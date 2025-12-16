Они оснащаются системами охлаждения с одним вентилятором.

Компания Colorful представила Mini-ITX версии видеокарт GeForce RTX 5060 Ti 8 и 16 ГБ, а также RTX 5070 в серии iGame Mini. Это компактные модели, которые оснащаются системами охлаждения с одним вентилятором и занимают два слота расширения. Размеры новинок 180×123×39,8 мм без учёта кронштейна с видеовыходами.

Источник изображения: Colorful

Компания отмечает новый чистый дизайн, в котором преобладает чёрный цвет, в отличие от серебристой цветовой гаммы предыдущего поколения. Жёсткость видеокарты увеличена за счёт металлической конструкции в виде клетки и металлической задней пластины. В новом поколении используется радиатор с более крупными рёбрами и 95-мм семилопастной вентилятор. Как заверяет производитель, эта конструкция обеспечивает превосходные возможности охлаждения, что позволило выпустить в серии iGame Mini более мощную модель RTX 5070.

Источник изображения: Colorful

В Китае новые видеокарты станут доступны 19 декабря. Цены начинаются от 3499 ¥ за версию RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти, версия с 16 ГБ видеопамяти оценивается в 3999 ¥, а цена RTX 5070 начинается от 5199 ¥.