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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Cyberpunk 2077 обзаведётся особо продвинутым режимом рейтрейсинга уже 11 апреля
Речь идёт о RT: Overdrive.
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Разработчики из польской студии CD Projekt RED рассказали, когда в их ролевом экшене Cyberpunk 2077 появится продвинутый графический режим Ray Tracing: Overdrive. Изначально данный режим, напомним, был представлен компанией NVIDIA в рамках сентябрьской презентации. Его внедрение в Cyberpunk 2077 должно было произойти одновременно с интеграцией технологии масштабирования DLSS 3, но ожидание затянулось.

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Так вот, RT: Overdrive появится в Cyberpunk 2077 вместе с патчем 1.62, который выйдет 11 апреля. Важный момент заключается в том, что пока это предварительная версия технологии (то есть, technology preview).

RT: Overdrive добавит в Cyberpunk 2077 поддержку трассировки пути (её ещё называют полной трассировкой лучей), которая в состоянии имитировать физическое поведение света в сцене. Такое же свойство приписывают обычному рейтрейсингу, но в случае с «путём» всё будет на пике возможностей. По крайней мере, так заявляет сама NVIDIA. При активации RT: Overdrive игрок сможет наблюдать физические правильные мягкие тени от всех источников света и работу более реалистичного непрямого освещения и затенения.

После выхода патча 1.62 ролевой экшен Cyberpunk 2077 станет всего лишь четвёртым проектом с поддержкой технологии трассировки пути. Ранее она появилась в Minecraft, Portal with RTX и Quake II RTX.

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#nvidia #cd projekt red #cyberpunk 2077
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