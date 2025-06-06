Это может быть как ошибка, так и подтверждение ранних слухов.

Хотя многие геймеры предпочитают проходить игры «в оригинале» с русскими субтитрами, но, пожалуй, мало для кого станет откровением, что при таком подходе, особенно, если вы не владеете этим самым языком оригинала в совершенстве, теряется весь эффект погружения в игровой процесс. Добавить сюда ещё необходимость вчитываться в субтитры в процессе прохождения, и от игры остаются весьма сомнительные, если не сказать специфические впечатления.

По всей видимости, в Death Stranding 2 On the Beach без этих сомнительных впечатлений удастся обойтись. Так, японский ретейлер Hobby Genki в описании новинки от Хидео Кодзимы в перечне языков, на которых будет доступна её озвучка, упомянул в том числе и русский язык.

Безусловно, в информации ритейлера может содержаться ошибка, тем более что он и сам заботливо уведомляет о том, что перечислил «ожидаемые языки», а не те, что гарантированно будут включены в состав игры. С другой стороны, первая часть Death Stranding поставлялась с полной русской локализацией, поэтому такого же подхода хотелось бы ожидать и в сиквеле.

Препятствовать этому могут разве что известные политико-экономические события, связанные со сложностями в оплате из-за рубежа труда российских переводчиков, редакторов и актёров озвучки. Как бы то ни было, релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня. Тогда-то всё в этом вопросе и станет понятно.

Напомним, что изначально игра выйдет на PlayStation 5, а вот заглянет ли она впоследствии на ПК, пока неизвестно. Первая часть вышла на компьютерах спустя несколько месяцев, поэтому логично будет предположить, что сиквел пойдёт по её стопам.