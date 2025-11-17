Коллектив Colossal Order и издательство Paradox Interactive решили разойтись. Возможно, к лучшему.

Градостроительный симулятор Cities Skylines II стал большим разочарованием: мало того, что по контентному наполнению сиквел уступает своему предшественнику, так ещё и умудрился огорчить геймеров своим техническим состоянием. Да, со временем продукт более-менее привели в порядок, но осадок остался, и вот, по всей видимости, остался он и у издательства Paradox Interactive, которое сегодня сообщило об обоюдно принятом со студией Colossal Order решении о том, что компании будут дальше развиваться независимо друг от друга.

Таким образом, Cities Skylines II лишится своего первоначального разработчика, на смену которому придёт входящий в состав Paradox финский коллектив Iceflake Studios, успевший получить немало опыта в работе над играми в жанре симуляторов управленца.

Colossal Order продолжит работать над игрой вплоть до конца текущего года: в частности, студия выпустит для своего градостроя обновление с велосипедами и ещё несколько исправлений. Новичок сменит ветеранов с начала 2026-го.

В Iceflake Studios отметили, что у Cities Skylines II большой потенциал, и в этом, собственно, ни у кого из геймеров сомнений нет, однако как новые разработчики смогут этот потенциал раскрыть, пока тайна за семью печатями. Первые вышедшие «из-под пера» нового коллектива обновления и контентные добавки скажут если не всё, то многое.