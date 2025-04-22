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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered поступил в продажу сразу после презентации
В России игра официально недоступна.

Как и было обещано, сегодня Bethesda Softworks вместе с партнёрами из коллектива Virtuos официально представили обновлённую версию ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion. Новинка получила подзаголовок Remastered, усовершенствованную графику и поддержку технологий, без которых современные видеоигры невозможно себе представить: в частности, технологию синхронизации движений губ персонажей с их репликами.

Презентация проекта состоялась и, к счастью, опасения многих игроков не оправдались: ремастер действительно поступил в продажу сразу же после завершения анонса, и все желающие уже могут приобрести новинку. Для ПК-игроков The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered доступен в Steam, однако необходимо помнить, что с российской учётной записи приобрести игру не получится: Bethesda это часть компании ZeniMax Media, которая уже несколько лет является частью Microsoft, покинувшей российский рынок в 2022 году.

Для тех, кто сменили регион своей учётной записи Steam или же собираются приобрести The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered на сторонних площадках, добавим, что обновлённая игра идёт в комплекте с обоими крупными сюжетными дополнениями: The Shivering Isles и Knights of the Nine.

Таким образом, вы не только сможете предотвратить Кризис Обливиона и пройти все сюжетные линии различных игровых фракций, но и побывать на Дрожащих Островах. Одноимённое дополнение — The Shivering Isles — считается фанатами серии одним из лучших, если не лучшим вообще, из всех аддонов к играм серии The Elder Scrolls. Однако русской локализации и субтитров в ремастере, судя по информации со страницы в Steam, нет.

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#the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion remastered #the elder scrolls: iv oblivion remastered
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