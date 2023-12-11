Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Starfield опередила Baldur’s Gate 3 по количеству поисковых запросов в Google за 2023 год
Ну, хоть где-то.

реклама

Компания Google опубликовала ежегодные списки самых популярных запросов по разным темам, среди которых есть сериал, кино и, разумеется, игры. В последнем секторе наиболее популярной стала Hogwarts Legacy, больше всего данной игрой интересовались в Германии, Великобритании и Норвегии.

реклама

На втором месте топа самых популярных запросов оказалась The Last of Us, но её популярность легко объяснить сериалом. Впрочем, в списке популярных сериалов данный проект тоже представлен. А ещё ролевая игра Starfield по количеству запросов опередила Baldur’s Gate 3, шутер Atomic Heart тоже попал в топ-10. А сейчас перейдём к перечислению популярных проектов по разным категориям.

Топ-10 игр по количеству поисковых запросов:

  • 1. Hogwarts Legacy;
  • 2. The Last of Us;
  • 3. Connections;
  • 4. Battlegrounds Mobile India;
  • 5. Starfield;
  • 6. Baldur's Gate 3;
  • 7. Suika Game;
  • 8. Diablo IV;
  • 9. Atomic Heart;
  • 10. Sons of the Forest.

Топ-10 фильмов по количеству поисковых запросов:

  • 1. «Барби»;
  • 2. «Оппенгеймер»;
  • 3. «Солдат»;
  • 4. «Звук свободы»;
  • 5. «Джон Уик 4»;
  • 6. «Аватар: Путь воды»;
  • 7. «Всё везде и сразу»;
  • 8. «Беглецы 2»;
  • 9. «Крид 3»;
  • 10. «Патхан. Схватка со смертью».
рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Топ-10 сериалов по количеству поисковых запросов:

  • 1. The Last of Us;
  • 2. «Уэнсдэй»;
  • 3. «Джинни и Джорджия»;
  • 4. «Ван-Пис»;
  • 5. «Калейдоскоп»;
  • 6. «Король земли»;
  • 7. «Триумф»;
  • 8. «Шоу 90-х»;
  • 9. «Падение дома Ашеров»;
  • 10. «Тень и кость».
#google #bethesda game studios #starfield #larian studios #baldur’s gate 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Baldur’s Gate 3 стала игрой года по версии The Game Awards 2023 и забрала ещё пять наград церемонии
Google получил штраф в 4 млн рублей за неудаление на YouTube фейков об СВО
Количество игроков в Starfield достигло 12 миллионов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
152
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
95
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
23
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
8
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
1
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
13
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
+
Выпущена Xfce тема оформления Chimbalix-orange, исправляющая проблемы взаимодействия с интерфейсом
7
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
3

Сейчас обсуждают

Уве Йорген
17:09
Нам достаточно, что дрожит Украина и все страны НАТО.
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
Евгений Попов
17:09
Где такое писал? Не было такого. Потому и спросил о каких далях необъятной Родины идет речь. Ну не выгодно слать копеечный товар. Неужели набрать на 1500р для бесплатной доставки это много? Похоже, лю...
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
Китя.
17:09
У меня монь AOC улыбнулся сейчас в днс находится он на гарантий.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Нивхурил
17:09
Это клинический интел головного мозга
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Родион Вестов
17:08
все что хохлы сбить не могут называют Кинжалами
Гиперзвуковой "Кинжал" снова обнаружил и снес установки ЗРК Patriot в Киеве
Нивхурил
17:07
Зачем плату то вынимать ? Кулер снял проц выдернул новый вставил и всё.
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Александр Баклаков
17:05
А ты считаешь что Россия только в городах живёт? А в деревнях и посёлках людей нету совсем? Странные люди бывают, однако.
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
Китя.
17:04
Что то не видно твоего видео.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Блейд
17:04
Тогда у меня сауна, ладно, уговорил.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Чaтo-Б0t
17:03
Идут дискуссии о трибунале для украинских властей, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире белорусского телеканала СТВ. "Чем ближе будет к окон...
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем