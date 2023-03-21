До 26 марта он доступен по сниженной до $199,99 цене

На недавно проходившей в Барселоне выставке мобильных устройств MWC был представлен защищённый смартфон Doogee S100. Это впечатляющее устройство привлекло к себе внимание любителей аппаратов подобного рода. Смартфон входит в линейку аппаратов Doogee S, предлагая сочетание высокой производительности, привлекательного внешнего вида, доступной стоимости и высокого уровня защиты.Хотя подобные смартфоны выбирают в первую очередь за их высокий уровень прочности, не стоит забывать и про скорость работы. За неё отвечает процессор MediaTek Helio G99. Это игровая система на чипе, созданная на техпроцессе 6 нм, что означает не только высокую вычислительную мощность, но и экономичный расход энергии.Также высокому уровню производительности способствует применение оперативной памяти типа LPDDR4X объёмом 12 ГБ. Виртуальная память может поднять это значение до 20 ГБ, позволяя комфортно играть, вести многозадачную работу и обмениваться данными. Минимальный объём хранилища составляет 256 ГБ, но при помощи карты памяти microSD это значение можно увеличить ещё на 2 ТБ.Знакомые с защищёнными смартфонами Doogee знают, что внушительный аккумулятор является отличительной чертой этих устройств. В данном случае S100 обладает аккумулятором ёмкостью 10800 мАч, чего без проблем хватит на несколько дней работы. В комплект поставки смартфона входит быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт.Основная камера на этом устройстве получила разрешение 108 Мп, выдавая не имеющие по качеству аналогов снимки. Если добавить сюда камеру ночного видения с разрешением 20 Мп и сверхширокоугольную камеру 16 Мп, вы получите превосходный по своим фотографическим возможностям смартфон. Разрешение передней камеры для съёмки селфи составляет 32 Мп. Эти камеры способны вести запись видео формата 2К на скорости 25 кадров/с.S100 обладает экраном с диагональю 6,58 дюйма. Его переменная частота обновления способна достигать 120 Гц. Максимальное значение яркости составляет 500 нит, соотношение сторон у него 20:9, а плотность пикселей 401 ppi. Для защиты от царапин и падений экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass.Как и полагается смартфонам этой категории, S100 получил сертификат защиты от воды IP68 и IP69K. Сертификат MIL-STD-810H означает защиту от падений и тяжёлых погодных условий.Смартфон работает на операционной системе Android 12. Он поддерживает стандарт связи NFC и платёжную систему Google Pay. Сбоку у него находится сканер отпечатков пальцев, входящий в состав кнопки питания. Поддерживаются четыре навигационных спутника, две SIM-карты nano и есть отсек для карты памяти TF.Уже с 20 марта защищённый смартфон Doogee S100 можно купить в магазине AliExpress и на официальной торговой платформе Doogee — Doogeemall.на AliExpress аппарат будет предлагаться, после чего его цена вернётся к рекомендованной.