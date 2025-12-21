Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
Вполне естественное чувство для человека, вложившего душу в оригинальный проект, и вынужденного созерцать то, что с серией делают сейчас.

Перезапуск шутера Painkiller вышел в свет в конце октября, и произошло это столь тихо и незаметно, что вы об этом, возможно, узнали только из этой заметки. Строго говоря, таких игроков оказалось большинство, о чём свидетельствует тот факт, что продажи обновлённой Painkiller оставили желать лучшего, оценки в Steam болтаются в районе 50%, а сам проект спустя всего два месяца принял участие в распродаже, в рамках которых его отдают за полцены.

По словам геймдизайнера Painkiller 2004 года Адриана Хмеляжа, проект от Anshar Studios почти ничего не связывает с оригиналом, поэтому лично его удивляет, зачем создатели перезапуска использовали для своего творения данное название. По мнению Хмеляжа, этим действием разработчики лишь навредили самим себе, поскольку создали завышенные ожидания, которые не были оправданы.

На самом деле, сложно дать объективную оценку произошедшему. С одной стороны, да, от Painkiller в «перезапуске» по большей части только название. С другой стороны, разработчики обещали именно перезапуск, переосмысление, а не ремейк или ремастер оригинальной игры. В этой связи отход от принципов проекта 2004 года выглядит даже логично. Но игровая индустрия сегодня столь хаотична и лишена стандартизации, что все вкладывают в геймдевелоперскую терминологию свои собственные смыслы, а затем расстраиваются.

При всём этом назвать новую Painkiller хоть что-то выигравшей от использования этого широко известного в узких кругах названия затруднительно: в момент релиза в новинку в пике играл всего 871 человек. Сейчас эти показатели и вовсе болтаются в районе плинтуса — от 3 до 43 игроков в зависимости от времени суток и дня недели.

