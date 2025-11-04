Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Бренд ROBOROCK представляет вертикальный пылесос F25 RT и робот-пылесос Q8 Max Pro
Продукты популярного производителя устройств для уборки дома доступны для приобретения в магазине Ozon с двухлетней гарантией

Хотя формально Всемирный день шопинга ежегодно стартует 11 ноября и в этом году продлится до 13 ноября, многие производители начинают предлагать скидки на свои продукты заранее. В число таких производителей входит и ROBOROCK, известный своими устройствами для уборки помещений китайский бренд.



ROBOROCK предлагает множество пылесосов разных типов, но в настоящее время в магазине Ozon наиболее выгодно можно приобрести модели F25 RT и Q8 Max Pro. Помимо скидок самого магазина, можно купить эти пылесосы ещё на 10% дешевле, введя промокод ROBOROCK12.

ROBOROCK F25 RT представляет собой вертикальный пылесос, отличительной чертой которого является привлекательное соотношение возможностей и стоимости. Это наиболее доступный по цене вариант среди пылесосов линейки F25, что не мешает ему обладать внушительной мощностью всасывания 20 000 Па, поддерживать сушку воздухом при температуре 90 ℃ и очистку горячей водой. Это предложение для тех, кто хочет получить вертикальный пылесос последнего поколения без переплаты.



При столь высокой мощности всасывания пылесос позволяет за один проход избавиться от пыли в коврах и мусора в щелях пола. Наличие технологии обработки кромок под постоянным давлением означает, что чистота пола вдоль стен и в углах будет близка к идеальной. Двойная конструкция скребка решает проблему спутывания волос, избавляя от необходимости устранять их вручную.



ROBOROCK F25 RT способен эффективно убираться на покрытии любого типа. Сверхтонкий корпус около 12,5 см даёт ему возможность проникать в труднодоступные места под диванами, кроватями или шкафами. Чтобы добраться туда, не нужно будет лишний раз наклоняться, чему помогает раскладывающаяся на 180 градусов конструкция устройства. F25 RT качественно устранит пыль с плитки, деревянных полов или ковров.



Создатели этого пылесоса подумали не только про уборку помещения, но и о чистоте самого устройства. Её помогает поддерживать высокотемпературная система самоочистки. Щётка способна работать в двух направлениях, эффективно удаляя грязь и мусор, растворяя масло и сводя к минимуму необходимость чистить полы вручную.



Поддержка технологии нагрева PTC означает сушку горячим воздухом при температуре 90 ℃. Быстрая сушка занимает 5 минут, а на глубокую сушку уходит полчаса, что принесло рост эффективности на 50%. Содержание воды в щётке не превышает 3%, что не даёт размножаться бактериям. Это сохранит гигиеничность помещений и поможет избежать появления запаха плесени.



F25 RT обладает двумя резервуарами для чистой и использованной воды объёмом 870 мл и 720 мл соответственно. Этого будет достаточно для уборки домов площадью 150–260 м², чему также способствует использование долговечного литий-ионного аккумулятора. Он гарантирует бесперебойную работу в автоматическом режиме на протяжении 40 минут.



Пылесос весит всего 4 кг, поэтому пользоваться им с минимальными усилиями смогут женщины, дети и пожилые люди. Устройство на 15% легче среднестатистических пылесосов такого типа. Его корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, которому не будут страшны случайные удары во время уборки.



Поддерживается многомерный сенсорный мониторинг и голосовые оповещения. Состояние пылесоса показывает световой индикатор.



ROBOROCK F25 RT уже доступен для приобретения в магазине Ozon по сниженной цене и с промокодом ROBOROCK12.

Другим интересным предложением этого производителя является робот-пылесос Q8 Max Pro. Его главным достоинством является эффективность уборки за счёт мощности всасывания 10 000 Па с применением технологии HyperForce. Этот параметр является наиболее высоким среди пылесосов аналогичного размера. Устройство самостоятельно умеет переключаться между режимами уборки твёрдых полов и ковров.



Технология VibraRise 2.0 означает, что швабра вибрирует с частотой 3 000 колебаний/мин. Давление 6 Н позволяет лучше устранять с полов сухие пятна.



Двойной спиральный воздуховод сводит к минимуму потери воздушного потока. Прорезиненная основная щётка и структура боковых щёток не позволяют спутываться волосам. Для защиты ковров и при возвращении на зарядку моющий модуль автоматически поднимается на высоту 8 см.



Эффективность уборки помещения увеличивает система интеллектуальной навигации PreciSense LiDAR. Она сканирует окружение на 360° и составляет карту помещения с миллиметровой точностью, в результате чего выполняется выбор лучшей траектории движения пылесоса. Поддерживаются до четырёх карт, что позволяет убираться на нескольких этажах.



Система Reactive Tech 3D, структурированный свет и ИИ-алгоритм позволяют избегать столкновения с препятствиями. Пылесос может обнаруживать препятствия высотой от 2 см.



Q8 Max Pro работает от аккумулятора высокой плотности ёмкостью 5 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Одного заряда хватает на 3 часа работы и на уборку помещений площадью 200 м². Можно указывать зоны для уборки и порядок уборки разных комнат, а также запускать уборку по расписанию.



Распродажа Q8 Max Pro в магазине Ozon уже стартовала:, и промокод ROBOROCK12 сделает покупку максимально выгодной.
#roborock #mu chen
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
4
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
10
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
22
Почему репозитории — тупик для операционных систем
67
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
8
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
+
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
22
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
+

Сейчас обсуждают

Egorka
21:02
- как там народ? - а народ он как всегда, ликует! ...
Банк России объяснил процесс перевода средств в цифровые рубли
Колян
20:50
Развяжете ещё больше воин и доллар ещё больше "все полюбят".
В Вашингтоне обсуждают новые способы популяризации доллара как основной мировой валюты
beltar
20:45
Т. е. нужные вещи для винды скачать не смог, а под линупс смог.
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Колян
20:41
Сербия готова продать свою жопу любому кто заплатит.
Сербия готова продать Европе боеприпасы, даже если они будут переданы Украине
ark-bak
20:29
Донную мать берет, а потом мозги всем любит
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
Mallory
20:22
> Но этого бы не было, если бы каждый конечный мод, вроде, кастомной карты, тащил моды-ресурсы с собой и при его удалении удалялись бы и они все. Говорить о каком-то управлении ресурсами в системе с д...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Колян
20:11
писец к Пиндостану подкрался незаметно, куда опять переселяться будете пиндосы, на Марс?
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
Alagar81
20:00
Согласен в принципе, мне 5080 вполне хватает.
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
VL86f
19:52
А кто сказал, что интернет отсутствовал полностью?
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Remarc
19:45
инновационные то есть передовые? проц тогда менять надо на 9800x3d
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter