Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Градостроительный симулятор Cities Skylines II переходит под управление нового разработчика
Коллектив Colossal Order и издательство Paradox Interactive решили разойтись. Возможно, к лучшему.

Градостроительный симулятор Cities Skylines II стал большим разочарованием: мало того, что по контентному наполнению сиквел уступает своему предшественнику, так ещё и умудрился огорчить геймеров своим техническим состоянием. Да, со временем продукт более-менее привели в порядок, но осадок остался, и вот, по всей видимости, остался он и у издательства Paradox Interactive, которое сегодня сообщило об обоюдно принятом со студией Colossal Order решении о том, что компании будут дальше развиваться независимо друг от друга.

Таким образом, Cities Skylines II лишится своего первоначального разработчика, на смену которому придёт входящий в состав Paradox финский коллектив Iceflake Studios, успевший получить немало опыта в работе над играми в жанре симуляторов управленца.

Colossal Order продолжит работать над игрой вплоть до конца текущего года: в частности, студия выпустит для своего градостроя обновление с велосипедами и ещё несколько исправлений. Новичок сменит ветеранов с начала 2026-го.

В Iceflake Studios отметили, что у Cities Skylines II большой потенциал, и в этом, собственно, ни у кого из геймеров сомнений нет, однако как новые разработчики смогут этот потенциал раскрыть, пока тайна за семью печатями. Первые вышедшие «из-под пера» нового коллектива обновления и контентные добавки скажут если не всё, то многое.

#paradox interactive #colossal order #cities skylines ii #cities skylines 2 #iceflake studios
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
34
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
1
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
3
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
3
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
41
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
11
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
2
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4

Сейчас обсуждают

VRoman
18:49
Как же правительство убиавает бизнес требуя бумажек лицензий, которые не получить в течении одного дня.
Градостроительный симулятор Cities Skylines II переходит под управление нового разработчика
elektrokat
18:48
Церкви надо построить на взлетных полосах, очевидно же
Градостроительный симулятор Cities Skylines II переходит под управление нового разработчика
VRoman
18:46
Этот подход работает в тех сценариях, где потоки работают незавсимо друг от друга. При плохой оптимизации или где всё взаимосвязано междуядерные задержки ставят крест на таком подходе, т.к. одно ядро ...
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
Рвем очко узбеку Шишкинсу
18:40
шишкинс .ты же у параши.как вылез снова ? Заказать ток вшей ты можешь в свою петушильню мерзкое вонючее недоделанное узбекское жывотное
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Говорящий Гриб
18:33
Мы все сожмемся и лопнем.
Астрономы из Сеула предсказывают «большое сжатие» Вселенной и «схлопывание» до начального состояния
Muro
18:32
И чего ждать от потомков Фараонов? Они в свое время так же не умели пользоваться Советским оружием. Ну и лично от себя что бы внести сумятицу, не все F16 одинаково полезны. Все очень зависит от модифи...
Эксперт отметил превосходство F-16 над Rafale благодаря мастерству пилотов американского истребителя
козлина
18:26
наверняка российские шпионы Петров и Баширов отметились. Инфа 146% что через неделю пшеки поганые завоняют про российский след!!!
В Польше обнаружили повреждение ведущей на Украину железной дороги
RandomXP
18:24
А мне кажется, что чипы для этой консоли, особенно CPU - это будет просто отработка, которая по частоте не может пойти даже в младшие процессоры. При такой зажатости по теплопакету, работать они буду...
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
Говорящий Гриб
18:21
Партизанен.
В Польше обнаружили повреждение ведущей на Украину железной дороги
Muro
18:19
Красавчег. Спер игру с торрентов и недоволен.. Респект бро. Я уже молчу что до деревянного по пояс не доходит что это не ремастер. Это просто юбилейное издание старой игры. Чел, ты вникни сначала а по...
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter