В мире игр Михаил Андреев
Для «роглайка» Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка вышло крупное дополнение Woolhaven
Вводимый им контент становится доступен ближе к финалу основной игры.

Вышедший летом 2022 года «роглайк»-экшен Cult of the Lamb, посвящённый созданию одержимым ягнёнком собственного культа, собрал вокруг себя целую армию последователей поклонников. Как оно часто бывает с играми такого типа и уровня, изначально разработчики и издатель не рассчитывали на большой успех, но затем вынужденно на фоне запроса сообщества начали придумывать для своего проекта дополнительный контент.

Самым крупным из числа вышедших дополнений стал добравшийся вчера вечером до релиза аддон Woolhaven. Его уже можно приобрести в Steam по цене в 620 рублей. Оригинальная игра, напомним, оценена в 699 рублей, а если поторопиться, то до 5 февраля в рамках специального предложения её можно «урвать» со скидкой в 60%, или за 279 рублей.

Как вы уже поняли, ценовая политика прямо намекает на масштаб вводимого аддоном контента. По словам разработчиков, в Woolhaven представлено больше контента, чем в первоначальной игре на момент её выхода. После покупки и установки дополнения в Cult of the Lamb появятся новые истории, регионы и локации, противники и боссы, последователи, неигровые персонажи, а также значительно расширится база нашего «ягнячьего» культа.

Основным нововведением аддона станет зима и все связанные с ней трудности и невзгоды: последователей необходимо обогревать и добывать им пищу. Разработчики заранее уточняют, что контент из дополнения Woolhaven становится доступен уже ближе к финалу изначальной игры. Так что технически Woolhaven можно считать полноценным продолжением приключений ягнёнка и его культа.

Сергей Зинкевич
14:48
Вопрос появятся ли новые рабочие места для простого народа после перемен а так шило на мыло
WSJ: США надеются сменить власть на Кубе до конца года с помощью агентов в правительстве
K0nst4nt1n
14:44
> Прошу удалить запись. Очень жаль, статья была весьма полезной и отражала реальное состояние закупки "импортозамещённых" устройств за дикий оверпрайс . Тоже часто с этим сталкиваюсь, к сожалению, и ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
14:42
Попытка перекинуть стрелки на мою персону с темы содержания твоего фейкового скриншота выглядит жалкой. Ты видимо решил тоже вступить в клуб борцов за кубок бабки Ванги и побороться с Китей и Бернинг...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
14:38
Какой ам4. Там 14600KF с 9800X3D в паритете.
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
Jonni46
14:38
У меня вопрос где вы увидели российскую империю там вообще то написано тартария а вся территория называлась великая тартария там русью не пахнет вам вбили в голову чушь а великую тартарию стерли у вас...
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
lighteon
14:37
Знаю одного стримера, который до сих пор считает, что обновление WoT спалило ему видеокарту. GTX470, если мне память не изменяет...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
lighteon
14:31
В здравом уме человек не будет создавать сотни аккаунтов и общаться сам с собой используя их, это явный признак психологических отклонений...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
lighteon
14:18
Да мне то какая разница: логичный ли ты или вторичный(твин)? Комментаторов резко убавилось из-за твиноводов, которые устраивают грязь. Не безразличным рекомендую записывать видео при помощи OBS с экра...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Всеволод Мекряков
14:10
Ну я например раз в 7-8 лет обновляю пк, но до повышения цен ток видеткарту успел купить. Но остальеое за оверпрайс брать не собираюсь.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
spoonch
14:09
так они бесшумные совсем, у тебя на руках была?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
