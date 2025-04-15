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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Formula V Line анонсирует компактные компьютерные корпуса Air Mesh G3 и G3 Plus с высокоэффективным охлаждением
Новые корпуса Formula V Line предлагают одновременно качество и стиль

Известный бренд Formula V Line 15 апреля представил очередную серию компьютерных корпусов Air Mesh G3. В её состав вошли модели Air Mesh G3 и G3 Plus. Это корпуса формата Micro-ATX, целевой аудиторией которых являются любители видеоигр и компьютерные энтузиасты. Для удовлетворения их потребностей корпуса имеют высокоэффективные системы охлаждения, способны принять самые современные компьютерные комплектующие и обладают элегантным внешним видом. Предлагаются чёрный и белый цветовые варианты корпусов.



В обоих случаях на передней панели располагается волнистая сетка из пластика из стали. Она отвечает за высокий уровень вентиляции и придаёт корпусам современный внешний вид. Боковая панель выполнена из закалённого стекла, сквозь которую можно видеть сборку с аккуратной прокладкой кабелей и яркой светодиодной подсветкой.

Хотя это и компактные корпуса, в них поместятся видеокарты длиной до 340 мм. Также здесь можно разместить процессорные кулеры высотой до 165 мм и четыре накопителя (2x 3.5" HDD + 2x 2.5" SSD). Чтобы обеспечить наилучшее охлаждение, у корпусов имеется восемь мест для установки вентиляторов и поддерживаются системы жидкостного охлаждения размером 240/280 мм спереди и сверху.

Между двумя моделями есть различия. Air Mesh G3 получил единственный предустановленный вентилятор размером 120 мм на задней стороне корпуса. В остальном пользователь может настраивать систему охлаждения по своему усмотрению. Air Mesh G3 Plus обладает сразу четырьмя вентиляторами 120 мм с подсветкой ARGB. Три из них находятся спереди и один сзади. Вы сразу получаете качественный воздушный поток и яркие световые эффекты. В комплект поставки входит также встроенный хаб ARGB и возможность управлять подсветкой через совместимое программное обеспечение материнских плат или вручную.



На обоих корпусах на передней панели ввода/вывода вы найдёте порты USB 3.0, два USB 2.0 и HD-аудио. Отделка чёрного или белого цветов позволяет собрать на основе этих корпусов обычные домашние, игровые или рабочие компьютеры.

В России стоимость Air Mesh G3 чёрного и белого цветов составляет 3990 руб и 4490 руб соответственно. Air Mesh G3 Plus в чёрной и белой расцветках будет стоить около 5990 руб.
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#formula v line
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