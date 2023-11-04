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Известная своими мобильными устройствами компания DOOGEE представила сразу три планшета: T30 Ultra, T20 Ultra и T20mini Pro. Они нацелены на удовлетворение разных потребностей, включая деловое применение, развлечения и портативность.
DOOGEE T30 Ultra: большая производительность в тонком корпусе
Планшет DOOGEE T30 Ultra обладает качественным экраном размером 11 дюймов с разрешением 2,5K, выдающим чёткую картинку и яркие цвета. За защиту зрения отвечает сертификат TÜV SÜD, наличие которого обещает отсутствие перенапряжения глаз при продолжительной работе с устройством. Поддержка Widevine L1 приносит контент высокой чёткости. Звук выдают четыре динамика Smart-PA с сертификатом Hi-Res.
Данная модель работает на 8-ядерном процессоре Helio G99, который обеспечивает плавную многозадачную работу и высокий уровень производительности в целом. Установлена система Android 13 с последними функциональными возможностями и патчами безопасности. Есть поддержка двух SIM-карт и двухдиапазонного Wi-Fi, позволяющих всегда оставаться на связи для телефонных звонков и онлайн-встреч.
Важные для вас моменты увековечат основная камера с разрешением 16 Мп или передняя камера 8 Мп. С ними вы получите красивые фотографии, видео и видеозвонки.
DOOGEE T30 Ultra питается от аккумулятора ёмкостью 8580 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. С такой батареей можно на протяжении долгого времени работать и играть, не опасаясь, что планшет разрядится в самый неподходящий момент.
Также это устройство может быть вашим помощником при навигации по неизвестной местности. Серьёзно работать позволят офисное приложение WPS, режим разделения экрана и поддержка взаимодействия с несколькими устройствами с разными приложениями.
DOOGEE T20 Ultra: увлекательное путешествие в мир зрелищ и звука
DOOGEE T20 Ultra со своими обширными функциональными возможностями и высокими характеристиками станет планшетом для тех, кто хочет получить самое лучшее. Здесь установлен высококачественный экран размером 12 дюймов с разрешением 2K и сертификатом TÜV SÜD для защиты от синего света. Качество картинки становится ещё выше благодаря поддержке Widevine L1. Четыре стереодинамика Smart-PA и наличие сертификата Hi-Res означают шикарный звук.
Здесь используется 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, который обеспечивает высочайшую скорость работы и способен без труда справиться с самыми тяжёлыми приложениями. Большая батарея ёмкостью 10800 мАч и поддержка зарядки мощностью 18 Вт позволяют планшету работать много часов подряд. Поддерживается и обратная зарядка, то есть от планшета можно заряжать другие устройства, если поблизости нет розетки.
Здесь также установлена операционная система Android 13, что означает плавно работающий и интуитивно понятный интерфейса. Поддержка двух SIM-карт и двухдиапазонного Wi-Fi необходимы, чтобы вы всегда и везде оставались на связи. Камеры 16 Мп сзади и 8 Мп спереди позволяют снимать фото и видео высокого качества. Имеется также лицевая разблокировка.
Среди других характеристик T20 Ultra можно назвать разъём для наушников 3,5 мм, навигационную систему, офисное приложение WPS, возможность разделять экран надвое и взаимодействовать с несколькими устройствами. Любите ли вы смотреть видео, слушать музыку, играть или общаться, DOOGEE T20 Ultra обеспечит вас всем этим на самом высоком уровне.
DOOGEE T20mini Pro: компактность и мощь
DOOGEE T20mini Pro призван погрузить вас в виртуальный мир. За счёт своей функциональности и высоких характеристик он даёт всё лучше тем, кто хочет быть обладателем более компактного устройства.
Размер экрана формата FHD+ составляет здесь всего 8,4 дюйма. У него также имеется сертификат защиты от синего света TÜV SÜD и поддержка Widevine L1 для повышения качества изображения. Два динамика Smart-PA выдают отличный стереозвук.
Устройство основано на производительном 8-ядерном процессоре с частотой до 1,6 ГГц. В результате планшет способен легко справляться с самыми тяжёлыми приложениями. Объём встроенного хранилища 256 ГБ, а карты памяти расширяют его ещё на 1 ТБ. Это позволяет хранить многочисленные файлы аудио, видео, игры, любые другие форматы. Работая на Android 13, планшет обладает интуитивно понятным и быстро работающим интерфейсом. За связь снова отвечают две SIM-карты и двухдиапазонный Wi-Fi.
Задняя камера на сенсоре Sony 13 Мп и передняя 5 Мп хорошо справляются со съёмкой фото и видео. За защиту данных отвечает лицевая разблокировка, которая позволяет быстро и удобно получать доступ к устройству. Ёмкость батареи равна 5060 мАч, поддерживается обратная зарядка, WPS, разделение экрана и подключение нескольких устройств. Работаете вы или развлекаетесь, T20mini Pro будет незаменимым спутником, который легко брать с собой благодаря его компактному размеру.
DOOGEE T30 Ultra, T20 Ultra и T20mini Pro будут доступны для приобретения между 11 ноября и 5 декабря. Дополнительная информация есть на официальном сайте производителя и на его страницах в социальных сетях Facebook, Youtube и Tiktok.