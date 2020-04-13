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Вступление

Целью данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели:

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Core i7-9700KF;

Core i7-8700K;

Core i5-9600KF;

Core i7-7700K;

Core i3-9350К;

Pentium G5600F;



Ryzen 7 3700X;

Ryzen 5 3600X;

Ryzen 5 1500X;

Ryzen 3 1200;

Athlon 200GE.

Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.

Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологий Hyper-Threading и SMT. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:

Core i7-8700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;

Core i7-7700K - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;



Ryzen 7 3700X - SMT – off / SMT – on;

Ryzen 5 3600X - SMT – off / SMT – on;

Ryzen 5 1500X - SMT – off / SMT – on.

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Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, так как каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №3: Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;

Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Core i7-9700KF - 4000 МГц;

Core i7-8700K - 4000 МГц;

Core i5-9600KF - 4000 МГц;

Core i7-7700K - 4000 МГц;

Core i3-9350К - 4000 МГц;

Pentium G5600F - 4000 МГц;



Ryzen 7 3700X - 4000 МГц;

Ryzen 5 3600X - 4000 МГц;

Ryzen 5 1500X - 4000 МГц;

Ryzen 3 1200 - 4000 МГц;

Athlon 200GE - 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 445.75 WHQL.

NVIDIA GeForce 445.75 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

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Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

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Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивность рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивность размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

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Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

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Red Dead Redemption 2

Версия 1232.13.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Качество дальних теней - среднее.



Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Качество зеркал - высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Качество объемных эффектов - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Сглаживание ТАА - выключено.



Сглаживание FXАА - включено.



Сглаживание MSАА - выключено.



Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.



Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.



Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.



Высокая детализация лучей света - включена.



Качество освещения частиц - ультра высокое.



Качество мягких теней - высокое.



Качество теней травы - низкое.



Длинные тени - включены.



Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.



Качество преломления воды - высокое.



Качество отражений воды - высокое.



Качество физики воды - ультра высокое.



Масштабирование разрешения - выключено.



Резкость сглаживания ТАА - выключена.



Размытие при движении - включено.



Сглаживание MSАА для отражений - выключено.



Уровни детализации геометрии - ультра высокие.



Детализация травы - низкая.



Качество деревьев - ультра высокое.



Качество рельефных текстур - ультра высокое.



Качество декалей - ультра высокое.



Качество меха - среднее.



Тесселяция деревьев - выключена.

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The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - включено.



Размытие - включено.



Сглаживание - включено.



Свечение - включено.



Повышенная четкость - включена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - включены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - запредельная.



Качество детализации - запредельное.

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Total War: Three Kingdoms

Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размер отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

World War Z

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

