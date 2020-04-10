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Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2600X и видеокарты GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт, GeForce RTX 2060 Super 8192 Мбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060 Super.

Core i7-9700KF + Radeon RX 590.

Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080 Super.

Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.

Ryzen 7 2700Х + GeForce RTX 2060 Super.

Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590.

Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080 Super.

Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte B450 Aorus Pro, Socket АМ4;

Gigabyte B450 Aorus Pro, Socket АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-9700K - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт - 1815/15500 @ 2000/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Мбайт - 1650/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1.

NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Rage 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);

Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Core i3-9350KF (4400-4600 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (1815/15500 МГц);

Core i3-9350KF(4400-4600 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (1755/14000 МГц);



Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);

Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Ryzen 5 2600X (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (1815/15500 МГц);

Ryzen 5 2600X (3600-4200 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (1755/14000 МГц).

Core i7-9700KF (5000 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);

Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Core i3-9350KF (4900 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (2000/18000 МГц);

Core i3-9350KF (4900 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (2000/15000 МГц);



Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);

Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Ryzen 5 2600X (4200 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (2000/18000 МГц);

Ryzen 5 2600X (4200 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (2000/15000 МГц).

Разгон:

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Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

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Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

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Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивнгость размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

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Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

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Rage 2

Версия 1.09 update 4.

Vulkan.

Поле зрения - 110.



Размытие в движении - включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Масштаб разрешения - ручной.



Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.



Геометрические детали - ультра высокие.



Глобальное освещение - включено.



Глубина резкости - включена.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Сглаживание - FXAA.



Тень игрока - включена.



Динамические отражения - включены.



Разрешение теней - ультра высокое.



Число теней - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Мягкие частицы - включены.

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The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - включено.



Размытие - включено.



Сглаживание - включено.



Свечение - включено.



Повышенная четкость - включена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - включены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - запредельная.



Качество детализации - запредельное.

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Total War: Three Kingdoms

Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размар отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

World War Z

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

Заключение

По диаграмме производительности систем в восьми играх видно, что связки с мощными видеокартами были немного быстрее систем со старшими процессорами. С учетом текущей подборки игр можно утверждать, что процессор играет не менее важную роль для игрового компьютера, чем видеокарта.

Однако давайте углубимся в детали.

В случае с видеокартами компании AMD связки "Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 2600X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-9700K + Radeon RX 590" и "Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590" на 45-50%.

В случае с графическими ускорителями компании NVIDIA системы "Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080 Super" и "Ryzen 5 2600X + GeForce RTX 2080 Super" опередили связки "Core i7-9700K + GeForce RTX 2060 Super" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060 Super" на 5-11%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем сильнее он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 590 был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.

Теперь подробнее рассмотрим противостояние конфигураций с видеокартами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось три сценария:

Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Assassin's Creed Origins и Grand Theft Auto V.

Между системами с мощной видеокартой и слабым процессором и их противоположностями наблюдался паритет в игре The Witcher 3: Wild Hunt.

Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Borderlands 3, Gears 5, Rage 2, Total War: Three Kingdoms и Total War: Three Kingdoms.

Лидерство связок со старшей видеокартой и слабым процессором наблюдалось в пяти проектах. В оставшихся трех играх важную роль играл мощный процессор.

Итак, в данной подборке игр важную роль сыграла мощная видеокарта. Однако в 38% проектов не менее важную роль сыграл процессор. Поэтому при сборке игрового компьютера необходимо уделять внимание подбору как мощной видеокарты, так и производительного процессора.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

