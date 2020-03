Как и планировалось, на этой неделе Xerox озвучила своё предложение по выкупу акций HP Inc. в обход руководства последней из корпораций, сообщает ресурс Barron’s. Капитализация Xerox сейчас в четыре раза меньше, чем у HP Inc., поэтому для выкупа акций будут привлечены средства инвестиционных банков на общую сумму $24 млрд. Сама Xerox добавит $2,7 млрд, а оставшиеся до $34 млрд средства будут зачтены акциями этой компании, из расчёта одна акция HP Inc. в обмен на 0,149 акции Xerox.

Источник изображения: Democrat and Chronicle

Совет директоров HP Inc. в течение десяти рабочих дней сформулирует свои рекомендации для акционеров по текущему предложению Xerox, а действовать последнее будет до 21 апреля, хотя его можно будет и продлить или модифицировать. Настойчивость Xerox в этом вопросе объясняется тем, что консолидация на рынке устройств печати неизбежна в эру отказа от бумажного документооборота, а своих ресурсов для дальнейшего роста у компании уже не осталось. Сама HP Inc. намеревается за два года потратить около $16 млрд на самостоятельный выкуп акций, но предложение Xerox сулит акционерам «$27 млрд и сразу».