Вышедший летом 2022 года «роглайк»-экшен Cult of the Lamb, посвящённый созданию одержимым ягнёнком собственного культа, собрал вокруг себя целую армию последователей поклонников. Как оно часто бывает с играми такого типа и уровня, изначально разработчики и издатель не рассчитывали на большой успех, но затем вынужденно на фоне запроса сообщества начали придумывать для своего проекта дополнительный контент.

Самым крупным из числа вышедших дополнений стал добравшийся вчера вечером до релиза аддон Woolhaven. Его уже можно приобрести в Steam по цене в 620 рублей. Оригинальная игра, напомним, оценена в 699 рублей, а если поторопиться, то до 5 февраля в рамках специального предложения её можно «урвать» со скидкой в 60%, или за 279 рублей.

Как вы уже поняли, ценовая политика прямо намекает на масштаб вводимого аддоном контента. По словам разработчиков, в Woolhaven представлено больше контента, чем в первоначальной игре на момент её выхода. После покупки и установки дополнения в Cult of the Lamb появятся новые истории, регионы и локации, противники и боссы, последователи, неигровые персонажи, а также значительно расширится база нашего «ягнячьего» культа.

Основным нововведением аддона станет зима и все связанные с ней трудности и невзгоды: последователей необходимо обогревать и добывать им пищу. Разработчики заранее уточняют, что контент из дополнения Woolhaven становится доступен уже ближе к финалу изначальной игры. Так что технически Woolhaven можно считать полноценным продолжением приключений ягнёнка и его культа.