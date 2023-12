Ну, хоть где-то.

Компания Google опубликовала ежегодные списки самых популярных запросов по разным темам, среди которых есть сериал, кино и, разумеется, игры. В последнем секторе наиболее популярной стала Hogwarts Legacy, больше всего данной игрой интересовались в Германии, Великобритании и Норвегии.

На втором месте топа самых популярных запросов оказалась The Last of Us, но её популярность легко объяснить сериалом. Впрочем, в списке популярных сериалов данный проект тоже представлен. А ещё ролевая игра Starfield по количеству запросов опередила Baldur’s Gate 3, шутер Atomic Heart тоже попал в топ-10. А сейчас перейдём к перечислению популярных проектов по разным категориям.

Топ-10 игр по количеству поисковых запросов:

1. Hogwarts Legacy;

2. The Last of Us;

3. Connections;

4. Battlegrounds Mobile India;

5. Starfield;

6. Baldur's Gate 3;

7. Suika Game;

8. Diablo IV;

9. Atomic Heart;

10. Sons of the Forest.

Топ-10 фильмов по количеству поисковых запросов:

1. «Барби»;

2. «Оппенгеймер»;

3. «Солдат»;

4. «Звук свободы»;

5. «Джон Уик 4»;

6. «Аватар: Путь воды»;

7. «Всё везде и сразу»;

8. «Беглецы 2»;

9. «Крид 3»;

10. «Патхан. Схватка со смертью».

Топ-10 сериалов по количеству поисковых запросов: