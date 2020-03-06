Оглавление

Вступление

Цель тестирования

Во-первых, я давно собирался (но не решался) послушать дорогие китайские ЦАП. Проверить восторженные отзывы владельцев и понять – смогли ли китайские друзья приготовить хороший ЦАП, способный конкурировать с лидерами рынка (в портативном аудио у них это получилось).

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Во-вторых, пора бы уже и найти ЦАП, который существенно переиграет мой Audiolab 8200DQ и обеспечит вау-эффект. И, если такой будет найден, решиться на его покупку.

Условия:

Обязательно наличие преда;

Приоритет по USB подключению;

Желательно умение быть источником (воспроизводить по сети файлы с NAS) с отличным качеством*.

Был отобран следующий список претендентов:

Mytek Manhattan 2;

Mytek Brooklyn DAC+;

DAC iFI Pro iDSD;

Hegel HD 30;

Ressonense LabInvicta Mirus (Pro);

Lampizator Amber 3 Volume;

Matrix Element-X;

Holo Audio Spring II level 3;

Matrix X-Sabre Pro;

L.K.S Audio MH-DA004.

К сожалению, у нас рынок Hi-Fi в упадке, поэтому в салонах практически нет в наличии дорогих ЦАП, тем более демо-образцов, и перечень сильно сократился. В результате получилось в Patefon.ru взять под залог следующие ЦАП: Questyle CAS192D, Matrix X-Sabre Pro, Holo Audio Spring II level 3 и послушать их дома на своей системе. А победителя в домашнем туре сравнить с ЦАП Mytek Manhattan 2 и Mytek Brooklyn DAC+ в салоне AVcomfort.

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Подготовка к тестированию

В тесте участвовали следующие треки (обычно тестовый плей-лист у меня в четыре раза больше, но нужно было уложиться в сжатые сроки и избежать переутомления):

Frank Sinatra – Duets (Bono – I’ve Got You Under My Skin; Aretha Franklin – What Now My Love; Barbra Streisand – I've Got A Crush On You). Самые тяжелые композиции, тут на первый план выходят голоса (от женских высоких, насыщенных большим частотным диапазоном, до мужских низких бархатистых).

Keri Noble – Last Warning. Тяжелая и требовательная композиция. Самое важное – ее голос, когда она распевается, шепоты и дыхание, смена тональностей и акцент на «стук» клавиш фортепиано и их послезвучие (затухание).

Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word. Прослушивается отрезок с 1-00 по 1-30 на предмет «скучно или нет» и разборчивость слов.

Fitzgerald & Armstrong – Summertime. Слушаю, в основном, как играют ВЧ.

Toni Braxton – Spanish Guitar. Прослушивается самое начало – струны гитары, голос и бас.

Styx – Edge Of The Century. Слушаю самое начало (удары сердца и распевку) – заводит или нет.

Marcus Miller – Lovin' You / Panther / Serious / Juice. Отлично подходит, чтобы послушать удары барабанов и дополнительные источники звука.

Celine Dion – A New Day Has Come. Внимание на голос, когда переходит на высокие и затянутые.

Michael Jackson – Thriller / Dangerous (Early Version). Thriller – слушаю самое начало, пинок двери и движение по сцене, Волка. В Dangerous (Early Version) – идет «тест» на разборчивость слов в начале трека.

Bon Jovi – Runaway. Слушаю вступление на драйв и кашу.

Marlin Manson – Evidence. Слушаю на разборчивость.

Alice Cooper – Crying. Слушаю вступление на драйв и панч.

Описание домашней системы:

ЦАП: AudioLab 8200DQ;

Усилитель: Luxman mq-88u;

АС: Chario Constellation K Cygnus (переделанные кроссы).

Провода студийные, нейтральные: межблок Mogami Neglex 2534 Quad (GOLD) (2 x 0.5 м) на коннекторах RCA Amphenol; акустический Mogami 2972-00 (2 x 2.5 м) на бананах CMC-0638-WF, сетевой Supra на коннекторе Furutech.

Условия тестирования

Все тесты проводились с помощью ноутбука Acer Aspire S7, подключенного по USB, плеера AIMP V4.60 Build 2170 версии, ASIO4ALL 2.14. Выравнивание громкости в точке прослушивания проводилось с помощью шумомера Benetech GM1352 до 70-71 дБА.

Первый тур прослушиваний, домашний

ЦАП распакованы и готовы к старту, первым пошел в бой Questyle CAS192D.

Questyle CAS192D – ЦАП без предусилителя и был добавлен в тест исключительно для опыта, чтобы в очередной раз дать шанс WM8741.

С первых минут замечаешь, что у него напористая динамика, сцена находится немного выше слушателя, но у нее есть серьезный недостаток – она плоская. С перелистыванием тестовых треков понимаешь, что ЦАП звучит слишком глухо и жестковато во всем частотном диапазоне, он не вовлекает и знакомые мелодии просто не звучат и не вызывают никаких эмоций или чувств у слушателя.

