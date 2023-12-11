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Компания Google опубликовала ежегодные списки самых популярных запросов по разным темам, среди которых есть сериал, кино и, разумеется, игры. В последнем секторе наиболее популярной стала Hogwarts Legacy, больше всего данной игрой интересовались в Германии, Великобритании и Норвегии.
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На втором месте топа самых популярных запросов оказалась The Last of Us, но её популярность легко объяснить сериалом. Впрочем, в списке популярных сериалов данный проект тоже представлен. А ещё ролевая игра Starfield по количеству запросов опередила Baldur’s Gate 3, шутер Atomic Heart тоже попал в топ-10. А сейчас перейдём к перечислению популярных проектов по разным категориям.
Топ-10 игр по количеству поисковых запросов:
- 1. Hogwarts Legacy;
- 2. The Last of Us;
- 3. Connections;
- 4. Battlegrounds Mobile India;
- 5. Starfield;
- 6. Baldur's Gate 3;
- 7. Suika Game;
- 8. Diablo IV;
- 9. Atomic Heart;
- 10. Sons of the Forest.
Топ-10 фильмов по количеству поисковых запросов:
- 1. «Барби»;
- 2. «Оппенгеймер»;
- 3. «Солдат»;
- 4. «Звук свободы»;
- 5. «Джон Уик 4»;
- 6. «Аватар: Путь воды»;
- 7. «Всё везде и сразу»;
- 8. «Беглецы 2»;
- 9. «Крид 3»;
- 10. «Патхан. Схватка со смертью».
Топ-10 сериалов по количеству поисковых запросов:
- 1. The Last of Us;
- 2. «Уэнсдэй»;
- 3. «Джинни и Джорджия»;
- 4. «Ван-Пис»;
- 5. «Калейдоскоп»;
- 6. «Король земли»;
- 7. «Триумф»;
- 8. «Шоу 90-х»;
- 9. «Падение дома Ашеров»;
- 10. «Тень и кость».