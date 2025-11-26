Пользователей избавят от необходимости копаться в настройках.

Компания Microsoft представила игровые профили для портативных игровых компьютеров ASUS ROG Xbox Ally. Профили предназначены для автоматической оптимизации производительности и энергопотребление в играх, когда игровой КПК работает от аккумулятора. Профили избавят пользователей от необходимости ручной настройки игровых параметров.

Источник изображения: Microsoft

На текущем этапе в рамках предварительного просмотра доступны профили для 40 игр, включая такие новые и популярные проекты, как Fortnite, Gears of War: Reloaded , Hollow Knight: Silksong , Forza Horizon 5, Minecraft, Call of Duty: Black Ops 7 и другие. Список будут расширять.

Игровой КПК автоматически применяет игровые профили к поддерживаемым играм. Профиль может повышать производительность устройства для достижения целевой частоты кадров, жертвуя при этом временем автономной работы, или наоборот — экономить заряд батареи, снижая производительность устройства, когда частота кадров превышает целевой уровень.

По данным Microsoft, «экономный» профиль для Hollow Knight: Silksong продлит время автономной работы примерно на час, по сравнению с профилем для повышенной производительности. На игровых КПК ROG Xbox Ally игровые профили включаются и отключаются в программном обеспечении Armoury Crate от ASUS.

Microsoft также рассказала о нескольких других обновлениях для Xbox ROG Ally: библиотека игр стала загружаться быстрее, повышена скорость работы страницы облачных игр, улучшен отклик геймпада после входа в систему.