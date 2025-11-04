Хотя формально Всемирный день шопинга ежегодно стартует 11 ноября и в этом году продлится до 13 ноября, многие производители начинают предлагать скидки на свои продукты заранее. В число таких производителей входит и ROBOROCK, известный своими устройствами для уборки помещений китайский бренд.
ROBOROCK предлагает множество пылесосов разных типов, но в настоящее время в магазине Ozon наиболее выгодно можно приобрести модели F25 RT и Q8 Max Pro. Помимо скидок самого магазина, можно купить эти пылесосы ещё на 10% дешевле, введя промокод ROBOROCK12.
ROBOROCK F25 RT представляет собой вертикальный пылесос, отличительной чертой которого является привлекательное соотношение возможностей и стоимости. Это наиболее доступный по цене вариант среди пылесосов линейки F25, что не мешает ему обладать внушительной мощностью всасывания 20 000 Па, поддерживать сушку воздухом при температуре 90 ℃ и очистку горячей водой. Это предложение для тех, кто хочет получить вертикальный пылесос последнего поколения без переплаты.
При столь высокой мощности всасывания пылесос позволяет за один проход избавиться от пыли в коврах и мусора в щелях пола. Наличие технологии обработки кромок под постоянным давлением означает, что чистота пола вдоль стен и в углах будет близка к идеальной. Двойная конструкция скребка решает проблему спутывания волос, избавляя от необходимости устранять их вручную.
ROBOROCK F25 RT способен эффективно убираться на покрытии любого типа. Сверхтонкий корпус около 12,5 см даёт ему возможность проникать в труднодоступные места под диванами, кроватями или шкафами. Чтобы добраться туда, не нужно будет лишний раз наклоняться, чему помогает раскладывающаяся на 180 градусов конструкция устройства. F25 RT качественно устранит пыль с плитки, деревянных полов или ковров.
Создатели этого пылесоса подумали не только про уборку помещения, но и о чистоте самого устройства. Её помогает поддерживать высокотемпературная система самоочистки. Щётка способна работать в двух направлениях, эффективно удаляя грязь и мусор, растворяя масло и сводя к минимуму необходимость чистить полы вручную.
Поддержка технологии нагрева PTC означает сушку горячим воздухом при температуре 90 ℃. Быстрая сушка занимает 5 минут, а на глубокую сушку уходит полчаса, что принесло рост эффективности на 50%. Содержание воды в щётке не превышает 3%, что не даёт размножаться бактериям. Это сохранит гигиеничность помещений и поможет избежать появления запаха плесени.
F25 RT обладает двумя резервуарами для чистой и использованной воды объёмом 870 мл и 720 мл соответственно. Этого будет достаточно для уборки домов площадью 150–260 м², чему также способствует использование долговечного литий-ионного аккумулятора. Он гарантирует бесперебойную работу в автоматическом режиме на протяжении 40 минут.
Пылесос весит всего 4 кг, поэтому пользоваться им с минимальными усилиями смогут женщины, дети и пожилые люди. Устройство на 15% легче среднестатистических пылесосов такого типа. Его корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, которому не будут страшны случайные удары во время уборки.
Поддерживается многомерный сенсорный мониторинг и голосовые оповещения. Состояние пылесоса показывает световой индикатор.
ROBOROCK F25 RT уже доступен для приобретения в магазине Ozon по сниженной цене и с промокодом ROBOROCK12.
Другим интересным предложением этого производителя является робот-пылесос Q8 Max Pro. Его главным достоинством является эффективность уборки за счёт мощности всасывания 10 000 Па с применением технологии HyperForce. Этот параметр является наиболее высоким среди пылесосов аналогичного размера. Устройство самостоятельно умеет переключаться между режимами уборки твёрдых полов и ковров.
Технология VibraRise 2.0 означает, что швабра вибрирует с частотой 3 000 колебаний/мин. Давление 6 Н позволяет лучше устранять с полов сухие пятна.
Двойной спиральный воздуховод сводит к минимуму потери воздушного потока. Прорезиненная основная щётка и структура боковых щёток не позволяют спутываться волосам. Для защиты ковров и при возвращении на зарядку моющий модуль автоматически поднимается на высоту 8 см.
Эффективность уборки помещения увеличивает система интеллектуальной навигации PreciSense LiDAR. Она сканирует окружение на 360° и составляет карту помещения с миллиметровой точностью, в результате чего выполняется выбор лучшей траектории движения пылесоса. Поддерживаются до четырёх карт, что позволяет убираться на нескольких этажах.
Система Reactive Tech 3D, структурированный свет и ИИ-алгоритм позволяют избегать столкновения с препятствиями. Пылесос может обнаруживать препятствия высотой от 2 см.
Q8 Max Pro работает от аккумулятора высокой плотности ёмкостью 5 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Одного заряда хватает на 3 часа работы и на уборку помещений площадью 200 м². Можно указывать зоны для уборки и порядок уборки разных комнат, а также запускать уборку по расписанию.
Распродажа Q8 Max Pro в магазине Ozon уже стартовала:, и промокод ROBOROCK12 сделает покупку максимально выгодной.