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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Steam появились системные требования ремастера Oblivion: рекомендуют GPU RTX 2080 или RX 6800XT
При 32 Гбайтах оперативной памяти.

Сегодня вечер новостей о ремастере The Elder Scrolls IV Oblivion. Это и немудрено: игра и в своём оригинальном виде сохраняла статус культовой, а сегодня в неё вдохнули новую жизнь для тех, кто привыкли к красивой графике.

Но современная красивая графика требует соответствующих вычислительных ресурсов, поэтому одной из самых интересных тем относительно сегодняшней новинки являются её системные требования. Bethesda скрупулёзно подготовилась к выходу новинки, поэтому информация о требованиях к «железу» появилась сразу же после релиза ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion на его Steam-странице.

Из неё следует, что минимальные системные требования The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered таковы:

  • процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700;
  • 125 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования уже более серьёзные:

  • процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X;
  • 32 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800XT;
  • 125 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Напоминаем, что ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion порадует игроков полностью усовершенствованной современной графикой на движке Unreal Engine 5. Так что если вы один из тех, кто в своё время пропустили «Обливион» из-за его несоответствующей времени технической составляющей, то с сегодняшнего дня вы можете отправиться в провинцию Сиродил и остановить Кризис Обливиона. После чего отправиться на Дрожащие Острова к Шеогорату, ведь ремастер включает в себя и сюжетные дополнения The Shivering Isles и Knights of the Nine.

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#the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion remastered #the elder scrolls: iv oblivion remastered
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