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Лидирующая на мировом рынке защищённых смартфонов компания DOOGEE представляет две очередные модели: DOOGEE Smini и N50 Pro. Эти передовые устройства призваны принести революцию в мир фотографии на открытом воздухе, а заодно предложить беспрецедентный уровень производительности в любых сценариях применения.
DOOGEE Smini: надёжный и компактный компаньон в дороге
DOOGEE Smini представляет собой умещающийся в ладони смартфон с инновационными функциональными возможностями и прочным корпусом. Он доступен в чёрном (Secret Realm Black), фиолетовом (Silver Purple) и cеребряном (Frost Silver) цветовых вариантах, предлагая выбор на любой вкус. Размеры устройства составляют 133 х 60 х 13,5 мм, весит аппарат 155 г. При таких параметрах его можно легко носить с собой в кармане. На корпусе есть кнопка для максимально быстрого доступа к часто используемым приложениям.
Одной из главных инноваций Smini является задний экран, дающий быстрый доступ к информации, от температуры и влажности до времени, даты, уровня заряда батареи. Это панель TFT размером 4,5 дюйма формата QHD+ с рейтингами защиты IP68, IP69K, MIL-STD-810H от воды, пыли и падений.
Аппарат работает на 8-ядерном процессоре Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, производимом на техпроцессе 6 нм. У него 8 ГБ оперативной памяти и ещё 7 ГБ виртуальной, а объём хранилища 256 ГБ. Можно установить карту памяти вместимостью до 2 ТБ, что даст возможность сохранять многочисленные фотографии и видеоролики. Сзади находятся камеры с разрешениями 50 Мп и 2 Мп, способные снимать фото и видео высокого качества. Основная камера 50MP AI отлично справляется со съёмкой пейзажей и портретов, а камера макро умеет делать снимки с близкого расстояния. Разрешение передней камеры для селфи и видеозвонков 2 Мп.
Устройство работает на системе Android 13 и обладает аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, поддерживая зарядку мощностью 18 Вт. Сбоку на корпусе есть сканер отпечатков пальцев, также предлагается лицевая разблокировка для защиты данных. Среди навигационных систем представлены GPS, Glonass, Galileo, Beidou и AGPS, которые не дадут вам заблудиться. Набор цифровых инструментов и интеллектуальное управление делают аппарат верным спутником в походах и поездках. Можно установить две SIM-карты и воспользоваться двухдиапазонным Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи. Ещё есть поддержка стандарта связи NFC для совершения бесконтактных платежей в системе Google Pay.
В итоге можно сказать, что DOOGEE Smini представляет собой чрезвычайно надёжный смартфон для любителей фотографировать на открытом воздухе. Инновационная функциональность, прочность корпуса и высокий уровень производительности делают его идеальным компаньоном в путешествиях.
DOOGEE N50 Pro для расширения фотографических возможностей
За счёт инновационных опций и изощрённого дизайна аппарат DOOGEE N50 Pro также может стать отличным спутником для тех, кто хочет получить от смартфона всё самое лучшее. Двойная камера Samsung AI выглядит как мечта фотографа. Основная камера 50 Мп с поддержкой ИИ даёт возможность получать фотографии высокой чёткости. Камера макро с разрешением 2 Мп умеет снимать с близкого расстояния с высоким уровнем детализации. Передняя камера от Samsung с разрешением 8 Мп хорошо справляется с видеозвонками и съёмкой селфи. Это аппарат для тех, кто фотографирует часто и много, чтобы поделиться этими снимками со всем миром.
N50 Pro обладает 8-ядерным процессором, у него 8 ГБ оперативной памяти и ещё 12 ГБ виртуальной памяти. Объём хранилища составляет 256 ГБ, можно поставить ещё 1 ТБ в виде карты памяти. Подобные характеристики позволяют устройству справляться с самыми требовательными приложениями. Смартфон работает на Android 13 с последними функциональными возможностями и обновлениями безопасности.
Экран размером 6,52 дюйма формата HD+ позволяет получить качественные изображения, а дизайн выделяет устройство среди конкурентов. Смартфон весит всего 187 г и доступен в чёрном (Granite Black), фиолетовом (Lavender Purple) и зелёном (Mint Green) цветовых вариантах. Имеется звук высокого качества, который позволит насладиться музыкой и просмотром видео. Ёмкость батареи составляет 4200 мАч, а мощность зарядки 18 Вт. Это даст возможность быть на связи полный день.
Сбоку на корпусе есть сканер отпечатков пальцев. Также поддерживается лицевая разблокировка для более быстрого доступа к аппарату. Можно установить две SIM-карты и использовать двухдиапазонный Wi-Fi, чтобы всегда быть на связи. Доступны навигационные системы GPS, Glonass, Galileo, Beidou и AGPS.
DOOGEE N50 Pro отлично годится для съёмки вне помещений. Этот аппарат создавали для тех, кто требует от смартфонов максимум производительности, дизайна и функциональности. Мощные камеры и процессор, изысканный внешний вид делают N50 Pro отличным смартфоном для любителей активного образа жизни.
DOOGEE Smini и N50 Pro поступят в продажу на AliExpress, DoogeeMall и Amazon 11 ноября. Дополнительную информацию об этих устройствах и сведения о скидках можно найти на официальном сайте производителя. Также посетите страницы DOOGEE в социальных сетях Facebook, Youtube и Tiktok.