Ощущается нехватка низких частот, особенно на джазовых композициях. Вокал звучит слишком упрощенно, не слышно дыхания, причмокиваний и голосового окраса, не хватает тембра. Экспрессия также пропадает, что особенно заметно на женском вокале (Celin, Barbara, Keri).

Matrix X-Sabre Pro был следующим на очереди. С первых минут включения слышишь очень узнаваемый фирменный почерк Sabre. От записи к записи хочется слушать ее до конца, он притягивает и вовлекает в процесс. Начинка на базе ES9038pro реализована хорошо. ЦАП музыкальный, звук четкий, чистый. Сцена объемная, динамика неплохая, но уступает Questyle CAS192D. Голос мягкий, с характером, хорошо воспроизводит хрипоту, шепот, дыхание. Не хватает напора женским голосам (Celin, Barbara).

В первый день услышали, что ЦАП почему-то разделяет женский и мужской вокал. Мужской (Sinatra, Bono) звучал ярко и интересно, а вот женский – проваливался на задний план, уходил в глухоту (в особенности это было заметно в дуэтах). После прогрева в 20 часов все встало на свои места – женский вокал стал доминировать там, где он должен это делать, появилась звонкость. Немного не хватает ему НЧ частот при прямом сравнении с AudioLab 8200DQ, не такой выпуклый. Его легко удалось запустить по DSD DoP через JRiver, но разницу между обычным форматом и DSD не услышали (разве что DSD чуть громче звучит).

Holo Audio Spring II level 3 – очередь дошла и до него. По сути это прокачанный Level 2 «Kitsune Tuned Edition». Интересно было послушать, как звучит матричный ЦАП. Как оказалось, он без предусилителя, хотя на пульте есть кнопки громкости. Дизайн аппарата на любителя, мне кажется немного «цыганским» – золотые кнопки, ножки, вставки, шилдики. При включении в сеть несколько секунд слышен шум от БП (небольшой гул), потом пропадает.

По звуку – необычно и не похоже на ЦАП, которые слышал до этого. Очень мягкая подача, хорошая сцена и объём, динамика чуть хуже, чем у AudioLab 8200DQ. Немного не хватает тембра мужским и женским голосам, женские голоса при этом сильно приукрашивает, что даже немного забавно. Бас очень слабый и его не хватает. Токката и фуга ре минор Баха звучит уныло, ЦАП глотает звуки НЧ и не проигрывает гамму в деталях.

При этом ЦАП интересно рисует сцену по глубине и разделяет слитное звучание инструментов, вокала и прочих звуков – лучше AudioLab 8200DQ справляется с проигрыванием сложного материала, когда на средних частотах много «каши», например, у Бон Джови отлично отыгрывает каждый инструмент – тарелки, гитару, голос, барабаны.

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ЦАП своим необычным звуком подкупает и даже хочется послушать любимые композиции в новой обложке, но пару мелодий спустя понимаешь, что звучат они не так, как должны. Для себя я бы не купил его.

Вывод по первому туру прослушиваний

Единственный, кто смог конкурировать с AudioLab 8200DQ, был Matrix X-Sabre Pro. Приходилось не один раз переключаться между ними и прослушивать снова и снова отрезки, чтобы убедиться в нюансах. Остальные ЦАП проиграли сразу с первых нот.

Если же рассматривать стоимость, то все китайцы стоят дороже AudioLab 8200DQ (покупал за $1800), что само по себе уже странно. Второй важный момент: AudioLab 8200DQ построен на старом чипе ES9018, а Matrix X-Sabre Pro – на новом ES9038, потенциал которого значительно выше и, как покажет в продолжении тур второй, китайцы используют его не более, чем на 50%.

Поэтому победителем единогласно признан старичок – AudioLab 8200DQ.

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Второй тур прослушиваний, в салоне

Удалось договориться с салоном AVComfort о прослушивании AudioLab 8200DQ с Mytek Brooklyn DAC+ и Manhattan 2. Приехал со своим ноутбуком, сетевым и межблочными шнурами, подключился. Громкость выравнивал шумомером.

Компоненты, на которых слушался в салоне:

Усилитель: Naim Audio NAIT XS 3;

АС: Neat Acoustics Iota Xplorer.

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– очень маленькая коробочка на базе Sabre 9028 Pro, ее включили первой и поначалу было непонятно, новая система играет по-другому или ЦАП.

НЧ не выраженные, их явно не хватает, звук совсем чуть-чуть глуховат, сцена периодически гуляла справа-налево и обратно. Не вовлекает, но играет с лабораторной чистотой, может быть именно это и отвлекало. Ловил себя на мысли – а точно ли это знаменитый Mytek играет? Прослушал все треки и все еще не было понятно, в чем дело – в ЦАП или в системе.

