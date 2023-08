Сделаем вид, что это не для России, а для «всех остальных», да.

Несмотря на то, что Activision Blizzard в прошлом году поддалась на давление американских властей и присоединилась к так называемым санкциям против России и Беларуси, отказавшись продавать свои игры в этих регионах, полные русские локализации игр её производства всё же остаются. Можно, конечно, делать вид, что издатель тратится ради русскоговорящих жителей других государств, но данный тезис с трудом выдерживает конкуренцию со статистикой продаж видеоигр в России (до 2022 года) и в других русскоговорящих регионах планеты. Так что в реальности локализация делается именно для РФ в расчёте на то, что рано или поздно (желательно рано) геополитическая ситуация стабилизируется.

Вот и Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию, о чём стало известно из описания на её Steam-странице. Перевод будет выполнен как в виде субтитров, так и в виде озвучки.

Официально Call of Duty Modern Warfare III была представлена в минувший понедельник. Полноценная презентация новинки должна состояться 17 августа в рамках специального внутриигрового мероприятия в Call of Duty Warzone. Данный способ премьеры новых игр серии стал для Call of Duty уже стандартным.