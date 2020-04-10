Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Origins
- Borderlands 3
- Gears 5
- Grand Theft Auto V
- Rage 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Total War: Three Kingdoms
- World War Z
- Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2600X и видеокарты GeForce RTX 2080 Super 8192 Мбайт, GeForce RTX 2060 Super 8192 Мбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.
рекламаСами конфигурации выглядят следующим образом:
- Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060 Super.
- Core i7-9700KF + Radeon RX 590.
- Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080 Super.
- Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.
- Ryzen 7 2700Х + GeForce RTX 2060 Super.
- Ryzen 7 2700Х + Radeon RX 590.
- Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080 Super.
- Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.
Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.
Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
- Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);
- Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
- Core i3-9350KF (4400-4600 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (1815/15500 МГц);
- Core i3-9350KF(4400-4600 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (1755/14000 МГц);
- Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);
- Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
- Ryzen 5 2600X (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (1815/15500 МГц);
- Ryzen 5 2600X (3600-4200 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (1755/14000 МГц).
Разгон:
- Core i7-9700KF (5000 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);
- Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
- Core i3-9350KF (4900 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (2000/18000 МГц);
- Core i3-9350KF (4900 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (2000/15000 МГц);
- Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);
- Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
- Ryzen 5 2600X (4200 МГц) + GeForce RTX 2080 Super 8GB (2000/18000 МГц);
- Ryzen 5 2600X (4200 МГц) + Radeon RX 5700 XT 8GB (2000/15000 МГц).
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Assassin's Creed Origins
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
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Borderlands 3
- Версия 1.05.
- DirectX 12.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Поле зрения - 90.
- Сглаживание - FXAA.
- Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
- Эффект скорости камеры - отключен.
- Трансляция текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Сложность материалов - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Качество пейзажей - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Объемное освещение - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.
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Gears 5
- Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 90.
- Качество текстур персонажа - ультра высокое.
- Качество текстур окружения - ультра высокое.
- Качество текстур эффектов - ультра высокое.
- Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
- Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
- Детализация персонажа - ультра высокая.
- Детализация мира - ультра высокая.
- Детализация листвы - ультра высокая.
- Качество анимации - наилучшее.
- Качество динамических теней - ультра высокое.
- Качество капсульных теней - ультра высокое.
- Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
- Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения экранного пространства - ультра высокие.
- Преломления - включены.
- Стиль пост-обработки - стандартный.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество бликов объектива - ультра высокое.
- Качество лучей света - ультра высокое.
- Качество глубины резкости - ультра высокое.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Размытие в движении - включено.
- Интенсивнгость размытия - 2.
- Резкость - 6.
- Мозаичные ресурсы - включены.
- Асинхронное вычисление - включено.
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Grand Theft Auto V
- Версия 1.0.1180.1.
- DirectX 11.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
- Населенность города - максимальная.
- Разновидность населения - максимальная.
- Фокусировочная шкала - максимальная.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество шейдеров - очень высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - максимально высокое.
- Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество травы - стандартное.
- Мягкие тени - максимально мягкие.
- Настройки спецэффектов - максимально высокие.
- Степень размытия при движении - максимальная.
- Эффект глубины резкости - включен.
- Качество сложного затенения (АО) - высокое.
- Качество тесселяции - очень высокое.
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Rage 2
- Версия 1.09 update 4.
- Vulkan.
- Поле зрения - 110.
- Размытие в движении - включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Масштаб разрешения - ручной.
- Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
- Геометрические детали - ультра высокие.
- Глобальное освещение - включено.
- Глубина резкости - включена.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Сглаживание - FXAA.
- Тень игрока - включена.
- Динамические отражения - включены.
- Разрешение теней - ультра высокое.
- Число теней - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Мягкие частицы - включены.
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The Witcher 3: Wild Hunt
- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - включено.
- Размытие - включено.
- Сглаживание - включено.
- Свечение - включено.
- Повышенная четкость - включена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - включены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - запредельная.
- Качество детализации - запредельное.
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Total War: Three Kingdoms
- Версия 1.5.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Детализация отрядов - максимальная.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Отражения - выключены.
- Детализация травы - максимальная.
- Детализация ландшафта - максимальная.
- Детализация построек - максимальная.
- Размар отрядов - максимальный.
- Стиль пост-обработки - роман.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Неограниченная память - включена.
- Тени - выключены.
- Виньетирование - включено.
- Полупрозрачность отрядов - включена.
- Резкость - включена.
World War Z
- Версия 1.52.
- Vulkan.
- Детализация объектов - ультра высокая.
- Сглаживание - FXAA.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Заключение
По диаграмме производительности систем в восьми играх видно, что связки с мощными видеокартами были немного быстрее систем со старшими процессорами. С учетом текущей подборки игр можно утверждать, что процессор играет не менее важную роль для игрового компьютера, чем видеокарта.
Однако давайте углубимся в детали.
В случае с видеокартами компании AMD связки "Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 2600X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-9700K + Radeon RX 590" и "Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590" на 45-50%.
В случае с графическими ускорителями компании NVIDIA системы "Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080 Super" и "Ryzen 5 2600X + GeForce RTX 2080 Super" опередили связки "Core i7-9700K + GeForce RTX 2060 Super" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060 Super" на 5-11%.
Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем сильнее он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 590 был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.
Теперь подробнее рассмотрим противостояние конфигураций с видеокартами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось три сценария:
- Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Assassin's Creed Origins и Grand Theft Auto V.
- Между системами с мощной видеокартой и слабым процессором и их противоположностями наблюдался паритет в игре The Witcher 3: Wild Hunt.
- Системы с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Borderlands 3, Gears 5, Rage 2, Total War: Three Kingdoms и Total War: Three Kingdoms.
Лидерство связок со старшей видеокартой и слабым процессором наблюдалось в пяти проектах. В оставшихся трех играх важную роль играл мощный процессор.
Итак, в данной подборке игр важную роль сыграла мощная видеокарта. Однако в 38% проектов не менее важную роль сыграл процессор. Поэтому при сборке игрового компьютера необходимо уделять внимание подбору как мощной видеокарты, так и производительного процессора.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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