Переключил на AudioLab 8200DQ и сразу стало понятно, что с системой все хорошо – она нейтральная. Все треки зазвучали знакомо, тепло и эмоционально. Значит, дело было не в системе и можно переходит к Manhattan 2.

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– также построен на базе ES9038pro. Первое, что приходит на ум при виде данного ЦАП – где они нашли дизайнера и зачем? Он же в любой системе будет выделяться и привлекать взгляды.

После первых секунд проигрывания знакомых треков появляется идиотская улыбка на лице – сразу понимаешь, что он лучше во всем. А спустя еще 20 секунд забываешь, что нужно переключаться на следующий трек и доигрываешь больше, чем нужно для тестирования.

У него колоссальная сцена и разрешение, отыгрывает больше тембров, частот и нюансов, обалденная динамика, которой не хватает AudioLab 8200DQ. Все это захватывает сразу и нет необходимости заниматься прямым сравнением.

Вывод по второму туру прослушиваний

Mytek Manhattan 2 – переиграл AudioLab 8200DQ в два и более раз. Это слышно с первых нот. И во всех аспектах – не нужно опускаться до сравнения на уровне нюансов. Свое превосходство он отбивает стоимостью – становится понятно, за что такой большой ценник.

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Подведение итогов

Questyle CAS192D – к сожалению, чуда не произошло, и данный ЦАП имеет все отрицательные черты, присущие ЦАП Wolfson, поэтому у него образуются жанровые предпочтения: он может подойти лишь року и электронной музыке, а вот классику, джаз, вокал не играет.

Я не понимаю, почему в зарубежном обзоре его хвалили и писали, что он переигрывает именитые ЦАП из другой ценовой категории?! Мне не удалось запустить его через JRiver по DSD DoP или на экране не отображался вывод DSD DoP.

Matrix X-Sabre Pro – это компактный, стильный и современный ЦАП на топовом чипе ES9038pro. Хорошо реализован, звучит достойно, интересно и вовлекает слушателя. У него есть свой отдельный ASIO драйвер, что упрощает процесс настройки. И если бы я не был обладателем AudioLab 8200DQ, то скорее всего рассмотрел бы его как главного кандидата на покупку.

Если сравнить его с Mytek Manhattan 2, мнение меняется: Matrix X-Sabre Pro – условно удачный ЦАП на базе ES9038pro. Условно, потому что Manhattan 2 удалось реализовать все возможности ES9038pro, а Matrix X-Sabre Pro – нет (и даже не дотянули до уровня старичка AudioLab 8200DQ). Вариант Matrix, возможно, стоит рассмотреть к покупке, если на рынке не найдется AudioLab 8200DQ или кто-то из новой линейки AudioLab, либо другой достойный фирменный ЦАП.

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– бесспорно, интересная реализация на матрице R2R, но такая подача и звук явно на любителя. Не уверен, что «Kitsune Tuned Edition» внес что-то кардинально новое. Возможно также, что версии Level 1-2 звучат лучше или примерно также. Не исключаю, что он был недостаточно прогрет (грели 12 часов), но как показала практика – характер заметен сразу и его уже не изменить. На мой взгляд, цена на него слишком завышена и есть более интересные варианты из фирменных ЦАП. У него также есть отдельный ASIO драйвер, упрощающий процесс настройки.

Mytek Brooklyn DAC+. Видимо, примерно о таком характере звука всегда писали, когда «ругали» Sabre за стерильный звук. Но от Mytek не ожидаешь такого подвоха, они же умеют готовить звук. Все обзоры восхищались этим ЦАП, хоть я и не встречал прямые сравнения с Manhattan 2. Вероятно, у данного ЦАП не домашнее предназначение и ему прямая дорога в студии звукозаписи. У него тоже есть отдельный ASIO драйвер, что упрощает процесс настройки.

Mytek Manhattan 2 (далее – в духе рекламного буклета) переносит вас с дивана в концертный зал и делает это абсолютно хладнокровно. Все образы, голоса, звуки и сцена оказываются там, где им и надлежит быть, поразительно широкий эмоциональный диапазон, образы в нем оживают. Разработчики изготовили настоящую симфонию звука, ритма, добившись джазовой сыгранности от любой композиции.

А теперь – по-простому. На его счет обзоры и отзывы не преувеличивали – это действительно стоящий аппарат высокого класса, твердо занимающий место среди лидеров. У него также есть отдельный ASIO драйвер, упрощающий процесс настройки.

AudioLab 8200DQ же рано отправлять на пенсию. Если его и стоит менять, то только на ЦАП более высокого уровня – не ниже Manhattan 2.

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сравнение ЦАП в одной ценовой категории напоминает мне перебор межблочных и акустических кабелей с целью найти лучший и выявить все нюансы в окрасе звука

(AMD)OPTERON