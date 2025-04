Впрочем, всё, что разработчики рассказали, уже известно из многочисленных утечек.

Существование обновлённой версии культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion уже несколько недель не является секретом: в Сеть утекло практически всё — от подзаголовка и промо-материалов до скриншотов и технических особенностей. Вчера Bethesda пообещала официальный анонс ремастера Oblivion, и вот буквально только что состоялась презентация проекта.

Как отметили разработчики из коллектива Virtuos, ключевым изменением является использование в ремастере игрового движка Unreal Engine 5. Современный движок позволил разработчикам не только усовершенствовать графику, сделав игровой мир провинции Сиродил более детализированным и насыщенным, но и реализовать технологию «липсинка» — синхронизации движений губ персонажей с тем, что они произносят.

Ремастер включает в свой состав как основную The Elder Scrolls IV Oblivion, так и два официальных крупных сюжетных дополнения: Knights of the Nine и The Shivering Isles. Так что Bethesda предлагает за сумму, которая внушительна для обновления игры 2006 года выпуска, полный набор игрового контента.

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered уже состоялся. В российском сегменте Steam проект официально недоступен.