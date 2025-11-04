Оно продлится ровно неделю. А там уже и релиз, вероятно, недалеко.

У MMO-шутера PIONER есть два пути: либо стать надеждой на возрождение отечественной игровой индустрии, либо очень быстро и незатейливо уйти в забвение. По какому пути пойдёт проект, покажет только время, но сегодня у всех желающих возможность взглянуть на него в почти финальном виде. Как сообщила студия GFA Games, в PIONER стартовало открытое бета-тестирование, которое продлится ровно неделю — вплоть до вечера 11 ноября.

Действие новинки разворачивается в постапокалиптическом альтернативном мире, в котором нам предстоит выживать и бороться за уважение местных группировок, выполняя их порой совсем не безопасные задания.

В плане антуража и игрового процесса проект немного напоминает серию S.T.A.L.K.E.R., но со своими особенностями. Ключевое отличие — это, пожалуй, работающая система крафтинга, когда местные артефакты и энергия аномалий используются преимущественно для создания и улучшения оружия и экипировки, а не просто для продажи.

Достигнутый за время бета-тестирования прогресс в игре не будет перенесён в релизную версию. Это, конечно, минус и большой удар по смыслу участия в публичной проверке кроме как для использования её в качестве демоверсии.