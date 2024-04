На мероприятии IAB NewFronts 2024 компания Samsung анонсировала две новые видеоигры для своих телевизоров, для игры в которые не потребуется контроллер.

В последние годы технологическая компания активно осваивает игровое пространство, выпуская телевизоры и поддерживая облачные игровые сервисы, такие как Xbox Game Pass. Кроме того, компания одобряет некоторые периферийные устройства с игровыми контроллерами.

Теперь компания хочет предложить на своих телевизорах эксклюзивные игры, для которых не требуется традиционный игровой контроллер. Одна из таких игр называется Rivals Arena. Samsung описывает её как «кинематографическую карточную игру», в которую можно играть через смартфон, отсканировав QR-код на экране. Игра разработана студией Return Entertainment.

Ещё одна игра, The Six, представляет собой «интерактивную тривиальную игру», встроенную непосредственно в устройство Samsung Connected. В отличие от Rivals Arena, в The Six игроки смогут управлять игрой с помощью пульта от телевизора.

О Rivals Arena и The Six пока известно немного, но компания уже рассказала о том, как планирует продавать рекламу в этих играх. Они были анонсированы на конференции рекламного бюро.

В Rivals Arena реклама будет показываться «между игровым процессом». Samsung заявляет, что позволит рекламодателям участвовать в кобрендинге всех игр, а также намерена сделать рекламу на Samsung TV Plus более интерактивной. Rivals Arena и The Six выйдут в конце этого года.