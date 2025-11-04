Несколько сотен игроков в сутки будут довольны.

Тенденции в игровой индустрии последних лет наглядно демонстрируют, что если делать качественный продукт, избегать политизации своей работы и не допускать недоразумений с игровыми механиками, то можно добиться неожиданного для всех, и самих себя в том числе, успеха. Дилогию Pillars of Eternity от Obsidian Entertainment сложно назвать соблюдающей все эти правила, поэтому успеха у неё, собственно говоря, и нет, но разработчики хотя бы пытаются в перерыве между созданием новых игр выпускать для неё обновления.

Так, студия сообщила о том, что уже завтра, 5 ноября, в ролевой игре Pillars of Eternity, релиз которой состоялся больше 10,5 лет назад, начнётся публичное тестирование пошагового режима. Как отметили разработчики, в пошаговом режиме для первой части будет исправлен ряд недочётов, отмеченных игроками в аналогичном режиме в сиквеле. В частности, в «пошаговке» в Pillars of Eternity будет реализована возможность ускорения сражений и изменения боевой системы, без её фиксации при старте прохождения.

Как долго продлится тестирование, на данном этапе неизвестно: девелоперы намерены собирать пользовательские отзывы и исправлять на их основе возможные недочёты.

Отметим, что средний пользовательский «онлайн» Pillars of Eternity в Steam в каждый конкретный момент времени составляет от 200 до 400 игроков. Технически проект, конечно, не мёртв, но статистически его и живым назвать невозможно. Поэтому не вполне понятно, зачем Obsidian Entertainment распыляет свои крайне ограниченные ресурсы на уже давным-давно отжившие своё проекты.