Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Конфигурации игровых ПК
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, которые находятся в ценовом диапазоне до 90 000 рублей.
рекламаЦикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Прошлые материалы:
- Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
- Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
- Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
- Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
- Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
- Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
- Топ лучших игровых компьютеров до 100 тысяч рублей: ноябрь 2019
- Топ лучших игровых компьютеров до 80 тысяч рублей: ноябрь 2019
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
реклама
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Разгон:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
По среднегеометрическим результатам видно, что в номинальном режиме работы лидирующую позицию заняли связки «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» и «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». Вторую позицию разделили конфигурации «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB». Третья строчка осталась за системами «Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB», «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 S 8GB».
После разгона расстановка сил заметно изменилась. На первое место вышла конфигурация «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB». На второй строчке расположились системы «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» и «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». Третью позицию разделили оставшиеся шесть связок.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала конфигурация «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». На второй позиции расположились системы «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» и «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB». Третье место заняли связки «Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 S 8GB» и «Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB».
После разгона расклад сил поменялся. На лидирующую позицию вышла конфигурация «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB». Второе место заняла связка «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB». Третью строчку разделили системы «Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB».
Итак, давайте подведем итоги.
Для экономного покупателя лучшим вариантом станет связка «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB». Она показала высокие результаты во всех протестированных играх и продемонстрировала хорошее соотношение цена/производительность.
При большем бюджете есть несколько вариантов. При желании использовать игровой ПК без разгона можно остановиться на «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» или «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». А если расчет делается на разгон, пользователю стоит обратить внимание на конфигурации «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB».
Добавлю, что все системы обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является несомненным плюсом для них.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
реклама
Assassin's Creed Odyssey
реклама
Battlefield V
реклама
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
реклама
Far Cry New Dawn
реклама
Hitman 2
Need for Speed Heat
Shadow of the Tomb Raider
Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Заключение
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Разгон:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
По среднегеометрическим результатам видно, что в номинальном режиме работы лидирующую позицию заняли связки «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» и «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». Вторую позицию разделили конфигурации «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB». Третья строчка осталась за системами «Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB», «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 S 8GB».
После разгона расстановка сил заметно изменилась. На первое место вышла конфигурация «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB». На второй строчке расположились системы «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» и «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». Третью позицию разделили оставшиеся шесть связок.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала конфигурация «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». На второй позиции расположились системы «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» и «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB». Третье место заняли связки «Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 S 8GB» и «Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB».
После разгона расклад сил поменялся. На лидирующую позицию вышла конфигурация «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB». Второе место заняла связка «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB». Третью строчку разделили системы «Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB», «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB».
Итак, давайте подведем итоги.
Для экономного покупателя лучшим вариантом станет связка «Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB». Она показала высокие результаты во всех протестированных играх и продемонстрировала хорошее соотношение цена/производительность.
При большем бюджете есть несколько вариантов. При желании использовать игровой ПК без разгона можно остановиться на «Core i7-9700F + Radeon RX 5700 ХТ 8GB» или «Ryzen 7 3700X + Radeon RX 5700 ХТ 8GB». А если расчет делается на разгон, пользователю стоит обратить внимание на конфигурации «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 S 8GB» и «Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 S 8GB».
Добавлю, что все системы обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является несомненным плюсом для них.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила