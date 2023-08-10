Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
Сделаем вид, что это не для России, а для «всех остальных», да.

реклама

Несмотря на то, что Activision Blizzard в прошлом году поддалась на давление американских властей и присоединилась к так называемым санкциям против России и Беларуси, отказавшись продавать свои игры в этих регионах, полные русские локализации игр её производства всё же остаются. Можно, конечно, делать вид, что издатель тратится ради русскоговорящих жителей других государств, но данный тезис с трудом выдерживает конкуренцию со статистикой продаж видеоигр в России (до 2022 года) и в других русскоговорящих регионах планеты. Так что в реальности локализация делается именно для РФ в расчёте на то, что рано или поздно (желательно рано) геополитическая ситуация стабилизируется.

реклама

Вот и Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию, о чём стало известно из описания на её Steam-странице. Перевод будет выполнен как в виде субтитров, так и в виде озвучки.

Официально Call of Duty Modern Warfare III была представлена в минувший понедельник. Полноценная презентация новинки должна состояться 17 августа в рамках специального внутриигрового мероприятия в Call of Duty Warzone. Данный способ премьеры новых игр серии стал для Call of Duty уже стандартным.

#activision #infinity ward #treyarch #sledgehammer games #call of duty modern warfare iii
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Официально анонсирована Call of Duty: Modern Warfare III
В Сеть просочился ключевой арт Call of Duty Modern Warfare III
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
53
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5

Сейчас обсуждают

usr721
18:49
Россия несет не понимающим в каком мраке они существуют украинцам скрепы и достойную жизнь, попутно их убивая, грабя и насилуя?
Австралиец из международного легиона: Командиры ВСУ — некомпетентны и угрожают тюрьмой
FelsheR-BAN100908
18:48
Новые города для русских на украине! Больше и лучше! Капут свинарнику!))
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
no_fate
18:48
Это не эвакуация. Людей насильно гонят, кто не согласен, автоматически становится предателем, а возвращаться будет уже некуда, всу разбомбят Купянск до основания
На фоне наступления российской армии из Купянского района объявлена эвакуация
mayday30
18:45
Невероятно! Вот что получается, когда обычное железо оказывается в руках гения разгона. 5 из 5.
На пути к мировому рекорду - разгоняю Radeon RX 550
Василий Я.
18:41
Россия уже застраивает раннее разрушенные города. Сам Путин ездил , смотрел районы новые.
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
Бот_Пригожина_0308
18:38
(зеваю) И что? У меня была GTX 1080 Gigabyte MiniITX с TDP 185 ватт и проблем с перегревом не было.
Colorful выпустила самую миниатюрную видеокарту RTX 4060 Ti 16 ГБ
Dani Stavin
18:36
Пару дней назад Путлер кричал что "наша задача на ближайшие 5 лет войти в 5 крупнейших экономик мира ..."Да да я считаю что это реальная цель" убеждал он осоловевших от фантастики слушателей... И во...
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
fint1982
18:29
Батька выдаст свое тяжелое вооружение если понадобиться
Польский генерал заявил, что у ЧВК «Вагнер» нет шансов против армии Польши
Dimkovski
18:29
А где же её покупать ?
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
fint1982
18:24
неужели опять начнут продавать
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем