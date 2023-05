Актрису вы точно знаете по одному мему.

Сегодня ночью компания THQ Nordic устроила презентацию, посвящённую перезапуску хоррор-серии Alone in the Dark. В рамках небольшого стрима разработчики показали, что выход нового проекта должен состояться 25 октября текущего года. Авторы также познакомили нас с главными героями и актёрами, которые подарили для них свои внешность и голос.

Этих реальных актёров вы хорошо знаете: Джоди Комер («Убивая Еву», «Главный герой») и Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Чёрная вдова»). Разработчики из студии Pieces Interactive во время презентации рассказали, что по атмосфере их грядущее детище будет во многом походить на классические Alone in the Dark.

Игра разрешит пройти сюжетную кампанию за одного из двух героев. Авторы утверждают, что их истории будут во многом уникальными, поэтому для понимания всего происходящего нужно будет изучить игру дважды.

Alone in the Dark расскажет историю Эмили Хартвуд и детектива Эдварда Карнби, которые приехали в поместье Дерсето, чтобы заняться поисками правды об исчезновении дяди главной героини. В геймплейном плане всё вполне ожидаемо: исследование окружающего мира, сражения с монстрами, решение головоломок и раскрытие тайн поместья Дерсето.

Игроки по ходу прохождения столкнутся с загадочными обитателями поместья Дерсето — приюта для душевнобольных, где происходит что-то странное. Без раскрытия заговора зла, ноток безумия и прочих атмосферных и типичных для хоррора вещей дело тоже не обойдётся.

«На пересечении реальности, тайны и безумия вас ждет приключение, которое поставит под сомнение все, что вы знаете о себе. Кому вы можете доверять, во что вы будете верить и что вы будете делать дальше? Играйте за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд, исследуйте мир вокруг, сражайтесь с монстрами, решайте головоломки и раскрывайте тайны поместья Дерсето…» — гласит официальное описание Alone in the Dark.

Сценарий для перезапуска Alone in the Dark написал Микаэл Хедберг — писатель, который приложил руку к хоррора SOMA и Amnesia. Авторы также заверили, что от мрачного саундтрека в стиле дум-джаз у всех мурашки поползут по коже. Также на всех целевых платформах уже доступна демоверсия, в которой главной героиней является 11-летняя девочка Грейс Сондерс.

Alone in the Dark выйдет 25 октября на PC (Steam), Xbox Series X|S и PlayStation.