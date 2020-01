Пространственное звучание формата 7.1: восемь встроенных динамиков ASUS Essence и виртуальные сабвуферы обеспечивают реалистичное звучание в играх с насыщенным и мощным басом

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers представил ROG Theta 7.1, геймерскую гарнитуру премиального уровня с восьмью встроенными динамиками ASUS Essence, поддержкой многоканального пространственного звучания и интеллектуальной системой шумоподавления для кристально чистого звучания голоса при общении в голосовых чатах.Гарнитура ROG Theta 7.1, получившая престижную дизайнерскую премию iF Design в 2019 году, оснащена эксклюзивным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) ROG формата 7.1 и четырьмя усилителями высокого разрешения ESS 9601, которые обеспечивают превосходное пространственное звучание в наушниках с качеством, не уступающим домашнему кинотеатру. Благодаря коннектору USB-C™ гарнитура ROG Theta 7.1 совместима с широким спектром различных устройств. Благодаря интеллектуальной системе шумоподавления гарнитура ROG Theta 7.1 получила «золотой» сертификат и оценку «пять звезд» от разработчиков TeamSpeak, популярной программы для голосового общения. Пресс-секретарь TeamSpeak так отозвался об этом устройстве: «Качество звучания гарнитуры Theta 7.1 просто потрясающее, одно из лучших, что мы в TeamSpeak когда-либо слышали».Гарнитура ROG Theta 7.1 оснащена штекером с разъемом USB-C и совместима с широким спектром игровых устройств, от ПК и Mac до игровых приставок PS4, Nintendo Switch и смартфонов.Обычно в игровых гарнитурах с поддержкой пространственного звучания формата 7.1 сабвуферы встроены непосредственно в чашки наушников. Такое размещение массивных низкочастотных динамиков может негативно влиять на воспроизведение средних и высоких частот. В гарнитуре ROG Theta 7.1 все по-другому: в каждой чашке гарнитуры размещены по четыре крупных динамика ASUS Essence, которые также выполняют роль виртуальных сабвуферов и обеспечивают превосходное пространственное звучание в широком диапазоне частот с насыщенными и мощными басами. В динамичных играх важно иметь возможность определять на слух, откуда раздаются выстрелы или шаги противника. Гарнитура ROG Theta 7.1 с высокой точностью и реалистичностью передает расположение источника звука в пространстве относительно игрового персонажа, позволяя с головой окунуться в атмосферу игры.В гарнитуре ROG Theta 7.1 реализована первая в мире интеллектуальная система шумоподавления. Для отсеивания посторонних звуков задействован отдельный процессор. С помощью технологии машинного обучения с применением базы данных с аудиозаписями 50 миллионов различных шумов, интеллектуальная система научилась отсеивать их, оставляя только кристально чистый и четкий голос пользователя для общения с товарищами по команде.Все посторонние звуки, такие как голоса на заднем плане, стук клавиш и щелчки мышью, устраняются на 95%. Однонаправленный съемный микрофон гарнитуры ROG Theta 7.1 получил сертификацию компаний Discord и TeamSpeak. Световой индикатор на конце держателя микрофона позволяет с одного взгляда оценить статус микрофона – он мигает красным, когда микрофон отключен.Большинство конкурирующих геймерских гарнитур с поддержкой формата 7.1 используют один усилитель для всех динамиков. В результате страдают качество и детализация звучания. Разработчики гарнитуры ROG Theta 7.1 пошли другим путем. Уникальный ЦАП ROG 7.1 в сочетании с аудиокодеком SupremeFX S1220A и четырьмя встроенными усилителями ESS 9601 выдает звучание уровня домашнего кинотеатра, невероятно чистое, детализированное и с максимально точным позиционированием звуков в пространстве. У гарнтитуры ROG Theta 7.1 отношение сигнал/шум составляет 118 дБ (отношение сигнал/шум 118 дБ указано только для фронтального канала) – выше, чем у любой другой игровой гарнитуры формата 7.1, представленной на сегодняшний день на рынке.Особая форма амбушюров ROG Hybrid гарнитуры Theta 7.1 позволяет снизить давление чашек гарнитуры на дужки очков. Гладкая и мягкая поверхность амбушюров выполнена из комбинации различных материалов. Специально подобранная ткань быстро охлаждается, а искусственная кожа обеспечивает максимальный комфорт и звукоизоляцию. Благодаря продуманному охлаждению температура внутри чашек гарнитуры ROG Theta 7.1 на 25% ниже, чем в обычных гарнитурах, что особенно важно для комфорта пользователя в ходе долгих игровых сессий.Особая конструкция гибридных амбушюров в форме перевернутой латинской буквы D обеспечивает плотную посадку чашек и удобство во время длительного использования гарнитуры. Кроме того, такая форма чашек позволила выделить больше места для фронтальных динамиков, что положительно сказалось на качестве и реалистичности звучания.Чашки наушников и оголовье гарнитуры ROG Theta 7.1 выполнены из алюминиевого сплава. Этот материал способствует рассеиванию тепла и отличается высокой прочностью, что гарантирует долговечность гарнитуры. Переключаться между пространственным режимом и стереозвучанием можно одним движением. Также на чашке гарнитуры расположен переключатель для настройки громкости, работы микрофона и даже светодиодной RGB-подсветки.Гарнитура ROG Theta 7.1 оснащена коннектором USB-C™, обеспечивающим ее совместимость с ПК, Mac, мобильными устройствами, приставками PlayStation 4 и Nintendo Switch, а ее качество звучания по достоинству оценят даже самые разборчивые аудиофилы.Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга.