вы правы, если даунвольтить систему, то в играх уже 210 Вт потребление и БП проживет свой положенный ресурс, но лучше поискать помощнее и получше БП, коих на Али огромное множество.
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