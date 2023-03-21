Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон Doogee S100 поступил в продажу 20 марта
До 26 марта он доступен по сниженной до $199,99 цене
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

На недавно проходившей в Барселоне выставке мобильных устройств MWC был представлен защищённый смартфон Doogee S100. Это впечатляющее устройство привлекло к себе внимание любителей аппаратов подобного рода. Смартфон входит в линейку аппаратов Doogee S, предлагая сочетание высокой производительности, привлекательного внешнего вида, доступной стоимости и высокого уровня защиты.



Производительность: MediaTek Helio G99, 20 ГБ памяти и 256 ГБ хранилище

Хотя подобные смартфоны выбирают в первую очередь за их высокий уровень прочности, не стоит забывать и про скорость работы. За неё отвечает процессор MediaTek Helio G99. Это игровая система на чипе, созданная на техпроцессе 6 нм, что означает не только высокую вычислительную мощность, но и экономичный расход энергии.



Также высокому уровню производительности способствует применение оперативной памяти типа LPDDR4X объёмом 12 ГБ. Виртуальная память может поднять это значение до 20 ГБ, позволяя комфортно играть, вести многозадачную работу и обмениваться данными. Минимальный объём хранилища составляет 256 ГБ, но при помощи карты памяти microSD это значение можно увеличить ещё на 2 ТБ.

Автономность: батарея 10800 мАч и зарядка 66 Вт

Знакомые с защищёнными смартфонами Doogee знают, что внушительный аккумулятор является отличительной чертой этих устройств. В данном случае S100 обладает аккумулятором ёмкостью 10800 мАч, чего без проблем хватит на несколько дней работы. В комплект поставки смартфона входит быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт.



Камеры: 108 Мп основная и 20 Мп камера ночного зрения

Основная камера на этом устройстве получила разрешение 108 Мп, выдавая не имеющие по качеству аналогов снимки. Если добавить сюда камеру ночного видения с разрешением 20 Мп и сверхширокоугольную камеру 16 Мп, вы получите превосходный по своим фотографическим возможностям смартфон. Разрешение передней камеры для съёмки селфи составляет 32 Мп. Эти камеры способны вести запись видео формата 2К на скорости 25 кадров/с.



Экран: адаптивная частота обновления до 120 Гц

S100 обладает экраном с диагональю 6,58 дюйма. Его переменная частота обновления способна достигать 120 Гц. Максимальное значение яркости составляет 500 нит, соотношение сторон у него 20:9, а плотность пикселей 401 ppi. Для защиты от царапин и падений экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass.

Другие характеристики

Как и полагается смартфонам этой категории, S100 получил сертификат защиты от воды IP68 и IP69K. Сертификат MIL-STD-810H означает защиту от падений и тяжёлых погодных условий.

Смартфон работает на операционной системе Android 12. Он поддерживает стандарт связи NFC и платёжную систему Google Pay. Сбоку у него находится сканер отпечатков пальцев, входящий в состав кнопки питания. Поддерживаются четыре навигационных спутника, две SIM-карты nano и есть отсек для карты памяти TF.



Цена и сроки начала продаж

Уже с 20 марта защищённый смартфон Doogee S100 можно купить в магазине AliExpress и на официальной торговой платформе Doogee — Doogeemall. До 26 марта на AliExpress аппарат будет предлагаться со скидкой за $199,99, после чего его цена вернётся к рекомендованной.
#doogee
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфон Doogee V Max предлагает аккумулятор 22000 мАч и производительный процессор
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
Смартфоны и планшеты Doogee V30, S99 и T20 поступили в продажу по сниженным ценам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

NVIDIA + AMD – 3 самых оптимальных связки процессоров и видеокарт для геймеров в 4К, 2К и 1080р
21
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
41
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
23
Впечатления от бета-теста Diablo lV
37
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
17
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
56
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
123
Анонсирована первая облачная социальная песочница полностью без NPC, MMORPG Pax Dei
+
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми
+
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
14

Сейчас обсуждают

swr5
13:40
Какие доказательства тебе нужны? Почитай новости на иностранных ресурсах на эту тему, там есть четкие аналитические выкладки и прогнозы, которые автор статьи и приводит.
У Sony есть все шансы заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard
RedStone
13:39
а что ж ты на ддр4 остался-то ?
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
Угостите Пивом
13:39
у тебя уже всё закончилось
В Госдуме предложили компенсировать убытки «Газпром» за счёт россиян
boris558
13:39
Да нормално, ну бывают хлопки иногда, но надо же и служителям МЧС зарабатыват свои зарплаты.
В Госдуме предложили компенсировать убытки «Газпром» за счёт россиян
Умар Ахунов
13:36
Это ты сейчас про хохляцких мусоров, которые на ходу придумывают новые законы, арестовывают без повода людей?
В Госдуме предложили компенсировать убытки «Газпром» за счёт россиян
Megagad
13:35
Где? У кого "популярна"? Из разряда "широко известна в узких кругах"?
Что происходит с CarX Street и ее ПК-версией
Феодосий Иванов
13:32
Радикальные у тебя методы.
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
shuler37
13:31
Трассировки путей это сильно. Так хочется денег, что про правильность написания забываем.
NVIDIA выпускает инструменты для интеграции трассировки путей в игры
boris558
13:29
Газпром национальное достояние - будеш платит и плясат!
В Госдуме предложили компенсировать убытки «Газпром» за счёт россиян
Сергей Самарин
13:28
З@епешся пыль глотать, укровашик.
В 2022 году жители США потеряли $10,3 млрд на онлайн-мошенничестве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем