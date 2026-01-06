Флагманская модель конкурирует с GeForce RTX 4050 Laptop.

Компания Intel представила на выставке CES 2026 процессоры семейства Panther Lake. На момент написания запланирован выпуск 14 различных моделей в рамках серии Core Ultra 3. В Panther Lake видят значительное обновление для ноутбуков, мини-ПК и портативных игровых компьютеров. Также компания планирует представить на базе Panther Lake встраиваемые решения для систем промышленного класса.

Источник изображения: Intel (и далее)

Основная техническая информация о процессорах Panther Lake была озвучена Intel осенью 2025 года. Это процессоры с модульной многокристальной архитектурой. В компании разработали две вычислительные «плитки», две плитки с интегрированной графикой и одну плитку ввода-вывода.

Вычислительная плитка объединяет до 16 процессорных ядер, контроллер памяти и нейронный сопроцессор, обе производятся Intel по технологии 18A. Одна из двух графических плиток и плитка ввода-вывода производится TSMC. Максимальная конфигурация производительных, эффективных и маломощных ядер 4P+8E+4LPE, все архитектуры новые — Cougar Cove и Darkmont соответственно. Также в процессорах используется совершенно новая интегрированная графика с ядрами Xe 3-го поколения и новый нейронный блок с производительностью до 50 триллионов операций в секунду (TOPS).

На выставке подтвердили, что все варианты процессоров Panther Lake находятся в серийном производстве и объёмы выпуска продолжают наращивать. По данным компании, по производительности процессорных ядер Core Ultra 3 опережает даже AMD Ryzen 9 AI HX 370, но наиболее впечатляющей является графическая производительность. Флагманская интегрированная графика Arc B390 (12 ядер Xe) обеспечивает на 70…80% большую производительность в том же диапазоне TDP и может составить конкуренцию RTX 4050 Laptop. Достойный уровень производительности — Intel Panther Lake появится в портативных игровых устройствах.

Предзаказы на первые потребительские ноутбуки с процессорами Intel Panther Lake должны открыться уже сегодня, 6 января 2026 года, продажи начинаются 27 января.