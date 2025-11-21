Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Инсайдеры сообщают о скором анонсе ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag
Именно ремейк данной игре как будто бы совсем и не нужен.

Информация о том, что Ubisoft готовит обновлённую версию своего приключенческого экшена Assassin’s Creed IV Black Flag, сопровождает новостные ленты игровых изданий уже не первый год. Официального подтверждения этих сведений до сих пор нет, но это инсайдеров не останавливает.

Так, сегодня специализирующийся на утечках портал Insider Gaming отрапортовал о том, что ремейк приключений пирата Эдварда Кенуэя приближается к анонсу и релизу: согласно полученным сведениям, долгожданное многими событие состоится до апреля следующего года, то есть, до завершения текущего финансового года.

На самом деле, вариантов ситуации, при которой состоится официальная презентация обновлённой игры, не так уж много, и что-то нам подсказывает, что с высокой долей вероятности это произойдёт в декабре в рамках мероприятия The Game Awards 2025.

Отметим, что с самого появления первых неподтверждённых сведений о существовании ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag в игровом сообществе бурно обсуждается вопрос обоснованности данного действия. С одной стороны, изменения этой игре не требуются, с другой стороны, многие фанаты серии считают именно Black Flag её лучшей частью, и вполне справедливо жаждут увидеть её в новом свете.

Оригинальная Assassin’s Creed IV Black Flag вышла уже, кажется, в прошлой жизни: осенью 2013 года. Технически визуальное обновление ей, безусловно, не повредит, а вот именно ремейк с внесением изменений в игровые механики может многое испортить. С чем, собственно, и связаны опасения ценителей франшизы.

#ubisoft #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag
